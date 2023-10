Die israelische Armee stoppt nach eigenen Angaben eine Rakete, die aus einem Gebiet am Roten Meer abgefeuert wurde. Das israelische Arrow-Raketenabwehrsystem habe das Geschoss erfolgreich abgefangen, vorsorglich seien zudem Kampfjets aufgestiegen, erklärt das Militär. Kein Geschoss aus der Region habe "israelisches Gebiet" erreicht. Wenige Stunden zuvor starteten Huthi-Rebellen im Jemen nach eigenen Angaben Drohnenangriffe gegen Israel. (Eintrag von 12:20 Uhr)

+++ 14:20 In der "Hölle auf Erden" ziehen Esel Karren voll Leichen +++

+++ 14:00 Norwegen mahnt Israel: Völkerrecht einhalten +++

Norwegen mahnt Israel beim Vorgehen im Gazastreifen zur Einhaltung des Völkerrechts. Außenminister Espen Barth Eide sagt der Nachrichtenagentur Reuters, seine Regierung unterstütze das Recht Israels auf Selbstverteidigung, das internationale Recht müsse dabei aber eingehalten werden. So müsse im Kampf gegen den Terrorismus zwischen den militanten Kämpfern und der Zivilbevölkerung unterschieden werden. "Wir glauben, dass es Fälle gegeben hat, in denen diese Verhältnismäßigkeit und diese Unterscheidung nicht vollständig respektiert worden ist", sagt Barth Eide am Rande eines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

+++ 13:44 Festival-Überlebende haben Camp zur Trauma-Bewältigung +++

Viele der am 7. Oktober von der Hamas brutal Getöteten waren Feiernde auf einem Musikfestival. Ein besonderes Camp soll diesen oft jungen Menschen nun helfen, das Trauma zu bewältigen. An einem sicheren Ort sollen sie sich öffnen, um mit Fachleuten über die Gräuel sprechen zu können.

+++ 13:22 WHO: Im Gazastreifen zeichnet sich Katastrophe ab +++

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schlägt Alarm wegen der Lage im Gazastreifen. Es zeichne sich eine unmittelbar bevorstehende Katastrophe für die öffentliche Gesundheit ab, herbeigeführt etwa durch die Massenvertreibung und Schäden an der Wasser- und Sanitärinfrastruktur. Ein Sprecher des Kinderhilfswerks UNICEF hebt insbesondere das steigende Risiko für Kinder, vor allem Säuglinge, hervor, aufgrund von Dehydrierung zu sterben. Er fügt hinzu, dass etwa 940 Kinder im Gazastreifen als vermisst gemeldet worden seien.

+++ 13:04 Israel: "Heftige Kämpfe tief im Gazastreifen" +++

Nach Angaben der israelischen Armee liefern sich die Truppen seit Stunden "heftige Kämpfe mit Hamas-Terroristen tief im Gazastreifen". Die Boden- und Luftstreitkräfte hätten demnach mehrere Hamas-Stellungen und Panzerabwehrraketengruppen getroffen, Dutzende Terroristen getötet und Waffen beschlagnahmt.

+++ 12:48 Mindestens 31 Journalisten im Krieg getötet +++

Im Krieg sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation (NGO) bisher 31 Journalisten getötet worden. Unter ihnen seien 26 Palästinenser und vier Israelis sowie ein Libanese, teilt das in den USA ansässige Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) mit. Der Krieg fordere von Journalisten einen hohen Tribut. In Gaza seien Journalisten "angesichts einer Bodenoffensive (...), verheerenden Luftangriffen Israels, unterbrochener Kommunikation und ausgedehnten Stromausfällen" besonders hohen Risiken ausgesetzt. Bisher wurden dem CPJ zufolge acht Journalisten verletzt, neun weitere gelten als vermisst oder festgenommen. Zudem gebe es nicht bestätigte Berichte über weitere Todesfälle, Fälle von Verschwinden sowie Bedrohungen gegen und Schäden an Büros von Medienhäusern und Wohnstätten von Journalisten. "Journalisten in der Region erbringen große Opfer, um über diesen herzzerreißenden Konflikt zu berichten", heißt es. Vor allem diejenigen im Gazastreifen würden einen "beispiellosen Tribut" zahlen und seien "außerordentlichen Bedrohungen" ausgesetzt. Die Organisation veröffentlichte eine Liste der bisher bestätigten Todesopfer und Verletzten.

+++ 12:20 Huthi-Kämpfer bekennen sich zu Drohnenangriff auf Israel +++

Huthi-Kämpfer aus dem Jemen sind für den Drohnenangriff auf Israel verantwortlich. Das sagt der Anführer der vom Iran unterstützten Gruppe der Nachrichtenagentur AFP. In der Hafenstadt Eilat am Roten Meer wurde aufgrund der Drohne ein Luftalarm ausgelöst. Es wurden keine Schäden oder Opfer gemeldet.

+++ 12:04 IDF-General: Werden in Gassen und in Tunneln kämpfen +++

Die israelischen Streitkräfte veröffentlichen eine Radioaufnahme des Chefs des Südkommandos, Generalmajor Yaron Finkelman, der den im Gazastreifen operierenden Truppen mitteilt, dass es "kein anderes Ergebnis als den Sieg" geben kann. "Südkommando, der Kommandeur spricht. Wir starten einen Angriff auf die Hamas und die Terrorgruppen im Gazastreifen. Unser Ziel ist eines: der Sieg. Egal, wie lange die Kämpfe dauern werden, wie schwierig sie sein werden, es gibt kein anderes Ergebnis als den Sieg", so Finkelman. "Wir werden in den Gassen kämpfen, wir werden in den Tunneln kämpfen, wir werden kämpfen, wo es nötig ist. Wir werden den schrecklichen Feind, der vor uns steht, schlagen", so Finkelman weiter.

+++ 11:45 UNICEF: "Gaza ist ein Friedhof für Kinder" +++

Im Gaza-Krieg sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF bisher 3450 Kinder getötet worden. "Gaza ist ein Friedhof für Kinder geworden", sagt UNICEF-Sprecher James Elder während eines Briefings in Genf. Eine Quelle für die Zahl nennt er nicht. Ohne Lieferungen von Treibstoff, Medikamenten, Wasser und Lebensmitteln könnten die aktuellen Zahlen bald "nur die Spitze eines Eisbergs sein", so Elder weiter. Treibstoff werde unter anderem gebraucht, um die Generatoren der Kliniken zu betreiben, Wasser aufbereiten zu können und für die Rettungsfahrzeuge, sagte ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die UN-Vertreter forderten erneut eine sofortige Waffenruhe.

+++ 11:17 Herzog weist Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen zurück +++

Israels Präsident Isaac Herzog weist Kritik am militärischen Vorgehen seines Landes im Gazastreifen nachdrücklich zurück. "Was erwarten sie von uns? Dass wir tatenlos zusehen und auf ein weiteres Massaker warten?", sagt Herzog in einem Interview mit den Zeitungen "Bild" und "Politico". "Um den Feind zu entwurzeln, der uns vollständig vernichten will", müsse Israel "kämpfen". Seinem Land sei die internationale Zustimmung nicht egal. Dies spiele aber "jetzt keine Rolle", sagte Herzog demnach. Israel sei "mit tausenden von Raketen brutal angegriffen" worden. "Wir waren alle in Schutzräumen. Wir haben hunderte, tausende von Menschen verloren."

+++ 10:59 Kaim: "Israel tut sich keinen Gefallen mit solchen Aktionen" +++

Israels UN-Botschafter tritt vor dem Sicherheitsrat mit einem gelben "Judenstern" auf - und erntet dafür selbst aus israelischen Kreisen Kritik. Politikwissenschaftler Markus Kaim sieht in dieser Art der "Übersteigerung" ein Problem für Israel, weil es in Deutschland und dem Westen die Solidarität erschwere.

+++ 10:37 UN-Hilfswerk: 64 Mitarbeiter im Gazastreifen getötet +++

Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas sind nach Angaben des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) 64 Mitarbeiter der Organisation im Gazastreifen getötet worden. Es handele sich um die "höchste Zahl an UN-Helfern, die in so kurzer Zeit in einem Konflikt getötet wurden", sagt UNRWA-Chef Philippe Lazzarini vor dem UN-Sicherheitsrat mit Blick auf den am 7. Oktober infolge des Hamas-Großangriffs begonnenen Krieg. Unter den Getöteten seien auch der Sicherheitschef, seine Frau und acht Kinder, erklärt Melissa Fleming von der UN-Hauptabteilung für Globale Kommunikation im Onlinedienst X.

+++ 10:15 Kuwaits Kronprinz verurteilt Israels Vorgehen in Gaza +++

Kuwaits Kronprinz Scheich Meschal al-Ahmad al-Sabah verurteilt Israels Vorgehen im Gazastreifen als Aggression. Er fordert eine Feuerpause. Al-Sabah äußert sich in einer Ansprache an das Parlament, die er im Namen des Emirs von Kuwait hält. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lehnt eine Feuerpause im Krieg gegen die Hamas ab.

+++ 09:56 Israel: Mindestens 240 Menschen in den Fängen der Hamas +++

Armeesprecher Daniel Hagari sagt, dass das Militär bisher die Familien von 240 Geiseln darüber informiert hat, dass ihre Angehörigen im Gazastreifen festgehalten werden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Personen, die am 7. Oktober von der Hamas entführt wurden, auf mindestens 245. Er sagt, die Zahl sei nicht endgültig.

+++ 09:23 Fritz: Israel kündigt Angriffe auf Krankenhäuser an +++

Israelische Bodentruppen dringen seit der Ausweitung der Offensive bis in die Randbezirke von Gaza-Stadt vor. Aus dem direkt an der Grenze gelegenen Sderot sind Rauch und Angriffe im Gazastreifen deutlich sichtbar, wie ntv-Reporter Gordian Fritz zeigt. Nun droht Israel, auch Krankenhäuser gezielt anzugreifen.

+++ 09:02 Projektil nach Luftalarm über dem Roten Meer abgeschossen +++

Nach einem Drohnenalarm in Eilat wurde nach Berichten hebräischer Medien ein möglicherweise aus dem Jemen abgeschossenes Geschoss über dem Roten Meer abgefangen, bevor es den Badeort erreichte. Einwohner der Stadt, die durch den Angriff der Hamas auf den Süden Israels und die Angriffe der Hisbollah auf den Norden mit Israelis überfüllt ist, berichten, dass sie Explosionen gehört haben. Der Luftalarm ist mittlerweile wieder aufgehoben.

+++ 08:37 Luftalarm in israelischem Badeort Eilat +++

Im israelischen Badeort Eilat ertönt Luftalarm. Kurz darauf meldet Israel Radio, dass über dem Roten Meer eine Drohne abgeschossen worden sei. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

+++ 08:24 Weitere 26 Lastwagen bringen Hilfsgüter in Gazastreifen +++

Im Gazastreifen sind weitere 26 Lastwagen mit dringend benötigten Hilfsgütern eingetroffen. Sie hätten Essen und Arzneimittel von Ägypten über die Grenze gebracht, teilt der Palästinensische Rote Halbmond mit. Damit seien seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas insgesamt 144 LKW in dem abgeriegelten Küstengebiet eingetroffen. Die Lieferung von Treibstoff sei weiterhin nicht genehmigt worden, heißt es.

+++ 07:59 Yad-Vashem-Vorsitzender kritisiert Erdan für gelben Judenstern: "Eine Schande" +++

Der Vorsitzende von Yad Vashem, Dani Dayan, kritisiert die Entscheidung des israelischen UN-Botschafters Gilad Erdan, während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Montag einen gelben Judenstern zu tragen. Dayan schreibt auf X, dass dieser Akt "eine Schande für die Opfer des Holocaust und für Israel" sei. "Das gelbe Abzeichen symbolisiert die Hilflosigkeit des jüdischen Volkes und das Ausgeliefertsein der Juden an andere. Heute haben wir einen unabhängigen Staat und eine starke Armee. Wir sind die Herren unseres Schicksals. Heute werden wir eine blau-weiße Flagge tragen, kein gelbes Abzeichen."

+++ 07:42 Israelische Streitkräfte attackieren 300 Ziele in 24 Stunden +++

Die israelischen Streitkräfte (IDF) veröffentlichen einen aktuellen Bericht über ihre Offensive im Gazastreifen. Demnach wurden im Laufe des letzten Tages rund 300 Ziele sowohl bei Luftangriffen als auch bei Bodenangriffen getroffen. Die IDF sagt auch, dass "zahlreiche Hamas-Terroristen getötet" wurden. Zu den Zielen, die erfolgreich getroffen wurden, gehören Panzerabwehrraketen und Raketenabschussrampen sowie militärische Einrichtungen in unterirdischen Tunneln.

+++ 07:16 Israel: Schlagen in allen Teilen des Gazastreifens zu +++

Das israelische Militär "schlägt in allen Teilen des Gazastreifens zu", sagt der Sprecher der israelischen Armee (IDF), Oberstleutnant Jonathan Conricus. "Wir werden unsere Aktivitäten auf den nördlichen Teil des Gazastreifens konzentrieren, der das Zentrum der Hamas ist... aber wir schlagen auch weiterhin in anderen Teilen des Gazastreifens zu. Wir jagen ihre Kommandeure, wir greifen ihre Infrastruktur an, und wann immer es ein wichtiges Ziel gibt, schlagen wir zu." Conricus bekräftigt außerdem, dass Israel alles tue, um die Tötung von Zivilisten zu vermeiden, und beschuldigt die Hamas, das Hauptkrankenhaus von Gaza-Stadt, Al-Shifa, als Versteck für "Terroristen" zu nutzen.

+++ 06:58 UN-Vertreter: Gaza ist "Hölle auf Erden" +++

Der palästinensische Vertreter bei den Vereinten Nationen wählt drastische Worte für das Leiden der Bevölkerung im Gazastreifen. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York zitiert Riad Mansur zunächst den ehemaligen UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld mit den Worten: "Die Vereinten Nationen wurden nicht gegründet, um uns in den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu retten." Dann fügt Mansur mit Blick auf die heftigen Kämpfe in Nahost hinzu: "Gaza ist jetzt die Hölle auf Erden." Die Bewahrung der Menschheit vor der Hölle bedeute nichts anderes als die Rettung der Palästinenser in Gaza. Mansur fleht vor dem mächtigsten UN-Gremium: "Behandeln Sie uns wie Menschen, mit dem Respekt, den wir verdienen. Wir sind keine Untermenschen. Wir sind nicht von einem anderen Planeten."

+++ 06:37 Roter Halbmond meldet Angriffe nahe Krankenhaus +++

Der palästinensische Rote Halbmond meldet Angriffe in der Nähe eines seiner Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens, wo den Angaben zufolge rund 14.000 Zivilisten Schutz vor israelischen Bombenangriffen gesucht hatten. "Andauernde Artillerie- und Luftangriffe im Gebiet Tel al-Hawa im Gazastreifen, wo sich das al-Kuds-Krankenhaus befindet", teilt die Organisation im Kurzbotschaftendienst X, ehemals Twitter, mit. Das Krankenhausgebäude sei erschüttert und die geflüchteten Zivilisten und das Personal seien in Panik versetzt worden, heißt es weiter. Der Leiter des Krankenhauses sagt der Nachrichtenagentur AFP, die israelische Armee habe ihm einen Befehl zur Evakuierung des Gebäudes erteilt.

+++ 06:07 Israel sprengt Haus von hochrangigem Hamas-Funktionär +++

Die israelische Armee (IDF) reißt das Haus des hochrangigen Hamas-Funktionärs Saleh Arouri im Westjordanland ab. Das Gebäude in Arura, in der Nähe von Ramallah, steht bereits seit mehreren Jahren leer. Arouri, stellvertretender Hamas-Führer und Gründungsmitglied des bewaffneten Flügels der Hamas, war letzte Woche mit Hisbollah-Chef Hassan Nassrallah und dem Chef des palästinensischen Islamischen Dschihad Ziad Nahleh zusammengetroffen, wie der Hisbollah-Sender al-Manar TV berichtete.

+++ 04:48 Israel: Eindringling aus Gazastreifen getötet +++

Das israelische Militär teilt mit, Soldaten hätten eine Person erschossen, die aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen sei. Sie sei etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt entdeckt worden.

+++ 04:05 Netanjahu: Auch im Krieg gegen Nazis gab es zivile Opfer +++

Nach Kritik an der hohen Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen vergleicht Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu den Krieg gegen die Hamas mit dem Kampf der Alliierten gegen die Nazis. Man habe den Alliierten im Zweiten Weltkrieg trotz ziviler Opfer nicht gesagt, "rottet den Nationalsozialismus nicht aus", sagt Netanjahu. Ein Journalist hatte ihn zuvor gefragt, ob Israel die Menschen im Gazastreifen mit den Luftangriffen kollektiv für den Terror der Hamas bestrafe. Die Alliierten hätten den Krieg trotz der tragischen Konsequenzen bis zum Ende geführt. Sie hätten gewusst, dass die Zukunft der Zivilisation auf dem Spiel stehe, sagte Netanjahu. "Nun, ich sage Ihnen jetzt, dass die Zukunft unserer Zivilisation auf dem Spiel steht."

+++ 02:58 Palästinenser berichten von Brandschatzung durch Siedler +++

Palästinensischen Quellen zufolge haben Siedler in der vergangenen Nacht ein Haus in einem der Dörfer im Westjordanland in der Region Masafer Yatta in Brand gesetzt. Einer der Dorfbewohner sagt gegenüber der Zeitung "Haaretz", dass eine Gruppe von Menschen - bei denen es sich seiner Meinung nach um Siedler handelte - in das Dorf südlich von Hebron gefahren sei, das Haus in Brand gesetzt habe und dann weggefahren sei. Bei einem weiteren Vorfall im selben Gebiet des Westjordanlandes sollen Siedler Bewohner im Dorf Tuba mit Steinen beworfen haben.

+++ 02:04 Israel fliegt Luftangriffe auf Hisbollah-Stellungen +++

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es erneut zu Konfrontationen. Kampfflugzeuge des israelischen Militärs hätten "Terrorinfrastruktur" der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen, teilt Israels Armee auf Telegram mit. Dazu gehörten Waffen und Stellungen der Hisbollah. In den Tagen zuvor waren nach Angaben der Armee erneut Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden.

+++ 01:20 US-Republikaner wollen Israel-Hilfen durch Kürzungen bei Steuerbehörde finanzieren +++

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus wollen die Hilfen für Israel von denen für die Ukraine trennen. Die Republikaner bringen deshalb ein eigenständiges Zusatzausgabengesetz nur für Israel in Höhe von 14,3 Milliarden Dollar ein. Die Finanzierung soll durch Kürzungen bei der Bundessteuerbehörde IRS erfolgen, heißt es in dem Vorschlag. US-Präsident Joe Biden hatte ein 106-Milliarden-Dollar-Paket gefordert, das Hilfen für Israel, die Ukraine und die Grenzsicherung umfasst. Die Demokraten werfen den Republikanern vor, mit dem parteiischen Gesetzentwurf die Fähigkeit des Kongresses zu blockieren, Israel zu helfen. "Die Republikaner im Repräsentantenhaus schaffen einen gefährlichen Präzedenzfall, indem sie vorschlagen, den Schutz der nationalen Sicherheit oder die Reaktion auf Naturkatastrophen von Kürzungen bei anderen Programmen abhängig zu machen", sagt die Abgeordnete Rosa DeLauro.

+++ 00:40 UN-Palästinenserhilfswerk: Gazas "Bevölkerung wird entmenschlicht" +++

Der Chef des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) dringt auf eine Ausweitung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen gedrungen. Eine Handvoll Konvois wie bislang reiche für mehr als zwei Millionen Notleidende nicht aus, sagt UNWRA-Generalkommissar Philippe Lazzarini bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Die Menschen im Gazastreifen hätten das Gefühl, "nicht wie andere Zivilisten behandelt zu werden". Die meisten von ihnen fühlten sich in einem Krieg gefangen, mit dem sie nichts zu tun hätten. "Sie haben das Gefühl, dass die Welt sie alle mit der Hamas gleichsetzt. Das ist gefährlich. Und das wissen wir nur zu gut aus früheren Konflikten und Krisen. Eine ganze Bevölkerung wird entmenschlicht", so Lazzarini.

+++ 23:52 Israel legt Zahlungen an Palästinensische Autonomiebehörde auf Eis +++

Israel friert vorübergehend millionenschwere Zahlungen an die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland ein. "Aufgrund der Unterstützung der Behörde der Hamas-Massaker" habe er Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gebeten, kurzfristig im Kabinett die Fortsetzung der Zahlungen zu prüfen, teilt der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich X Twitter, mit. "Bis eine Entscheidung getroffen wird - stoppen wir die Zahlungen", schreibt er. In seinem Post verweist er auf Aussagen von Vertretern der Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Darin wird der Terror-Überfall als Teil des "bewaffneten Widerstandes" gegen die israelische Besatzung bezeichnet. Israel sammelt im Auftrag der Palästinenserbehörde Steuern und Zölle ein.

+++ 23:09 USA: "Unterstützen eine Waffenruhe derzeit nicht" +++

Die USA wollen sich den Rufen nach einer Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas bewusst nicht anschließen. "Wir glauben nicht, dass eine Waffenruhe im Moment die richtige Antwort ist", sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby. "Wir unterstützen eine Waffenruhe derzeit nicht", so Kirby. Stattdessen sollte über "Pausen" nachgedacht werden, um Hilfe für die Zivilbevölkerung in den Gazastreifen zu bringen. Kirby zeigt sich überzeugt, dass es "in den kommenden Tagen" gelingen könne, "täglich hundert Lastwagen" mit Hilfsgütern in den Gazastreifen zu bringen.

+++ 22:14 Unicef: Wasseranlagen in Gaza wegen Treibstoffmangels außer Betrieb +++

Akuter Treibstoffmangel im Gazastreifen wirkt sich nach UN-Angaben bereits auf die Wasserversorgung der Bevölkerung aus. "Nur eine Entsalzungsanlage arbeitet mit lediglich einer Kapazität von fünf Prozent, während alle sechs Wasseraufbereitungsanlagen im Gazastreifen aufgrund von Treibstoff- oder Strommangels derzeit außer Betrieb sind", sagt die Direktorin des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Catherine Russell, bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Sie flehe den Sicherheitsrat an, unverzüglich eine Resolution zu verabschieden, die die Parteien an ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen erinnere, so Russell weiter. Dazu gehöre auch ein Waffenstillstand und unbehinderter Zugang für humanitäre Hilfe. Bislang waren alle Versuche des mächtigsten UN-Gremiums, eine Resolution mit humanitärem Fokus zu verabschieden, gescheitert.

+++ 21:48 Insider: Hisbollah versucht Verluste im Kampf mit Israel einzudämmen +++

Die radikal-islamische Hisbollah-Miliz versucht Insidern zufolge, ihre vergleichsweise hohen Verluste bei den jüngsten Kämpfen mit Israel an der Grenze zum Libanon einzudämmen. Es seien "Vorkehrungen getroffen worden, um die Zahl der Märtyrer zu verringern", sagt eine von insgesamt drei mit der Sichtweise der Miliz vertrauten Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die vom Iran unterstützte Gruppe hat erklärt, mit Luftabwehrraketen eine israelische Drohne abgeschossen zu haben. Diese werden für die meisten ihrer getöteten Kämpfer verantwortlich gemacht.

Frühere Ereignisse können Sie hier nachlesen.