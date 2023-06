Putin will in der kommenden Woche an Beratungen des nationalen Sicherheitsrates teilnehmen, berichtet das staatliche Fernsehen in Russland. Der Bericht ließ offen, ob die Sitzung wie üblich am Freitag stattfindet oder vorgezogen wird.

+++ 14:07 Nordkorea solidarisch mit Putin +++

Auch nach dem Wagner-Aufstand hält Nordkorea weiter zur russischen Führung. Bei einem Treffen mit dem russischen Botschafter in Nordkorea zeigt sich Nordkoreas Vize-Außenminister Im Chon Il überzeugt, dass der "bewaffnete Aufstand in Russland erfolgreich beendet wird", wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag berichtet. Der Minister fügt hinzu, dass "die starke russische Armee und das Volk sicher die Proben und Prüfungen überstehen und heldenhaft aus der militärischen Spezialoperation gegen die Ukraine siegreich hervorgehen werden".

+++ 13:47 Putin: Ukraine hat höchste Priorität +++

Russlands Präsident Putin zeigt sich in einem Interview des russischen staatlichen Fernsehens überzeugt, dass Russland alle Pläne und Aufgaben im Zusammenhang mit seinem militärischen Vorgehen in der Ukraine erreichen werde. Die "militärische Spezialoperation" habe höchste Priorität, sagt Putin in den vom TV-Sender Rossija gesendeten Interview-Auszügen. "Ich beginne und beende meinen Tag damit", sagt Putin. Das vollständige Interview sollte später im Laufe des Tages ausgestrahlt werden.

+++ 13:24 Zwei weitere Tote nach Angriff auf Kiew +++

Die Zahl der Todesopfer nach einem russischen Raketenangriff auf Kiew ist nach ukrainischen Angaben auf fünf gestiegen. In einem schwer beschädigten Hochhaus seien zwei weitere Leichen gefunden worden, teilt Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Die Suche nach weiteren Opfern dauere an. Am Samstag sind bereits drei Tote geborgen worden. Elf Bewohner haben Verletzungen erlitten.

Der russische Angriff auf Kiew in der Nacht zum Samstag hat schwere Schäden verursacht. (Foto: picture alliance/dpa/AP)

+++ 13:04 Mann in Cherson durch russischen Beschuss getötet +++

Im südukrainischen Cherson ist nach Angaben der lokalen Behörden ein Mann durch russischen Artilleriebeschuss getötet worden. "Eins der Geschosse explodierte mitten im Raum", sagt Provinzgouverneur Oleksandr Prokudin auf Telegram. Eine Frau sei unter den Trümmern verschüttet, aber am Leben.

+++ 12:53 Militärblogger: Mehrere Soldaten bei Wagner-Aufstand getötet +++

Beim Aufstand der Wagner-Söldner sind nach Angaben prorussischer Militärblogs mehrere Piloten der russischen Luftwaffe ums Leben gekommen. Laut dem unabhängigen Internetportal currenttime schwanken die Angaben zur Zahl der Todesopfer zwischen 13 und mehr als 20 Soldaten. Insgesamt seien von Prigoschins Privatarmee sechs Hubschrauber und ein Aufklärungsflugzeug abgeschossen worden. Von den russischen Behörden gibt es dafür keine Bestätigung.

+++ 12:30 Röttgen: "Putin wird sich hiervon nicht mehr erholen" +++

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sieht Putins Autorität durch den innerrussischen Machtkampf mit Prigoschin stark beschädigt. Röttgen sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger": "Diese eineinhalb Tage haben der Autorität Putins einen schweren Schlag versetzt. Prigoschin war Putins Mann von Anfang an bis zu seiner Rolle im Krieg. Sein Putschversuch ist also wieder ein Scheitern Putins." Erst die Vermittlung des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko, der eigentlich von Putin "völlig abhängig" sei, habe die Lage entschärft. "Putin muss auf die Bestrafung der Putschisten verzichten, erneut ein Zeichen von Schwäche. Putin wird sich hiervon nicht mehr erholen."

+++ 12:12 Tschetschenische Spezialeinheiten ziehen aus Rostow ab +++

In der russischen Region Rostow sind tschetschenische Spezialeinheiten der Achmat-Gruppe nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS wieder abgezogen worden. Sie sind demnach in die Region verlegt worden, um einen Vorstoß der Söldnergruppe Wagner abzuwehren. Die Achmat-Spezialkräfte kehren dorthin zurück, wo sie zuvor gekämpft hätten, zitiert TASS den Kommandeur Apti Alaudinow.

+++ 11:53 Wagner hinterlässt beschädigte Straßen in Rostow +++

Die Panzer und Militärfahrzeuge der Wagner-Gruppe haben in Rostow am Don offenbar mehr als zehntausend Quadratmeter Straße beschädigt. Das berichtet Novaja Gazeta Europe. Nach Angaben des Bürgermeisters Alexey Logvinenko sollen die Reparaturen in zwei Tagen abgeschlossen sein.

+++ 11:32 Ex-General warnt vor Wagner-Angriff aus Belarus +++

Der britische Ex-General Richard Dannatt warnt vor einem Angriff von Wagner-Kämpfern auf die Ukraine aus Belarus, falls viele Söldner ihrem Chef Prigoschin ins Exil folgen. Dass Prigoschin nach dem Ende des Aufstands gegen den Kreml nun nach Belarus ziehe, sei Anlass zur Sorge, sagt der frühere Generalstabschef dem Sender Sky News. Falls er dort eine "effektive Streitmacht" um sich sammle, wäre dies erneut eine Bedrohung.

+++ 11:06 Video: Experte sieht "eklatantes Führungsversagen Putins" +++

Im Deal zwischen Putin und Prigoschin sieht Gerhard Mangott eine "Zwischenlösung, die beide beschädigt". Darüber hinaus beobachtet der Politologe mangelnde Loyalität im Innenministerium und bei den Geheimdiensten. Der Präsident brauche nun dringend Erfolge.

+++ 10:35 Wagner-Söldner ziehen aus Woronesch ab +++

Die Söldner der Wagner-Gruppe haben Woronesch verlassen, erklärt der Gouverneur der südrussischen Region. "Die Bewegung der Wagner-Einheiten durch die Region Woronesch ist beendet", sagt Gouverneur Alexander Gusev. Die Reisebeschränkungen, die am Samstag verhängt wurden, werden aufgehoben, sobald "die Situation endgültig geklärt ist", fügt er hinzu.

+++ 10:10 Sicherheitsmaßnahmen in Moskau weiter in Kraft +++

Die wegen des Wagner-Aufstands in Moskau und der Region eingeführten "Anti-Terror-Vorkehrungen" sind noch immer in Kraft. Augenzeugenberichten zufolge sind weiterhin große Polizeipatrouillen an einer Hauptstraße im Einsatz, die von Moskau in Richtung Süden führt, wo die Rebellion in Rostow ihren Anfang genommen hatte. In der Region Moskau bleiben die Verkehrsbeschränkungen auf der Autobahn zwischen Moskau und Rostow im Südwesten des Landes bestehen, wie die für die Autobahnen zuständige Behörde Awtodor erklärt.

+++ 09:45 London: Ukraine macht Fortschritte bei Offensive +++

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Informationen britischer Geheimdienste bei ihrer Offensive "schrittweise, aber stetige taktische Fortschritte" gemacht. Die Einheiten hätten sich in den vergangenen Tagen neu formiert und größere Offensivoperationen auf drei Hauptachsen im Osten und Süden des Landes geführt, teilt das britische Verteidigungsministerium in London mit. Dafür nutzten sie Erfahrungen aus den ersten beiden Wochen der Gegenoffensive, um ihre Taktik für die Angriffe auf die gut vorbereiteten russischen Verteidigungsanlagen zu verfeinern.

+++ 09:15 Russen beschießen neun Gemeinden in Region Sumy +++

Russland hat neun Grenzgemeinden in der ukrainischen Region Sumy beschossen, wie die Militärverwaltung auf Telegram mitteilt. Dem Bericht zufolge wurden in den neun Gemeinden insgesamt 204 Explosionen registriert, wobei eine Kombination aus Artilleriebeschuss, Mörsern und Minen zum Angriff auf die Siedlungen eingesetzt worden sei. Mehrere Häuser wurden demnach beschädigt, verletzt wurde niemand.

+++ 08:39 Russen suchen in Mariupol nach Partisanen +++

Die russischen Besatzer kontrollieren laut einem Bericht des ukrainischen Zentrums für nationalen Widerstand vermehrt Jugendliche in Mariupol. Es seien Kontrollpunkte eingerichtet worden, um festzustellen, ob die Jugendlichen an der Partisanenbewegung beteiligt sind. Demnach werden dort Pässe kontrolliert, Mobiltelefone durchsucht und Befragungen durchgeführt. Berichten zufolge wächst die Widerstandsbewegung in Mariupol. Am Samstag seien vier russische Offiziere getötet worden, wie "Kyiv Independent" schreibt. Zugleich verschlechtert sich die humanitäre Situation zusehends.

+++ 07:51 Ukraine: Hauptteil der Streitkräfte kämpft noch nicht in Gegenoffensive +++

Laut dem Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, ist der Hauptteil seiner Offensivreserve noch nicht in die Gegenoffensive involviert. Das sagt er in einem Interview mit dem britischen "Guardian". Die ukrainischen Truppen würden zunächst noch nach Schwachstellen in der russischen Verteidigung suchen. "Alles liegt noch vor uns", sagt Syrskyj.

+++ 06:52 ISW: Aufstand hat russische Streitkräfte lächerlich gemacht +++

Nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institute fort the Study of War (ISW) offenbart Prigoschins Rebellion schwere Schwächen im russischen Machtapparat. Der zeitweilige Aufstand habe gezeigt, "dass Putin nicht in der Lage ist, seine Truppen rechtzeitig einzusetzen, um eine innere Bedrohung abzuwehren, und dass sein Gewaltmonopol weiter untergraben wird", schreiben die Analysten. Der rasante Vorstoß der Wagner-Söldner in Richtung Moskau habe einen Großteil der regulären russischen Streitkräfte lächerlich gemacht. Die Experten gehen davon aus, dass der Aufstand Putins Regierung und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine "wahrscheinlich erheblich schaden" werde. Das vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko ausgehandelte Abkommen sei überdies "eine kurzfristige Lösung, keine langfristige".

+++ 06:28 Ukraine: Russen "setzen ihren Widerstand fort" +++

Dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Olexij Danilow, zufolge gibt es keinen Rückzug der russischen Streitkräfte von der Frontlinie. "Sie bleiben alle auf ihren Plätzen. Sie setzen ihren Widerstand fort", zitieren ukrainische Staatsmedien Danilow.

+++ 06:09 Britische Kampfjets müssen immer wieder russische Flieger abfangen +++

Britische Kampfjets sind nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums in den vergangenen drei Wochen 21-mal aufgestiegen, um russische Militärflugzeuge am Rande des NATO-Luftraums über der Ostsee abzufangen. Zu den abgefangenen russischen Maschinen gehörten Kampfjets, Langstreckenbomber sowie Transport- und Überwachungsflugzeuge, erklärt das Verteidigungsministerium in London. Die Einsätze unterstrichen "den Wert der gemeinsamen Verteidigung und Abschreckung durch die NATO", sagt Verteidigungsminister Ben Wallace.

+++ 05:52 US-Geheimdienste hatten wohl Hinweise auf Aufstand +++

US-Geheimdienste hatten US-Medienberichten zufolge bereits im Vorfeld Hinweise auf Prigoschins Pläne, einen Aufstand gegen die Militärführung in Moskau anzuzetteln. Geheimdienstvertreter hätten bereits einen Tag vor Beginn des Aufstands Vertreter des Weißen Hauses, des Verteidigungsministeriums und des Kongresses über die Möglichkeit von Unruhen in Russland informiert, berichten die "Washington Post" und die "New York Times". Erste Hinweise auf ein geplantes Vorgehen Prigoschins und seiner Söldnergruppe gegen die Militärführung hatten die Geheimdienste der "Washington Post" zufolge bereits Mitte des Monats.

+++ 04:55 Ukraine meldet Befreiung von Gebiet westlich von Donezk +++

Nach Angaben von Oleksandr Tarnawskij, dem ukrainischen Kommandeur an der Südfront, haben die ukrainischen Streitkräfte ein Gebiet in der Nähe von Krasnogorowka, westlich des von Russland besetzten Zentrums von Donezk, befreit. Dem Kommandanten zufolge sei das Gebiet zuvor unter russischer Kontrolle gewesen, seit von Moskau unterstützte Separatisten es 2014 eingenommen hatten. Außerdem hat die ukrainische Armee laut der stellvertretenden Verteidigungsministerin Hanna Maljar eine Offensive in der Nähe einer Gruppe von Dörfern rund um Bachmut gestartet. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.

+++ 04:07 Moskauer sollen Montag nicht zur Arbeit +++

Auch nach dem abgewendeten blutigen Machtkampf bleibt der Montag in Moskau wie angekündigt ein arbeitsfreier Tag. Eine Sprecherin von Bürgermeister Sergej Sobjanin bestätigt auf Anfrage der Agentur Ria-Nowosti, dass die von ihm getroffene Entscheidung weiterhin Bestand habe. In den ersten Stunden des Wagner-Aufstands hatte Sobjanin aus Sicherheitsgründen den Montag zum arbeitsfreien Tag in Moskau erklärt und die Bürger aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

+++ 03:14 USA verschieben angeblich Sanktionen gegen Wagner +++

Die USA werden geplante Sanktionen gegen die Wagner-Gruppe in Afrika angeblich verschieben. Das meldet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das US-Außenministerium habe geplant, am Dienstag neue Bestimmungen für Wagners Goldgeschäfte in Afrika zu erlassen, heißt es. Diese seien vor dem Hintergrund des Aufstands gegen den Kreml auf Eis gelegt worden, aus der Befürchtung heraus, man könne damit indirekt Putin nutzen, heißt es in dem Bericht.

+++ 02:34 Baerbock reist später nach Südafrika +++

Außenministerin Annalena Baerbock verkürzt wegen des Machtkampfes in Russland ihre geplante zweitägige Reise nach Südafrika. Die Ministerin habe "ihre geplante Abreise nach Südafrika um einen Tag nach hinten verschoben, um angesichts der jüngsten Entwicklungen in Russland am Montagvormittag in Luxemburg an einem Treffen der EU-Außenminister teilzunehmen", teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts mit. Die Grünen-Politikerin hatte sich wegen der Entwicklung in Russland nach Angaben ihres Hauses unter anderem mit den Außenministern der anderen G7-Staaten über die Lage beraten.

+++ 01:49 Durchsuchung von Prigoschins Büro: Bilder veröffentlicht +++

Russische Sicherheitskräfte veröffentlichen Bilder von angeblich beschlagnahmten Gütern aus Prigoschins Büro in St. Petersburg. Zu sehen sind russische Pässe, einer davon offenbar mit Prigoschins Foto, aber einem anderen Namen. Außerdem sollen Goldbarren, Handfeuerwaffen, tütenweise US-Dollar und mutmaßlich auch Drogen gefunden worden sein.

+++ 00:31 Straßensperrungen auf russischen Autobahnen aufgehoben +++

Unter Berufung auf die örtliche Straßenverkehrsbehörde meldet die russische Nachrichtenagentur TASS die Aufhebung aller Straßensperrungen auf russischen Autobahnen. Im Laufe des Samstages war zuvor wegen des vorrückenden Militärkonvois der Wagner-Gruppe unter anderem die von Süden nach Moskau führende Autobahn M-4 aus Sicherheitsgründen gesperrt worden.

+++ 23:41 Kreml: Wechsel im Verteidigungsministerium nicht Teil des Deals +++

Nachdem der Aufstand der Wagner-Milizionäre beendet ist, bleibt unklar, ob Prigoschin außer Straffreiheit für sich und die beteiligten Kämpfer weitere Zugeständnisse herausgeholt hat. Nach den Worten von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sind personelle Veränderungen im russischen Verteidigungsministerium nicht Teil der Vereinbarung, die Belarus' Machthaber Lukaschenko vermittelt hat. Diese stünden alleine in der Macht des russischen Präsidenten und Oberbefehlshabers der Streitkräfte, Putin. "Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass diese Themen diskutiert wurden", sagt Peskow. Prigoschin hat im Zuge seiner Auflehnung gegen Moskau gefordert, dass Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow an ihn übergeben würden.

+++ 23:05 Prigoschin verlässt Rostow und wird bejubelt +++

Zusammen mit seinen Kämpfern verlässt offenbar auch Prigoschin Rostow am Don. Online kursierende Videos zeigen ihn im Fond eines Wagens. Prigoshin winkt aus dem geöffneten Fenster. Zivilisten klatschen und jubeln, viele filmen mit ihren Handys. Nach der Vermittlung des belarussischen Machthabers Lukaschenko soll sich Prigoschin nach Belarus begeben.

+++ 22:36 Wagner-Kämpfer ziehen sich aus Rostow zurück +++

Angehörige der Wagner-Gruppe beginnen Medienberichten zufolge mit einem schrittweisen Abzug aus Rostow. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS haben mehrere Fahrzeuge mit Wagner-Kämpfern das Hauptquartier des russischen Militärkommandos Süd verlassen. Schwere Fahrzeuge und Kampfwagen halten an einigen Verkehrsknotenpunkten der Stadt zunächst weiter die Stellung.

+++ 21:59 Prigoschin wird für Aufstand nicht belangt +++

Im Gegenzug für die Beendigung ihres Aufstands werden Prigoschin und seine Kämpfer nach Angaben des Kremls nicht strafrechtlich verfolgt. Nach dem von Minsk vermittelten Rückzug der Wagner-Kämpfer werde Prigoschin sich nach Belarus begeben und müsse kein Strafverfahren in Russland fürchten, teilt der Kreml mit. Auch Prigoschins Söldner sollen straffrei bleiben.

+++ 21:29 Selenskyj ruft Russen zum Sturz von Putin auf +++

Angesichts des Aufbegehrens der russischen Söldnertruppe Wagner ruft der ukrainische Präsident Selenskyj zum Sturz von Putin auf. "Je länger dieser Mensch im Kreml ist, desto größer wird die Katastrophe", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft - diesmal aber auf Russisch und an die Russen gerichtet. Je länger die russischen Truppen in der Ukraine seien, desto mehr Verwüstung würden sie später nach Russland bringen.

Gleichzeitig fordert Selenskyj den Westen auf, ohne Rücksicht auf Moskau der Ukraine jetzt F-16-Kampfjets und Raketen mit größerer Reichweite zu liefern. Sein Land schütze Europa vor dem "russischen Chaos". Die NATO solle die Ukraine aufnehmen, fordert er. "Das Gipfeltreffen in Vilnius im Juli ist eine historische Chance für echte Lösungen, ohne auf Russland zu schauen."

+++ 21:10 Trotz Wende "maximaler Schaden am Machtsystem Putin" +++

Das vorerst anscheindend schnelle Ende der offenen Konfrontation zwischen Prigoschin und Moskau zeigt nach Auffassung von Russland-Experte Alexey Yusupov, dass alle Beteiligten "noch genug Angst" haben. Welche Folgen die Eskalation haben werde, hängt nun davon ab, was genau der Deal mit Prigoschin beinhaltet.





