Bundeskanzler Olaf Scholz ist gegen eine Lieferung von MiG-29-Kampfflugzeugen aus der NATO an die Ukraine. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau in Berlin verweist er auf Finanzhilfen, humanitäre Unterstützung und die Lieferung einzelner Waffensysteme. "Und ansonsten ist es aber so, dass wir sehr genau überlegen müssen, was wir konkret tun. Und dazu gehören ganz sicherlich keine Kampfflugzeuge", sagt Scholz. Das polnische Außenministerium hatte am Dienstagabend einen Plan zur indirekten Überlassung von Kampfflugzeugen an die Ukraine vorgestellt. Das US-Verteidigungsministerium bezeichnete den Vorschlag umgehend als "nicht haltbar".

+++ 14:53 IAEA: Stromausfall in Tschernobyl kein kritisches Sicherheitsproblem +++

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) sieht den Stromausfall in der Ruine von Tschernobyl im Zuge der Kämpfe in der Ukraine nicht als bedeutendes Sicherheitsrisiko. "Die Ukraine hat die IAEA über den Stromausfall informiert", erklärt die UN-Behörde auf Twitter. Sie sehe "in diesem Fall keine kritischen Auswirkungen auf die Sicherheit". Der ukrainische Energiekonzern Ukrenergo hatte zuvor erklärt, die Elektrizitätsversorgung der Anlage und ihrer Sicherheitssysteme sei infolge "der militärischen Aktivitäten des russischen Besatzers komplett gekappt". Wegen der fortdauernden russischen Angriffe gebe es auch "keine Möglichkeit", die Stromversorgung wiederherzustellen.

+++ 14:46 Außenminister der Ukraine hat "geringe Erwartungen" vor Treffen mit Lawrow +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat eigenen Aussagen zufolge keine allzu hohen Erwartungen an das geplante Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in der Türkei am Donnerstag. "Aber ich sage Ihnen ganz offen, dass ich nur geringe Erwartungen an die Verhandlungen habe", sagt Kuleba in einem auf Facebook veröffentlichten Videoclip. "Aber wir werden fraglos maximalen Druck ausüben", betont er. "Unser Interesse ist die Einstellung des Feuers, die Befreiung unserer Gebiete und als dritter Punkt die bedingungslose Lösung aller humanitären Probleme, der Katastrophen, die von der russischen Armee geschaffen wurden." Er hoffe, dass Lawrow im türkischen Antalya tatsächlich nach einer Lösung suchen wolle, wie der Krieg zu beenden sei, sagt Kuleba - "und nicht aus propagandistischen Gründen" anreise.

+++ 14:33 Sicherheitskräfte berichten von Gewalt bei Evakuierungen +++

Bei der Evakuierung von Zivilisten aus belagerten Städten in der Ukraine hat es erneut Zwischenfälle gegeben. In dem Dorf Demydiw rund 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew feuerten russische Truppen nach Darstellung der Sicherheitskräfte auf ukrainische Polizisten. Ein Polizist sei dabei getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Zudem sei ein Zivilist mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilen die Beamten mit. Insgesamt seien aus der Ortschaft 100 Zivilisten in Sicherheit gebracht worden, darunter 30 Kinder. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen.

+++ 14:10 Baerbock besucht Westbalkan-Länder und Moldau +++

Außenministerin Annalena Baerbock reist heute Abend auf den Westbalkan und nach Moldau. Das teilt eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes mit. In Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Serbien dürfte es am Donnerstag und Freitag neben der Lage in der Ukraine vor allem um die regionalen und internen Spannungen in den Westbalkan-Ländern und um deren Bemühungen um eine weitere Annäherung an die Europäische Union gehen. In der an die Ukraine grenzenden früheren Sowjetrepublik Moldau steht nach diesen Angaben am Samstag unter anderem die Lage der Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet im Zentrum der Gespräche.

+++ 13:50 Kiew: Deutschland darf keine "neue historische Schuld" auf sich laden +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warnt Deutschland davor, durch unzureichende Hilfen für sein Land neue historische Schuld auf sich zu laden. Bislang habe die Bundesregierung "zu wenig getan", schreibt Kuleba in der "Welt". Er fordert unter anderem weitere Waffenlieferungen aus Deutschland, darunter Kampfflugzeuge. "Entweder wird Deutschland eine führende Nation bei der Unterstützung der Ukraine und im Kampf gegen das russische Böse", betont Kuleba. "Oder Deutschland bekommt eine neue historische Schuld für verlorene Leben und zerstörte Städte." Der Außenminister bezieht sich damit auf die vom NS-Regime verübten Kriegsverbrechen während des Zweiten Weltkriegs in der Ukraine.

+++ 13:22 Institut für Weltwirtschaft: US-Ölembargo ohne großen ökonomischen Effekt +++

Das Ölembargo der USA gegen Russland hat laut Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) nur geringe ökonomische Auswirkungen für Russland. "Der Importstopp von russischem Öl durch die USA mag symbolisch von hoher Bedeutung sein, einen ökonomischen Schaden bei der russischen Wirtschaft verursacht er praktisch nicht", erklärt der IfW-Handelsforscher Hendrik Mahlkow. Das Embargo führt demnach langfristig zu Einbußen von 0,2 Prozent der russischen Wirtschaftskraft.

+++ 13:11 Astronaut Reiter: Ukraine-Krieg schafft "tiefe Risse" bei Forschung

Der Ukraine-Krieg wird nach Ansicht des deutschen Raumfahrers Thomas Reiter die Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Westen im Weltall nachhaltig beschädigen. "Die Vorstellung, dass wir durch die gemeinsame Forschung auf den Raumstationen Mir und ISS ein Signal für ein friedliches Miteinander geben können, hat durch diesen völkerrechtswidrigen Akt tiefe Risse erhalten", teilt der 63-Jährige mit. "Ich bin fassungslos und tief enttäuscht, dass die russische Regierung einen militärischen Angriff auf ein souveränes Land mitten in Europa durchführt." Er bewundere Mut, Standhaftigkeit und Besonnenheit der Menschen in der Ukraine.

+++ 12:59 Selenskyj rechnet kaum mehr mit MiG-29 +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich skeptisch, dass sein Land tatsächlich polnische Kampfjets vom Typ MiG-29 erhält. "Wir sind Polen dankbar für die Alternative - für die Bereitschaft, der Ukraine Kampfflugzeuge zu übergeben. Das Problem besteht nur in der Logistik", sagt das Staatsoberhaupt in einer Videobotschaft. Das sei von der Sache her ein technisches Problem. "Das muss gelöst werden! Unverzüglich." Polen hatte sich gestern bereiterklärt, MiG-29-Kampfjets auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein zu verlegen und den USA zur Verfügung zu stellen. Das US-Verteidigungsministerium bezeichnete den Vorschlag Polens inzwischen als "nicht haltbar".

+++ 12:37 Kreml: Treffen von Außenministern "sehr wichtig" +++

Der Kreml hat ein für Donnerstag in der Türkei geplantes Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba als "sehr wichtig" bezeichnet. "Was das Treffen der Außenminister angeht, so ist das eine Fortsetzung des Verhandlungsprozesses, was sehr wichtig ist", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Zugleich betonte er: "Lassen Sie uns nicht vorgreifen. Lassen Sie uns das Treffen selbst abwarten." Kuleba und Lawrow wollen sich im türkischen Antalya treffen - es wäre das ranghöchste Gespräch seit Kriegsbeginn.

+++ 12:23 Schon mehr als 1,3 Millionen Flüchtlinge in Polen +++

In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine 1,33 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen. Allein am Dienstag hätten 125 800 Menschen die Grenze passiert, teilt die Behörde auf Twitter mit. Etwa 93 Prozent der Geflüchteten sind demnach ukrainische Staatsbürger. Unklar ist, wie viele der Menschen, die in Polen ankommen, in andere Länder weiterreisen.

+++ 12:10 Netzbetreiber: AKW Tschernobyl ohne Strom +++

Das ehemalige ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist rund zwei Wochen nach der Einnahme durch russische Einheiten von der Stromversorgung abgeschnitten. Durch Beschuss seien Stromleitungen beschädigt worden, teilt der ukrainische Netzbetreiber Ukrenerho am Mittwoch mit. Kampfhandlungen nördlich von Kiew verhinderten aktuell alle Reparaturarbeiten. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte zuvor schon beklagt, dass das durch die Katastrophe von 1986 bekannte ehemalige AKW zunehmend von der Außenwelt abgeschnitten sei.

+++ 11:55 Heckler & Koch versetzt Mitarbeiter mit russischen Wurzeln +++

Der Waffenhersteller Heckler & Koch versetzt Mitarbeiter mit russischen Wurzeln an seinem Stammwerk. Es geht um eine einstellige Zahl von Beschäftigten, die in Oberndorf im Schwarzwald im "Beschuss" arbeiten, wo also Waffen am Schießstand geprüft werden. Die Betroffenen haben eine familiäre Migrationsgeschichte, die auf Russland oder andere Nachfolgestaaten der Sowjetunion verweist. H&K begründet den Schritt mit der "Pflicht zur Fürsorge für unsere Mitarbeiter". Einem Bericht des "Schwarzwälder Boten" zufolge reagierten betroffene Mitarbeiter mit großem Unverständnis und waren tief enttäuscht.

+++ 11:45 Politikwissenschaftler sieht "hoffnungsvolle Zeichen" +++

Der Politikwissenschaftlicher Thomas Jäger sieht im Ukraine-Krieg zarte Anzeichen für eine mögliche Deeskalation. Welche das sind, erklärt er im ntv-Interview. Außerdem spricht er über die Auswirkungen der westlichen Sanktionen und sagt, dass es in Russland schon bald "Kühlschrank gegen Fernseher" heißen könnte.

++ 11:22 Kiew: 14.500 Menschen zu Kampfeinsatz in Ukraine eingereist +++

Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind in den vergangenen Tagen etwa 14.500 Menschen zum Kampfeinsatz in die Ukraine eingereist. 12.000 von ihnen seien heimkehrende Ukrainer, die sich der Landesverteidigung anschließen wollten, teilt die Armee mit. Zudem erwartet die Regierung in Kiew zahlreiche Ausländer, die eine sogenannte internationale Legion bilden könnten. Nach Angaben des Generalstab hat die russische Armee seit Kriegsbeginn mehr als 12.000 Soldaten verloren. Moskau hatte vor einigen Tagen von knapp 500 getöteten Soldaten gesprochen, aber seither keine neueren Angaben mehr gemacht.

+++ 11:01 Russisches Außenamt: Moskau will nicht Sturz der Regierung in Kiew +++

Das russische Außenamt teilt mit: Moskau will nicht den Sturz der Regierung in Kiew. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vor wenigen Tagen noch den Angriffskrieg gegen die Ukraine damit begründet, die "Junta" in Kiew absetzen zu wollen.

+++ 10:55 Alstom will kein Geld in Projekte in Russland stecken +++

Der französische Bahntechnik-Hersteller Alstom will vorerst nicht mehr in Projekte in Russland investieren. Auch jegliche Lieferungen nach Russland würden zunächst ausgesetzt, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Den verhängten Sanktionen werde man selbstverständlich entsprechen. Die Direktverkäufe des Konzerns in Russland machten weniger als 0,5 Prozent aller Verkäufe aus, sagt ein Sprecher.

+++ 10:40 Breites Bündnis fordert Importstopp für russische Energie +++

Ein breites Bündnis von Vertretern der Zivilgesellschaft fordert die Bundesregierung auf, einen Importstopp für Energielieferungen aus Russland zu erlassen. "Die russische Armee führt ihren völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit täglich zunehmendem Terror und Gewalt gegen die Zivilbevölkerung", heißt es in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz. "Wir alle finanzieren diesen Krieg", kritisieren die Unterzeichner. "Täglich zahlen wir als EU-Staaten über 500 Millionen Euro für den Import von Öl, Gas und Kohle an die russische Führung. Allein mit dem Verkauf von Öl verdient sie 300 Millionen Euro am Tag", heißt es weiter. Zu den 100 Unterzeichnern zählen unter anderem die Menschenrechtsaktivistin Barbara Lochbihler, die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, der Youtuber Rezo, der frühere CDU-Außenpolitiker und Generalsekretär Ruprecht Polenz und die Klimawissenschaftlerin Claudia Kemfert.

+++ 10:21 EU einig über verschärfte Sanktionen gegen Russland und Belarus +++

Im Ukraine-Krieg einigen sich die EU-Staaten auf verschärfte Sanktionen gegen Russland und Belarus. Wie die französische Ratspräsidentschaft auf Twitter mitteilt, zielen die neuen Strafmaßnahmen auf weitere Verantwortliche in Russland ab sowie auf Oligarchen, "die an der russischen Aggression gegen die Ukraine beteiligt sind". Zudem werden demnach drei belarussische Banken aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen.

+++ 10:10 Ukraine stimmt sechs Fluchtkorridoren zu +++

Die Ukraine stimmt der Einrichtung von sechs Fluchtkorridoren für die Rettung von Zivilisten aus belagerten Städten zu. Menschen aus Enerhodar und Mariupol sollen heute nach Saporischschja im Südosten der Ukraine gebracht werden, sagt Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk. Menschen aus Wolnowacha sollen demnach in Pokrowsk in Sicherheit gebracht werden, Einwohner aus Sumy nach Poltawa. So genannte Fluchtkorridore seien auch für die Stadt Isjum im Osten sowie für mehrere Kleinstädte nördlich von Kiew vorgesehen, sagt Wereschtschuk weiter. Der Waffenstillstand soll demnach bis 20.00 Uhr MEZ gelten. Die Fluchtrouten seien mit Russland koordiniert und der entsprechende Brief ans Internationale Rote Kreuz geschickt worden. Auch das russische Verteidigungsministerium kündigte eine Feuerpause für mehrere Regionen an.

+++ 09:57 Klitschko ruft zu weiterer Isolation Russlands im Sport auf +++

Die ukrainische Boxlegende Wladimir Klitschko ruft zu einer noch stärkeren Isolation Russlands bei internationalen Sportwettbewerben auf. "Ich habe nichts persönlich gegen die Athleten, aber ich habe sehr viel gegen die Aggression des russischen Präsidenten Putin und seine Kriegsmaschine", sagt der 45-Jährige der britischen Zeitung "Mirror". Russland von allen Wettbewerben auszuschließen, sei kein Akt der Aggression. Russische Athleten würden ihre Regierung dann fragen, weshalb niemand mehr gegen sie antreten wolle. Sanktionen auf verschiedensten Ebenen, auch im Sport, seien sehr wichtig. "Wir müssen diesen Krieg stoppen, im Namen des Friedens."

+++ 09:49 Russland will "mit etwas kleinerer Ukraine verhandeln" +++

Die ukrainische Stadt Mariupol ist von russischen Truppen umstellt. Die humanitäre Lage ist katastrophal, den Menschen fehlt es an Wasser, Strom und Lebensmitteln. ntv-Reporter Thomas Präkelt berichtet aus der Ukraine über die Lage im Land, über weitere russisch-ukrainische Gespräche und sagt: Die Widerstandskraft der Ukrainer ist ungebrochen.

+++ 09:35 Von der Leyen fordert zum Energiesparen auf +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert die Bürger zum Energiesparen auf, um Europa schneller von Gas, Öl und Kohle aus Russland unabhängig zu machen. Dazu könne jeder beitragen, sagt die CDU-Politikerin im ZDF. Hinzu kämen Energiesparprogramme für die Wirtschaft sowie neue Lieferwege und der Ausbau erneuerbarer Energien. Wenn man alles kombiniere, "dann können wir sehr viel schneller unabhängig werden von russischem Gas".

+++ 09:21 Kretschmer lehnt Gas-Boykott weiter ab +++

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lehnt einen Boykott von Gas aus Russland weiter ab. "Die zerstörerische Wirkung dieser extrem hohen, völlig außer Rand und Band geratenen Energiepreise auf die deutsche Volkswirtschaft, auf die europäische Volkswirtschaft, auf uns alle als Verbraucher, die wäre so verheerend, dass man diesen Weg nicht gehen kann", sagt der CDU-Politiker im ZDF. Wenn Deutschland aus den vergleichsweise günstigen Lieferverträgen mit Russland ausstiege, müssten neue Verträge zu viel schlechteren Konditionen geschlossen werden.

++ 09:14 Gazprom: Gaslieferungen durch Ukraine laufen weiter +++

Der russische Energieriese Gazprom liefert eigenen Angaben zufolge weiter in hohem Umfang Gas für den Transit durchs Nachbarland. Die tägliche Liefermenge betrage weiterhin wie vertraglich vereinbart 109,5 Millionen Kubikmeter, sagt Gazprom-Sprecher Sergej Kuprijanow der Agentur Interfax zufolge. Vor dem Hintergrund gestiegener Preise sei die Nachfrage der europäischen Kunden deutlich gestiegen. Russland betont stets, auch in Krisenzeiten ein zuverlässiger Energielieferant zu sein. Wegen der Sanktionen des Westens hatte Moskau am Montag allerdings erstmals damit gedroht, die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland einzustellen.

+++ 09:05 Russische Flieger können in Großbritannien festgesetzt werden +++

Russische Flugzeuge können auf britischem Boden künftig festgesetzt werden. Eine Landung der Maschinen in Großbritannien soll gesetzeswidrig werden, wie die britische Regierung ankündigt. Das soll auch Privatjets betreffen, die von reichen Russen gechartet werden. Einem BBC-Bericht zufolge soll im Zusammenhang mit einer Maschine auf einem Flughafen in der englischen Grafschaft Hampshire bereits ermittelt werden. Zuvor hatte Großbritannien wie die EU-Staaten und andere Länder den eigenen Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt und Landungen verboten. Außerdem dürfen künftig keine britischen Güter mehr an die russische Luft- oder Raumfahrtindustrie geliefert werden.

+++ 08:56 Evakuierung aus Sumy wird fortgesetzt +++

Die Evakuierung von Zivilisten aus der nordostukrainischen Großstadt Sumy soll weitergehen. Der Fluchtkorridor in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa sei bis 21.00 Uhr Ortszeit geöffnet, schreibt der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, bei Telegram. Die Menschen können Schywyzkyj zufolge die Stadt mit eigenen Autos oder mit 22 Bussen verlassen. Dabei werde mit dem Roten Kreuz zusammengearbeitet. Auch das russische Verteidigungsministerium kündigt eine Feuerpause ab 8.00 Uhr MEZ an, um die sichere Flucht für Zivilisten aus Sumy und anderen Städten zu gewährleisten.

+++ 08:41 Selenskyj: Jeder Cent an Russland verwandelt sich in Kugeln und Projektile +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobt US-Präsident Joe Biden für dessen Entscheidung, Erdöl- und Erdgas-Importe aus Russland zu verbieten. "Die USA haben einen wichtigen Schritt getan, der die Besatzer erheblich schwächen wird", so Selenskyj in einer Videoansprache. Er sei Biden "persönlich dankbar" für diese Entscheidung, die ein überaus mächtiges Signal an die ganze Welt sei. "Es ist ganz einfach: Jeder Cent, der an Russland gezahlt wird, verwandelt sich in Kugeln und Projektile, die auf andere souveräne Staaten fliegen."

+++ 08:17 Compper verteidigt Verbleib in Moskau +++

Der frühere Bundesliga-Profi Marvin Compper verteidigt sein Bleiben beim Fußball-Erstligisten Lokomotive Moskau. "Wir sind hier im Oktober 2021 angetreten, um etwas zu verändern: Wir haben eine Philosophie in den kompletten Verein gebracht, von ganz oben bis nach unten. Ich spüre dafür eine Verantwortung: gegenüber den Menschen, die uns vertraut haben", sagt der 36-Jährige der "Sport Bild". Im Club seien auch "viele Ausländer tätig, nicht nur Russen. Die Menschen, die wir hier kennengelernt haben, sind Leute mit gutem Herz und haben mit Politik gar nichts zu tun", so Compper, der in der Bundesliga unter anderem für Mönchengladbach, Hoffenheim und Leipzig gespielt hatte. Weil Ex-Bundesliga-Trainer Markus Gisdol sein Amt wegen des Krieges in der Ukraine aufgab und zurück nach Deutschland reiste, übernahm Co-Trainer Compper den Job.

+++ 08:14 Ölpreise klettern weiter +++

Die Ölpreise steigen weiter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 131,44 US-Dollar. Das sind 3,46 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 2,87 Dollar auf 126,57 Dollar. Am Montag war der Brent-Preis bis auf rund 139 Dollar gestiegen, WTI hatte in der Spitze mehr als 130 Dollar gekostet. Das waren jeweils Höchststände seit dem Jahr 2008. Getrieben werden die Preise vor allem durch Sanktionen gegen den großen Ölförderer Russland. Die USA wollen künftig gänzlich auf die Einfuhr russischen Erdöls verzichten, Großbritannien will die Käufe bis zum Jahresende ausklingen lassen.

+++ 08:09 Edenhofer fordert Importstopp für russisches Gas und Öl +++

Klimaforscher Ottmar Edenhofer fordert Deutschland auf, wie die USA einen Importstopp für russisches Gas und Öl zu verhängen. "Wir brauchen jetzt massivste Sanktionen. Europa kann es sich nicht erlauben, über die Gas- und Ölimporte Putins Krieg weiter zu finanzieren. Und ja, wir könnten es meistern, diesen Importstopp durchzusetzen", sagt Edenhofer der "Rheinischen Post". "Die Frage der Energie- und Versorgungssicherheit ist dann die nachgelagerte Frage." Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) räumt aber ein, dass dies mit hohen Kosten und Engpässen verbunden sein kann.

+++ 07:57 Ukraine zieht Blauhelmsoldaten ab +++

Die Ukraine zieht ihre Blauhelmsoldaten und militärische Ausrüstung aus der Demokratischen Republik Kongo ab. Ein UN-Sprecher teilt mit, die ukrainische Regierung habe die UNO offiziell darüber informiert, dass ihr Militärkontingent einschließlich des Personals, der Hubschrauber und der Ausrüstung zurückberufen würden. Das ukrainische Kontingent umfasst demnach 250 Soldaten. Die Ukraine ist laut UNO unter anderem auch an Friedensmissionen der Vereinten Nationen im Südsudan und in Mali beteiligt.

+++ 07:38 Universal Music Group zieht sich aus Russland zurück +++

Universal Music Group zieht sich aus Russland zurück. "Mit sofortiger Wirkung stellen wir alle Aktivitäten in Russland ein und schließen unsere Büros dort", heißt es in einer Erklärung auf der Website des Musikgiganten. "Wir drängen auf ein baldiges Ende der Gewalt in der Ukraine." Der Konzern halte sich an internationale Sanktionen und arbeite gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Künstlern daran, humanitäre Hilfsmaßnahmen zu unterstützen, um Flüchtlingen in der Region zu helfen.

+++ 07:22 Twitter mit optimierter Version für anonymen Tor-Browser +++

Für Einwohner Russland könnte es einfacher werden, Twitter auch bei einer Blockade des Dienstes weiter zu nutzen. Twitter macht eine Version speziell für den auf Datenschutz ausgelegten Tor-Browser zugänglich. Bei Tor bewegen sich Nutzer nicht im allgemeinen Web, sondern in einem eigenen Netzwerk mit anonymisierten Daten. Mit einer Tor-Version entzieht sich Twitter zumindest im separaten Netz einer Blockade. Die russische Regierung versucht, die Verbreitung von Informationen zum Krieg, die von der offiziellen Linie abweichen, zu unterbinden.

+++ 07:06 Ukraine drängt auf weitere Sanktionen +++

Die Ukraine will bei westlichen Ländern und Unternehmen weiter auf zusätzliche Strafmaßnahmen gegen Russland drängen. "Jede Sanktion, jedes Unternehmen, das Russland verlässt, ist eine Annäherung an den Sieg", teilt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bei Facebook mit. "Es ist ein bewahrtes menschliches Leben, eine Kindheit ohne Angst, ein unzerstörtes Haus, ein Krankenhaus, eine Schule." Um Sanktionen gegen Russland oder Waffenlieferungen an die Ukraine zu erreichen, seien viele komplexe Gespräche nötig. "Es gibt Versuche einzelner Partner, sich auf halbe Lösungen zu beschränken. Einige versuchen, auf Zeit zu spielen. Aber wir bremsen nicht."

+++ 06:45 Bericht: NATO liefert zahlreiche Waffen in die Ukraine +++

In den vergangenen Tagen ist offenbar eine große Anzahl von Waffen aus dem Westen an die Ukraine geliefert worden. Wie der Journalist George Allison vom "UK Defense Journal" bei Twitter schreibt und mit einer Animation veranschaulicht, liefert die NATO die Waffen zu einem Flugplatz nach Ostpolen. Von dort würden sie dann auf dem Landweg in die Ukraine gebracht.

+++ 06:26 "Nowaja Gaseta" zeigt Tänzerinnen vor einem großen Feuerball +++

Die letzte verbliebene größere unabhängige russische Zeitung "Nowaja Gaseta" testet die Grenzen des Sagbaren in Russland. Ihre jüngste Ausgabe zeigt Tänzerinnen vor einem großen Feuerball unter der Überschrift: "Die Ausgabe der 'Nowaja', im Einklang mit allen Regeln des russischen Gesetzeskodex." Die Tänzerinnen sind eine Anspielung auf das Ballett Schwanensee, das in der Sowjetunion in Zeiten nationaler Krisen regelmäßig gespielt wurde. Die "Nowaja Gaseta" darf wie alle anderen Medien in Russland nicht von einem "Krieg" in der Ukraine schreiben und hat wegen drohender drakonischer Strafen ihre Artikel zum russischen Angriff auf die Ukraine im Internet gelöscht. Andere unabhängige Medien wurden verboten.

+++ 06:07 Ukrainische Angaben: Insgesamt 61 Kliniken beschossen +++

In den vergangenen 13 Kriegstagen hat das russische Militär nach ukrainischen Angaben insgesamt 61 Krankenhäuser in der Ukraine beschossen. Wie die "Ukrainskaja Prawda" berichtet, wurden dabei Gebäude und medizinische Geräte beschädigt.

+++ 05:49 Tausende buchen Ferienwohnungen in Kriegsgebieten +++

Tausende Nutzer der Plattform Airbnb buchen Ferienwohnungen in der Ukraine - allerdings nicht, um dort zu übernachten, sondern um die Gastgeber nach dem Angriff Russlands finanziell zu unterstützen. Innerhalb von zwei Tagen wurden vergangene Woche rund 1,9 Millionen Dollar für mehr als 61.000 Übernachtungen in der Ukraine ausgegeben, sagt ein Airbnb-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Nachdem sie ihre Unterkünfte über Airbnb gebucht hatten, teilten einige Nutzer im Internet die Antworten der ukrainischen Gastgeber, die ihnen für ihre finanzielle und moralische Unterstützung dankten.

+++ 05:28 Chinesischer Präsident ruft zu "maximaler Zurückhaltung" in der Ukraine auf +++

Der chinesische Präsident Xi Jinping ruft zu "maximaler Zurückhaltung" in der Ukraine auf und sagt, China sei "schmerzerfüllt zu sehen, wie die Flammen des Krieges in Europa neu entfacht werden. Xi bezeichnet die Lage in der Ukraine als "besorgniserregend" und sagt, es müsse vorrangig verhindert werden, dass die Situation eskaliere oder "außer Kontrolle gerate".

+++ 05:05 Siebenjähriges Kind stirbt bei Wohnhaus-Beschuss in Charkiw +++

In der Nähe der Großstadt Charkiw starben zwei Menschen, darunter ein sieben Jahre altes Kind, dem Zivilschutz zufolge beim Einschlag eines Geschosses in ein Wohnhaus. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar seien bei Kämpfen in Charkiw 170 Zivilisten getötet worden, darunter fünf Kinder, sagt ein Behördensprecher der Agentur Unian zufolge. Russland beharrt darauf, die Truppen griffen keine zivilen, sondern nur militärische Ziele an.

+++ 04:35 Schwere Luftangriffe in Malyn, zwei Kinder sterben +++

Bei neuen Luftangriffen auf Städte in der Ukraine sind den Behörden zufolge mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. In der Stadt Malyn im Gebiet Schytomyr starben drei Erwachsene und zwei Kinder, als Bomben sieben Häuser zerstörten, wie der Zivilschutz mitteilt. In Ochtyrka bei Sumy kam mindestens ein Mensch ums Leben, 14 Menschen wurden demnach verletzt. Die russische Armee habe zwei Stunden lang die zivile Infrastruktur des Ortes beschossen, sagt der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj.

+++ 04:10 USA senden Luftabwehrraketensysteme nach Polen +++

Die Vereinigten Staaten entsenden zwei Patriot-Raketenbatterien nach Polen als "defensive Stationierung", um einer möglichen Bedrohung für die Verbündeten der USA und der NATO während der laufenden russischen Invasion in der Ukraine zu begegnen, sagt ein Sprecher des US European Command. Patriots sind Luftabwehrraketensysteme: Sie sollen ankommende ballistische Kurzstreckenraketen, moderne Flugzeuge und Marschflugkörper abwehren und zerstören.

+++ 03:55 Selenskyjs Frau wirft Kreml "Massenmord" vor +++

Die Frau des ukrainischen Staatschefs, Olena Selenska, wirft Russland in einem offenen Brief "Massenmord" an Zivilisten vor. "Trotz der Beteuerungen der vom Kreml unterstützten Propagandaorganisationen, die dies als 'Sondereinsatz' bezeichnen, handelt es sich in Wirklichkeit um einen Massenmord an ukrainischen Zivilisten", erklärt sie in dem Brief. Sie verweist insbesondere auf die Kinder unter den Getöteten: "Die achtjährige Alice ... starb auf den Straßen von Ochtyrka, während ihr Großvater versuchte, sie zu beschützen", schreibt sie. "Polina aus Kiew starb zusammen mit ihren Eltern unter dem Beschuss". "Der 14-jährige Arsenij wurde von Trümmern am Kopf getroffen und konnte nicht gerettet werden, weil ein Krankenwagen wegen des starken Feuers nicht rechtzeitig zu ihm gelangen konnte." Sie bekräftigt: "Wenn Russland sagt, es führe 'keinen Krieg gegen Zivilisten', rufe ich zuerst die Namen dieser ermordeten Kinder."

+++ 03:38 Russland kündigt neue Evakuierungskorridore in Ukraine an +++

Russland kündigt auch für Mittwoch die Öffnung mehrerer "humanitärer Korridore" in der Ukraine an. Ab 8 Uhr MEZ sollten lokale Waffenruhen gelten, melden russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf eine für humanitäre Fragen zuständige Abteilung des Verteidigungsministeriums. Zuvor waren die ersten Zivilisten über einen offiziellen Evakuierungskorridor aus der umkämpften Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine gebracht worden.

+++ 03:07 Ukrainischer Energieminister: Russen foltern Kernkraftwerk-Personal +++

Nach Angaben des ukrainischen Energieministers foltern russische Militäreinheiten das Personal des Kernkraftwerks Saporischschja, um es zu einer öffentlichen Erklärung zu zwingen. Herman Haluschtschenko erklärt in einem Beitrag auf Facebook, das Betriebspersonal werde "seit vier Tagen als Geisel gehalten". "Es befinden sich etwa 500 russische Soldaten und 50 Einheiten schwerer Ausrüstung in der Station. Die Mitarbeiter des Bahnhofs sind physisch und psychisch erschöpft", so Haluschtschenko.

+++ 02:31 Tennisstar Murray will alle Preisgelder für Kriegsopfer spenden +++

Der britische Tennisstar Andy Murray will alle seine Preisgelder für den Rest des Jahres für Opfer des Krieges in der Ukraine spenden. Er arbeite dafür mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) zusammen, erklärt die frühere Nummer eins der Weltrangliste. Sämtliche Preisgelder, die er bei Tennisturnieren in diesem Jahr erhalte, wolle er daher Unicefs Ukraine-Hilfe spenden. Insgesamt seien mehr als 7,5 Millionen Kinder vom Krieg in der Ukraine bedroht, schreibt Murray. Unicef trage dazu bei, ihnen medizinische Versorgung und frühkindliche Förderung zur Verfügung zu stellen.

+++ 01:51 Selenskyj dankt Biden und Johnson +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt den USA für das Importverbot für Öl aus Russland. "Ich bin Präsident (Joe) Biden persönlich für diese Entscheidung dankbar. Jeder Cent, den Russland bezahlt, verwandelt sich in Kugeln und Geschosse, die in andere souveräne Staaten fliegen", sagt er in einer Videobotschaft. Er danke auch dem britischen Premier Boris Johnson, dass Großbritannien ab Ende 2022 kein russisches Öl mehr einführen will. "Die Welt glaubt nicht an die Zukunft Russlands."

+++ 01:15 IAEA: Keine Verbindung zu Überwachungsgeräten in Tschernobyl +++

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat keine Verbindung mehr zu den Überwachungsgeräten im ehemaligen ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl. Das gibt die Behörde bekannt. Die Geräte stellen sicher, dass das Nuklearmaterial an seinem Platz ist. Das ehemalige Kraftwerk wurde vor einigen Tagen von russischen Einheiten eingenommen.

+++ 00:41 Russland steht kurz vor dem Zahlungsausfall +++

Die Ratingagentur Fitch drückt ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit von Russland noch tiefer in den Ramsch-Bereich. Die Bonitätsnote werde um sechs Stufen auf "C" von zuvor "B" zurückgenommen, teilt Fitch mit. Ein Zahlungsausfall drohe damit.

+++ 00:12 Angeblich kämpfen 1000 Deutsche in der Ukraine +++

Hunderte Bundesbürger melden sich einem Zeitungsbericht zufolge als freiwillige Kämpfer bei der ukrainischen Armee. Aktuell seien knapp 1000 Deutsche in der Ukraine im Einsatz, schreibt die "Bild" unter Berufung auf Angaben aus ukrainischen Regierungskreisen. Allein in der ersten Kriegswoche hätten sich rund 500 Bundesbürger gemeldet. Insgesamt würden in der ukrainischen Armee mittlerweile rund 22.000 Ausländer kämpfen. Die vorwiegend jungen Männer kämen zu großen Teilen aus Osteuropa, aber auch beispielsweise aus den USA.

+++ 23:42 Weltgrößtes Musiklabel zieht sich aus Russland zurück +++

Das weltgrößte Musiklabel Universal Music stellt wegen des Ukraine-Kriegs seinen Betrieb in Russland vorübergehend ein. Alle Büros würden dort geschlossen, teilt die Plattenfirma mit.

+++ 23:08 Russland kritisiert USA für Stopp von Öl-Importen +++

Russland rechnet nach dem von den USA verhängten Importverbot für russisches Rohöl mit weltweiten Auswirkungen. "Es liegt auf der Hand, dass der Verzicht auf unsere Ressourcen auch zu erheblichen Schwankungen auf den globalen Energiemärkten führen wird. Sie wird sich nachteilig auf die Interessen von Unternehmen und Verbrauchern auswirken, vor allem in den USA selbst", schreibt die russische Botschaft in Washington auf Facebook. Der Sanktionsdruck der USA auf Russland habe "die Grenzen der politischen und wirtschaftlichen Vernunft überschritten."

+++ 22:14 Coca-Cola zieht sich aus Russland zurück +++

Auch Coca-Cola stellt nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine seinen Betrieb in Russland ein. Das teilt der US-Getränkeriese mit. Das Unternehmen wolle die Entwicklung beobachten. Weitere Details werden nicht genannt.

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.