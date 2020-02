In den Sozialen Medien wenden viele Nutzer, die Kemmerichs Wahl durch die AfD ablehnen, ein Zitat der Liberalen aus dem Jahr 2017 gegen die Partei. Damals hatte Christian Lindner das Aus für die Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen wie folgt begründet: "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren", sagte der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner.

+++ 15:04 Grüne im Bund fordern Kemmerichs Rücktritt +++

Die Grünen fordern den umgehenden Rücktritt von Thomas Kemmerich als Ministerpräsident. "Wir sind entsetzt von der Ruchlosigkeit und Verantwortungslosigkeit von CDU und FDP in Thüringen", erklärten die Spitzen von Partei und Fraktion in Berlin. "Wir erwarten von Thomas Kemmerich, dass er das Amt unverzüglich niederlegt", hieß es in der gemeinsamen Mitteilung der Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie den Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter.

+++ 14:54 FDP-Bundestagsabgeordnete nennt Kemmerich-Wahl "unerträglich" +++

Anders als ihr stellvertretender Bundesvorsitzender Kubicki kann die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann dem Ergebnis nicht viel Positives abgewinnen: "Ich schätze Thomas Kemmerich persönlich. Ich verstehe seinen Wunsch, Ministerpräsident zu werden. Sich aber von jemandem wie Höcke wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel & unerträglich. Es ist daher ein schlechter Tag für mich als Liberale", schreibt sie.

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner will sich um 16.00 Uhr äußern.

+++ 14:48 Maas: Wer mit AfD kooperiert "hat aus Geschichte nichts gelernt" +++

Während sich Spitzenvertreter der FDP zurückhalten und der CDU noch gar nicht äußern, sind die Meinungen zum Abstimmungsergebnis in Thüringen im linken Parteienspektrum zahlreich und deutlich. Auch SPD-Politiker und Bundesaußenminister Heiko Maas verurteilt die Wahl Kemmerichs als "komplett verantwortungslos". "Gegen die AfD müssen alle Demokraten geschlossen zusammenstehen - wer das nicht versteht, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt", erklärte Maas.

+++ 14:41 Heute keine Minister-Ernennung mehr +++

Anders als im Fall der erwarteten Wiederwahl Ramelows werden heute keine Minister ernannt. Das teilte die Thüringer Staatskanzlei nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der FDP-Fraktion dem MDR mit.

+++ 14:39 Linken-Chefin wirft Kemmerich Strauß vor die Füße +++

Die Linke-Landesvorsitzende Susanne Henning machte Thomas Kemmerich ihre Haltung zu dessen Coup deutlich: Anstatt ihm zu gratulieren, warf sie ihm einen (mutmaßlich für den nun abgewählten Linke-Ministerpräsidenten Ramelow gedachten) Blumenstrauß vor die Füße.

+++ 14:24 FDP-Vizechef Kubicki: Kemmerich-Wahl ein "großartiger Erfolg" +++

Für den stellvertretenden FDP-Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki ist das Abstimmungsergebnis in Thüringen "ein großartiger Erfolg". Auf Facebook schreibt er: "Ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt. Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Thüringer Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre Ramelow nicht verlockend." Auf die entscheidenden Stimmen der AfD geht Kubicki nur indirekt ein: "Was die Verfassung vorsieht, sollte nicht diskreditiert werden."

+++ 14:19 AfD-Bundesvorsitzende jubeln über Thüringen-Beben +++

Die Spitzen der AfD-Fraktion im Bundestag begrüßen die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten in Thüringen als Erfolg. "An der AfD führt kein Weg mehr vorbei", schrieb die Kofraktionsvorsitzende Alice Weidel auf Twitter. Kofraktionschef Alexander Gauland erklärte: "Das Ausgrenzen der AfD funktioniert nicht." Die AfD wünsche Kemmerich "eine glückliche Hand."

+++ 14:12 SPD-Chefs: Wahl mit AfD-Stimmen ist "Dammbruch"+++

Der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans nennt die Wahl von Kemmerich einen "unverzeihlichen Dammbruch". Auf Twitter erklärte er: "Dass die 'Liberalen' den Strohmann für den Griff der Rechtsextremisten zur Macht geben, ist ein Skandal erster Güte." Ko-Chefin Saskia Esken wählt auf Twitter ähnliche Worte: "Ich bin entsetzt über diesen Dammbruch."

+++ 14:08 Höcke: Haben Ramelow in den Ruhestand geschickt +++

Der AfD-Fraktionschef Björn Höcke feiert das Wahlergebnis erwartungsgemäß als Erfolg. "Wir haben einen Wahlziel gehabt, das wir absolut priorisiert haben", sagte Höcke nach der Wahl. Das sei gewesen, den bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in den "unverdienten Ruhestand" zu schicken. "Unter Rot-Rot-Grün ist Thüringen in einen Linksstaat deformiert worden", sagte Höcke weiter.

+++ 13:59 Mohring: CDU musste Kandidaten der Mitte unterstützen +++

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hat die Verantwortung für das überraschende Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen von sich gewiesen. Die CDU-Fraktion habe sich in den ersten beiden Wahlgängen enthalten und im dritten den "Kandidaten der Mitte" gewählt. "Fakt ist: Wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien, wir sind auch nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien", sagte Mohring. Der neue Ministerpräsident Thomas Kemmerich von der FDP müsse nun klarmachen, dass es keine Koalition mit der AfD und eine klare Abgrenzung nach rechts gebe. Dann sei auch die CDU offen für neue Gespräche.

+++ 13:35 Zwei Stunden Pause im Parlament +++

Dieser jetzt schon historische Wahltag wird sich noch ein Weile strecken: Kemmerich stimmte einer zweistündigen Pause der Plenarsitzung zu. Später am Tag will er selbst vor die Presse treten.

+++ 13:30 Kemmerich überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt +++

Bei der Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten ist überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Regierungschef gewählt worden. Er setzte sich bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch.