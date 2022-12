Der Großteil der Bewohner von Odessa hat wieder Strom. Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung, Maxim Martschenko, war nach den russischen Angriffen am Samstag bei rund 1,5 Millionen Menschen in der Stadt und der Umgebung der Strom ausgefallen. Derzeit seien noch 300.000 Menschen vom Ausfall betroffen.

+++ 14:42 Girlande mit "Volksfeinden" schmückt Weihnachtbaum in russischer Stadt +++

In der russischen Großstadt Twer unweit von Moskau ist an einem Weihnachtsbaum eine Girlande mir "Volksfeinden" gesichtet worden. Der Baum wurde mit Papierfiguren der Präsidenten der Ukraine, der USA und Frankreichs, aber auch der prominenten Künstler Alla Pugatschowa und Maxim Galkin, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben, geschmückt. Die Figuren hatten gepunktete Linien an den Rändern und die Aufschrift "Reiß etwas von mir ab". Die Behörden der Stadt teilten nach Angaben des Exil-Mediums "Meduza" mit, Mitarbeiter der zuständigen Bezirksverwaltung hätten die Girlande nach etwa einer halben Stunde entfernt.

+++ 13:57 Russische Soldaten heben Gräben an Stränden der Krim aus +++

Die russischen Besatzer auf der Halbinsel Krim bereiten sich offenbar auf eine Operation ukrainischer Streitkräfte vor. So berichten ukrainische Medien über russische Soldaten, die in Chornomorske an der Nordwestküste der Krim, Gräben ausheben und Verteidigungsanlagen errichten. Auch Videos und Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen meterlange Gräben an den Stränden der Halbinsel. Auf Twitter sorgt diese Entwicklung für Belustigung. "Läuft alles nach Plan?", fragt etwa ein Nutzer.

+++ 13:37 Erdogan telefoniert mit Putin +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Angaben seines Büros ein weiteres Telefonat mit Russlands Staatschef Wladimir Putin geführt. In dem Gespräch sei es unter anderem darum gegangen, über den für ukrainische Getreideexporte eingerichteten Schiffskorridor im Schwarzen Meer auch andere Lebensmittelprodukte und Rohstoffe zu transportieren. Außerdem seien das Thema Energie, der Kampf gegen den Terrorismus und die bilateralen türkisch-russischen Beziehungen angesprochen worden.

+++ 13:15 Peskow: Sorge um Minsker Abkommen ging Krieg voraus +++

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärt russischen Nachrichtenagenturen zufolge, dass russische Bedenken rund um die 2014 und 2015 ausgehandelten Minsker Vereinbarungen dem Krieg in der Ukraine vorausgegangen seien. Moskau habe sich Sorgen gemacht, dass die Vereinbarungen ignoriert werden könnten. Bei den Minsker Vereinbarungen handelt es sich um einen Waffenstillstand und eine Verfassungsreform, die zwischen Kiew und den von Russland unterstützten separatistischen Kräften vereinbart wurden. Der russische Präsident Wladimir Putin beklagte zu Beginn der Invasion in der Ukraine, dass die Vereinbarungen nicht umgesetzt wurden.

+++ 12:51 Luftalarm in Kiew +++

In Kiew herrscht Luftalarm. Dies meldet unter anderem der "Kyiv Independent". Es ist der erste Luftalarm in der Hauptstadt seit fast einer Woche. Das letzte Mal, dass die Kiewer Schutz suchen mussten, war am 5. Dezember, als Russland die Ukraine mit über 70 Raketen beschoss.

+++ 12:30 Medwedew kündigt verstärkte Produktion von "mächtigsten" Waffen an +++

Russland verstärkt nach den Worten des ehemaligen Präsidenten Dmitri Medwedew die Produktion von Waffen der neuen Generation. Der Feind habe sich nicht nur im "Gouvernement Kiew verschanzt", schrieb Medwedew bei Telegram. "Es gibt ihn auch in Europa, Nordamerika, Japan, Australien, Neuseeland und einer ganzen Reihe anderer Orte, die den Nazis von heute die Treue geschworen haben", fügt er hinzu. Deshalb erhöhe Russland die "Produktion der mächtigsten Vernichtungsmittel, einschließlicher derer, die auf neuen Grundlagen beruhen". Vermutlich bezog sich Medwedew dabei auf die neue Generation von Hyperschallwaffen, deren Entwicklung Moskau nach eigenen Angaben seit Jahren vorantreibt.

+++ 12:10 Kaim: Putins Entschlossenheit nicht unterschätzen +++

Der Politikwissenschaftler Markus Kaum schätzt die ukrainischen Geländegewinne im Krieg gegen Russland noch nicht als militärische Entscheidungssituation ein. Ein Grund sei auch die Entschlossenheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Diese dürfe nicht unterschätzt werden, warnt Kaim.

+++ 11:50 London hält Putins Haushaltsplan für "zu optimistisch" +++

London hält den russischen Haushaltsplan für "zu optimistisch" Das britische Verteidigungsministerium zweifelt an dem von Wladimir Putin unterzeichneten Haushaltsentwurf für das Jahr 2023. Demnach will Russland im kommenden Jahr über 9 Billionen Rubel (143 Mrd. US-Dollar) für "Verteidigung, Sicherheit und Strafverfolgung" bereitstellen. Dies stelle einen erheblichen Anstieg zu den Vorjahren dar und werde "mehr als 30 Prozent des gesamten russischen Haushalts ausmachen", heißt es in dem neusten Sicherheitsupdate. Das Ministerium hält den Haushalt daher für "zu optimistisch". Andere Teile des russischen Haushalts wahrscheinlich zunehmend unter Druck geraten, um die Kosten des Krieges zu tragen.

+++ 11:24 Russische Nazi-Miliz sammelt Informationen über NATO-Staaten +++

Eine dem Kreml nahestehende paramilitärische Neonazi-Gruppe hat ihre Mitglieder offenbar um Informationen über Grenzposten von NATO-Staaten gebeten. Die "Task Force Rusisch" kämpft im Auftrag Moskaus in der Ukraine und steht mit der Wagner-Gruppe in Verbindung. Auf ihrem offiziellen Telegram-Kanal fordert sie dazu auf, Hinweise über die militärischen Aktivitäten in Lettland, Litauen und Estland zu teilen, wie der "Guardian" berichtet. Dies schüre die Sorge, dass die rechtsextreme russische Gruppe einen Angriff auf NATO-Länder plane, heißt es weiter. Der Schritt könne auf die Frustration der Gruppe über den Verlauf von Putins Krieg hindeuten, zitiert die Zeitung anonyme Quellen.

+++ 11:00 London sieht Aussicht auf Friedensgespräche pessimistisch +++

Der britische Außenminister James Cleverly äußert sich pessimistisch hinsichtlich der Chancen für baldige aufrichtige Ukraine-Friedensgespräche. "Ich sehe nicht wirklich, dass von der russischen Seite etwas kommt, das mir Zuversicht gibt, dass Wladimir Putin in Treu und Glauben in diese Gespräche einsteigt. Die allgemeine Rhetorik ist immer noch sehr konfrontativ", sagt der britische Chefdiplomat dem Sender "Sky News". "Jegliche Verhandlungen müssen echt sein, sie müssen sinnvoll sein, sie dürfen nicht nur ein Feigenblatt für eine russische Wiederbewaffnung und weitere Rekrutierung von Soldaten sein." Großbritannien wäre natürlich dafür, das Friedensgespräche lieber früher als später aufgenommen würden. Die Parameter dafür müsse aber die Ukraine festlegen.

+++ 10:40 Besetzte Gebiete stoppen Umlauf ukrainischer Währung +++

Die von Russland eingesetzte Verwaltung der ukrainischen Region Cherson beginnt damit, die ukrainische Währung Griwna in russischen Rubel einzutauschen. Der Griwna-Umlauf soll in den von Moskau kontrollierten Teilen der Region am 1. Januar gänzlich eingestellt werden, wie der "Guardian" berichtet. "Um den Einwohnern die Arbeit zu erleichtern und eine reibungslosere Integration der Region in den russischen Wirtschaftsraum zu ermöglichen, haben die Banken in der Region Cherson diese Woche mit dem Währungsumtausch begonnen", sagte Andrej Peretonkin, Leiter der örtlichen Niederlassung der russischen Zentralbank in einem Video auf Telegram.

+++ 10:17 ntv-Reporter: Ukraine will Headquarter in Melitopol getroffen haben +++

Bei dem Angriff auf das russisch besetzte Melitopol ist nach ukrainischen Angaben eine Militärstellung getroffen worden. Russland spricht hingegen von zivilen Opfern.

+++ 10:00 Ukraine verspricht Getreidelieferungen trotz Stromausfall +++

Trotz des jüngsten russischen Angriffs auf das Energienetz ist nach Angaben aus Kiew keine Unterbrechung der Getreide-Verschiffung aus den Schwarzmeerhäfen von Odessa vorgesehen. "Es gibt Probleme, aber keiner der Händler spricht von einer Unterbrechung der Lieferungen. Die Häfen nutzen alternative Energiequellen", sagt Agrarminister Mykola Solskyj.

+++ 09:28 Australien sanktioniert sieben Russen +++

Australien kündigt gezielte Sanktionen gegen Russland an, um auf die "ungeheuerlichen" Menschenrechtsverletzungen zu reagieren. Das Land werde sieben Russen sanktionieren, die an der versuchten Ermordung des ehemaligen Oppositionsführers Alexej Nawalny beteiligt waren. Dies erklärte die australische Außenministerin Penny Wong. Wegen der Lieferung von Drohnen an Russland sollen außerdem drei Iraner und ein iranisches Unternehmen sanktioniert werden.

+++ 09:00 Johnson fordert Westen zu mehr Hilfe für die Ukraine auf +++

Boris Johnson fordert die westlichen Länder auf, "dringend" zu prüfen, wie sie die Ukraine besser unterstützen können. "Es ist mir egal, wie oft ich es sagen muss: Der Krieg in der Ukraine kann nur durch eine Niederlage von Wladimir Putin beendet werden", schreibt der ehemalige Premierminister in einem Gastbeitrag für das "Wall Street Journal". Selbst wenn Kreml-Chef Putin dies anbieten würde, dürfe man kein Abkommen in Form von "Land für Frieden" schließen. Die russischen Streitkräfte müssen auf die De-facto-Grenze vom 24. Februar zurückgedrängt werden. Ein baldiges Ende des Krieges sei "im Interesse aller, einschließlich Russlands", schreibt Johnson weiter. Er hoffe, dass der Krieg bereits im nächsten Jahr beendet werden könne.

+++ 08:29 Stoltenberg hält Ausweitung des Krieges für möglich +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hält eine Ausweitung des Krieges für möglich. So könnten die Kämpfe zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO werden, sagte er dem norwegischen Sender NRK. "Wenn die Dinge schief gehen, können sie furchtbar schief gehen." Stoltenberg bekräftigte, dass die Verbündeten daran arbeiten, "das zu vermeiden". Es dürfe kein ausgewachsener Krieg in Europa entstehen.

+++ 08:05 Pentagon gibt Ukraine grünes Licht für Angriffe auf militärische Ziele in Russland +++

Das Pentagon besteht offenbar nicht mehr darauf, dass die Ukraine keine militärischen Ziele in Russland angreift. Dies berichtet die "Times" unter Bezugnahme auf eine Quelle aus dem US-Verteidigungsministerium. Demnach habe sich die Sichtweise geändert, nachdem die russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine zugenommen hatte. Entscheidend sei, dass es neue Einschätzungen darüber gebe, ob Waffenlieferungen an Kiew zu einer militärischen Konfrontation zwischen Russland und der NATO führen könnten. Die Sorge habe demnach abgenommen, heißt es von der Quelle. Dies könne bedeuten, dass "Washington nun eher bereit ist, Kiew mit Waffen mit größerer Reichweite zu beliefern", schreibt die "Times".

+++ 07:43 USA wollen 100 Entminungsteams in der Ukraine aufbauen +++

Die USA wollen bis zum nächsten Frühjahr 100 Entminungsteams in der Ukraine aufbauen und finanzieren. Dafür will das US-Außenministerium 91,5 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen, wie Michael Tirre, ein Vertreter des Ministeriums verkündete. Er verwies auch auf die rund 500.000 Sprengsätze, die seit März in der Ukraine bereits entschärft wurden. Laut der stellvertretenden Innenministerin der Ukraine, Kateryna Pawlitschenko, müssen noch etwa 30 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes entmint werden. Das US-Außenministerium geht davon aus, dass die Entminung der Ukraine eine der größten Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg sein wird.

+++ 07:25 Makeiev: Deutschland hat weitere Waffen zugesichert +++

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat nach eigenen Angaben in Berlin Zusagen für weitere Waffenlieferungen an sein Heimatland erhalten. "Im direkten Gespräch wurden uns mehr Waffen und weitere Munition zugesichert. Welche, werden wir zu gegebener Zeit gemeinsam bekanntgeben", sagte Makeiev der "Welt am Sonntag". Er wolle die Bundesregierung nicht diplomatisch unter Druck setzen, sondern erreichen, dass Deutschland das, was es hat, schneller liefert. Weiter sagte Makeiev der Zeitung, die Bundesregierung habe ihm versichert, dass es ohne Zustimmung Kiews nicht zu Verhandlungen mit Russland kommen werde. "Wenn der Bundeskanzler sagt, der Ukraine werde geholfen, solange sie uns braucht, dann heißt das, bis der letzte russische Soldat von unserem Boden verschwunden ist, einschließlich Donezk, Luhansk und der Krim, dass Reparationen gezahlt und Kriegsverbrecher verurteilt worden sind", forderte Makeiev.

+++ 07:05 Ukraine meldet Beschuss der Region Sumy +++

Ukrainischen Angaben zufolge beschießt Russland die Grenzgemeinden der Oblast Sumy im Nordosten der Ukraine. Demnach standen vor allem Znob-Novhorodske und Seredyna-Buda nahe der russischen Grenze unter Beschuss, schreibt der Gouverneur der Oblast, Dmytro Zhyvytskyi, bei Telegram. Bei dem Beschuss mit Mörsern und schwerer Artillerie wurde ein Gebiet getroffen, in dem gerade ein Trauerzug stattfand, heißt es weiter. Die zivile Infrastruktur wurde schwer beschädigt. Zhyvytskyi meldet keine Toten oder Verletzten.

+++ 06:42 ISW: Kritik aus Separatistengebieten an Putin wächst +++

Der russische Präsident riskiert den Verlust der Unterstützung von Vertretern der Separatistengebiete wegen militärischer Fehler im Donbass. Dies schreibt das Institute for the Study of War (ISW) in seinem neusten Update. Demnach sei die Kritik am Kreml, etwa von Igor Girkin, dem ehemaligen Verteidigungsminister der selbsternannten Donezker Volksrepublik (DNR) und Alexander Chodakowski, dem Ex-Sicherheitsminister der DNR, so direkt wie nie zuvor. Girkin rügte Putin beispielsweise dafür, dass er die ukrainischen Streitkräfte nicht aus der Reichweite der Artillerie in der Stadt Donezk gedrängt habe. Russische Militärblogger werfen Moskau vor, bei der Verteidigung der Stadt Donezk keinen Gegenbeschuss durchgeführt zu haben. Diese direkten Angriffe auf Putin spiegeln möglicherweise eine Kluft zwischen den kriegsbefürwortenden Separatistengebieten und dem russischen Präsidenten wieder, schreibt das ISW.

+++ 06:20 Bundeswehr erkundet in Polen Stellungen für Patriots +++

Die Bundeswehr beginnt kommende Woche in Polen mit Vorbereitungen für eine Verlegung ihres Flugabwehrraketensystems Patriot. Unmittelbar nach der Abstimmung zwischen den Regierungen in Warschau und Berlin soll ein Erkundungsteam nach Polen reisen, heißt es aus Sicherheitskreisen. Die deutschen Soldaten sollen geeignete Stellungen für das Flugabwehrsystem inspizieren, um dann in Kürze drei Feuereinheiten nach Polen zu verlegen. Ziel ist der Schutz kritischer Infrastruktur an der NATO-Ostflanke. Die Bundesregierung hatte Polen die Flugabwehrbatterien angeboten, nachdem Mitte November eine Rakete auf polnischem Gebiet nahe der Grenze zur Ukraine eingeschlagen war.

+++ 05:58 Ukraine: Iran will Russland ballistische Raketen liefern +++

Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak warnt vor einer militärischen Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran. Demnach plane Teheran, Russland ballistische Raketen zu liefern. Im Gegenzug würde Russland dem Iran "mit militärischen (nuklearen?) Technologien helfen, "um den Nahen Osten in die Luft zu jagen", schreibt Podoljak auf Twitter. Die Kooperation der beiden Staaten sei nicht länger nur eine Angelegenheit der Ukraine, sondern betreffe die globale Sicherheit.

+++ 04:15 Berichte über Tote bei ukrainischen Angriffen auf Melitopol +++

Bei ukrainischen Raketenangriffen auf die russisch-besetzten Stadt Melitopol im Süden der Ukraine kommen pro-russischen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben, zehn weitere sind verletzt. Melitopols im Exil lebender Bürgermeister berichtet, eine ausgediente Kirche, die von den Russen als Versammlungsort genutzt würde, sei getroffen worden und sprach von zahlreichen Toten. Die ukrainische Armee äußert sich nicht unmittelbar zu dem Vorfall. Das Zentralkommando der ukrainischen Streitkräfte hatte zuvor erklärt, es habe Angriffe auf Melitopol ausgeführt.

+++ 02:41 Estland fordert mehr Waffenlieferungen an Ukraine +++

Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas drängt Deutschland und andere Bündnispartner zu weiteren Waffenlieferungen in die Ukraine. "Ich fordere alle Verbündeten einschließlich Deutschlands dringend auf, alles in die Ukraine zu schicken, das sie braucht, um sich zu verteidigen", sagt die Ministerpräsidentin. "Wenn alle Verbündeten schon im Januar oder Februar Waffen geschickt hätten, wären viele Menschenleben gerettet worden", sagt Kallas. Estland hatte bereits vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Waffen in die Ukraine geliefert.

+++ 01:14 EU besorgt über Nähe der Türkei zu Russland +++

Die Europäische Union drängt die Türkei, ihre Handelspolitik gegenüber Russland zu ändern und westliche Sanktionen wegen des Ukrainekriegs umzusetzen. "Die fortgesetzte Politik der Türkei, sich den restriktiven Maßnahmen der EU gegen Russland nicht anzuschließen, ist zunehmend Anlass zur Sorge", erklärt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in einem Schreiben an das EU-Parlament, aus dem Funke-Zeitungen zitieren. Die Türkei hat ihre Exporte nach Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs massiv ausgebaut und kauft auch verstärkt russisches Öl. Offenbar nutzen Unternehmen aus dem Westen die Türkei auch gezielt als Schlupfloch, um ihre Produkte weiter nach Russland zu verkaufen.

+++ 23:33 Selenskyj würdigt ukrainische Nobelpreisträgerin +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würdigt in seiner abendlichen Videoansprache die Verleihung des Friedensnobelpreises unter anderem an die Menschenrechtsorganisation seiner Landsfrau Olexandra Matwijtschuk. "In diesem Jahr wurde zum ersten Mal die Sprache der Ukraine, unsere ukrainische Sprache, bei der Zeremonie gehört - dank des Zentrums für bürgerliche Freiheiten und seiner Leiterin, Frau Matwijtschuk, die mit dem Friedenspreis ausgezeichnet wurde", so Selenskyj. "Ich gratuliere Frau Olexandra, ihren Kollegen und allen ukrainischen Menschenrechtsverteidigern zu dieser Anerkennung." Neben dem ukrainischen Zentrum für bürgerliche Freiheiten (Center for Civil Liberties, CCL) wurden in Oslo die aufgelöste russische Organisation Memorial und der inhaftierte belarussische Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki mit dem wichtigsten politischen Preis der Erde geehrt.

+++ 22:22 Bislang kein EU-Kompromiss bei Ringen um Gaspreisdeckel +++

Bei den Gesprächen von EU-Diplomaten über Details für einen möglichen Gaspreisdeckel ist bislang kein Kompromiss erzielt worden. Zwölf Länder - darunter Belgien, Italien, Polen und Slowenien - forderten eine deutlich niedrigere Obergrenze als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Ein Vertreter eines EU-Mitgliedslands sagt, dass sich die Staaten bei ihren Positionen angenähert hätten. Aus anderen Kreisen verlautete dagegen, dass man kaum Fortschritte erzielt habe. Die Diplomaten wollen am Montag weitere Gespräche abhalten. Die EU-Energieminister sollen bei einem Treffen am 13. Dezember eine Lösung finden. Die EU ist bei dem Thema seit Monaten zerstritten. Ende November hatte die EU-Kommission einen Gaspreisdeckel von 275 Euro pro Megawattstunde vorgeschlagen.

+++ 21:54 Explosionen im besetzten Melitopol - "warten auf gute Nachrichten von ukrainischen Streitkräften" +++

Bei einem Angriff ukrainischer Artillerie auf die von russischen Truppen besetzte Stadt Melitopol im Südosten der Ukraine hat es mehrere Explosionen gegeben. Die Besatzerverwaltung berichtet von einem Angriff auf ein Restaurant und mehreren Opfern unter Zivilisten. "Infolge des Raketenangriffs aus einem HIMARS-System hat es im Restaurant unter friedlichen Menschen Tote und Verwundete gegeben", teilt ein Vertreter der Besatzer der kremlnahen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Der ukrainische Bürgermeister der Stadt, Iwan Fedoriw, berichtet dagegen auf Telegram, eine besetzte Kirche, in der die Russen ihre Versammlungen abhielten, sei getroffen worden. Nach Fedoriws Angaben waren in allen Bezirken der Stadt Explosionen zu hören. Der Bürgermister ruft dazu auf, "auf gute Nachrichten von den ukrainischen Streitkräften zu warten".

+++ 21:15 Odessa möglicherweise zwei bis drei Monate ohne Strom +++

Nach den jüngsten Raketenangriffen auf die Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine gehen die Behörden davon aus, dass die Wiederherstellung der Stromversorgung bis zu drei Monate in Anspruch nehmen könnte. "Vorläufigen Prognosen zufolge wird die Wiederherstellung der Energieanlagen in der Region Odessa viel länger dauern als nach früheren feindlichen Angriffen", teilt die Regionalverwaltung auf Facebook mit. "Das ist keine Frage von Tagen, sondern von Wochen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass es zwei bis drei Monate dauert", heißt es weiter. Die Behörde empfiehlt Familien mit kleinen Kindern und älteren Menschen, die Stadt nach Möglichkeit vorübergehend zu verlassen.

+++ 20:45 Russland: Flugabwehr auf der Krim und in Melitopol im Einsatz +++

In den von russischen Truppen besetzten Gebieten der Ukraine ist nach russischen Angaben die Flugabwehr aktiv. Sowohl aus Simferopol auf der Krim als auch aus Melitopol im Südosten der Ukraine gab es Berichte über den Einsatz der Luftverteidigung, wie die russische Staatsagentur Tass meldet. Die Bevölkerung sei aufgefordert worden, Ruhe zu bewahren. Es wurden allerdings keine Angaben über die Art des möglichen Angriffs oder dessen Auswirkungen gemacht. Die Ukraine hatte zuletzt Aufklärungs- und Kampfdrohnen über den russisch besetzten Gebieten eingesetzt. Zu einem möglichen Einsatz ukrainischer Kampfdrohnen gegen Militärflughäfen in Russland, bei dem Kampfflugzeuge beschädigt wurden, hat sich Kiew bisher nicht offiziell geäußert.

+++ 20:04 Türkei plant Gespräche mit Russland und Ukraine über Getreidekorridor +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Sonntag jeweils Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj führen. Ziel sei es, den mit dem Getreideabkommen eingerichteten Korridor für Frachtschiffe im Schwarzen Meer "zu stärken", kündigt Erdogan in Istanbul an. Unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen hatten Russland und die Ukraine im Juli ein Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über einen Korridor im Schwarzen Meer geschlossen. Die Vereinbarung beendete eine monatelange Blockade der ukrainischen Getreideausfuhren infolge des russischen Angriffskriegs. Die Schiffe auf dem Weg von oder in ukrainische Häfen werden in einem gemeinsamen Zentrum in Istanbul kontrolliert - durch Teams aus ukrainischen, russischen, türkischen und UN-Vertretern. Die Kontrollen gehen jedoch nur langsam voran. Derzeit warten 79 Schiffe vor Istanbul darauf, inspiziert zu werden. Schiffe müssten teilweise wochenlang auf die Kontrollen warten, heißt es von dem Zentrum.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.