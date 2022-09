Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich hinter seine Außenministerin Annalena Baerbock, die wegen einer Ukraine-Äußerung in die Kritik geraten ist. Es sei Aufgabe der Bundesregierung, "für die Politik, die man vertritt, zu werben, auch in Zeiten, in denen es mal Gegenwind gibt", sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit. "Da ist der Bundeskanzler ganz eng an der Seite der Außenministerin und auch aller anderen Ministerinnen und Minister." Man müsse in diesen aufgeregten Zeiten, die für viele Menschen auch Härten mit sich brächten, Verständnis dafür haben, dass Leute die Politik auch anders sehen könnten. "Aber klar ist trotzdem, dass man bei seinen Prinzipien bleibt und bei dem bleibt, was man richtig findet", sagt Hebestreit. Baerbock habe deutlich gemacht, "dass man (...) auch bei Gegenwind nicht umfällt". Dies sei in dem Schnipsel des Videos etwas kurz gekommen.

+++ 15:02 Ukraine meldet Gefangenenaustausch mit Russland +++

Im ostukrainischen Gebiet Donezk haben die Ukraine und Russland erneut Gefangene ausgetauscht. Es seien 14 Ukrainer freigekommen, teilt der für Kriegsgefangene zuständige Koordinationsstab in Kiew im Nachrichtenkanal Telegram mit. Die Soldaten von zwei motorisierten Brigaden seien seit dem Frühling in Gefangenschaft gewesen. Unter ihnen befanden sich demnach ein Offizier und ein Militärsanitäter. Eine Bestätigung der russischen Seite steht noch aus. Kiew teilt nicht mit, wie viele russische Soldaten im Gegenzug freikamen. In der Regel lassen beide Seiten gleich viele Militärangehörige frei.

+++ 14:45 G7-Finanzminister wollen Preisdeckel auf russisches Öl durchsetzen +++

Die Finanzminister der G7 wirtschaftsstarker Demokratien wollen einen Preisdeckel auf russisches Öl durchsetzen. Die Maßnahme ziele darauf ab, zum einen die Einnahmen Russlands zu reduzieren, zugleich aber auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die globalen Energiepreise abzufedern, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

+++ 14:37 Medwedew droht EU mit Gaslieferstopp bei Preisdeckel +++

Russland wird nach den Worten von Ex-Präsident Dmitri Medwedew Gaslieferungen nach Europa einstellen, wenn die EU eine Preisobergrenze für russisches Gas durchsetzt. "Es wird einfach kein russisches Gas in Europa geben", schreibt der Vizechef des russischen Sicherheitsrates in der Messaging-App Telegram. Er reagiert damit auf Äußerungen von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Sie hat zuvor bei einem Besuch der Klausurtagung von CDU/CSU im bayerischen Murnau gesagt: "Ich bin der festen Überzeugung, dass es jetzt Zeit ist für einen Preisdeckel auf russischem Pipeline-Gas nach Europa."

+++ 14:16 Munz: "Von Russen schwer bewacht": ntv-Team filmt auf AKW-Gelände - unter strenger Kontrolle +++

Mit seinem Kamerateam erlangt ntv-Reporter Rainer Munz Zugang zum besetzten AKW in Saporischschja. Raketenhülsen und Einschusslöcher zeugen von den schweren Kämpfen um das Gelände. Mit dabei ist auch die IAEA-Delegation, die jedoch am Vordringen ins eigentliche Krisenzentrum gehindert wird. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 13:53 Ukraine: Berlin soll russische Gräueltaten als Völkermord einstufen +++

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal fordert Deutschland auf, russische Kriegsverbrechen in der Ukraine als Völkermord einzustufen. "Es ist russische Politik, zielgerichtet Zivilisten in der Ukraine zu töten, nur weil sie Ukrainer sind. Das bezeichnet man als Völkermord", sagt Schmyhal. "Wenn man alle Tatsachen betrachtet, dann sind alle Merkmale von Genozid, von Völkermord erfüllt. Wir erwarten von unseren Partnern, auch von Deutschland, dass sie sich unserer Einschätzung anschließen." Das ukrainische Parlament hatte die Gräueltaten der russischen Armee bereits im April offiziell als "Völkermord" eingestuft.

+++ 13:31 Kiew beziffert Moskaus Verluste auf fast 49.000 Mann +++

Nach ukrainischen Angaben sind seit Beginn der Invasion 48.700 russische Kämpfer in der Ukraine gefallen. Das teilt der Generalstab der Streitkräfte mit. Demnach wurden seitdem auch 2009 Panzer und 4366 gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 13:03 Moskau: Ukraine erleidet hohe Verluste bei Gegenoffensive +++

Die von der Ukraine gestartete Gegenoffensive im Süden des Landes ist aus Sicht von Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu weitgehend gescheitert. "Die ukrainischen Streitkräfte setzen den Versuch von Angriffen im Raum zwischen Mykolajiw und Krywyj Rih und in anderen Richtungen fort, der Feind erleidet hohe Verluste", sagt Schoigu im Nachrichtendienst Telegram. Kiews einziges Ziel bei der Offensive sei es, "bei den westlichen Kuratoren die Illusion zu erzeugen, die ukrainische Armee sei zu Angriffen fähig." Ziel der ukrainischen Angriffe ist es, die westlich des Dnipro stehenden russischen Truppen im Gebiet Cherson hinter den Fluss zurückzutreiben. Im Gegensatz dazu erklärte Schoigu, die russischen Truppen seien an die Gebietsgrenze zur benachbarten Region Mykolajiw vorgestoßen. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

+++ 12:42 Schoigu: Russland hat keine schweren Waffen am AKW +++

Russland hat nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu keine schweren Waffen im besetzten Atomkraftwerk Saporischschja stationiert. "Ich erkläre verantwortungsvoll, dass wir keine schweren Waffen auf dem Gelände des Kernkraftwerks oder in den angrenzenden Gebieten haben", sagt er in Moskau. Er hoffe, die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA könnten sich davon überzeugen. Schoigu beschuldigt die Ukraine, seit Mitte Juli regelmäßig die Infrastruktur des AKW mit westlichen Waffen angegriffen zu haben.

+++ 12:23 Ukrainischer Regierungschef erwartet Kiew-Besuch Steinmeiers +++

Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal geht davon aus, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen im April geplatzten Kiew-Besuch demnächst nachholen wird. "Wir erwarten einen Besuch Steinmeiers in Kiew auf Einladung von Präsident (Wolodymyr) Selenskyj", sagte Schmyhal in einem Interview der dpa. Steinmeier wollte Kiew im April zusammen mit den Staatspräsidenten Polens, Lettlands, Litauens und Estlands besuchen. Die ukrainische Regierung lehnte einen Besuch Steinmeiers nach Angaben von deutscher Seite jedoch kurzfristig ab. Die vier anderen Staatschefs fuhren schließlich allein.

+++ 11:47 Merz: Sollten Kiew auch mit "Leopard"-Panzern helfen +++

Unionsfraktionschef Friedrich Merz spricht sich für eine Lieferung von deutschen "Leopard" 2-Kampfpanzern zur Unterstützung der Ukraine aus. "Wir sollten auch in dieser Hinsicht der Ukraine helfen, damit sie in der Lage sind, die russische Aggression zurückzudrängen", sagt der CDU-Vorsitzende im oberbayerischen Murnau. Zuvor hatte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal eine solche Lieferung gefordert.

+++ 11:11 Kaim zu Manager-Tod: Vermutung eines Racheakts liegt nahe +++

Mit dem Vorstandschef von Lukoil stirbt erneut ein hochrangiger Manager aus dem russischen Energie-Sektor auf mysteriöse Weise. Rawil Maganow kommt bei einem Fenstersturz ums Leben, russische Behörden suggerieren einen Suizid. Politologe Markus Kaim hegt an dieser Erklärung jedoch Zweifel.

+++ 10:26 London: Russlands Manöver sind für die Militärs nutzlos +++

Russlands Militärübungen haben sich nach Ansicht britischer Experten durch das schwache Abschneiden der russischen Streitkräfte in der Ukraine als nutzlos erwiesen. Veranstaltungen wie das Manöver Wostok 22, das derzeit abgehalten wird, hätten sich nicht darin bewährt, die Fähigkeiten des Militärs zu großangelegten, komplexen Einsätzen zu erhalten, heißt es im Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums. "Solche Veranstaltungen laufen stark nach Drehbuch ab, ermutigten keine Eigeninitiative und sind in erster Linie darauf ausgerichtet, die russische Führung und das internationale Publikum zu beeindrucken."

+++ 09:50 Putin breitet Kriegspropaganda vor Schülern aus +++

Bei einer Gesprächsrunde mit Schülerinnen und Schülern in Kaliningrad spricht Kremlchef Putin der Ukraine das Existenzrecht ab. Es habe sich dort eine "anti-russische Enklave" gebildet, vor der sein Land "beschützt" werden müsse. In aller Ruhe rechtfertigt er vor den Kindern so den Angriffskrieg.

+++ 09:25 Ukraine meldet Zerstörung russischer Depots +++

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben sechs Munitionsdepots im von russischen Truppen besetzten Süden des Landes zerstört. Fünf Munitionslager seien im Gebiet Cherson vernichtet worden, teilt das Kommando "Süd" des ukrainischen Militärs mit. Daneben soll in der Stadt Melitopol im Gebiet Saporischschja ein Depot zerstört worden sein. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen. Neben den fünf Depots sollen auch zwei von den Russen genutzten Fährverbindungen über einen Fluss getroffen worden sein.

+++ 08:45 Frachter aus Ukraine im Bosporus wieder frei +++

In der türkischen Meerenge Bosporus ist ein auf Grund gelaufener Frachter mit Getreide aus der Ukraine wieder frei. Der Frachter sei von der Küstenwache mit Schleppschiffen wieder in Besetzung gesetzt worden, berichtet die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Das Schiff war in der Nacht bei Istanbul wegen einer Störung am Ruder in der Meerenge auf Grund gelaufen und lag vor dem Stadtteil Bebek vor Anker. Der Bosporus wurde vorübergehend für den Schiffsverkehr gesperrt. Das rund 170 Meter lange Schiff "Lady Zehma" hat 3000 Tonnen Mais geladen und ist auf dem Weg nach Italien.

+++ 08:09 US-Institut: Russland verstärkt Truppen in Cherson +++

Nach Angaben des US-Militärinstituts ISW reagiert Russland auf die ukrainische Gegenoffensive mit der Entsendung weiterer Truppen in die Region Cherson. Dabei beruft sich das Institut auch auf eine Filmaufnahme, die einen Militärkonvoi zeigt, der die Brücke bei Kertsch auf der Krim passiert. Zudem gehen die US-Analysten davon aus, dass Moskau neue Operationen zur Eroberung der Region Donezk vorbereitet.

+++ 07:23 Ukraine: Moskau löst Brigaden wegen hoher Verluste auf +++

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs löst Russland zwei Brigaden, die in der Ukraine hohe Verluste erlitten haben, auf. Demnach handelt es sich bei den Einheiten um die 31. separate Luftangriffsbrigade und die 22. separate Spezialbrigade. Weniger als 20 Prozent des Personals sei noch am Leben, heißt es aus Kiew. Die 31. separate Luftangriffsbrigade soll in Kämpfen beim Flughafen Hostomel, rund um Kiew und in Sjewjerodonezk eingesetzt worden sein.

+++ 07:02 Kriewald: IAEA erzielt "ersten Erfolg" in Saporischschja +++

Fünf Expertinnen und Experten der Atomenergiebehörde IAEA dürfen sich bis zum Wochenende in dem besetzten AKW in Saporischschja aufhalten - ein "erster Erfolg", meint Nadja Kriewald. Die ntv-Reporterin befindet sich vor Ort und berichtet über die aktuelle Lage.

+++ 06:33 Finnland bereitet achtes Hilfspaket für Ukraine vor +++

Das finnische Verteidigungsministerium kündigt ein neues Hilfspaket mit Verteidigungsgütern für die Ukraine im Wert von 8,3 Millionen Euro an. Informationen über Inhalt und Lieferzeit macht Helsinki nicht. Damit erhöht sich Finnlands Hilfe an die Ukraine laut Reuters auf 92,3 Millionen Euro.

+++ 06:07 Selenskyj: Dänemark liefert der Ukraine Winteruniformen +++

Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj verpflichtet sich Dänemark, das ukrainische Militär mit Winteruniformen auszustatten. Das teilt Selenskyj nach einem Besuch des dänischen Außenministers Jeppe Kofod in Kiew mit.

+++ 05:07 FDP-Bundestagsfraktion will "Rückbau" von Nord Stream 2 +++

Die FDP-Bundestagsfraktion will das Kapitel der Ostseepipeline Nord Stream 2 endgültig schließen. "Als Freie Demokraten fordern wir den Rückbau von Nord Stream 2 sowie die schnellstmögliche Erarbeitung eines Konzepts zur rechtlichen, technischen und umweltfachlichen Absicherung", heißt es in einem auf der Herbstklausur in Bremen beschlossenen Positionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die FDP-Fraktion wolle so schnell wie irgend möglich alle Rohstoff- und Energiekäufe aus Russland und Belarus beenden, soweit dies die eigene wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zulasse. "Die Nord-Stream-Pipelines waren von Beginn an ein geopolitisches Projekt des Kremls, dessen Ziel die Isolation der Ukraine war. Deshalb hat insbesondere der Bau der Pipeline Nord Stream 2 zu erheblichen Verstimmungen geführt und Deutschland diplomatisch isoliert", heißt es in dem Beschluss, in dem der Ukraine auch weitere Unterstützung zugesichert wird.

+++ 03:59 Wohnhaus bei Beschuss von AKW-Standort Enerhodar getroffen +++

In der von russischen Truppen kontrollierten Stadt Enerhodar, Standort des Atomkraftwerks Saporischschja, ist ein Wohnhaus unter Beschuss geraten. Dies berichtet ein Reuters-Reporter. Soldaten liefen umher und Hubschrauber flögen über dem Gebäude. Es war nicht möglich, festzustellen, wer geschossen hatte. Der von Russland eingesetzte Gouverneur der Region Saporischschja, Jewgeni Balizki, sagte, bei dem ukrainischen Beschuss von Enerhodar seien mindestens drei Menschen getötet und fünf verwundet worden. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak sagte dagegen, Russland habe den Vorfall in Enerhodar inszeniert, um der Ukraine die Schuld zu geben.

+++ 02:06 Ukrainischer Regierungschef Schmyhal fordert moderne Kampfpanzer +++

Vor seinem Deutschlandbesuch fordert der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal von der Bundesregierung Kampfpanzer zur Abwehr der russischen Angreifer. "Wir benötigen einen Wandel in der Philosophie der Waffenlieferungen. Damit meine ich: Es sollten auch moderne Kampfpanzer geliefert werden", sagte Schmyhal in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Wir erwarten von den USA, dass sie uns ihre Abrahams-Panzer liefern und von Deutschland erwarten wir "Leopard" 2. Das sind die modernen Panzer, die die Ukraine auf dem Schlachtfeld braucht." Schmyhal wird am Samstag in Berlin erwartet. Am Sonntag wird er von Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt empfangen. Er ist der hochrangigste ukrainische Politiker, der Berlin seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut einem halben Jahr besucht.

+++ 22:57 Selenskyj: Russland lässt internationale Journalisten nicht zum AKW +++

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verhindert Russland, dass internationale Medienvertreter die Experten der Atomenergiebehörde IAEA zum Atomkraftwerk Saporischschja begleiten. Mit IAEA-Chef Rafael Grossi sei vereinbart worden, dass ukrainische und internationale Journalisten bei der Mission zu dem von Russland besetzten Kraftwerk in der Südukraine dabei sein dürften, sagte das Staatsoberhaupt in seiner täglichen Videoansprache. "Unabhängige Journalisten. Damit die Welt die Wahrheit sieht." Leider hätten die "Besatzer" keine Journalisten hineingelassen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 22:09 Getreidefrachter aus Ukraine läuft in Bosporus auf Grund +++

Ein Frachter mit Getreide aus der Ukraine ist in der Meerenge Bosporus auf Grund gelaufen. Grund sei eine Störung am Ruder, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Abend. Die Meerenge wurde vorerst für den Schiffsverkehr gesperrt. Das Schiff "Lady Zehma" hat 3000 Tonnen Mais geladen und ist auf dem Weg nach Italien, heißt es nach Angaben des in Istanbul eingerichteten Kontrollzentrums für die ukrainischen Getreideexporte. Der Bosporus und die Dardanellen sind wichtige Durchfahrtsstraßen, die Schwarzes Meer und Mittelmeer verbinden.

+++ 21:13 Auswärtiges Amt: Kritisiertes Baerbock-Video sinnentstellend geschnitten +++

Die Kritik an einer Ukraine-Äußerung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist nach Darstellung des Auswärtigen Amts durch pro-russische Desinformation befördert worden. "Der Klassiker: Sinnenstellend zusammengeschnittenes Video, geboostert von prorussischen Accounts und schon ist das Cyber-Instant-Gericht fertig, Desinformation von der Stange", schreibt der Ministeriumsbeauftragte für strategische Kommunikation, Peter Ptassek, auf Twitter. "Ob wir uns so billig spalten lassen? Glaube ich nicht." Sein Tweet wurde vom offiziellen Twitterkanal des Auwärtigen Amts weiterverbreitet. Baerbock war mit einer Äußerung in die Kritik geraten, die bereits am Vortag bei einer Podiumsdiskussion in Prag gefallen war. Dort erklärte sie auf Englisch, dass sie den Ukrainern versprochen habe, sie so lange wie nötig zu unterstützen, und dass sie deshalb auch liefern wolle - unabhängig davon, was ihre deutschen Wähler darüber denken ("no matter what my German voters think"). Mehr dazu lesen Sie hier.

