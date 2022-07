Die Bundesregierung will mit einem zweiten Stresstest die Sicherheit der Stromversorgung im kommenden Winter überprüfen lassen und auf Basis der Ergebnisse über eine längere Laufzeit von Atomkraftwerke entscheiden. Sprecher des Bundeswirtschaftsministerium und Bundesumweltministerium betonen, dass die Ergebnisse in den kommenden Wochen vorliegen sollten. Allerdings machen beide Sprecher klar, dass es nach bisherigem Stand keine neue Situation gebe im Vergleich zum ersten Stresstest der Übertragungsnetzbetreiber von März und Mai und der im März durch die Bundesregierung erfolgten Ablehnung eines Weiterbetriebs der drei verbliebenen AKW über das Jahresende hinaus.

+++ 15:03 Gazprom erklärt Notfall durch "höhere Gewalt" bei Gas-Lieferungen nach Europa +++

Der russische Gas-Riese Gazprom hat gegenüber mindestens einem Großkunden aus Europa einem Schreiben zufolge einen durch höhere Gewalt ("Force Majeure") verursachten Notfall bei seiner Gas-Versorgung Europa erklärt. Gazprom könne aufgrund besonderer Umstände seinen Liefer-Verpflichtungen ab dem 14. Juni nicht nachkommen, heißt es in dem Schreiben. In Gas-Handelskreisen heißt es, das Schreiben betreffe Lieferungen nach Deutschland durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1.

+++ 14:41 Putin zeigt sich trotz Herausforderungen durch Sanktionen optimistisch +++

Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnet die westlichen Sanktionen als große Herausforderung für sein Land - zeigt sich aber weiter optimistisch. "Es ist klar, dass dies eine große Herausforderung für unser Land ist, aber wir werden nicht nur nicht aufgeben", sagt Putin. "Natürlich nicht, im Gegenteil: Während wir die kolossale Menge an Schwierigkeiten anerkennen, die vor uns stehen, werden wir intensiv und kompetent nach neuen Lösungen suchen." Es sei nicht möglich, Russland mit einem "riesigen Zaun" vom Rest der Welt zu isolieren. Moskau betont immer wieder, die weitreichenden Strafmaßnahmen, die der Westen als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine verhängt hat, gut zu überstehen - und sogar gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Zugleich wirken sich die Sanktionen bereits jetzt auf die russische Luftfahrt und die Autobranche aus.

+++ 14:21 Russland meldet Angriff auf ausländische Söldner in Donezk +++

Nach der Ankündigung über eine Ausweitung der Kampfhandlungen bestätigt Russlands Armee neue Angriffe auf die Ostukraine. Im Gebiet Donezk sei eine Gruppierung ausländischer Söldner angegriffen worden, sagt der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Es seien bis zu 250 Kämpfer getötet worden. Auf einem Flugplatz seien zudem zwei ukrainische Militärhubschrauber zerstört worden, sagt Konaschenkow. Darüber hinaus bestätigt er Angriffe auf das Gebiet Mykolajiw. Die ukrainische Seite berichtet, dass auf dem von ihr kontrollierten Teil von Donezk am Vortag zwei Zivilisten getötet worden seien. Zehn weitere seien verletzt worden, sagte der Militärgouverneur des Gebiets, Pawlo Kyrylenko.

+++ 13:58 Scholz warnt vor weltweiter Renaissance der fossilen Energien +++

Bundeskanzler Olaf Scholz warnt davor, dass die Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine nicht zu einer Rückkehr der Kohleenergie führen dürfe. "Was uns nicht passieren darf, das ist, jetzt in eine globale Renaissance der fossilen Energie und insbesondere der Kohle hineinzuschlittern", sagt Scholz auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin. "Niemand kann zufrieden damit sein, dass auch bei uns der Anteil der Kohleverstromung gerade wieder steigt, als Reaktion auf drohende Engpässe bei der Gasversorgung." Dabei handele es sich aber nur um eine befristete Notmaßnahme. "Wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas - fast hätte ich gesagt: und zwar mit Vollgas", fügt Scholz hinzu. Das gelte auch für Investitionen in die Gasinfrastruktur.

+++ 13:36 Regierung will Russland mit Nord-Stream-Turbine "Vorwand nehmen" +++

Mit der Lieferung einer Gasturbine für die Pipeline Nord Stream 1 soll Russland nach Darstellung der Bundesregierung ein "Vorwand" für einen Stopp der Gaslieferungen genommen werden. Das macht eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck deutlich. Sie sagt, weil Sicherheitsfragen berührt seien, könne sie keine Auskunft geben, wann sich die Turbine wo befinde. Sie verweist außerdem auf Aussagen von Siemens Energy, dass alles dafür getan werde, dass Transport und Einsatz der Turbine schnellstmöglich erfolgten. Nach allem, was das Ministerium wisse und was auch Experten gesagt hätten, sei die Turbine bislang als Vorwand genutzt worden, sagt die Sprecherin. "Es handelt sich um eine Ersatzturbine. Dennoch tun wir alles, um diesen Vorwand zu nehmen", so die Sprecherin weiter. "Nach unseren Informationen ist diese Turbine eine Ersatzturbine, die für den Einsatz im September bestimmt war."

+++ 13:12 Özdemir über Getreide-Blockade: "Wer noch an das Wort von Putin glaubt, der kann auch an den Weihnachtsmann glauben +++

Bundesagrarminister Cem Özdemir geht nicht von einer schnellen Auflösung der Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen aus. Derzeit gebe es zwar Verhandlungen in der Türkei um Getreideexporte, sagt der Grünen-Politiker vor Gesprächen mit seinen Amtskollegen der EU-Staaten. Er glaube aber nicht, dass viel dabei herauskomme, denn man stütze sich auf ein Wort des russischen Präsidenten Putin. "Wer noch an das Wort von Putin glaubt, der kann auch an den Weihnachtsmann oder an den Osterhasen glauben. Das ist ungefähr genauso seriös und genauso faktenbasiert", sagte Özdemir.

+++ 12:46 Ukrainischer Geheimdienst: Selenskyj ernennt Interimschef +++

Nach der viel beachteten Entlassung des ukrainischen Geheimdienstchefs Iwan Bakanow hat Präsident Wolodymyr Selenskyj dessen bisherigen Stellvertreter zum Interimschef gemacht. Einem Erlass zufolge soll Wassyl Maljuk vorerst den Geheimdienst SBU leiten. Der 39-Jährige war seit März der erste Stellvertreter von Bakanow. Der Militär hat seine juristische Ausbildung an der Geheimdienstakademie erhalten und danach in den Korruptionsbekämpfungsstrukturen der Behörde gearbeitet.

+++ 12:25 Kreml: Keine Zeitvorgaben für Krieg gegen die Ukraine +++

Russland hat sich nach Kremlangaben keine Fristen für die Dauer des Krieges gegen die Ukraine gesetzt. "Es gibt keine festen Zeitrahmen. Das Wichtigste ist die Wirksamkeit der Umsetzung dieser Operation", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow dem iranischen Rundfunk. Wenn alle Ziele in der Ukraine erreicht seien, würden die Kampfhandlungen eingestellt. Das Staatsfernsehen in Moskau brachte Auszüge aus dem Interview, das Peskow vor einem Besuch von Kremlchef Wladimir Putin im Iran gab. Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan wollen in der iranischen Hauptstadt Teheran mit Präsident Ebrahim Raisi zusammentreffen.

+++ 12:19 EU kündigt weitere 500 Millionen Euro für Waffen für Ukraine an +++

Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigt EU-Ratspräsident Charles Michel nach Beratungen der Außenminister der EU-Staaten in Brüssel an. Mit der neuen Unterstützung erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung gestellten EU-Mittel für Militärhilfe auf 2,5 Milliarden Euro.

+++ 12:04 Notfalldienst spricht von sechs Toten bei russischem Beschuss von Torezk +++

In der Stadt Torezk in der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben des staatlichen Notfalldienstes sechs Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Fünf Leichen seien aus den Trümmern eines zweistöckigen Hauses geborgen worden, teilt der Dienst auf Facebook mit. Ein weiterer Mensch sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Russland hat wiederholt erklärt, bei dem von ihm so bezeichneten militärischen Sondereinsatz würden keine Zivilisten vorsätzlich angegriffen.

+++ 11:46 Ukraine: Geheimdienstchef und Generalstaatsanwältin vorerst nur suspendiert +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Angaben eines seiner Berater den Chef des Inlandsgeheimdienstes (SBU) und eine Generalstaatsanwältin nur suspendiert - nicht aber entlassen. Dies sei aufgrund laufender Ermittlungen geschehen, sagt Andrij Smyrnow, der stellvertretende Leiter des Präsidialamts, im ukrainischen Fernsehen. SBU-Chef Iwan Bakanow sei "vorübergehend von der Erfüllung seiner Aufgaben entbunden" worden. Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa sei suspendiert worden. Auf die Frage, ob beide auf ihre Posten zurückkehren könnten, wenn die Ermittlungen sie entlasten, antwortete Smyrnow: "Wir leben in einem gesetzestreuen Land, und das kann ich mir natürlich vorstellen."

+++ 11:16 Emmerich zu Krim-Aussage Medwedews: "Für Moskau ist klar: Westen missbraucht Ukraine" +++

Solange die NATO und die Ukraine die Krim nicht als Teil Russlands anerkennen, sei das eine Gefahr, sagt Dmitri Medwedew. ntv-Reporter Dirk Emmerich schätzt die Aussage des Vizechefs des russischen Sicherheitsrates ein und erklärt, warum das "Katz-und-Maus-Spiel" bezüglich russischer Gaslieferungen weitergehen wird.

+++ 10:39 IG BCE fordert Entlastungs- und Verteilungspläne für Gas +++

Der Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, fordert angesichts steigender Gaspreise eine Entlastung der Haushalte nach Einkommen und Verbrauch gestaffelt. "Die Gießkanne wird nicht mehr funktionieren", sagt der Gewerkschafter im "Deutschlandfunk". Jedem Kopf und Bürger müsse eine Energie- und Gasmenge garantiert werden. "Mein Vorschlag dazu wäre, dass wir den Haushalten verschiedene Preisstufen bieten, also eine Grundversorgung, und dann denjenigen, die wesentlich mehr verbrauchen als der Durchschnitt, müssen das Ganze dann über den Preis finanzieren." Es gebe "eine Menge Menschen, die eine Menge Geld verdienen und eine Menge Energie verbrauchen". Im Zweifel müsse Gas subventioniert werden, wenn der Preis zu hoch ist. Des Weiteren müssten die systemrelevanten Industrien identifiziert werden und auch ihnen Kontingente zugewiesen werden, die zumindest den Weiterbetrieb gewährleisten.

+++ 10:24 Modekette H&M zieht sich ganz aus Russland zurück +++

Die schwedische Modekette H&M zieht sich vollständig vom russischen Markt zurück. Die Fortführung des 2009 gestarteten Geschäfts in Russland sei "angesichts der aktuellen Lage unmöglich", erklärt Firmenchefin Helena Helmersson in Stockholm. H&M hatte seine Läden in Russland bereits im März als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine geschlossen. Sie sollen nun befristet wiedereröffnet werden, um die letzten Bestände zu verkaufen. Firmenchefin Helmersson zeigt sich in der Erklärung "tief betrübt über die Folgen, die dieser Schritt für die Kollegen haben wird". H&M bezifferte die Kosten des Rückzugs aus Russland auf etwa zwei Milliarden Kronen (rund 190 Millionen Euro).

+++ 10:07 Baerbock: Keine Abstriche beim Klimaschutz wegen Ukraine-Krieg +++

Deutschland wird nach Darstellung von Außenministerin Annalena Baerbock wegen des Ukraine-Kriegs und der daraus folgenden Energiekrise keine Abstriche beim Klimaschutz machen. Mit dem Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine begonnen habe, verstärke Deutschland seine Anstrengungen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien noch, sagt die Grünen-Politikerin zur Eröffnung des Petersberger Klimadialogs in Berlin. Zwar müsse Deutschland für einen kurzen Zeitraum Kohlekraftwerke als Notreserve reaktivieren - "aber nur als Notreserve", betont Baerbock bei der Konferenz im Auswärtigen Amt. "Es bedeutet aber nicht, dass wir unser 1,5-Grad-Ziel aufgeben. Und es bedeutet auch nicht, dass wir in unserem Elan beim Ausbau der Erneuerbaren nachlassen."

+++ 09:45 Ukraine: Explosionen in Mykolaiw - Kämpfe im Donbass +++

In der umkämpften Stadt Mykolaiw im Süden der Ukraine hat es nach ukrainischen Angaben in der Nacht mindestens zehn Explosionen gegeben. Informationen über Opfer lägen zunächst nicht vor, teilt der Generalstab mit. Unterdessen seien in zwei Orten der Region Donezk zwei Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Kampfhandlungen gebe es aktuell nahe Horliwka zwischen den Städten Luhansk und Donezk. In mehreren Orten der Region Donezk seien russische Angriffe zurückgeschlagen worden. Das russische Militär setze auch Mittel der radio-elektronischen Kampfführung ein, um die Kommunikation über Satelliten zu stören, berichtet der Generalstab weiter.

+++ 09:32 Hofreiter: EU sollte mit Einkaufskartellen Druck auf Russland erhöhen +++

Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter spricht sich mit Blick auf Energieimporte aus Russland für europäische Einkaufskartelle aus. "Russland ist noch nicht am längeren Hebel, wenn wir richtig agieren", sagt der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag im ARD-"Morgenmagazin". Er befürworte den Vorschlag des italienischen Regierungschefs Mario Draghi, "nämlich dass wir Einkaufskartelle gründen und die europäische Nachfragemacht bündeln und die Preise deckeln". Dies hätte mehrere positive Auswirkungen, sagt Hofreiter. Russland würde weniger Geld durch seine Energieexporte einnehmen, die Inflation würde sinken "und die Energiekosten für die Menschen würden nach unten gehen". Hofreiter bedauerte, dass der italienische Vorschlag beim Treffen der EU-Außenminister nicht zur Diskussion steht. Dies zeige, dass "zu große Angst davor herrscht, dass Russland von sich aus den Erdgashahn abdreht", sagt er.

+++ 09:13 Russland nimmt Langstrecken-Waffen ins Visier +++

Das russische Militär soll sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf die Zerstörung von Langstrecken- und Artilleriewaffen in der Ukraine konzentrieren. Das habe Verteidigungsminister Sergej Schoigu angeordnet, teilt sein Ministerium mit. Ukrainische Truppen hatten nach Angaben aus Kiew zuletzt erfolgreich rund 30 russische Logistikzentren und Munitionslager attackiert. Dafür setzten sie kürzlich aus dem Westen gelieferte Mehrfachraketenwerfer ein.

+++ 08:53 Großbritannien: Russland schickt Wagner-Söldner an die Front +++

Russland hat nach Erkenntnissen britischer Geheimdienste Kräfte der Söldnergruppe Wagner zur Verstärkung seiner Truppen an der Front eingesetzt. Die Wagner-Gruppe senke ihrerseits die Rekrutierungsstandards und stelle auch verurteilte Straftäter und bisher für den Einsatz gesperrte Personen ein, teilt das Verteidigungsministerium in London mit. Dies könne potenziell Auswirkungen auf die Schlagkraft des russischen Militärs haben. Präsident Wladimir Putin hatte zu einem früheren Zeitpunkt erklärt, Wagner und ähnliche Organisationen würden weder vom russischen Staat bezahlt noch würden sie Russland vertreten. Britische Geheimdienste hatten bereits zuvor berichtet, dass Wagner-Söldner in den Osten der Ukraine geschickt worden seien. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 08:22 Beamten-Entlassungen schlagen in Ukraine große Wellen +++

Wegen des Verdachts von Landesverrat durch ukrainische Beamte entlässt Präsident Selenskyj die Generalstaatsanwältin und den Geheimdienstchef. Warum die Nachricht in der Ukraine für eine große Überraschung sorgt und welche Gerüchte über mögliche Nachfolger kursieren, erklärt ntv-Reporterin Elke Büchter.

+++ 07:59 Bericht: Nord-Stream-1-Turbine nach Deutschland geliefert +++

Die für den Betrieb der Gaspipeline Nord Stream 1 wichtige Turbine ist einem Zeitungsbericht zufolge repariert und von Kanada nach Deutschland geliefert worden. Sie sei am Sonntag per Flugzeug nach Deutschland gebracht worden, berichtet die russische Zeitung "Kommersant" unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Sollte es keine Probleme mit der Logistik oder dem Zoll geben, werde es weitere fünf bis sieben Tage dauern, bis die Turbine in Russland ankomme.

+++ 07:45 Abramowitsch klagt gegen EU-Sanktionen +++

Der russische Milliardär Roman Abramowitsch hat vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) Klage gegen EU-Sanktionen eingereicht. Das berichtet unter anderem das "Wall Street Journal". Neben Abramowitsch klagen demnach drei weitere russische Oligarchen. Dem Bericht zufolge sehen sie ihre Rechte durch die Strafmaßnahmen verletzt und weisen die Anschuldigungen westlicher Regierungen zurück, die ihnen enge Verbindungen zum Kreml vorwerfen.

+++ 07:28 Greenpeace untersucht radioaktive Strahlung rund um Atomruine Tschernobyl +++

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace untersucht eine verlassene russische Stellung nahe der Atomruine Tschernobyl in der Ukraine auf radioaktive Strahlung. Ein internationales Expertenteam werde dort Messungen vornehmen, teilt Greenpeace mit. Es solle herausgefunden werden, welche Folgen die russische Invasion für kontaminierte Gegenden habe. Die Recherche-Reise sei von der ukrainischen Regierung genehmigt worden. Die russischen Streitkräfte hatten am 24. Februar, dem ersten Tag ihres Angriffs auf die Ukraine, die Kontrolle über die Atomruine übernommen. Ende März zogen sie sich von dem Gelände wieder zurück. "Wir wollen wissen, was vor Ort geschehen ist", erklärt der Atomexperte von Greenpeace Deutschland, Thomas Breuer. Die bisherigen Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu den Auswirkungen des Krieges auf Atomanlagen seien "unzureichend". Die Aussage der IAEA, dass zu keinem Zeitpunkt eine große Gefahr für Menschen und Umwelt bestanden habe, solle nun unabhängig überprüft werden.

+++ 06:57 Industriepräsident: Bei Gasmangel alle in die Pflicht nehmen +++

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verlangt, die Versorgung mit Erdgas für den Fall eines Mangels neu zu regeln. "Die aktuellen Priorisierungsregeln in einer Gasmangellage wurden für eine kurzfristige Unterbrechung einzelner Leitungen geschaffen", sagt BDI-Präsident Siegfried Russwurm. "Für die harte neue Energie-Realität muss die Politik in Berlin und Brüssel eine neue Regelung schaffen. Diese hat alle Teile der Gesellschaft entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit in die Pflicht zu nehmen." Russwurm erwartet, dass auf Deutschland "ein langfristig andauernder Gasmangel" zukommt. Jetzt zähle "jede eingesparte Kilowattstunde Gas und Strom", sagt er. "Neben Unternehmen, Kommunen und Ländern müssen Privatverbraucherinnen und -verbraucher Teil der massiven Energiesparkampagne werden." Unter Priorisierung versteht man die Reihenfolge, in der private Haushalte und Unternehmen bei einem akuten Mangel Erdgas bekommen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 06:29 Bayern fordert sofortiges Ausrufen der Gasnotlage +++

Bayern dringt beim Bund auf die Wiederinbetriebnahme des bayrischen Atomkraftwerks Gundremmingen und das sofortige Ausrufen der Gasnotlage, um große Gaskraftwerke herunterzufahren. "Ich fordere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf, sofort die Gas-Notfallstufe 3 auszurufen", sagt der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger der "Augsburger Allgemeinen". Der Staat müsse sich jetzt in das Gas-Management einmischen. "Wir verbrennen derzeit riesige Mengen an Erdgas zur Stromerzeugung", erklärt der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef mit Blick auf das bayerische Großkraftwerk in Irsching. Solange der Strom aus Gas noch lukrativ produziert werden könne, werde es auch gemacht. "Das Wichtigste ist jetzt, dass wir sofort massiv Gas einsparen, denn momentan bewegt sich beim Auffüllen der Speicher fast nichts mehr."

+++ 05:58 Bundeswehrgeneral Mais warnt vor Unterschätzen der russischen Armee +++

Der oberste Heeresgeneral Alfons Mais warnt einem Zeitungsbericht zufolge vor einer Fehleinschätzung der russischen Streitkräfte. "Das ist ein Zermürbungs- und Abnutzungskrieg, der die Frage aufwerfen wird, wie lange die Ukraine das durchhalten kann. Da rede ich nicht nur über Material, sondern auch über das Personal", sagt der Generalleutnant dem "Handelsblatt". Die Phase eins - der Angriff auf Kiew - sei "zum Desaster geworden". Trotzdem dürfe man Russland nicht unterschätzen. "Armeen, die nah an der Niederlage entlanggesegelt sind, lernen am schnellsten."

+++ 03:18 "Bild": Bundesregierung befürchtet regionale Notlagen bei Gasversorgung +++

Die Bundesregierung rechnet laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung mit einer Notlage bei der Gasversorgung in einzelnen Bundesländern. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt habe den Chefs der Staatskanzleien der Länder in einer Schaltkonferenz mitgeteilt, dass die Bundesregierung nach den Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 von einer erneuten Drosselung der Gaslieferungen durch Russland unter Anführung von Vorwänden ausgehe. Ohne Notlagen komme Deutschland aus Sicht der Bundesregierung nur durch den Winter, wenn Russland wieder über 40 Prozent der vereinbarten Erdgas-Menge liefern sollte. Das betrachte die Regierung aber als unrealistisch, so die "Bild"-Zeitung.

+++ 01:51 Selenskyj kritisiert Kanada nach Telefonat mit Trudeau +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Kanada nach der Entscheidung, Turbinen für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland zurückzuschicken, eine "Verletzung des Sanktionsregiems" vor. Die Ukrainer würden "die Entscheidung Kanadas nie akzeptieren", erklärt Selenskyj nach einem Telefongespräch mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Das Telefongespräch war der erste Austausch zwischen Selenskyj und Trudeau, nachdem die Regierung in Ottawa vergangene Woche grünes Licht für die Ausfuhr der in Kanada reparierten Turbinen gegeben hatte. Wenn es nun einen Verstoß gegen die Sanktionen gegen Russland gebe, werde es "nicht lange dauern, bis es weitere gibt", so Selenskyj. Kurz nach dem Gespräch mit Trudeau hatte Selenskyj sich noch versöhnlicher geäußert und bei Twitter lediglich geschrieben, die internationale Position zu den Sanktionen müsse "auf Prinzipien gegründet" sein und der Druck auf Moskau müsse erhöht werden.

+++ 00:23 Selenskyj nennt zunehmenden Landesverrat als Grund für Entlassungen +++

In seiner abendlichen Videoansprache begründet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Entlassung der Generalstaatsanwältin und des Chefs der Sicherheitsdienste mit den zunehmenden Verdachtsfällen von Landesverrat zugunsten Russlands durch ukrainische Beamte. Es würden derzeit von den ukrainischen Behörden mehr als 650 Fälle von möglichem Verrat durch lokale Verantwortliche untersucht, sagt Selenskyj. Die Verdachtsfälle lägen vor allem in Gebieten, die von russischen Soldaten beziehungsweise pro-russischen Kämpfern besetzt sind. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 23:05 Anwalt meldet Festnahme von Journalistin Owsjannikowa +++

Marina Owsjannikowa, die Journalistin, die durch ihren Live-Protest im russischen Staatsfernsehen bekannt geworden ist, wird in Russland festgenommen. Das geben ihr Anwalt und ihre Familie bekannt. Es gebe keine Informationen, wo sich die Journalistin derzeit befinde. Am Freitag hatte Owsjannikowa auf ihrem Telegram-Kanal ein Video und ein Foto veröffentlicht, das sie mit einem Plakat in der Hand an einer Uferpromenade in Moskau zeigt. Im Hintergrund ist auf der anderen Flussseite der Kreml zu sehen. "Putin ist ein Mörder", steht auf dem Plakat - und: "Seine Soldaten sind Faschisten." Wann die Bilder aufgenommen wurden, ist unbekannt.

+++ 22:01 Selenskyj dringt auf Einhaltung der Sanktionen gegen Russland +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verlangt vom kanadischen Regierungschef Justin Trudeau eine strikte Einhaltung der Sanktionen gegen Russland. Das teilt Selenskyj auf Twitter mit. Er äußert sich dabei nicht zum Hintergrund dieser Ermahnung an ein Land, das einer der stärksten Unterstützer der Ukraine ist. Die Ukraine hatte Kanada aber zuletzt wegen der Entscheidung kritisiert, auf deutsche Bitte die Lieferung einer gewarteten russischen Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zu ermöglichen. Wegen der Sanktionen hatte sich Kanada zunächst geweigert, die Turbine an Russland zurückzugeben - entschied sich dann aber doch dafür, das Aggregat stattdessen an Deutschland zu übergeben.

+++ 21:18 Selenskyj entlässt Geheimdienstchef und Generalstaatsanwältin +++

Laut einem veröffentlichten Dekret von Präsident Wolodymyr Selenskyj müssen der Leiter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes (SBU), Iwan Bakanow, und die Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa ihre Posten räumen. Gründe für die Entlassungen werden nicht genannt. Bakanow wurde 2019 zum Leiter des SBU ernannt und ist ein langjähriger Weggefährte Selenskyjs. Erst gestern haben Ermittler den ehemaligen stellvertretenden Leiter des SBU auf der Krim festgenommen. Er soll geheime Informationen an Russland weitergeleitet haben.

