SPD, Grüne und FDP wollen das umstrittene Werbeverbot für Abtreibung vollständig abschaffen. Der entsprechende Paragraf 219a im Strafgesetzbuch werde gestrichen, heißt es im vereinbarten Koalitionsvertrag. Ärzte dürfen zwar bisher schon über darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten, können aber bestraft werden, wenn sie dabei auch die verwendete Methode nennen.

+++ 15:41 Lindner: Ampel will "den Status quo überwinden" +++

Als Dritter spricht FDP-Chef Christian Lindner, für den die Ampelkoalition für einen Kurswechsel steht. SPD, Grüne und FDP hätten ihre Unterschiedlichkeiten in Wahlkämpfen nicht verborgen, sagt er. "Aber wir haben uns in einem Punkt eine Gemeinsamkeit erhalten, nämlich den Status quo zu überwinden." Dafür habe die junge Generation sie auch gewählt. Im Land sei zu spüren, dass es den Wunsch nach Veränderung gebe. Zu den großen Aufgaben, vor denen die neue Regierung stehe, zählten die Alterung der Gesellschaft und das Reduzieren von Kohlenstoff. "Wir haben außerordentlich ambitionierte Vorhaben. Und deshalb spüren wir Demut angesichts der Dimension dessen, was wir uns vorgenommen haben. Diese Demut ist ratsam angesichts der Herausforderungen", so Lindner.

+++ 15:34 Habeck: "Wir haben uns ganz schön viel zugemutet" +++

Nach Scholz spricht auch Grünen-Chef Robert Habeck. Eine seiner zentralen Sätze über die Verhandlungen und die Pläne der Ampel: "Es war manchmal ganz schön anstrengend. Wir haben uns ganz schön viel zugemutet. Aber wir werden eine Regierung sein, die auch anderen Menschen etwas zumutet, also müssen wir uns auch etwas zumuten."

Während der Verhandlungen hätten sich einige Krisen dramatisch zugespitzt, so Habeck mit Blick auf die Flüchtlingssituation in Osteuropa und die Corona-Krise. Während SPD, Grüne und FDP um Worte gerungen hätten, sei die Sorge in Deutschland umgegangen. Man werde alles Notwendige tun, um die vierte Corona-Welle beherrschbar zu halten. In einer Zeit großer Sorge und Verunsicherung brauche es ein Dokument des Mutes und der Zuversicht - "ein solches legen wir Ihnen hiermit heute vor". Leitbild sei eine handelnde Gesellschaft, ein investierender Staat und ein Deutschland, das einfach funktioniere.

+++ 15:26 Scholz: "Eng, intensiv, leidenschaftlich verhandelt" +++

Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP hat der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD die Verhandlungen gelobt. Die drei Parteien hätten "eng, intensiv und mitunter leidenschaftlich miteinander verhandelt", sagte er. Alle hätten die Gespräche mit großem Engagement und konstruktiv geführt, angetrieben vom Willen, das Land voranzubringen.

Er kündigte eine "Koalition auf Augenhöhe" an. "Uns eint der Wille, das Land besser zu machen", so Scholz. "Wir wollen mehr Fortschritt wagen." Das Ziel der Ampel-Parteien sei nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern eine "Politik der großen Wirkung". Weiter sagte Scholz: "Wir werben intensiv darum, dass alle drei Parteien diesem Vertrag zustimmen werden."

+++ 15:19 Stromkunden sollen entlastet werden +++

Angesichts gestiegener Energiekosten wollen SPD, Grüne und FDP die Verbraucher entlasten. Zum 1. Januar 2023 soll die Finanzierung der milliardenschweren EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms über den Strompreis abgeschafft werden, wie es in dem Koalitionsvertrag heißt. Außerdem will die Ampel das Wohngeld stärken, eine Klimakomponente einführen und kurzfristig einen einmalig erhöhten Heizkostenzuschuss zahlen. Zudem sollen sich künftig auch Vermieter an dem Heizkostenaufschlag durch den CO2-Preis beteiligen - bisher tragen dies nur die Mieter. Wegen der hohen Energiepreise wollen die drei Parteien zudem die CO2-Abgabe auf Sprit, Heizöl oder Gas nicht weiter erhöhen. Angesichts des derzeitigen Preisniveaus halte man aus sozialen Gründen an dem beschlossenen Preispfad fest, heißt es.

+++ 15:12 Ampel will 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen - Mietpreisbremse wird verlängert +++

Die Ampel-Koalition will pro Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen. 100.000 davon sollen öffentlich gefördert werden, heißt es im Koalitionsvertrag. Die Mietpreisbremse will die Koalition demnach bis zum Jahr 2029 verlängern. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt soll die Miete binnen drei Jahren nur noch bis zu 11 Prozent steigen dürfen statt wie bisher bis zu 15 Prozent.

+++ 15:05 Ampel schwächt Naturschutz für Erneuerbare Energien +++

Die Ampelregierung will den Ausbau der Windenergie und der Solarenergie deutlich beschleunigen: Bis 2030 soll Deutschland 80 Prozent seines Stroms aus Erneuerbaren Energien beziehen. Planungsrechtliche Fragen sollen nicht mehr so oft an umweltrechtlichen Bedenken scheitern. Bei der Errichtung von Anlagen zur Erzeugung und zum Transport Erneuerbarer Energien sowie bei der Elektrifizierung der Schiene will die Koalition deren Bedeutung für die öffentliche Sicherheit und das öffentliche Interesse gesetzlich festschreiben. Damit sollen Ausnahmen vom Bundesnaturschutzgesetz zum Regelfall werden. Im Gegenzug wird der Schutz der Tierpopulationen auf anderen Ebenen gestärkt.

+++ 14:55 Jetzt live bei ntv und ntv.de: Ampel stellt Koalitionsvertrag vor +++

Verfolgen Sie die Pressekonferenz von SPD, Grünen und FDP zum Koalitionsvertrag hier live:

+++ 14:47 Ampel einigt sich auf Anschaffung bewaffneter Drohnen +++

Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP einigen sich laut dem Koalitionsvertrag, der ntv vorliegt, auf die Anschaffung bewaffneter Drohnen. Diese könnten zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten bei Auslandseinsätzen beitragen, heißt es. Die Bundeswehr dringt seit Jahren auf die Beschaffung. In der letzten Regierungskoalition aus Union und SPD hatten die Sozialdemokraten eine entsprechende Entscheidung blockiert.

+++ 14:44 So ist der Koalitionsvertrag überschrieben +++

Jeder Koalitionsvertrag hat einen Titel, der die Leitlinie der Regierung aufzeigen soll. Bei den Ampel-Parteien steht das drüber:

"Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit"

+++ 14:25 Scholz sagt Einhaltung der Schuldenbremse zu +++

Der voraussichtliche künftige Bundeskanzler Olaf Scholz sagt in einer internen SPD-Sitzung die Einhaltung der Schuldenbremse zu. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Teilnehmer. Laut einer Vereinbarung der Ampel-Parteien während ihrer Sondierungen soll die Schuldenbremse ab 2023 wieder greifen. Sie ist derzeit wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. In einer Sitzung des Parteivorstandes habe Scholz zudem mit Blick auf den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP gesagt, die Finanzierung des Landes gebe es nicht zum Nulltarif.

+++ 13:43 Eine große Überraschung: Diese Ministerien übernehmen die Parteien +++

Das neue Kabinett nimmt Gestalt an, zumindest was die Ressortzuteilung angeht. Die neue Bundesregierung wird 17 Personen umfassen. Das ist eine mehr als im scheidenden Kabinett, weil das Bauministerium wieder eigenständig wird - es war 1998 ins Verkehrs- und später ins Innenministerium integriert worden. Die SPD wird den Bundeskanzler stellen, den Chef oder die Chefin des Bundeskanzleramts sowie sechs Ministerinnen und Minister. Die Grünen werden fünf Ressortchefs stellen, darunter Vizekanzlerin oder Vizekanzler. Die FDP wird vier Ministerien übernehmen. Eine große Überraschung ist dabei: Die Grünen werden nicht das Klima-relevante Verkehrsministerium übernehmen.

SPD

Bundeskanzler (Olaf Scholz)

Chef des Bundeskanzleramtes (voraussichtlich Wolfgang Schmidt)

Innen und Heimat

Verteidigung

Gesundheit

Arbeit und Soziales (voraussichtlich Amtsinhaber Hubertus Heil)

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bauen

Grüne

Wirtschaft und Klimaschutz (voraussichtlich Robert Habeck)

Auswärtiges Amt (voraussichtlich Annalena Baerbock)

Umwelt und Verbraucherschutz

Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ernährung und Landwirtschaft

FDP

Finanzen (voraussichtlich Christian Lindner, zudem Stellvertreter des Vizekanzlers)

Verkehr und Digitales (voraussichtlich Volker Wissing)

Bildung und Forschung (voraussichtlich Bettina Stark-Watzinger)



Justiz (voraussichtlich Marco Buschmann)

+++ 13:20 Mindestlohn, Wahlalter, Kinderrechte: Details aus Eckpunktepapier +++

In einem Papier, das Kernbotschaften des Ampel-Koalitionsvertrages enthält und ntv vorliegt, werden einige Vorhaben aufgeführt:

So wird bestätigt, dass der Mindestlohn auf zwölf Euro erhöht wird. Das bedeute eine Gehaltserhöhung für rund zehn Millionen Menschen.

SPD, Grüne und FDP wollen zudem ein Wahlrecht ab 16 Jahren zulassen.

Für Forschung und Entwicklung sollen künftig 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zur Verfügung stehen - mehr als bisher.

"Wir führen die Kindergrundsicherung ein, in der wir alle bisherigen finanziellen Unterstützungsleistungen bündeln", heißt es weiter. "Diese Leistung wird automatisch berechnet und kommt direkt bei den Kindern an." Kinderrechte sollen zudem im Grundgesetz verankert werden.

+++ 13:10 Erstes Selfie von den Verhandlungen +++

Die Ampel-Parteien haben strengste Verschwiegenheit über ihre Koalitionsverhandlungen vereinbart - und dies auch weitgehend durchgehalten. Jetzt aber ist zumindest das Selfie-Verbot gefallen, wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil twittert. Dazu packt er ein Bild mit Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner und FDP-Generelsekretär Volker Wissing. "Danke @Wissing und @MiKellner für das gute Zusammenspiel. Hat Spaß gemacht!", schreibt Klingbeil, garniert mit einem Ampel-Emoji.

+++ 13:00 Einstieg in Aktienrente geplant +++

SPD, FDP und Grüne wollen bei der Altersversorgung in eine ergänzende Aktienrente einsteigen. Diese teilweise Kapitaldeckung solle als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell und seriös verwaltet werden, sagt eine mit dem Entwurf des Koalitionsvertrages vertraute Person. Die künftigen Koalitionspartner hätten zudem vereinbart, das Rentenniveau zu sichern sowie Rentenkürzungen und die Anhebung des Renteneintrittsalters auszuschließen.

+++ 12:47 Ampel plant einmaligen Heizkostenzuschuss +++

Angesichts gestiegener Energiepreise sollen einkommensschwache Familien einen einmaligen Heizkostenzuschuss erhalten. Darauf hätten sich SPD, Grüne und FDP bei ihren Koalitionsverhandlungen verständigt, wie ntv aus Verhandlungskreisen erfuhr. Die künftigen Koalitionspartner wollten zudem die Mietpreisbremse verlängern und den Anstieg der Mieten in angespannten Wohnungsmärkten auf elf Prozent über drei Jahre begrenzen. Derzeit liege diese sogenannte Kappungsgrenze bei 15 Prozent. Wie bereits im Sondierungspapier vereinbart, werde als Ziel der Neubau von 400.000 Wohnungen einschließlich von 100.000 öffentlich geförderten Wohnungen genannt.

+++ 12:29 Merkel verpasst Kohls Rekord +++

Die Ampel-Parteien sind auf der Zielgeraden - und im Zeitplan: In der Nikolauswoche soll der bisherige Finanzminister Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden, sofern die Parteien vorher dem Koalitionsvertrag zustimmen. Damit endet nach 16 Jahren die Ära von Kanzlerin Angela Merkel von der CDU, die derzeit noch geschäftsführend im Amt ist. Bleibt es bei diesem Zeitplan, würde Merkel damit einen Rekord verpassen - die längste Amtszeit eines Kanzlers in der Bundesrepublik. Den Rekord hält Helmut Kohl, der von 1982 bis 1998 regierte, insgesamt 5869 Tage. Am 17. Dezember würde Merkel Kohl überholen - verpasst dieses Datum aber voraussichtlich.

+++ 12:01 Lauterbach wird aller Voraussicht nach nicht Minister +++

Die SPD wird nach Informationen von ntv das Gesundheitsministerium übernehmen. Aber ein Politiker, der dabei immer wieder genannt wurde, wird das Ressort aller Voraussicht nach nicht leiten: Karl Lauterbach. Der Bundestagsabgeordnete und Epidemiologe hat sich in der Corona-Pandemie einen Namen gemacht und bundesweite Bekanntheit erlangt.

+++ 11:24 Erste Details bekannt - Lindner wird Finanzminister, Habeck erhält Klima und Wirtschaft +++

Langsam werden erste Details aus dem Ampel-Koalitionsvertrag bekannt - vor allem Personalien. Nach Informationen von ntv wird FDP-Chef Christian Lindner neuer Finanzminister. Grünen-Chef Robert Habeck leitet in der neuen Regierung ein großes Ressort mit den Themen Klima, Energie und Wirtschaft. Die SPD stellt künftig die Ressortchefs von Innenministerium, Gesundheit, Verteidigung und einem neuen Bauministerium - das unter der letzten Regierung beim Innenministerium lag. Namen sind hier aber noch nicht bekannt.

+++ 11:02 Dieses Geschenk erhält Merkel zur letzten Kabinettssitzung +++

Die Ampel kommt, die Kanzlerin geht. Von ihren Kolleginnen und Kollegen im Kabinett erhält die langjährige Regierungschefin Angela Merkel zur möglicherweise letzten Sitzung ein Geschenk. Es ist ein Pagoden-Hartriegel - Cornus controversa 'Carpe Diem', wie die geschäftsführende Bundesumweltministerin Svenja Schulze auf Twitter schreibt. Der Name dürfte eine Anspielung sein, nicht nur wegen des "controversa". Die lateinische Wendung Carpe diem bedeutet "nutze den Tag" und ist ein geflügeltes Wort. Von ihrem voraussichtlichen Nachfolger, dem bisherigen Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD, erhielt Merkel einen bunten Blumenstrauß.

+++ 10:48 Kabinettsliste soll erst Anfang Dezember vorliegen +++

Anders als die Grünen wollen SPD und FDP ihre Kabinettsliste erst später bekannt geben - und zwar erst Anfang Dezember. Die beiden Parteien wollen ihre Personalien zu den Parteitagen am 4. beziehungsweise 5. Dezember öffentlich machen, wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Angaben aus Parteikreisen berichtet. Dort wollen die beiden Parteien die Koalitionsvereinbarung mit den Grünen bewerten. Die Grünen geben ihre Namen bereits am Donnerstag bekannt - weil dann auch die zehntägige Mitgliederbefragung startet.

+++ 10:25 Diese Punkte sind schon bekannt +++

In einem Sondierungspapier hatten SPD, Grüne und FDP bereits einige "Vorfestlegungen" getroffen und dabei auch einige Streitthemen abgeräumt. Zudem wurden einige, wenige Punkte aus den Koalitionsverhandlungen bekannt. Ein Überblick:

Mit Rücksicht auf die Wahlversprechen der FDP wurde vereinbart, dass keine neuen Substanzsteuern eingeführt und Steuern wie die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöht würden.

Im ersten Jahr einer Ampelkoalition soll der gesetzliche Mindestlohn auf zwölf Euro pro Stunde erhöht werden - ein zentrales Wahlversprechen der SPD.

Das Wahlalter für Bundestags- und Europawahlen soll von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden.

Zur Einhaltung der Klimaschutzziele wurde in dem Papier auch festgelegt, den Ausstieg aus der Kohleverstromung zu beschleunigen und möglichst auf 2030 vorzuziehen, also acht Jahre früher als bisher geplant.

Die Legalisierung von Cannabis wurde ebenfalls bereits beschlossen, auch wenn die genaue Umsetzung zuletzt noch unklar war.

+++ 09:52 Minister-Namen werden heute noch nicht genannt +++

Die genaue Besetzung der Ministerposten bleibt heute noch offen. Nach Informationen von ntv soll vorerst nur der Zuschnitt an die Parteien bekannt gegeben werden. Die genauen Personalien werden erst später bekannt gegeben. Die Grünen wollen die Namen am Donnerstag öffentlich machen. Als mehr oder weniger gesetzt galten zuletzt FDP-Chef Christian Lindner als neuer Finanzminister sowie die Grünen-Co-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock für die Ressorts Klima/Wirtschaft und Außen. Für die SPD ist Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler gesetzt.

+++ 09:36 Grünen-Mitglieder stimmen ab Donnerstag über Koalitionsvertrag ab +++

Die Grünen-Parteimitglieder sollen ab diesem Donnerstag in einer digitalen Urabstimmung über den mit SPD und FDP ausgehandelten Koalitionsvertrag entscheiden können. Auch über das Grünen-Personaltableau, also etwa die Besetzung von Ministerämtern, sollen die nach Parteiangaben 125.000 Mitglieder abstimmen - "zum ersten Mal in unserer Parteigeschichte", wie Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagte. Die Abstimmung soll zehn Tage dauern und auch per Brief möglich sein.

+++ 09:06 Ampel-Parteien stellen Koalitionsvertrag um 15 Uhr vor +++

SPD, Grüne und FDP wollen noch heute ihren Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Bundesregierung vorstellen. Die drei Parteien luden dazu übereinstimmend zu einer Pressekonferenz um 15 Uhr in Berlin ein. Über die Inhalte der Vereinbarung sowie die vorgesehene Kabinettsliste wurde bisher weitgehendes Stillschweigen gewahrt. Gemeinsames Ziel der drei Parteien ist, in der Woche ab dem 6. Dezember Olaf Scholz von der SPD zum Bundeskanzler zu wählen und eine gemeinsame Regierung zu bilden.

+++ 08:22 Lauterbach: Wichtige Ergebnisse zur Ampel-Koalition im Laufe des Tages +++

Der SPD-Politiker Karl Lauterbach sagt im Deutschlandfunk, nach derzeitigem Stand würden im Laufe des Tages wichtige Ergebnisse zur Ampel-Koalition bekannt gemacht. Konkreter will er sich nicht dazu äußern. Auch die Frage, ob er neuer Bundesgesundheitsminister werde, beantwortet Lauterbach nicht.

+++ 07:45 21-köpfige Hauptverhandlungsrunde tagt +++

Nach den nächtlichen Beratungen kommt heute die 21-köpfige Hauptverhandlungsrunde von SPD, Grünen und FDP zusammen. Das wird in Verhandlungskreisen bestätigt. Nach dem erwarteten erfolgreichen Abschluss der Beratungen über einen Koalitionsvertrag und die Ressortverteilung sollen die Spitzen der Ampel-Parteien zusammen öffentlich auftreten.

+++ 06:30 SPD-Gruppe fordert höchstens 30 Prozent weiße Männer aus Westdeutschland in Regierung +++

Die künftige Bundesregierung soll nach Forderungen aus der SPD die Vielfalt der Gesellschaft abbilden. "Wir appellieren an Olaf Scholz, in der kommenden Bundesregierung, zumindest was die SPD angeht, Ministerposten paritätisch mit Frauen zu besetzen sowie mit Ostdeutschen und Menschen mit Migrationshintergrund", sagt Aziz Bozkurt, Bundesvorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt der "Welt". "In einer Bundesregierung kann Platz für 30 Prozent weiße Männer aus Westdeutschland sein, auf den übrigen Positionen muss sich die Vielfalt im Land widerspiegeln."

Die Ampel-Parteien sind auf der Zielgeraden. Noch heute soll der Koalitionsvertrag verkündet werden. Nach nächtlichen Beratungen kommt zunächst aber die 21-köpfige Hauptverhandlungsrunde von SPD, Grünen und FDP zusammen. Offene Punkte hatte es bis zuletzt in der Finanz- und Klimapolitik sowie bei der Zuteilung der Ministerien gegeben. Einem Koalitionsvertrag müssten bei SPD und FDP noch Parteitage und bei den Grünen die Mitglieder zustimmen.