Die Seite der Bezirksstaatsanwaltschaft Manhattan "Meet Our Team" ("Lerne unser Team kennen"), die seit Freitag auf der Website aktiv war, funktioniert nicht mehr. Die Seite enthielt Biografien von einigen der führenden Staatsanwälte unter Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, der die Anklage gegen Trump führt. Versucht man die Seite zu klicken, heißt es dort, dass sie "nicht gefunden" wurde. Trump hatte Bragg in den letzten Wochen persönlich verbal angegriffen und zu Protesten aufgerufen.

+++ 15:27 Medien und Trump-Anhänger belagern Gerichtsgebäude +++

Der Prozess gegen Trump startet erst heute Abend nach 20 Uhr (MEZ), doch schon jetzt haben sich Dutzende Medienvertreter mit Kameras positioniert, um den besten Blick auf den ehemaligen Präsidenten zu erhaschen. Auch Trump-Unterstützer stehen mit Fahnen und Plakaten auf New Yorks Straßen und warten auf den Prozessbeginn.

Medienvertreter positionieren sich in Manhattan. (Foto: REUTERS)

Absperrungen halten die Journalisten auf Abstand. (Foto: IMAGO/UPI Photo)

Auch treue Trump-Anhänger stehen schon Stunden vorher vor dem Gerichtsgebäude. (Foto: REUTERS)

ntv sendet Sonderstrecke zu Trumps Anklageverlesung Donald Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA in einem Strafverfahren verantworten. ntv begleitet das historische Ereignis mit einer umfangreichen Sonderprogrammierung: Von 18 bis 01 Uhr (MEZ) berichtet Moderator Ulrich von der Osten live in mehreren Nachrichtenstrecken über die Geschehnisse in New York.

Eingeordnet werden die Ereignisse von Expertinnen und Experten wie US-Korrespondent Oliver Beckmeier, Finanzexpertin Sandra Navidi und Ralph Freund, Vizepräsident der "US Republicans Abroad Germany".

Zudem überträgt ntv in der Nacht auf Mittwoch, um 2:15 Uhr (MEZ), Trumps Rede nach der Anklageverlesung und informiert auch am Morgen des 5. Aprils ab 06:00 Uhr live über die Geschehnisse in den USA.

+++ 15:02 Trump will vor Gerichtssaal offenbar Statement abgeben +++

Einer von Trumps Anwälten, Chris Kise, erwarte, dass Trump vor und nach seiner Anklageerhebung im Gang vor dem Gerichtssaal in Manhattan vor Kameras sprechen werde, schreibt der US-Sender CNN. Er habe sich gestern Abend mit ihm im Trump Tower getroffen. "Der Präsident ist unverwüstlich, optimistisch und so entschlossen wie eh und je, sich gegen die Ungerechtigkeit zu wehren", sagte Kise.

+++ 14:45 Trumps Anwalt: "Es wird kein Schuldbekenntnis geben" +++

Donald Trumps Anklageverlesung heute in Manhattan wird wahrscheinlich "ein typischer Prozess sein, der nicht lange dauert, 20-30 Minuten", sagte sein Anwalt Joe Tacopina dem ABC-Sender Good Morning America und fügte hinzu, dass der ehemalige Präsident "so behandelt wird, wie jeder andere auch". Bei den Gesprächen zwischen dem Anwaltsteam von Trump und den Staatsanwälten ging es "um bestimmte verfahrenstechnische Dinge, aber nichts Wesentliches über die Anklage", sagte Tacopina. Als der Moderator vorschlug, dass Trump sich einfach der Vergehen schuldig bekennen könnte, um den Fall loszuwerden, antwortete Tacopina: "Eines kann ich Ihnen versichern, es wird in diesem Fall kein Schuldbekenntnis geben. Ich glaube nicht, dass dieser Fall vor eine Jury kommen wird. Ich denke, er wird auf dem Papier verschwinden", fügte er hinzu.

+++ Trump erwägt öffentliche Rede bereits in New York +++

Trump, der die vergangene Nacht im Trump Tower in New York City verbracht hat, möchte Berichten zufolge öffentlich über seine Anklage sprechen. Obwohl er erst bei seiner Ankunft in Mar-a-Lago heute Abend sprechen soll, hat Trump offenbar darüber nachgedacht, auch in Manhattan etwas zu sagen. Zunächst habe er erwogen, dies außerhalb des Gerichtsgebäudes zu tun, sich dann aber aus Sicherheitsgründen dagegen entschieden. Es ist nach wie vor unklar, ob er in New York sprechen wird. Berater hätten ihn gedrängt, sich zurückzuhalten, bis er heute Abend in seinem eigenen Ballsaal das Kommando hat, wo Hunderte von Anhängern, Stellvertretern und Freunden erwartet werden.

Richter Juan Merchan gibt der Bitte von Trumps Anwälten nach. (Foto: REUTERS)

+++ Richter erlaubt keine Live-Übertragung im Gerichtssal +++

Während der Verlesung der Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump werden keine Videokameras zur Live-Übertragung aus dem Gericht zugelassen sein. Der zuständige Richter Juan Merchan lehnte am Montagabend (Ortszeit) einen entsprechenden Antrag etlicher Medien ab, wie diese berichteten. Erlaubt sind demnach aber fünf Fotografen, die zu Beginn der Anklageverlesung Fotos machen können. Die Medienorganisationen hatten ihren Antrag mit dem öffentlichen Interesse begründet, Trumps Anwälte sperrten sich gegen eine Videoübertragung. "Leider müssen die Interessen der Nachrichtenorganisationen gegen konkurrierende Interessen abgewogen werden, auch wenn sie aufrichtig und zweifelsohne wichtig sind", begründete Merchan seine Entscheidung.

Als erster ehemaliger Präsident in der US-Geschichte muss sich Donald Trump einem strafrechtlichen Verfahren stellen. In New York wurde Anklage gegen ihn erhoben im Zusammenhang mit einer Schweigegeld-Zahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016. Das Verfahren dreht sich um die Frage, ob das Geld falsch abgerechnet und somit gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen wurde.