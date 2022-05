US-Finanzministerin Janet Yellen hält eine Beschlagnahmung von Vermögenswerten der russischen Zentralbank in den USA nicht für legal. Der Westen habe rund 300 Milliarden Dollar an Vermögenswerten der Notenbank eingefroren. Die sieben führenden Industrienationen (G7) wollen diese Woche zumindest darüber diskutieren, ob man weitergehen kann - etwa die Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine verwenden.

+++ 15:47 Europaparlamentarier fordern Sanktionen gegen Schröder +++

Wegen seiner fortgesetzten Tätigkeit für russische Energiekonzerne fordern Europaparlamentarier Sanktionen gegen Altkanzler Gerhard Schröder. Das geht aus dem Entwurf einer parteiübergreifenden Entschließung hervor, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Auf die Sanktionsliste der EU sollen demnach "europäische Mitglieder der Vorstände großer russischer Unternehmen und Politiker, die weiterhin russische Gelder erhalten". Der SPD-Politiker Schröder wird in dem Text namentlich genannt und "nachdrücklich aufgefordert", seine Posten bei russischen Staatskonzernen aufzugeben - nach dem Vorbild des früheren französischen Regierungschefs François Fillon und anderer Politiker, die ihre Ämter wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aufgegeben hatten. Laut dem Entwurf wird die Forderung von einem breiten Bündnis von Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen im EU-Parlament unterstützt. Die Entschließung ist für die EU-Staaten nicht bindend. Die Mitgliedsländer haben aber das Sagen bei den Sanktionen.

+++ 15:30 General a.D. Schwalb: Russische Reaktion hängt von Raketenstationierung ab +++

Nach der Invasion der Ukraine steigt insbesondere in Russlands Nachbarländern die Angst vor Putin. Aus diesem Grund wollen sich Schweden und Finnland der NATO anschließen. General a.D. Reiner Schwalb erklärt, wie eine mögliche Reaktion Russlands aussehen könnte.

+++ 15:07 Entwicklungsministerin Schulze: Putin setzt Hunger als Waffe ein +++

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze will mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den G7-Staaten einen globalen Pakt gegen den Hunger beschließen. Weltweit drohten Hungersnöte, weil der russische Präsident Wladimir Putin "den Hunger gezielt als Waffe einsetzt", sagt die SPD-Politikerin am Mittwoch zum Auftakt eines G7-Entwicklungsministertreffens in Berlin. Dem will die deutsche G7-Präsidentschaft ein neues Bündnis für globale Ernährungssicherheit entgegensetzen.

+++ 14:51 Russlands weist Dutzende Diplomaten aus Spanien und Italien aus +++

Russland weist auch Diplomaten aus Italien und Spanien aus. Betroffen davon seien 24 italienische und 27 spanische Diplomaten, wie aus Angaben des russischen Außenministeriums hervorgeht. Dies seien wie bei den bereits kurz zuvor angekündigten Ausweisungen 34 französischer Diplomaten Vergeltungsmaßnahmen für ähnliche Ausweisungen russischer Diplomaten durch zahlreiche europäische Staaten. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi kritisiert die Ausweisungen als einen "feindseligen Akt". Er warnt, die diplomatischen Kanäle mit Moskau dürften nicht unterbrochen werden. Denn über diese Kanäle könne man einen Frieden erreichen. "Und das ist sicherlich das, was wir wollen."

+++ 14:47 Türkei blockiert Nato-Beitrittsgespräche mit Finnland und Schweden +++

Die Türkei hat in der NATO den Beginn der Beitrittsgespräche mit Finnland und Schweden zunächst blockiert. Wie aus Bündniskreisen zu erfahren war, war es am Mittwochvormittag im NATO-Rat nicht wie ursprünglich geplant möglich, den für den Start des Aufnahmeprozesses notwendigen Beschluss zu fassen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 14:28 Russlands neue Laserwaffe "praktisch schon serienreif" +++

Russland ist nach eigenen Angaben kurz vor der Einführung eines Hochleistungslasers zum Abschuss von Drohnen und leichten Fluggeräten. "Unsere Physiker haben Lasersysteme entwickelt, die um ein Vielfaches leistungsstärker sind, was die Verbrennung verschiedener Ziele erlaubt, und bauen sie auch praktisch schon serienreif", sagt der russische Vizeregierungschef Juri Borissow bei einer Konferenz nahe Moskau, wie die staatliche Moskauer Nachrichtenagentur Tass meldete. Nach Borissows Darstellung hat die neue Laserwaffe eine Reichweite von fünf Kilometern und kann Drohnen in dieser Höhe abschießen. Das neue System wurde demnach am Dienstag getestet und soll eine Drohne innerhalb von fünf Sekunden verbrannt haben.

+++ 14:00 Beginn des ersten Kriegsverbrecherprozesses gegen russischen Soldaten in der Ukraine +++

In der Ukraine hat der erste Kriegsverbrecherprozess gegen einen russischen Soldaten seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar begonnen. Der 21-jährige Wadim Schischimarin muss sich vor einem Bezirksgericht in der Hauptstadt Kiew verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am 28. Februar im nordukrainischen Dorf Tschupachiwka aus einem gestohlenen Auto heraus einen unbewaffneten Zivilisten erschossen zu haben. Schischimarin droht eine lebenslange Haftstrafe wegen Kriegsverbrechen und Mordes. Nach Angaben seines Anwalts gab er die Tötung des 62-Jährigen zu.

+++ 13:46 Baerbock für abgestimmtes Vorgehen gegen russische Getreideblockade +++

Außenministerin Annalena Baerbock hat ein international abgestimmtes Vorgehen gegen eine drohende Hungerkrise als Folge der russischen Getreideblockade im Krieg gegen die Ukraine verlangt. "Es ist unerlässlich, dass wir jetzt als Weltgemeinschaft schnell, abgestimmt und mit konkreten Schritten handeln", teilte die Grünen-Politikerin vor ihrer Abreise nach New York mit. Baerbock wollte dort am Abend an einem Treffen bei den Vereinten Nationen zur Ernährungssicherheit teilnehmen. Zu den Beratungen hatte US-Außenminister Antony Blinken rund 35 Staaten eingeladen, darunter auch jene, deren Bevölkerung am schwersten betroffen ist.

+++ 13:32 Moskau macht Kiew für Stillstand der Verhandlungen verantwortlich +++

Russland hat die Ukraine für den Stillstand der Verhandlungen über eine Beilegung des Konfliktes verantwortlich gemacht. "Die Gespräche kommen in der Tat nicht voran, und wir stellen fest, dass es den ukrainischen Unterhändlern völlig am Willen mangelt, diesen Prozess fortzusetzen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Ukraine hatte am Dienstag erklärt, die Gespräche seien wegen der Haltung Russlands ausgesetzt worden. Moskau mangele es am Verständnis für "das, was derzeit in der Welt geschieht, und für seine extrem negative Rolle", sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak.

+++ 13:17 Von der Leyen stellt Ukraine bis zu neun Milliarden Euro Soforthilfe in Aussicht +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat der Ukraine eine Soforthilfe von bis zu neun Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Sie schlage eine "neue einmalige Makrofinanzhilfe für die Ukraine von bis zu neun Milliarden Euro" in diesem Jahr vor, sagte von der Leyen. Die Mittel sollen dazu beitragen, den akuten Finanzbedarf des Landes im russischen Angriffskrieg zu decken.

+++ 13:10 Trittin: Russisches Vorgehen in der Ukraine ähnelt dem von SS und Wehrmacht +++

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin sieht Parallelen zwischen dem russischen Vorgehen in der Ukraine und den Untaten von SS und Wehrmacht nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion. Man erlebe derzeit die Rückkehr des imperialen Eroberungskriegs nach Europa, sagte Trittin der Beilage "Christ & Welt" der Wochenzeitung "Die Zeit". "Und der ähnelt in vielen Orten dem Vernichtungskrieg von SS und Wehrmacht gegen die Sowjetunion." Damit kehre nach 80 Jahren etwas zurück, "ausgerechnet zwischen zwei Ländern, die Opfer meiner Vätergeneration geworden sind", sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag weiter.

+++ 13:01 EU-Plan: 300 Milliarden für Unabhängigkeit von russischer Energie +++

Um unabhängig von russischer Energie zu werden, muss die Europäische Union nach Einschätzung der EU-Kommission bis 2030 bis zu 300 Milliarden Euro investieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentierte einen Plan, um sich von fossilen Brennstoffen aus Russland zu lösen und die Energiewende zu beschleunigen.

+++ 12:51 Russland weist 34 französische Diplomaten aus +++

Russland hat die Ausweisung von 34 französischen Diplomaten angeordnet. Dem französischen Botschafter wurde eine Note überreicht, mit der 34 Mitarbeiter der französischen Auslandsvertretung zu unerwünschten Personen erklärt wurden, wie das Außenministerium in Moskau mitteilte. Im April hatte Frankreich angesichts des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine 41 russische Diplomaten des Landes verwiesen.

+++ 12:34 Kabinett: Zustimmung zur NATO-Aufnahme von Schweden und Finnland +++

Die Bundesregierung hat direkt nach der Abgabe der NATO-Beitrittsanträge durch Schweden und Finnland beschlossen, der Aufnahme beider Länder in das Verteidigungsbündnis zuzustimmen. Damit könnte der deutsche Nato-Botschafter Rüdiger König nach Abschluss des NATO-internen Aufnahmeprozesses die beiden Beitrittsprotokolle unterzeichnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte bereits vorab eine entsprechende Unterzeichnungsvollmacht erteilt.

+++ 12:16 Ukrainische Offensive möglich: "Russische Armee ist in hohem Maße demoralisiert" +++

Die russische Offensive in der Ukraine stockt, immer neue Waffen aus dem Westen stärken die ukrainischen Verteidiger. Steht eine Trendwende im Osten des Landes bevor? ntv-Russlandexperte Dirk Emmerich sieht die russischen Truppen zunehmend in der Defensive.

+++ 11:54 Bericht: Wird Ramsan Kadyrow als Führer in Mariupol eingesetzt? +++

Mariupol ist eines der wichtigsten strategischen Kriegsziele für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Fällt die Stadt unter russische Kontrolle, kann der russische Machthaber einen Landkorridor zwischen der annektierten Halbinsel Krim und den von russischen Separatisten kontrollierten Gebieten im Donbass schaffen. Lange Zeit haben ukrainische Kämpfer in der Stadt Widerstand leisten können. Doch nun scheint Putin den nächsten Schritt zu machen und versucht wohl, eine neue Führungsmacht zu installieren. Künftig könnte die Führung der belagerten Stadt von Ramsan Kadyrow übernommen werden. Der tschetschenische Machthaber gilt seit Langem als enger Putin-Vertrauter. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf ukrainische Medien, die sich auf Aussagen des Beraters des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andriuschtschenko, berufen. Demzufolge schrieb Andriuschtschenko auf Telegramm, dass er von russischen Quellen erfahren habe, dass die neuen "Aufpasser" der Stadt aus Tschetschenien kommen werden. "Einige Teile des Puzzles, was die Besatzer mit Mariupol vorhaben", würden so "etwas klarer". Weil Mariupol sich als unfreundlich und nationalistisch erwiesen haben soll, werde die Stadt nun den Kadyrowisten übergeben, "um den Widerstand einzuschüchtern und zu unterdrücken", schreibt er laut der Zeitung weiter. "Wir haben jetzt eine teilweise Bestätigung dafür erhalten."

+++ 11:33 Österreich beschließt Maßnahmen zur Nutzung eines Gazprom-Speichers +++

Österreich will die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen mit einem Maßnahmenpaket verringern. Unter anderem beschloss die Regierung in Wien, dass dem Gazprom-Konzern künftig die Nutzung des für Deutschland wichtigen Speichers in Haidach entzogen werden kann. Haidach bei Salzburg ist einer der größten Untertage-Erdgasspeicher in Europa und dient der Versorgung Deutschlands. Ein Teil des Gases wurde bislang von Deutschland in die österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg zurückgepumpt. Nun soll Haidach auch direkt an das österreichische Netz angeschlossen werden, wie Umweltministerin Leonore Gewessler ankündigte.

+++ 11:18 Munz zur Zukunft der Asow-Kämpfer: "Von Austausch war von russischer Seite nie die Rede" +++

Als sich Asow-Kämpfer aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol den russischen Truppen ergeben, hofft Kiew auf einen Gefangenenaustausch. Doch das russische Parlament stellt sich dagegen, sogar die Todesstrafe wird für die Gefangenen gefordert. ntv-Reporter Rainer Munz berichtet aus Moskau.

+++ 11:03 Experten: Türkei nutzt NATO-Veto für eigene Sicherheitsinteressen +++

Die Türkei nutzt ihre Drohung, ein Veto gegen den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands einzulegen, Experten zufolge als Druckmittel zur Durchsetzung nationaler Sicherheitsinteressen. Ankara könne damit etwa eine Einstufung der syrischen Kurdenmiliz YPG als terroristischer Vereinigung seitens der NATO-Partner bezwecken, sagte Soner Cagaptay vom Washington Institute. Auch ein strikteres Vorgehen gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK in Schweden und anderen Ländern stehe auf der Agenda der Türkei. Die Türkei hat mehrfach deutlich gemacht, dass sie einem Beitritt Finnlands und Schwedens derzeit nicht zustimmen will.

+++ 10:40 Human Rights Watch dokumentiert russische Übergriffe: 350 Menschen im Schulkeller festgehalten +++

Während der Besetzung von Teilen der ukrainischen Regionen Kiew und Tschernihiw durch Russland sollen die russischen Streitkräfte grausame Übergriffe gegen Zivilisten begangen haben. Dies geht aus einer Dokumentation von Human Rights Watch hervor. Dem Bericht zufolge gab es zahlreiche Angriffe auf 17 Dörfer und Städte. Nach Angaben der Organisation hielten die russischen Streitkräfte über 350 Dorfbewohner 28 Tage lang in einem Schulkeller fest. Viele von ihnen waren Kinder oder ältere Menschen. Die Bedingungen seien beengt, erstickend und unhygienisch gewesen, erklärt die Menschenrechtsorganisation. Die Gefangenen zeichneten wohl einen Kalender, um die Tage zu notieren. Sie führten auch eine Liste derjenigen, die gestorben waren. Insgesamt 10 Personen, allesamt ältere Menschen, sollen in dieser Zeit gestorben sein. Außerdem führten sie offenbar eine Liste von sieben Personen, die erschossen wurden oder "verschwanden".

+++ 10:21 London zeigt sich offen für Kriegsverbrechertribunal gegen Putin +++

Die britische Außenministerin Liz Truss unterstützt grundsätzlich ein Kriegsverbrechertribunal gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Mitglieder seiner Führung. Putin "und alle, die hinter diesen entsetzlichen Kriegsverbrechen stecken", müssten zur Verantwortung gezogen werden, sagte Truss im Sender Times Radio auf eine entsprechende Frage des ukrainischen Parlamentsabgeordneten Olexij Hontscharenko. "Falls ein Tribunal dabei hilft, wird Großbritannien definitiv erwägen, dieses zu unterstützen."

+++ 10:05 Russland: 959 ukrainische Soldaten haben sich seit Montag in Asow-Stahlwerk ergeben +++

Russland hat nach eigenen Angaben fast 700 weitere ukrainische Soldaten aus dem belagerten Asow-Stahlwerk in Mariupol gefangengenommen. In den vergangenen 24 Stunden hätten sich 694 Kämpfer ergeben, unter ihnen 29 Verletzte, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Insgesamt hätten sich seit Montag somit 959 ukrainische Soldaten auf dem Werksgelände in Mariupol ergeben.



+++ 09:44 London: Russlands Armee hat Probleme mit Nachschub und Truppenstärke +++

Die russischen Streitkräfte haben britischen Erkenntnissen zufolge bei ihrem Krieg gegen die Ukraine erhebliche Probleme beim Nachschub und der Truppenverstärkung. So müsse Russland viele Hilfstruppen einsetzen, um den ukrainischen Widerstand zu brechen, darunter Tausende Kämpfer aus der autonomen Teilrepublik Tschetschenien, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. "Der Kampfeinsatz so unterschiedlichen Personals zeigt die erheblichen Ressourcenprobleme Russlands in der Ukraine und trägt wahrscheinlich zu einem uneinheitlichen Kommando bei, das die russischen Operationen weiterhin behindert."

+++ 08:44 Faeser fordert Ausschluss von Schröder aus der SPD +++

Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht sich dafür aus, Altkanzler Gerhard Schröder aus der SPD auszuschließen. Auf die Frage, ob Schröder trotz seiner engen Kontakte zu Russlands Präsident Wladimir Putin in der Partei bleiben könnte, sagt Faeser auf einer Veranstaltung der "Zeit": "Ausschließen!"

+++ 08:13 Energiekonzern EnBW: Mechanismus zur Bezahlung russischer Gasimporte steht +++

Der Energiekonzern EnBW hat für die Bezahlung russischer Gasimporte nach eigenen Angaben ein sanktionskonformes Verfahren entwickelt. Es gebe mittlerweile ein Prozedere, um die Zahlungen abzuwickeln: "Der Mechanismus steht", sagt EnBW-Chef Frank Mastiaux der "Süddeutschen Zeitung". "Wir haben einen Test gemacht mit positivem Ergebnis." Ob das dann auf Dauer auch laufe, "werden wir sehen". Zum drittgrößten deutschen Energiekonzern gehört auch der Leipziger Gas-Importeur VNG. Er unterhält zwei Lieferverträge für russisches Gas. "Das Geschäft ist natürlich deutlich komplizierter geworden, weil wir Zahlungen nun über ein Konstrukt von Konten abwickeln müssen, seit Russland eine Bezahlung in Rubel verlangt", sagt Mastiaux. Man zahle sanktionskonform weiter in Euro.

+++ 08:08 Schweden und Finnland beantragen Aufnahme in die NATO +++

Schweden und Finnland haben offiziell die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Botschafter der beiden Länder übergaben Generalsekretär Jens Stoltenberg in der Brüsseler Bündniszentrale die entsprechenden Dokumente.

+++ 8:00 Ischinger für Ukraine in NATO: Schmidt-Denker: "Würde Putin mehr provozieren als Waffen" +++

Der ehemalige Vorsitzende der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, bringt wieder einen NATO-Beitritt der Ukraine ins Gespräch. "Dann wäre eine Eskalation kaum noch zu vermeiden", sagt ntv-Reporter Holger Schmidt-Denker.

+++ 07:44 Studie: 100 Milliarden Euro reichen für Modernisierung der Bundeswehr nicht aus +++

Die Bundeswehr soll mit 100 Milliarden Euro modernisiert werden - doch eine neue Studie bezweifelt, dass die von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigte Summe ausreichen wird. Das berichtet "Zeit Online". Die Studie von Michael Brzoska vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg wurde von Greenpeace finanziert. Demnach sollen Modellrechnungen zeigen, dass die Beschaffung von Großwaffensystemen in den vergangenen Jahren vermeidbare Mehrkosten von 35 bis 54 Prozent verursacht hat. "Die Ergebnisse dieser Studie begründen erhebliche Zweifel, dass dieses Ziel ohne eine Verschwendung enormer finanzieller Mittel erreicht werden kann", zitiert die Zeitung aus der Studie.

+++ 07:30 Koalition will Schröder Büro und Mitarbeiter streichen +++

SPD, Grüne und FDP streichen die Sonderrechte von Altkanzler Gerhard Schröder drastisch zusammen: Der SPD-Politiker soll sein Büro und seine Mitarbeiter verlieren. Das verbliebene Personal solle die Aufgaben des Büros abwickeln und anschließend anderweitige Aufgaben übernehmen, heißt es im Antrag der Ampel-Koalition für den Haushaltsausschuss, der am Donnerstag beschlossen werden soll. Sein Ruhegehalt und den Personenschutz soll Schröder behalten dürfen. Damit geht die Koalition nicht ganz so weit wie die Union, die Schröder wegen seiner Russland-Kontakte zusätzlich das Ruhegehalt streichen will. Schröder schade dem internationalen Ansehen Deutschlands, hatte die Union dies begründet.

+++ 07:21 Bürgermeister: Lwiw unter häufigem russischem Raketenbeschuss +++

In der Westukraine an der Grenze zu Polen beklagt der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, einen ständigen Beschuss mit russischen Raketen. In der Stadt gebe es sehr viele internationale Organisationen, die dadurch verunsichert werden sollten, sagte Sadowyj im ukrainischen Fernsehen, wie die Agentur Unian meldet. Russland habe es nicht nur auf die militärische Infrastruktur abgesehen, sondern wolle durch den Beschuss permanente Anspannung auslösen. "Aber wenn man rechtzeitig auf den Luftalarm reagiert und in den Schutzbunker geht, dann ist es ungefährlich", sagte er. Die Altstadt von Lwiw gehört zum Welterbe der Unesco.

+++ 06:54 Kanada verwehrt Einreise von rund 1000 Russen - darunter Putin +++

Die kanadische Bundesregierung hat rund 1000 Russen und Russinnen auf eine Einreiseverbotsliste gesetzt - darunter auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dies gab der Minister für öffentliche Sicherheit auf Twitter bekannt. "Angesichts des brutalen Angriffs des Putin-Regimes steht Kanada an der Seite der Ukraine - und wir werden Russland für seine Verbrechen zur Rechenschaft ziehen", erklärte Marco Mendicino. "Deshalb haben wir soeben angekündigt, dass wir rund 1000 Russen - darunter Putin und seine Komplizen - die Einreise nach Kanada verweigern werden."

+++ 06:31 Schulze will beim G7-Treffen den Wiederaufbau der Ukraine thematisieren +++

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze kündigt einen globalen Anti-Hunger-Pakt an, der auf dem G7-Entwicklungsministertreffen gestartet werden soll. Neben der Bekämpfung des Hungers soll es auf dem G7-Treffen auch um den Kampf gegen den Klimawandel und den Wiederaufbau "einer freien Ukraine" gehen, sagte Schulze. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal wird virtuell an der Sitzung zu den Folgen des russischen Angriffskriegs auf sein Land teilnehmen.

+++ 05:52 Strack-Zimmermann bekräftigt: brauchen Koordinator für Waffenhilfe +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bekräftigt Forderungen nach einem Chef-Manager für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Sie plädiere dafür, dass schnell ein Sonderkoordinator im Kanzleramt alle Beteiligten aus Politik, Wirtschaft und Militär an einen Tisch bringe, sagte Strack-Zimmermann. Bisher habe die ukrainische Regierung ihre Anfragen an den unterschiedlichsten Stellen platziert. "Das führte auch zu unglücklichen Missverständnissen, die wir in dieser Situation nicht verantworten können und wollen", sagt Strack-Zimmermann. "All das ist nicht nur ärgerlich für alle Beteiligten und sorgt für Handlungsunsicherheit aufgrund noch unklarer Regularien und Abläufe, es verlangsamt auch die dringend benötigten Hilfsleistungen an die Ukraine", sagt sie.

+++ 05:09 EU-Kommissar zu Ukraine: "Wiederaufbau wird Generationenaufgabe" +++

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni warnt vor übertriebenen Hoffnungen auf einen schnellen Wiederaufbau der zerstörten Gebiete in der Ukraine. "Der Wiederaufbau der Ukraine wird die Aufgabe einer Generation werden", sagt Gentiloni der "Welt". Der Wiederaufbau werde parallel zum EU-Beitritt laufen und müsse gut zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt werden. Für Beitrittskandidaten sind im EU-Haushalt Gelder reserviert, die unter Umständen für den Wiederaufbau genutzt werden können. Am Mittwoch will die Europäische Kommission erste Vorschläge für den Wiederaufbau und die Finanzierung vorlegen. "Es wird eine Weile dauern, bis klar ist, um welche Summen es geht, aber es ist ein wichtiges Signal, dass wir mit diesen Überlegungen bereits beginnen."

+++ 04:14 US-Außenministerium kündigt Online-Plattform zur Erfassung russischer Kriegsverbrechen an +++

Das US-Außenministerium will eine neue Plattform zur Untersuchung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine schaffen. Die Stelle soll "Beweise für von Russland verübte Kriegsverbrechen und andere Gräueltaten in der Ukraine erfassen, analysieren und allgemein zugänglich machen", teilt das Ministerium mit. Die Informationen sollen demnach aus öffentlichen und kommerziell verfügbaren Quellen wie Internetplattformen und Satellitenbildern stammen und für zivil- und strafrechtliche Verfahren aufbereitet werden. Die Beobachtungsstelle werde eine Online-Plattform einrichten, die dazu beitragen solle, "Russlands Desinformationsbemühungen zu widerlegen und Missstände aufzudecken". Neben dem Ministerium sollen auch Universitäten und Technologieunternehmen beteiligt werden.

+++ 03:45 Ukrainischer Verteidigungsminister: Russland plant langen Militäreinsatz im Süden +++

Dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow zufolge graben sich die russischen Streitkräfte im Süden und Osten seines Landes ein. "Russland bereitet sich auf eine längerfristige Militäroperation vor", sagt er vor den Verteidigungsministern der Europäischen Union (EU) und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Demnach verstärken die russischen Truppen derzeit ihre Positionen in den von ihnen besetzten Gebieten in den Regionen Saporischschja und Cherson, um "bei Bedarf in den Defensivmodus zu wechseln".

+++ 02:19 Selenskyj: "Gespräch mit Scholz recht produktiv" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von einem "recht produktiven" Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Man habe unter anderem über militärische Unterstützung für die Ukraine gesprochen, teilt Selenskyj in seiner aktuellen Videoansprache mit. Er habe Scholz über die aktuelle militärische Lage und ihre mögliche künftige Entwicklung informiert, sagt der Präsident. Etwas andere Worte wählt Selenskyj, um sein Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu beschreiben. Diese Unterhaltung sei "substanziell und lang" gewesen. Es sei unter anderem um die nächste Runde der europäischen Sanktionen gegen Russland sowie die Pläne der Ukraine für einen raschen Beitritt zur Europäischen Union gegangen.

+++ 01:24 Italienischer Energieversorger Eni will Rubel-Konto eröffnen +++

Der italienische Energieriese Eni beugt sich offenbar den russischen Vorgaben für die Bezahlung von Gas-Lieferungen. Das Unternehmen werde "in den kommenden Tagen" bei der Gazprombank ein Konto in Euro und eines in Rubel eröffnen, erklärt Eni. So könne den Zahlungsverpflichtungen in Euro nachgekommen werden, die russische Bank nehme dann die Umrechnung in Rubel vor. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte angeordnet, dass die Bezahlung von Gas-Lieferungen in Rubel erfolgen soll. Die Europäer sehen darin eine nachträgliche Veränderung der geltenden Verträge und lehnen dies ab. Unternehmen, die den russischen Forderungen nachkommen, riskieren, wegen Verstößen gegen EU-Sanktionen belangt zu werden.

+++ 00:44 EU-Komission plant Weg aus Abhängigkeit von russischem Öl und Gas +++

Die Europäische Kommission will heute einen Plan zum Umstieg von russischen fossilen Brennstoffen auf grüne Energie vorlegen. Der Entwurf, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, sieht einen Drei-Punkte-Plan vor: Eine Umstellung auf den Import von mehr nicht-russischem Gas, eine schnellere Einführung von erneuerbaren Energien und Maßnahmen zum Energiesparen. Für die geplanten Maßnahmen zur Energiewende rechne Brüssel mit einem zusätzlichen Investitionsbedarf von 210 Milliarden Euro, die aus dem Corona-Konjunkturfonds finanziert werden sollen, heißt es in dem Papier.

+++ 23:56 Russischer Vize-Regierungschef: "Cherson bekommt Platz in der russischen Familie" +++

Russland zeigt sich entschlossen, das besetzte Gebiet Cherson in der Südukraine an sich zu binden. Die Region um die Hafenstadt werde einen "würdigen Platz in unserer russischen Familie" einnehmen, sagt Russlands Vize-Regierungschef Marat Chusnullin bei einem Besuch vor Ort. Man werde künftig zusammen leben und arbeiten, zitiert ihn die russische Agentur Ria Novosti. Russland hat in der Region zum 1. Mai bereits den russischen Rubel als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Der Vizechef der prorussischen Verwaltung von Cherson, Kirill Stremoussow, brachte vor einigen Tagen ein formelles Beitrittsgesuch an Kremlchef Wladimir Putin ins Gespräch, nachdem er die Idee eines Referendums zuvor verworfen hatte.

+++ 23:09 Selenskyj hält Rede bei Cannes-Eröffnung +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lässt sich per Video zur Eröffnung des Filmfestivals in Cannes zuschalten. In seiner Rede ruft er das Kino dazu auf, angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht "zu schweigen". Dabei zieht er einen Vergleich zu Charlie Chaplins Film "Der große Diktator": "Jeden Tag sterben Hunderte von Menschen", so Selenskyj. "Sie werden nach dem Schlussapplaus nicht wieder aufstehen." Weiter fragt er: "Wird das Kino schweigen oder darüber reden? Wenn es einen Diktator gibt, wenn es einen Freiheitskrieg gibt, hängt alles wieder von unserem Zusammenhalt ab. (...) Wir brauchen einen neuen Chaplin, der beweist, dass das Kino heutzutage nicht schweigt."

+++ 22:20 WHO alarmiert über Gesundheitsversorgung in der Ukraine +++

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich alarmiert über die Gesundheitsversorgung in der Ukraine und fordert eine Untersuchung von russischen Angriffen auf das Gesundheitssystem. Seit dem Einmarsch am 24. Februar habe die WHO 226 Angriffe auf Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen festgestellt. "Diese Angriffe sind nicht zu rechtfertigen, sie sind niemals in Ordnung und sie müssen untersucht werden", sagt der Europachef der WHO, Hans Kluge, in Kiew. Nach seinen Angaben hat jeder dritte Patient keinen guten Zugang zu Medikamenten, braucht jeder fünfte psychologische Hilfe, besteht die Gefahr von Choleraausbrüchen und die sexuelle Gewalt nimmt zu. Russland nimmt nach eigener Darstellung keine Zivilisten ins Visier.

+++ 21:59 Ukraine: Sieben Zivilisten im Gebiet Donezk getötet +++

In dem zwischen russischen und ukrainischen Truppen umkämpften Gebiet Donezk werden nach Behördenangaben sieben Zivilisten getötet. Sechs weitere werden verletzt, teilt der ukrainische Militärgouverneur Pawlo Kyrylenko bei Telegram mit. Er wirft russischen Truppen vor, die Menschen getötet zu haben.

+++ 21:32 Russische Gouverneure berichten von Beschuss aus der Ukraine +++

Russische Behörden in zwei Regionen melden Beschuss von ukrainischem Territorium aus. Im Gebiet Belgorod sei eine Person in einem Dorf leicht verletzt worden, sagt Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow der Nachrichtenagentur Tass zufolge. Im Gebiet Kursk sei ein Grenzposten beschossen worden. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand zu Schaden gekommen, teilt der Kursker Gouverneur Roman Starowoit mit. Der Grenzposten sei seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine bereits zum vierten Mal beschossen worden, heißt es. Russland berichtete bereits wiederholt von Angriffen aus der Ukraine in Grenzgebieten, unter anderem auf Mineralöl-Infrastruktur. Ukrainische Behörden wollten damals weder bestätigen noch dementieren, dass ihr Militär hinter den Attacken stecke.

+++ 20:51 Merz: Scholz mit Verzögerungstaktik bei Panzer-Ausfuhren +++

Der CDU-Vorsitzende und Unions-Fraktionschef Friedrich Merz kritisiert, Bundeskanzler Scholz handle nicht, wie man es im Bundestag gemeinsam beschlossen habe. "Es gibt ganz offensichtlich in der Bundesregierung Verzögerungsstrategien, zumindest eine Verzögerungstaktik", so Merz in "RTL Direkt". Unternehmen beschwerten sich öffentlich, weil keine Ausfuhrgenehmigungen für Panzer erteilt würden. "Hier wird nicht mit offenen Karten gespielt", so Merz weiter. "Es kann Gründe geben, nicht alles zu sagen, aber dann soll der Bundeskanzler das auch zum Ausdruck bringen. Dieses Herumschwurbeln um die Themen ist der Sache nicht angemessen."

+++ 20:29 Kanzleramtschef: Müssen international für Kurs gegen Russland werben +++

Nach Meinung von Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt müssen sich die westlichen Länder weltweit verstärkt darum kümmern, mehr Staaten von ihrem Vorgehen gegen Russland zu überzeugen. Man erlebe etwa in Südafrika, Lateinamerika oder Indien Skepsis gegenüber den westlichen Sanktionen, sagt Schmidt auf einem parlamentarischen Abend des Bitkom-Verbandes in Berlin. Dort sage man zwar auch, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine nicht richtig sei, sehe aber vor allem die Wirkung der westlichen Sanktionen auf die eigenen Länder als Problem.

+++ 20:08 Duma stellt Austausch von ukrainischen Asow-Gefangenen infrage +++

Das russische Parlament stellt nach dem offenbaren Ende der Belagerung des Stahlwerks in Mariupol einen Austausch von gefangengenommen Mitgliedern des umstrittenen ukrainischen Regiments Asow infrage. Dies seien Nazi-Verbrecher, die von derartigen Vereinbarungen ausgeschlossen werden müssten, sagt Duma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin. "Es sind Kriegsverbrecher und wir müssen alles tun, um sie zur Rechenschaft zu ziehen." Der Duma-Website zufolge ordnet er entsprechende Anweisungen der Ausschüsse für Verteidigung und Sicherheit an.

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Konfliktes können Sie hier nachlesen.