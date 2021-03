Wegen einer coronabedingt hohen Zahl von Briefwählern haben bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bis zum Nachmittag nur vergleichsweise wenige Wahlberechtigte ihre Stimme in den Wahllokalen abgegeben. In Baden-Württemberg stimmten an den Wahlurnen bis 14 Uhr 19,6 Prozent aller Wahlberechtigten ab, hinzuzurechnen sind die Briefwähler, deren Anteil in repräsentativ ausgewählten Wahlbezirken bei rund 36 Prozent liegt. In den Wahllokalen in Rheinland-Pfalz stimmten bis 12 Uhr 7,5 Prozent der Wahlberechtigten ab. Weitere 44,5 Prozent haben aber bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben, so dass die Wahlbeteiligung in Rheinland-Pfalz mit insgesamt 52 Prozent angegeben wird.

+++ 16:00 Dreyer: "Ich bin zuversichtlich" +++

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht dem Ergebnis dem Landtagswahl in Rheinland-Pfalz optimistisch entgegen. "Ich bin zuversichtlich", sagt direkt nach der Stimmabgabe im Wahllokal in ihrer Heimatstadt Trier. "Aber man wird es erst heute Abend genau wissen." Es gebe "keine Wechselstimmung". Trotzdem: Als "sehr zurückhaltender Mensch" könne sie sich erst freuen, wenn die Stimmen ausgezählt seien.

+++ Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg - die Ausgangslage +++

Rund 3,1 Millionen Rheinland-Pfälzer wählen heute einen neuen Landtag. Schon vor der Öffnung der Wahllokale haben viele ihre beiden Stimmen per Brief abgegeben. In der Corona-Pandemie hat die Briefwahl einen Rekordwert erreicht. Die Wähler können sich zwischen zwölf Parteien und einer Wählervereinigung - der Klimaliste - entscheiden.

Auch in Baden-Württemberg wird seit dem Morgen ein neuer Landtag gewählt. Allerdings ist dort das Rennen nicht so knapp wie zwischen SPD und CDU in Rheinland-Pfalz. In den letzten Umfragen lagen die seit 2011 in Baden-Württemberg regierenden Grünen von Winfried Kretschmann bei historischen Höchstwerten von 32 bis 34 Prozent. Sie haben dabei einen klaren Abstand von bis zu elf Prozentpunkten auf den derzeitigen Koalitionspartner CDU.