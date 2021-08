In einem offenen Brief haben mehrere deutsche Verlage, Medienhäuser, Sender und Redaktionen die Bundesregierung um Hilfe für ihre einheimischen Mitarbeiter in Afghanistan gebeten. Sie forderten in einem veröffentlichten "Hilferuf" an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas ein Visa-Notprogramm angesichts des Vordringens der Taliban. Das Leben dieser freien Mitarbeiter sei akut gefährdet: "Nach dem Rückzug der internationalen Truppen, auch der deutschen, wachsen die Sorgen, dass es gegenüber unseren MitarbeiterInnen zu Racheakten der Taliban kommt." "Unsere Berichterstattung, die die deutsche Öffentlichkeit und Politik mit Analysen, Erkenntnissen und Eindrücken aus dem Land versorgt hat, war nicht denkbar ohne den Einsatz und den Mut der afghanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns vor Ort unterstützt haben", heißt es in dem Appell. Diese hätten den Glauben an die freie Presse als unverzichtbares Element einer stabilen, friedlichen, auf Ausgleich bedachten Demokratie geteilt - ein Wert, den die deutsche Regierung in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan stark unterstützt habe. "Wir rufen Sie hiermit auf, ein Visa-Notprogramm für afghanische MitarbeiterInnen deutscher Medienhäuser einzurichten. Wir schließen uns damit Appellen britischer und US-amerikanischer Medien an ihre jeweiligen Regierungen an", heißt es in dem Schreiben weiter. Zu seinen Erstunterzeichnern gehören unter anderem die "Zeit", die Deutsche Presse-Agentur, der "Spiegel", die "Süddeutsche Zeitung", RTL und ntv.

+++ 16:17 Trittin sieht beispielloses Versagen von Außenminister Maas +++

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin wirft Außenminister Heiko Maas ein beispielloses Versagen bei den Bemühungen um die Rettung afghanischer Ortskräfte der Bundeswehr vor und macht ihn persönlich für den Fall von Todesopfern in Kabul verantwortlich. "Bundesaußenminister Heiko Maas hat hier viel Schuld auf sich geladen. Wenn die Menschen, die noch in Kabul in den Schutzräumen warten, aber noch nicht auf dem Flughafen sind, nun nach der Einigung zwischen Präsident Aschraf Ghani und den Taliban nicht mehr gerettet werden können, ist er dafür verantwortlich", sagte Trittin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Seit einer Woche blockiere der Außenminister eine Rettung und unbürokratische Aufnahme in Deutschland. "So ein Versagen, das so viel Leid mit sich bringen wird, ist beispiellos", sagte Trittin, der dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestags angehört.

+++ 16:08 Blinken: "Das ist nicht Saigon" +++

Für US-Außenminister Antony Blinken ist die Evakuierung des Botschaftspersonals aus Afghanistans Hauptstadt Kabul die "Aufgabe Nummer eins". "Daran arbeiten wir gerade", sagte Blinken im US-Fernsehen. Das gelte auch für afghanische Helfer, die US-Truppen während des Einsatzes unterstützt haben. Blinken betonte: "Das ist nicht Saigon." Damit spielte auf die Niederlage der USA im Vietnamkrieg 1975 an. Damals gingen Bilder einer chaotischen Rettung des Botschaftspersonals aus Hanoi um die Welt. Blinken verteidigte den Truppenabzug. "Wir sind vor 20 Jahren nach Afghanistan gegangen, mit einer Mission", sagte er. Es sei darum gegangen, sich mit den Leuten zu befassen, welche die USA am 11. September 2001 angegriffen hätten. "Und wir haben diese Mission erfolgreich erfüllt", sagte Blinken. Er räumte allerdings ein, dass auch die USA von den Ereignissen in Afghanistan überrascht worden seien. "Wir sehen, dass die Streitkräfte nicht in der Lage waren, das Land zu verteidigen - und zwar schneller, als wir es erwartet hatten", so der Minister.

+++ 16:02 Präsident Ghani und enge Mitarbeiter verlassen Afghanistan +++

Präsident Ashraf Ghani und sein engster Stab an Mitarbeitern sollen Afghanistan verlassen haben. Wohin sie geflohen seien, wurde zunächst mit Verweis auf Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben. Nun soll ein Vertreter des Präsidentenbüros mitgeteilt haben, dass Ghani nach Tadschikistan gebracht wurde.

+++ 15:56 Wehrbeauftragte Högl: Abzugsfeier muss verschoben werden +++

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, fordert eine Verschiebung der für den 31. August geplanten Feier zum Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. "Feierlichkeiten und ein würdiges Gedenken sind angesichts der dramatischen Entwicklungen und dem Vormarsch der Taliban derzeit nicht möglich und sollten verschoben werden", sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". Aktuell habe die Evakuierung von alliierten Kräften, Staatsbürgern und Ortskräften absoluten Vorrang. Es brauche einerseits eine schonungslose Bilanz des Einsatzes, "andererseits müssen wir unsere Soldatinnen und Soldaten angemessen würdigen, die dort ihren Dienst geleistet haben, verwundet wurden oder sogar ihr Leben gelassen haben", sagte Högl der Zeitung weiter.

+++ 15:42 Österreich will "so lange wie es geht" nach Afghanistan abschieben +++

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Karl Nehammer planen eine Afghanistan-Konferenz mit den zentralasiatischen Nachbarländern. Nehammer kündigte an, so lange "wie es geht" abschieben zu wollen. Die Konferenz ist für Ende August oder Anfang September in virtueller Form geplant, wie eine Sprecherin Schallenbergs der APA mitteilte. Aus dem Innenministerium hieß es, Ziel der Konferenz sei, die Region zu stärken bzw. die unmittelbaren Nachbarstaaten Afghanistans. Darauf habe auch der gemeinsame Brief Österreichs mit Deutschland, Dänemark, Niederlande, Belgien und Griechenland abgezielt - "nicht nur auf Abschiebungen". Die sechs EU-Länder hatten vor rund einer Woche in einem Brief an die EU-Kommission zu einer Fortsetzung der Abschiebungen nach Afghanistan gedrängt, um in erster Linie straffällig gewordene Afghanen aus der EU zu bringen. Deutschland, Dänemark und die Niederlande haben die Abschiebungen mittlerweile wegen der Lage in Afghanistan offiziell ausgesetzt. Die Länder seien auch Partner für die geplante Konferenz.

+++ 15:26 Lambsdorff: Regierung planlos, Schuldzuweisungen zwischen Ministerien +++

FDP-Außenpolitiker und Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff sagte der "Rheinischen Post", es gehe jetzt vor allem um eine ganz schnelle Evakuierung der deutschen Staatsbürger und der afghanischen Ortskräfte. "Die Bundesregierung wirkt planlos. Es gibt Schuldzuweisungen zwischen den Ministerien. Das ist eine unwürdige Diskussion." Es sei "sowohl eine moralische Verpflichtung als auch im nationalen Interesse", sich um die Ortskräfte zu kümmern. Verteidigungs-, Außen und Innenministerium hätte es versäumt, sich darauf rechtzeitig vorzubereiten, die Bundeswehr sei aber überall auf der Welt auf Ortskräfte angewiesen. Eine Debatte um eine Mandatierung des Rettungseinsatzes der Bundeswehr zum jetzigen Zeitpunkt lehnte Lambsdorff ab. "Wenn Gefahr in Verzug ist, darf gehandelt werden. Es geht um Leben und Tod. Wir werden uns damit beschäftigen und den Einsatz rechtssicher machen, wenn die Menschen in Sicherheit sind. Am 25. August wird der Bundestag tagen, dann ist Gelegenheit dazu."

+++ 15:16 Taliban-Vertreter: "Wollen ein neues Kapitel des Friedens und der Toleranz" +++

Die radikalislamischen Taliban wollen nach eigenen Angaben innerhalb der "nächsten Tage" die Kontrolle über Kabul übernehmen. Die Miliz strebe eine "friedliche Übergabe" der Macht in der afghanischen Hauptstadt an, sagte der in Katar ansässige Taliban-Vertreter Suhail Schahin dem britischen Sender BBC. Die Taliban wollten eine "inklusive islamische Regierung" bilden, in der "alle Afghanen" vertreten seien. Schahin versicherte, dass die Kämpfer der Taliban keine ausländischen Botschafter oder Staatsbürger angreifen würden: "Es wird kein Risiko für Diplomaten, Nichtregierungsorganisationen, für irgendjemanden geben." Die Ausländer könnten ihre Arbeit in Afghanistan fortsetzen. Der Taliban-Sprecher appellierte an die Ausländer, das Land nicht zu verlassen. Schahin trat nun Befürchtungen entgegen, dass die Islamisten auf ähnlich drakonische Weise herrschen könnten wie damals: "Wir wollen mit jedem Afghanen zusammenarbeiten, wir wollen ein neues Kapitel des Friedens, der Toleranz, der friedlichen Koexistenz und nationalen Einheit für unser Land und das Volk von Afghanistan aufschlagen", beteuerte er.

+++ 15:09 Baerbock: 80 Frauenrechtlerinnen sitzen in Kabul fest +++

Angesichts der dramatischen Entwicklung in Afghanistan hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock die zögerliche Haltung der Bundesregierung bei der Evakuierung afghanischer Ortskräfte kritisiert. "Viel zu lange hat die Bundesregierung die Augen vor der Realität verschlossen. Schon im April haben wir im Bundestag eine frühzeitige Evakuierung der Ortskräfte beantragt. Noch im Juni haben Union und SPD diesen Antrag abgelehnt", sagte Baerbock der Süddeutschen Zeitung. "Das rächt sich jetzt auf schmerzlichste Weise. Baerbock verwies auf einen Bericht von Medica mondiale, wonach 80 afghanische Frauenrechtlerinnen, die für die Hilfsorganisation gearbeitet hätten, nun in Kabul festsäßen. Sie gelten nach den Kriterien der Bundesregierung nicht als Ortskräfte und haben offiziell keinen Anspruch auf Evakuierung. "Ihr Schutz darf nicht an bürokratischen Definitionen oder an dem naiven Glauben scheitern, es seien jetzt noch die üblichen Visa-Verfahren möglich", warnte die Grünen-Vorsitzende.

+++ 14:58 Verteidigungsexperte Masala sieht "Rückkehr in 1994" +++

Kurz nach dem Rückzug der westlichen Truppen marschieren die Taliban durch Afghanistan und beanspruchen diverse Regionen für sich. Verteidigungsexperte Prof. Dr. Masala spricht über das Ergebnis des zwanzigjährigen Einsatzes am Hindukusch und die Zukunftsperspektiven für das Land.

+++ 14:48 Röttgen befürchtet Bürgerkrieg +++

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, hat sich bestürzt über den Vormarsch der Taliban auf die afghanische Hauptstadt Kabul geäußert: "Mir geht es wie sehr vielen: Ich bin traurig und entsetzt. Ich denke dabei an die neuen Opfer des brutalen Fanatismus der Taliban, den zu erwartenden Bürgerkrieg und die Flüchtlinge, die eigentlich in ihrer Heimat bleiben wollten. Die Situation, wie sie jetzt entstanden ist, war vermeidbar", sagte Röttgen der "Rheinischen Post". "Was jetzt unmittelbar zu tun ist, ist klar: Die Bundesregierung muss jeden Menschen, gegenüber dem Deutschland eine Schutzverantwortung hat, sofort und sicher nach Deutschland bringen. Ein Bundestagsmandat hierfür kann notfalls nachgeholt werden, weil Gefahr im Verzug ist. Danach gilt es, die politischen Konsequenzen aus den gemachten Fehlern zu ziehen."

+++ 14:40 Britischer Staatssekretär: "Rückzug aus Afghanistan dringend überdenken" +++

Angesichts der dramatischen Entwicklungen in Afghanistan will der britische Premierminister Boris Johnson laut Medienberichten das Parlament für eine Dringlichkeitssitzung aus der Sommerpause zurückholen. Der Abgeordnete Tobias Ellwood forderte seinen Parteikollegen Johnson auf, den Rückzug aus Afghanistan dringend zu "überdenken". Nur weil die USA nicht eingriffen, müsse Großbritannien nicht das Gleiche tun, sagte er dem Times Radio: "Wir müssen nicht dem Denken und der politischen Einschätzung unseres engsten Sicherheitsverbündeten folgen - vor allem, wenn es so falsch ist." Sollte Großbritannien der Rückkehr der Taliban tatenlos zusehen, "wird die Geschichte sehr, sehr hart über uns urteilen", warnte Ellwood.

+++ 14:17 US-Vertreter: Kein Vordringen der Taliban in Kabul +++

Ein größeres Vordringen der Taliban in die afghanische Hauptstadt Kabul ist nach den Worten eines US-Vertreters derzeit nicht zu erkennen. Er fügte hinzu, dass eine Änderung der US-Militärstrategie unwahrscheinlich sei, solange die Islamisten die Evakuierung der amerikanischen Botschaft nicht störten. Zuvor hatte das afghanische Innenministerium mitgeteilt, dass die Taliban von allen Seiten in die Stadt vorstießen. Die Taliban erklärten dagegen, sie hätten ihre Kämpfer angewiesen, nicht nach Kabul hinein vorzudringen, sondern an den Toren der Stadt Stellung zu beziehen, bis eine friedliche und zufriedenstellende Machtübergabe vereinbart sei.

+++ 14:11 Deutsche Botschaft in Kabul evakuiert +++

Die Bundesregierung hat nach Informationen des "Spiegel" wegen des Einmarsches der Taliban in Kabul die Deutsche Botschaft im Eiltempo evakuiert. Nach den ersten Meldungen über die eindringenden Taliban-Einheiten wurden aus Sicherheitsgründen sowohl die etwa 20 Botschaftsangehörigen als auch die Bundespolizisten, die zum Schutz der Landesvertretung abgestellt sind, zum militärisch gesicherten Flughafen gebracht. Ob auch die rund 80 weiteren deutschen Staatsbürger dort in Sicherheit gebracht wurden, war zunächst nicht zu erfahren. Man versuche, so viele Deutsche so schnell wie möglich auszufliegen, hieß in Militärkreisen.

+++ 13:48 Bericht: Bundeswehr startet noch heute mit Evakuierung +++

Die Bundeswehr hat einem Medienbericht zufolge den Einsatzbefehl für die geplanten Evakuierungen in Afghanistan erhalten. Noch heute solle der erste Flieger Richtung Kabul abheben, schreibt "Bild". Eine offizielle Mitteilung dazu gibt es nicht.

+++ 13:41 Menschen in Kabul bereiten sich auf Taliban vor +++

Menschen in Kabul bereiten sich offenbar auf die Machtübernahme der radikalislamischen Taliban vor. Der afghanische Journalist Lotfullah Najafizada von TOLO News TV veröffentlicht bei Twitter ein Foto, das Besitzer eines Brautmoden-Geschäfts zeigt, die die großflächigen Fotos von Frauen übermalen - offensichtlich aus Sorge vor den Taliban.

+++ 13:36 US-Medien: Evakuierung der US-Botschaft begonnen +++

Die USA haben Medienberichten zufolge mit der Evakuierung der amerikanischen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul begonnen. Der Prozess sei "in vollem Gange" und solle bis spätestens Dienstagmorgen abgeschlossen sein, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten US-Regierungsbeamten. Zuvor hatte CNN gemeldet, dass Hubschrauber Mitarbeiter von der Botschaft zum Flughafen brächten. Auch die "New York Times" berichtete, die USA habe damit begonnen, diplomatische und zivile Mitarbeiter aus Kabul rauszubringen.

Auch viele Journalisten verlassen Afghanistans Hauptstadt. Yaroslav Trofimov, Auslandskorrespondent des "Wall Street Journal", witterte ein Foto, das den Weg zu einem Transporthubschrauber der US-Armee zeigt:

+++ 13:28 Unions-Fraktionsvize: Bundeswehr muss umgehend mit Evakuierung starten +++

Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul dringt auf sehr schnelle Hilfe für die in Afghanistan verbliebenen Deutschen sowie die einheimischen Ortskräfte. "Deutsche Staatsangehörige müssen jetzt umgehend außer Landes gebracht werden", sagt der CDU-Politiker angesichts des Vorrückens der Taliban nach Kabul und Berichten, dass die Bundeswehr morgen Flugzeuge losschicken wolle. Die Bundeswehr sollte "umgehend" mit einer Evakuierungsmission in Kabul beginnen, fordert Wadephul. "Zugleich müssen wir auf schnellem, unbürokratischem Weg die afghanischen Ortskräfte evakuieren." Die Fraktionsführungen des Deutschen Bundestags seien eng und fortlaufend in die Lageentwicklung und Entscheidungsprozesse der Bundesregierung eingebunden, teilt Wadephul mit. Er sprach sich angesichts der Gefahr für eine nachträgliche Mandatierung des Auslandseinsatzes durch den Bundestag aus.

+++ 13:20 Präsident Ghani mahnt Einhaltung von "Sicherheit" in Kabul an +++

Afghanistans Präsident Aschraf Ghani hat die Regierungstruppen aufgefordert, in der Hauptstadt weiterhin für "die Sicherheit aller Bürger" zu sorgen. Die Verbreitung von "Chaos" oder Plünderungen würden nicht geduldet, erklärte Ghani in einer Videobotschaft.

+++ 13:12 Diplomatenkreise: Ex-Innenminister Jalali soll Übergangsregierung leiten +++

Der ehemalige afghanische Innenminister und Botschafter in Deutschland, Ali Ahmad Jalali, ist Diplomatenkreisen zufolge im Gespräch, eine Übergangsregierung zu führen. Ob die Taliban Jalalis Ernennung zustimmen, sei noch nicht klar. Er gelte aber als Kompromisskandidat, der potenziell von allen Seiten akzeptiert werden könnte.

+++ 12:53 Albanien will afghanische Geflüchtete mit Ziel USA vorübergehend aufnehmen +++

Albanien will vorübergehend Geflüchtete aus Afghanistan aufnehmen, die in die USA wollen. Man habe sich nach einer entsprechenden Bitte der Vereinigten Staaten dazu bereiterklärt, teilt Ministerpräsident Edi Rama mit. Albanien werde eine solche Bitte seines großen Nato-Partners nicht ablehnen.

+++ 12:39 Österreich plant Hilfskonferenz für Afghanistans Nachbarländer +++

Österreich plant nach Angaben der Regierung Ende dieses Monats oder Anfang September eine Konferenz zur Unterstützung der zentralasiatischen Nachbarn Afghanistans. Die Hilfe vor Ort könne nur gemeinsam mit den Partnern vor Ort funktionieren, sagt Außenminister Alexander Schallenberg laut der Nachrichtenagentur APA. Konflikte und Instabilität in der Region würden früher oder später auf Europa und damit auch auf Österreich übergreifen. Österreich hielt bis zuletzt trotz der verschärften Sicherheitslage an Abschiebungen nach Afghanistan fest.

+++ 12:25 Taliban: Ausländer können Kabul verlassen +++

Ausländer können den Taliban zufolge die afghanische Hauptstadt Kabul verlassen, wenn sie dies wünschten. Andernfalls müssten sie sich in den kommenden Tagen bei von den Taliban eingerichteten Stellen registrieren lassen, sagt ein Taliban-Vertreter. Kabul sei eingeschlossen, der Flughafen bleibe aber in Funktion. Die Versorgung von Krankenhäusern werde nicht unterbunden. Mitglieder der afghanischen Armee könnten nach Hause gehen. Die Taliban hätten zum jetzigen Zeitpunkt Freuden-Schüsse als Siegeszeichen untersagt.

+++ 12:10 Grünen-Politiker: Bundesregierung behindert private Evakuierungsversuche +++

Der Grünen-Politiker Omid Nouripour wirft der Bundesregierung vor, private deutsche Initiativen zur Evakuierung von Menschen aus Afghanistan zu behindern. "Bei mir melden sich viele mit Rückgrat und Anstand, die helfen wollen. Firmen mit Flugzeugen, Piloten und viele mehr," sagt der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag. "Wenn die Bundesregierung kein Gefühl für Verantwortung hat, dann muss sie wenigstens formale Hindernisse sofort beseitigen, damit andere helfen können." Die Schlacht vor Kabul habe am Morgen begonnen. "Wenn nun Menschen sterben, weil sie uns Deutschen geholfen haben, dann hat diese Bundesregierung diese schlicht im Stich gelassen. Und dann trägt sie dafür die Verantwortung." Nach Angaben Nouripours hat allein die staatliche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), über die die Bundesregierung ihre Entwicklungshilfe organisiert, noch eine vierstellige Zahl von einheimischen Helfern vor Ort.

+++ 12:04 Italiens Ex-Premier Renzi: Afghanistan-Rückzug "historischer Irrtum" +++

Der frühere italienische Regierungschef Matteo Renzi hat den von US-Präsident Joe Biden eingeleiteten Rückzug der internationalen Truppen aus Afghanistan als "historischen Irrtum" kritisiert. "Ich respektiere, aber ich teile die Position Bidens nicht", sagte Renzi in einem Interview der römischen Tageszeitung "La Repubblica". Washington habe schon unter dessen Amtsvorgänger Donald Trump auf ein Abkommen mit den Taliban gesetzt, aber das sei mit jenen ausgeschlossen. "Ich weine, wenn ich an die Frauen Kabuls denke, denen alle Rechte weggenommen werden. Wie kann die freie Welt eine Niederlage eines solchen Ausmaßes hinnehmen", sagte Renzi.

+++ 11:57 Innenminister: Stadt Kabul wird nicht angegriffen +++

Afghanistans Hauptstadt Kabul wird dem amtierenden Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal zufolge nicht angegriffen werden. Die Sicherheit der Stadt sei garantiert, sagte er in einem am Morgen veröffentlichten Video. Es sei die Vereinbarung getroffen worden, dass ein Machtwechsel friedlich erfolge. Mirsakwal rief die Menschen dazu auf, keiner Propaganda anheim zu fallen. "Die Leute brauchen sich keine Sorgen zu machen, die Stadt ist sicher", erklärte er. Jeder, der Unordnung in der Stadt verursache, werde in Übereinstimmung mit dem Gesetz behandelt. Auch der Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi erklärte in einer auf Facebook veröffentlichten Videoansprache, er als Vertreter der Streitkräfte garantiere die Sicherheit Kabuls. Die Menschen sollten nicht in Panik verfallen.

+++ 11:48 Afghanische Regierung kündigt "friedliche Machtübergabe" von Kabul an +++

Der afghanischen Innenminister hat eine "friedliche Machtübergabe" von Kabul an die radikalislamischen Taliban angekündigt. Taliban-Unterhändler sollen auf dem Weg zum Präsidentenpalast in Kabul sein, um eine "Machtübergabe" vorzubereiten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf einen afghanischen Beamten.

+++ 11:21 Pakistan schließt wichtigen Grenzübergang zu Afghanistan +++

Pakistan hat angesichts des Vormarsches der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan einen wichtigen Grenzübergang zu seinem Nachbarland geschlossen. Innenminister Sheikh Rashid verkündete die Schließung des Grenzübergangs Torkham im Nordwesten Pakistans, ohne einen Termin für die Wiedereröffnung zu nennen. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem die afghanische Seite der Grenze nach der Eroberung von Dschalalabad nun unter der Kontrolle der Taliban stehe. Tausende Menschen säßen auf beiden Seiten der Grenze fest. Am Freitag hatte Pakistan nach Gesprächen mit den Taliban den für den Handel wichtigen Grenzübergang Chaman wieder eröffnet.

+++ 11:15 Russland will Botschaft vorerst nicht evakuieren +++

Russland will seine Botschaft in der afghanischen Hauptstadt vorerst nicht räumen. Eine Evakuierung sei nicht geplant, sagte der Afghanistan-Beauftragte des russischen Außenministeriums, Samir Kabulow, der Agentur Interfax. "Der Botschafter und unsere Mitarbeiter nehmen ihre Aufgaben in aller Ruhe wahr." Westliche Staaten beschleunigen dagegen ihre Bemühungen, eigenes Personal und afghanische Ortskräfte vor den militant-islamistischen Taliban in Sicherheit zu bringen. Auch die zentralasiatische Republik Kasachstan wies am Sonntag an, den Schutz eigener Diplomaten zu verstärken.

+++ 11:00 Augenzeugen: Chaotische Szenen in Kabul +++

In Kabul spielten sich chaotische Szenen ab. Es kam zu einer Schießerei vor einer Bank, wie ein Bewohner der Stadt sagte. Viele Menschen versuchten, ihr Erspartes abzuheben, Lebensmittel zu kaufen und zu ihren Familien heimzukehren. Ein Soldat aus Kabul sagte, seine gesamte Einheit habe die Uniformen abgelegt.

+++ 10:52 Taliban streben "friedlichen Einmarsch" an +++

Die Taliban-Führung hat eigenen Aussagen zufolge ihre Kämpfer angewiesen, nicht in die afghanische Hauptstadt Kabul vorzudringen. Die Einheiten sollten vielmehr an den Toren der Stadt Stellung beziehen, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Islamisten. Da die Hauptstadt Kabul eine große und dicht besiedelte Stadt sei, beabsichtigten die Taliban nicht, die Stadt mit Gewalt oder Krieg zu betreten. Man wolle vielmehr mit der anderen Seite über einen "friedlichen Einmarsch" in Kabul verhandeln.

+++ 10:32 Augenzeugen: Taliban dringen in Kabul ein +++

Taliban-Einheiten sind in die afghanische Hauptstadt Kabul vorgedrungen. Kämpfer der Islamisten seien in der Stadt, sagten Bewohner von Kabuler Außenbezirken der Nachrichtenagentur AFP. Ein Taliban-Sprecher erklärte hingegen, die Kämpfer hätten Anordnung, an den Toren der Stadt zu halten und nicht nach Kabul vorzudringen.

+++ 09:49 Taliban starten Angriff auf Kabul +++

In Afghanistan haben Kämpfer der radikalislamischen Taliban nach Angaben des afghanischen Innenministeriums ihren Angriff auf die Hauptstadt Kabul gestartet. Die Islamisten stießen von allen Seiten vor, teilte das afghanische Ministerium am Morgen mit. Die genaue Lage ist noch unklar.

Mehr dazu hier.

+++ 08:47 Taliban: "kein Kriegszustand in Kabul" +++

Die militant-islamistischen Taliban wollen noch keine Entscheidung über einen militärischen Angriff auf die afghanische Hauptstadt getroffen haben. "Es wird später eine separate Entscheidung über Kabul geben", sagte der Sprecher der Taliban, Sabiullah Mudschahid, am Sonntag auf dpa-Anfrage. Die Bevölkerung solle sich sicher sein, dass die Taliban keinen Kriegszustand in Kabul wollten.

Die Taliban haben seit vergangenem Freitag in einem rasanten Vormarsch mehr als zwei Drittel der Provinzhauptstädte des Landes eingenommen. Sie sind dabei immer näher an die Hauptstadt Kabul herangerückt. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) übernahmen sie mit Dschalalabad im Osten Afghanistans die vorletzte noch unter Regierungskontrolle stehende Großstadt.

Die Bundesregierung hat eine Rettungsmission der Bundeswehr für Montag angekündigt.

Hintergrund: Nach dem angekündigten US-Militärabzug hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan binnen weniger Wochen dramatisch verändert. Ausländische Truppen verlassen das Land. Westliche Staaten bemühen sich um eine Evakuierung ihrer diplomatischen Vertretungen. Zehntausende Afghanen, die in den vergangenen Jahren als Übersetzer oder einfache Ortskräfte für Militärs und Hilfs- oder Entwicklungsorganisationen tätig waren, fürchten um ihr Leben. Die Bundesregierung hat eine groß angelegte Rettungsmission angekündigt, die am 16. August anlaufen soll.