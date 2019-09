Noch ein Einzelwert zur Wahlbeteiligung: In Dresden geben - Stand 14 Uhr - mehr als 60 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Vor fünf Jahren waren es zum selben Zeitpunkt nur 38 Prozent.

+++ 17:10 Die Landtagswahlen live bei n-tv +++

Weitere Infos und Interviews zu den Landtagswahlen gibt es auch im Livestream von n-tv:

+++ 16:59 Welche Koalitionen sind überhaupt möglich? +++

Fest steht jetzt schon: Die Mehrheiten in beiden Ländern werden sich verschieben. Die bisherigen Regierungen in Dresden und Potsdam dürften in dieser Form am Ende sein. Neue Koalitionen müssen her - und das kann mitunter schwierig werden. Mein Kollege Jürgen Wutschke hat aufgeschrieben, welche Optionen es gibt.

Mit den Koalitionsrechnern können Sie außerdem selbst nach neuen Mehrheiten suchen:

+++ 16:38 Nur Landtagswahlen oder ein Politik-Beben? +++

Bevor es richtig losgeht, möchte ich Ihnen noch zwei weitere Texte ans Herz legen:

+++ 16:18 Sorben gehen in Brandenburg und Sachsen zur Wahl +++

Brandenburg und Sachsen sind auch die beiden Bundesländer, in denen die Minderheit der Sorben lebt. Die Spreewälderin Candy Hentschel kommt in sorbisch-wendischer Festtagstracht zum Wahllokal im brandenburgischen Burg:

Im sächsischen Panschwitz-Kuckau wiederum sieht man die zweisprachige Beschriftung - Deutsch und Sorbisch. Schätzungen zufolge sprechen noch 20.000 bis 30.000 Menschen eine der beiden Varianten, Obersorbisch oder Niedersorbisch:

+++ 16:10 Hier wählten die Ministerpräsidenten +++

Recht früh gewählt haben die amtierenden Ministerpräsidenten. Sachsens Landesvater Michael Kretschmer - hier mit seiner Partnerin Annett Hofmann - gab seine Stimme in seiner Heimatstadt Görlitz ab:

Sein Brandenburger Kollege Dietmar Woidke stammt aus der Nähe von Forst und gab in der Stadt im Osten Brandenburgs seine Stimme ab, zusammen mit Frau Susanne und Tochter Luise:

+++ 16:04 So berichtete n-tv.de aus Sachsen und Brandenburg +++

Zur Einstimmung ein paar Lesetipps: In den letzten Wochen sind etliche Texte aus Brandenburg und Sachsen entstanden, die versuchen, die Stimmung vor Ort einzufangen. Einen Überblick bietet diese Karte. Zjm Anzeigen der Texte gehen Sie bitte auf die entsprechenden Orte:

+++ 15:55 Wahlbeteiligung höher als vor fünf Jahren +++

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Und die Wähler nutzen das. Bei beiden Urnengängen zeichnet sich eine deutlich höhere Beteiligung ab als bei den letzten Landtagswahlen. Das könnte am erwarteten knappen Ausgang, aber auch an der politischen Polarisierung liegen.

In Sachsen gaben bis 14.00 Uhr landesweit 35,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2014 waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 23,1 Prozent.

In Brandenburg machten bis 14.00 Uhr etwa 31,3 Prozent von ihrem Stimmrecht Gebrauch, vor fünf Jahren lag der Wert zu diesem Zeitpunkt bei 22,4 Prozent.

Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet.

+++ 15:47 Das sagen die letzten Umfragen +++

Hier gleich mal ein Überblick mit den letzten Umfrageergebnissen:

+++ 15:30 Jetzt startet der Liveticker +++

Willkommen zum Liveticker zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen! Hier versorgen wir Sie mit aktuellen Meldungen, neuesten Zahlen und ersten Reaktionen aus den beiden Bundesländern. Und natürlich mit Reaktionen aus Potsdam, Dresden und dem Rest der Republik - denn wegen erwarteten sich verschiebenden Mehrheitsverhältnisse wird den Wahlen eine bundespolitische Bedeutung zugemessen.

Erste Prognosen werden um 18 Uhr nach Schließung der Wahllokale erwartet. Markus Lippold wünscht Ihnen einen spannenden Wahlabend.