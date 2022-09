Andrew und Edward, zwei der Söhne der Queen, sowie Prinz William, sind britischen Medienberichten zufolge im schottischen Aberdeen gelandet. Der königliche Landsitz Balmoral, wo sich Queen Elizabeth II. auf Anraten ihrer Ärzte ausruht, befindet sich rund 80 Kilometer westlich von Aberdeen. Angesichts jüngster gesundheitlicher Probleme der Queen sind zahlreiche Familienmitglieder auf dem Weg nach Balmoral oder bereits dort eingetroffen.

Das Schloss Balmoral ist die Sommerresidenz von Elisabeth II (Archivbild). (Foto: imago/Eibner Europa)

+++ 17:00 Weinende Touristen vor dem Buckingham-Palast +++

Britischen Medien zufolge sind mehrere Touristen vor dem Buckingham Palast angesichts des Gesundheitszustands der Queen in Tränen ausgebrochen. Eine Frau erklärte einer BBC-Moderatorin: "Sie ist die einzige Königin, die wir hatten. Mein ganzes Leben lang. Sie ist so eine schöne Frau. Es ist so ein Schock."

Vor dem Amtssitz der Queen in London haben sich zahlreiche Medien versammelt, obwohl die Monarchin sich auf ihrem Landsitz in Schottland befindet. (Foto: REUTERS)

+++ 16:42 BBC: Die Erklärung des Palastes markiert einen Einschnitt +++

Laut dem Königshaus-Korrespondenten Nicholas Witchell stellt die Erklärung des britischen Königshauses zum Zustand der Queen und einer empfohlenen ärztlichen Überwachung eine "bedeutende Veränderung" dar. "Die Aussage des Buckingham Palace ist bedeutsam, weil sie einen Kontrast zu den letzten Monaten darstellt, als der Buckingham Palace so wenig wie möglich sagte", erklärt Witchell im Liveticker der BBC. "Es hieß, sie fühle sich in Balmoral wohl. Aber die Tatsache, dass der Buckingham Palace es für notwendig hielt, eine Erklärung abzugeben, und die Tatsache, dass Familienmitglieder dorthin reisen, sagt alles."

+++ 16:29 Kinder und Enkel der Queen reisen an ihre Seite - Herzogin Kate bleibt bei Kindern +++

Während Prinz William und andere Familienmitglieder aus Sorge um die Gesundheit der Queen zu deren Sommerresidenz Schloss Balmoral reisen, bleibt Herzogin Kate in Windsor. Sie kümmere sich um die drei Kinder des Paares, die am Donnerstag ihren ersten Tag an der neuen Schule hatten, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Nach den Sommerferien und dem Umzug der Familie von London ins etwa 40 Kilometer entfernte Windsor war es für den neun Jahre alten Prinz George und seine jüngeren Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis der erste offizielle Tag an der privaten Lambrook School. Am Mittwoch hatten sie nach Palastangaben bereits mit ihren Eltern dort einen Schnuppertag verbracht.

+++ 16:21 Ex-Premier Tony Blair "zutiefst besorgt" über Gesundheitszustand der Queen +++

Der Ex-Premier Tony Blair zeigt sich "zutiefst besorgt" über Gesundheitszustand der Queen. "Es ist zutiefst besorgniserregend, die heutigen Nachrichten aus dem Buckingham Palace zu hören", erklärt Blair laut einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung. "Meine Gedanken und Gebete sind in dieser besorgniserregenden Zeit bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie."

+++ 16:02 Medien: Einige britische Moderatoren tragen während Queen-Berichterstattung schwarz +++

Einige britische Moderatoren tragen während der Berichterstattung um den Gesundheitszustands der 96 Jahre alten Königin britischen Medienberichten zufolge schwarze Kleidung oder bereiten dies vor. Die Ärzte der britischen Königin Elizabeth II. sind nach Palastangaben "besorgt" wegen ihres Gesundheitszustandes. Der britische Ex-Fußballprofi Gary Lineker twitterte, dass es nichts Gutes verheiße, dass BBC-Moderator Huw Edwards eine schwarze Krawatte trage.

Während der Live-Berichterstattung der BBC trägt hier eine Gebärdensprachen-Dolmetscherin schwarze Kleidung. (Foto: Screenshot ntv.de)

+++ 15:47 Berichte: Alle vier Kinder der Queen eilen an ihre Seite +++

Medienberichten zufolge sind aus Sorge um die britische Königin Elizabeth II. alle vier Kinder an ihre Seite geeilt oder auf dem Weg dorthin. Zuvor hatte der Palast mitgeteilt, dass die 96 Jahre alte Queen aus Sorge um ihre Gesundheit unter medizinische Beobachtung gestellt wurde. Wie die BBC am Donnerstagnachmittag berichtete, waren Prinz Charles und seine Frau, Herzogin Camilla, sowie Prinzessin Anne bereits auf Schloss Balmoral in Schottland eingetroffen. Prinz Andrew sowie sein jüngerer Bruder Prinz Edward und dessen Frau Gräfin Sophie waren Medienberichten zufolge auf dem Weg. Bestätigt wurde, dass auch Prinz William und dessen Bruder Prinz Harry mit seiner Frau Meghan auf dem Weg waren. Erst am Mittwoch hatte die Queen ihre Teilnahme an einer virtuellen Sitzung ihres Geheimrats (Privy Council) absagen müssen. Tags zuvor hatte sie zuerst Boris Johnson empfangen, der sein Rücktrittsgesuch einreichte und gleich darauf Liz Truss, die sie zur neuen Premierministerin ernannte. Es sei ein voller Tag gewesen, sagte ein Sprecher zur Begründung der Absage am Mittwoch.

+++ 15:20 Parlamentspräsident Hoyle unterbricht Sitzung +++

Parlamentspräsident Lindsay Hoyle hat am Nachmittag die Sitzung des Unterhauses unterbrochen, um die Abgeordneten zu informieren. "Ich weiß, ich spreche für die gesamte Kammer, wenn ich sage, dass wir Ihrer Majestät der Queen die besten Wünsche senden, und dass unsere Gedanken und Gebete in diesem Moment bei ihr und der Royal Family sind."

+++ 15:00 Harry und Meghan auf dem Weg nach Schottland +++

Auch Enkel Prinz Harry und seine Frau Meghan begeben sich zum Landsitz der Queen nach Schottland. Wie ein Sprecher des Paares mitteilte, sagten die beiden ihren für den Abend in London geplanten Termin ab, um zum Schloss Balmoral zu fahren.

+++ 14:20 Premierministerin Truss: Gedanken des Landes bei Familie der Queen +++

Die britische Premierministerin Liz Truss erklärte, das ganze Land sei "zutiefst besorgt" angesichts der Nachrichten von der Queen. "Meine Gedanken - und die Gedanken aller Menschen im Vereinigten Königreich - sind jetzt bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie", twitterte Truss. Am Vortag hatte die 96-Jährige auf Anraten ihrer Mediziner ein Treffen ihres Beratergremiums Privy Council abgesagt. Elizabeth II. leidet seit Längerem unter gesundheitlichen Problemen und hatte die Zahl ihrer öffentlichen Auftritte stark reduziert.

+++ 14:15 Kronprinz Charles und sein Sohn Prinz William reisen nach Schloss Balmoral +++

Kronprinz Charles und sein Sohn Prinz William sind informiert und auf dem Weg nach Schloss Balmoral in Schottland, wo sich die Queen zur Zeit aufhält. Das teilt der Palast mit.

+++ 13:55 Ärzte in Sorge um die Queen +++

Die Ärzte der britischen Königin Elizabeth II. sind nach Palastangaben "besorgt" wegen ihres Gesundheitszustandes. Die Ärzte hätten empfohlen, dass die Queen "weiter unter ärztlicher Aufsicht bleibt", erklärte der Buckingham-Palast am Donnerstag. Am Vortag hatte die 96-Jährige auf Anraten ihrer Mediziner bereits ein Treffen ihres Beratergremiums Privy Council abgesagt.

Der britische König George VI. und Königin Elizabeth führen im November 1947, nach der Hochzeit von Prinzessin Elizabeth und dem Herzog von Edinburgh, die Prozession der königlichen Gäste durch den Gang der Westminster Abbey in London. Hinter dem König und der Königin stehen die britische Königin Mary (links) und König Haakon von Norwegen (rechts). (Foto: ASSOCIATED PRESS)

+++ 13:30 Längste Regentschaft in Großbritannien +++

Elizabeth blickt auf die längste Regentschaft in Großbritannien zurück und ist zugleich die derzeit älteste amtierende Monarchin der Welt. Erst kürzlich feierte sie ihr 70. Thronjubiläum. Sie hatte diesen 1952 mit gerade einmal 25 Jahren bestiegen nach dem Tod ihres Vaters Georg VI. Damals war Winston Churchill Premierminister. Es folgten mehr als ein Dutzend weitere Regierungschefs. Die amtierende Premierministerin Liz Truss ist die 15. Amtsinhaberin in der Regentschaft der Queen.