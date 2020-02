Die Auszählung der Wahl dürfte kompliziert werden: Seit 2011 hat Hamburg ein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Bei diesem haben die Wähler zweimal fünf Stimmen, die sie beliebig auf die Parteien und Bewerber auf der Landesliste und den Wahlkreislisten verteilen können. Die Zahl der ungültigen Stimmen war bei der ersten Wahl nach diesem System von knapp 1 Prozent 2008 auf 3,0 gestiegen. Bei der Wahl 2015 waren 2,8 Prozent der Stimmen ungültig. Das jetzige Wahlrecht gebe dem Wähler zwar mehr Möglichkeiten, sagt Landeswahlleiter Oliver Rudolf. Auffällig sei aber die höhere Ungültigkeitsquote. Der Landeswahlleiter wird daher am Abend lediglich die voraussichtliche Sitzverteilung in der Bürgerschaft bekannt geben können. Das vorläufige amtliche Endergebnis kommt vermutlich erst am Montagabend.

+++ 17:31 Sondersendung bei ntv +++

Ab 17.30 Uhr gibt es nun auch eine Sondersendung bei ntv. Moderatorin Isabelle Körner präsentiert live aus Hamburg alle Ergebnisse der Bürgerschaftswahlen und hält über die Entwicklungen des Wahlabends auf dem Laufenden. Hier auch im Livestream.

+++ 17:16 Schon jetzt mehr Wähler als vor fünf Jahren +++

Das Interesse der Hamburger an ihrer Bürgerschaft ist groß. Bis 16 Uhr gaben 57,0 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, wie das Landeswahlamt mitteilt. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatten eine Stunde später, um 17 Uhr, erst 52,3 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Am Ende hatte die Beteiligung 56,5 Prozent betragen und war damit auf den niedrigsten Stand seit 1949 gefallen.

+++ 17:01 CDU dürfte Federn lassen +++

Thüringen-Debakel und eine Noch-CDU-Chefin ohne Autorität: Mit der Hamburger CDU dürfte es weiter bergab gehen. Umfragen zufolge könnte sie noch schlechter als vor fünf Jahren abschneiden. Und damals lag sie bei gerade mal 15,9 Prozent.

In Hamburg könnte sich ihr Herumgeeier in Thüringen rächen, wo sie mit der AfD zusammen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten wählte und jetzt dort eine Minderheitsregierung unter Führung der Linkspartei tolerieren will. Allerdings sei dies zu ihrer Ehrenrettung gesagt: Hamburg war immer ein schweres Pflaster für die CDU.

+++ 16:42 Rot-Grün in den Umfragen bis zuletzt vorn +++

Die in Hamburg regierende Koalition aus SPD und Grünen kann sich Hoffnungen auf ein starkes Abschneiden bei der Bürgerschaftswahl und eine Fortsetzung des rot-grünen Regierungsbündnis' machen. In den letzten Tagen vor dem Wahltermin liegen Sozialdemokraten und Grüne in den Umfragen deutlich vorn. In der Übersicht der Mainzer Forschungsgruppe Wahlen zum Beispiel wird die SPD zuletzt bei 39 Prozent gesehen. Für die gepeinigte SPD dürfte dies ein echtes Fest werden, selbst wenn sie vor fünf Jahren noch besser abschnitt.

Zweitstärkste Kraft in der Hansestadt könnten demnach die Grünen werden. In den jüngsten Erhebungen zeichnen sich für den kleineren Koalitionspartner des rot-grünen Bündnisses deutliche Stimmgewinne ab. Sie könnten demnach auf ein knappes Viertel der abgegebenen Stimmen kommen.

+++ 16:31 Für die Liberalen wird es eng +++

Vor fünf Jahren gelang der damals noch gebeutelten FDP in Hamburg die Kehrtwende. Bei der Bürgerschaftswahl erhielt sie 7,4 Prozent und machte den Liberalen bundesweit Mut. Diesmal dürfte sie von einem solchen Ergebnis träumen.

In den letzten Umfragen dümpelt sie bei rund 5 Prozent - was vermutlich nicht zuletzt eine Antwort auf das Debakel von Erfurt ist. Dort hatte sich FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Und auch wenn sich die Hamburger FDP nun gerne von der AfD absetzt: In den vergangenen Jahren hat sie immer mal wieder Anträgen der Partei zugestimmt. Immerhin hat FDP-Chef Christian Lindner bei ntv.de schon vorsorglich klargestellt: Das Ergebnis wird keine Abstimmung über ihn.

+++ 16:11 Wähler strömen zu den Urnen +++

Hamburg wählt heute eine neue Bürgerschaft - und das Interesse ist groß. Bis 14 Uhr gaben 46,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, unter ihnen auch die Spitzenkandidaten der Parteien. Noch bis 18 Uhr können rund 1,3 Millionen Hamburger über die Verteilung der 121 Sitze im Parlament entscheiden.Alle Daten und alle Fakten zur Hamburg-Wahl finden Sie hier.