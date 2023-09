Nach mehreren europäischen Staaten macht auch Norwegen seine Grenze für Autos mit russischem Kennzeichen dicht. Die Beschränkung von in Russland zugelassenen PKW mit neun oder weniger Sitzen sei eine weitere Reaktion auf den von Russland geführten Angriffskrieg gegen die Ukraine, teilt das norwegische Außenministerium mit. Die Maßnahme tritt demnach um Mitternacht in der Nacht zu Dienstag in Kraft. Es gebe jedoch vereinzelte Ausnahmen von der Regel, etwa für Fahrzeuge, die norwegischen oder EU-Bürgern mit festem Wohnsitz in Russland gehörten und auch für Russen, die zum Beispiel wegen Beerdigungen von Familienangehörigen einreisen müssten.

+++ 17:21 Putin ehrt getötete Russen +++

Am ersten Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion von vier ukrainischen Gebieten hat Kremlchef Wladimir Putin getötete russische Soldaten geehrt. Er legt dabei auch eine Schweigeminute ein für ehemalige Häftlinge, die aus dem Straflager entlassen worden waren, um gegen das Nachbarland zu kämpfen und dort getötet worden sind. Russische Staatsmedien veröffentlichten ein Video von einem Treffen Putins mit Soldaten, die am Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt gewesen sein sollen. Durch den Kriegseinsatz hätten sich die Häftlinge von ihrer Schuld befreit, sagt Putin in dem kurzen Filmausschnitt.

+++ 16:55 Russland zieht 100.000 Wehrpflichtige ein - keine neue Mobilmachung +++

Russland zieht ab 1. Oktober erneut mehr als 100.000 Wehrpflichtige ein. Die Soldaten würden regulär zum zwölfmonatigen Grundwehrdienst einberufen, aber nicht im Kriegsgebiet in der Ukraine eingesetzt, teilt der Generalstab in Moskau mit. Bis Ende des Jahres sollten 130.000 Soldaten im Alter zwischen 18 und 27 Jahren eingezogen werden, heißt es in einem von Kremlchef Wladimir Putin am Nachmittag unterzeichneten Dekret. Zugleich betont der beim Generalstab für die Einberufung zuständige Konteradmiral Wladimir Zimljanski, dass keine weitere Mobilmachung für den Krieg in der Ukraine geplant sei. Es gebe ausreichend Freiwillige, die einen Kriegsdienst ableisteten und in der Ukraine die "entsprechenden Aufgaben erfüllen".

+++ 16:28 Schweiz unterstützt Ukraine mit 103 Millionen Euro bei Minenräumung +++

Die Schweiz will der Ukraine in den Jahren 2024 bis 2027 mehr als 100 Million Schweizer Franken (103 Millionen Euro) für die Minenräumung zur Verfügung stellen. Das Geld diene der Bereitstellung von Ausrüstung und der Ausbildung ukrainischer Minenräumer zu humanitären Zwecken, erklärt die Regierung in Bern. Die Minenräumung sei eine Voraussetzung für den Wiederaufbau der Ukraine, heißt es weiter. Aufgrund ihrer Neutralität kann die Schweiz Kiew nur bei der humanitären, nicht aber bei der militärischen Minenräumung unterstützen. Für die Jahre 2022 und 2023 wurden bereits mehr als 15 Millionen Schweizer Franken für die Minenräumung zur Verfügung gestellt.

+++ 15:57 Bericht über "starke Explosion" in Cherson +++

In der südukrainischen Stadt Cherson soll einem Bericht zufolge eine "starke Explosion" zu hören gewesen sein. Wie der staatliche Rundfunk "Suspilne" berichtet, seien die Menschen dort zuvor vor einem russischen Luftangriff gewarnt worden. Der Luftalarm wurde demnach bereits wieder aufgehoben.

+++ 15:28 Kreml warnt Scholz vor Einmischung - Kanzler traf kasachischen Staatschef +++

Russland hat nach dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew vor einer Einmischung in seine Wirtschaftsbeziehungen gewarnt. Das russische Außenministerium kritisiert nach dem Treffen von Scholz und Tokajew am Vortag, dass die Sanktionen des Westens gegen Moskau zur Sprache kamen. Russland setze darauf, dass es ohne "negative Einmischung" von außen seine effektive wirtschaftliche Zusammenarbeit und seine gutnachbarschaftlichen Beziehungen mit Kasachstan fortsetzen könne, heißt es. Es gebe zwischen Astana und Moskau eine strategische Partnerschaft. Russland erwarte deshalb, dass sich da niemand von außen einmische, teilte das Ministerium der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge weiter mit.

+++ 15:01 Russische Athleten überraschend bei Paralympics wohl dabei +++

Russische Athletinnen und Athleten werden trotz des Angriffskrieges in der Ukraine wohl an den Paralympics 2024 in Paris teilnehmen können. Während der Mitglieder- und Generalversammlung im Golfstaat Bahrain beschließen die Mitgliedsverbände des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) etwas überraschend, den Komplett-Ausschluss Russlands aufzuheben. In einer zweiten Entscheidung nach der Mittagspause wird nun darüber abgestimmt, ob die Athleten als Vertreter ihres Landes oder unter neutraler Flagge an den Start gehen dürfen. Gegen den Komplettausschluss stimmten 74 Verbände, 65 votierten dafür, 13 enthielten sich. Die Entscheidung über die aktuell ebenfalls ausgeschlossenen Athleten aus Belarus folgt separat.

Update 15:17 Uhr: Die Athletinnen und Athleten treten unter neutraler Flagge an.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 14:28 Ukraine: Drohne hat russisches Radarsystem getroffen +++

Ukrainischen Angaben zufolge ist eine russische Radarstation in der Region Kursk von einer Drohne getroffen worden. Dies berichtet die ukrainische Nachrichtenseite Hromadske unter Berufung auf eine Quelle im ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU). Demnach nutzen die Russen das getroffene Radarsystem Kasta in der Nähe des Dorfes Giryi nur 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, um Luftziele zu identifizieren. Dem Bericht zufolge war es in der Lage, "sogar Tarnkappenflugzeuge aufzuspüren". Die SBU-Drohne habe das System jedoch "aus irgendeinem Grund nicht getroffen".

+++ 14:02 Stadt am Asowschen Meer meldet schwere Explosion +++

Die Chefin der Militärverwaltung von Berdjansk berichtet von einer schweren Explosion in der russisch besetzten Stadt in der Oblast Saporischschja, wie der "Guardian" meldet. Laut Bewohnern der Stadt am Asowschen Meer ist demnach die Stromversorgung unterbrochen.

+++ 13:30 Großbritannien verhängt neue Sanktionen +++

Großbritannien hat neue Sanktionen gegen Beamte aus den besetzten Regionen Saporischschja, Cherson, Donezk und der Krim verhängt. Deren Vermögen wird eingefroren, wie Sky News meldet. Das Vereinigte Königreich werde "Russlands Ansprüche auf ukrainisches Territorium niemals anerkennen", wird Außenminister James Cleverly zitiert.

+++ 12:52 Selenskyj erinnert in Babi Jar an Opfer des deutschen Massakers +++

Am Jahrestag des Massakers von Babi Jar, einem der größten Massaker des Zweiten Weltkriegs, nimmt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gemeinsam mit dem ukrainischen Oberrabbiner, Moshe Reuven Azman, an einer Gedenkveranstaltung in der gleichnamigen Schlucht teil. Am Rande eines Außenbezirks von Kiew ermordeten nationalsozialistische Einsatztruppen am 29. und 30. September 1941 fast 34.000 Juden. Am historischen Tatort segnet der Oberrabbiner den ukrainischen Präsidenten, der selbst jüdischen Glaubens ist.

+++ 12:23 Politologe hält geforderten Abzug von AKW für "Traumtänzerei" +++

Die Forderung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Russland solle aus dem besetzten Atomkraftwerk Saporischschja abziehen, grenzt nach Ansicht von Thomas Jäger an "Traumtänzerei". Dass die Kremltruppen die Anlage aus der Hand geben, sei ausgeschlossen, meint der Politikwissenschaftler und erklärt die zurückhaltende Kreml-Kritik der Behörde:

+++ 11:47 Russland verpflichtet Gebäudebesitzer auf Krim zu Luftschutz +++

Die Besatzungsbehörden in Sewastopol auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim wollen die Eigentümer von Geschäftsgebäuden künftig mithilfe von Geldstrafen zwingen, Bürgern bei Luftalarm Schutz zu gewähren. Das berichtet das russische Exilmedium Meduza unter Berufung auf den von Russland eingesetzten Gouverneur.

+++ 11:09 Deutsche Luftwaffe schützt NATO-Ostflanke mit zwei Eurofightern +++

Ende des Jahres wird sich die deutsche Luftwaffe erneut am Schutz der NATO-Ostflanke beteiligen. Gemeinsam mit spanischen Fliegern werden deutsche Piloten im November im NATO-Auftrag den Himmel über den an Russland grenzenden NATO-Mitgliedern Estland, Lettland und Litauen überwachen. Dazu sollen zwei Eurofighter ins Baltikum verlegt werden, wie die Luftwaffe mitteilt. Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die NATO sichert deshalb bereits seit 2004 den baltischen Luftraum.

+++ 10:30 Englisch-Training für ukrainische F-16-Piloten startet +++

Wie der "Kyiv Independent" unter Berufung auf das Pentagon berichtet, hat das englische Sprachtraining für die ukrainischen Piloten begonnen, die von den USA für F-16-Kampfjets ausgebildet werden. Dänemark, die Niederlande und Norwegen haben bereits F-16-Zusagen gemacht. Die drei Länder hatten in den vergangenen Monaten erklärt, dass sie die Kampfjets liefern werden, sobald die ukrainische Luftwaffe bereit ist, die Maschinen einzusetzen.

+++ 09:49 Russland: Neue Wehrpflichtige werden nicht in Ukraine kämpfen +++

Russland beruft am Sonntag wieder Wehrpflichtige zum Militärdienst ein. Das Verteidigungsministerium betont nun britischen Medien zufolge, dass die neuen Rekruten nicht an der "militärischen Spezialoperation" - wie der Aggressor seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine nennt - teilnähmen. Genau das wurde im Vorfeld der Einberufung immer wieder vermutet. "Ich möchte ausdrücklich betonen, dass der Generalstab keine Pläne für zusätzliche Mobilisierungsmaßnahmen hat", wird nun ein Militärs zitiert.

+++ 09:26 Selbstzensur russischer Blogger nimmt offenbar zu +++

Russische Militärblogger üben laut Experten in großem Maße Selbstzensur und veröffentlichen nur einen kleinen Teil ihrer Erkenntnisse. Einige besonders kritische Blogger hätten eingeräumt, dass sie nur 5 bis 15 Prozent ihrer Informationen von der Front preisgäben, heißt es in der aktuellen Analyse der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Insgesamt scheine es auf russischer Seite eine breitere Selbstzensur über die taktischen Realitäten an bestimmten Frontabschnitten zu geben. Dies deute darauf hin, dass russische Quellen ihre Berichterstattung über taktische Aktionen absichtlich einschränkten, insbesondere solche mit einem für Russland ungünstigen Ausgang.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 08:55 Reisner warnt vor Kipppunkt zugunsten Russlands +++

Nach Einschätzung des Ukraine-Experten des österreichischen Bundesheers, Markus Reisner, erhält die Ukraine insgesamt zu wenig Kriegsgerät, auch um sich gegen die russischen Luftschläge im Hinterland zu wehren. Sollte erneut die Stromversorgung des Landes schwere Schäden davontragen, breche das Rückgrat auch für die Rüstungsproduktion weg, warnt Reisner. "Eigentlich müssten jede Woche vier bis fünf voll beladene Güterzüge mit Kriegsmaterial in die Ukraine rollen." Während die USA sich sehr bewusst über die schwierige Lage seien, sei in der EU die Wahrnehmung des Geschehens unangemessen. "Europa ist dabei, den Moment zu verpassen, an dem wir es nicht mehr im Griff haben und die Situation zugunsten der Russen kippt."

+++ 08:22 Ukraine berichtet von langen Haftstrafen für Ukrainer auf Krim +++

Auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim sind zwei Ukrainer wegen angeblicher Spionage zu 15 und 16 Jahren Haft verurteilt worden, wie die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform meldet. Wegen angeblicher Staatsgeheimnisse war die Gerichtsverhandlung demnach nicht öffentlich.

+++ 07:50 Ex-Prigoschin-Vertrauter soll Freiwilligen-Einheiten aufbauen +++

Der frühere führende Kommandeur der Wagner-Söldner, Andrej Troschew, arbeitet ab sofort für das russische Verteidigungsministerium. Präsident Wladimir Putin habe sich mit Troschew und Vize-Verteidigungsminister Junus-Bek Jewkurow getroffen, teilt der Sprecher des Präsidialamtes, Dmitri Peskow, der Nachrichtenagentur RIA zufolge mit. Bei dem Gespräch sei es darum gegangen, wie Freiwilligenverbände in der Ukraine eingesetzt werden können. Die Nachrichtenagentur AFP meldet, Putin habe Troschew gebeten, "die Bildung von Freiwilligeneinheiten zu beaufsichtigen, die verschiedene Aufgaben übernehmen können, in erster Linie natürlich in der Zone der speziellen Militäroperation". Russland nennt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine "Spezialoperation". Die beiden Gründer der Wagner-Gruppe, Prigoschin und Dmitri Utkin, waren am 23. August bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 07:28 Experten sehen russische Truppen bei Kupjansk erheblich geschwächt +++

Sowohl nach offiziellen russischen als auch ukrainischen Angaben lassen die russischen Bodenangriffe Richtung Kupjansk und Lyman nach. Das deutet nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) darauf hin, dass die dortige russische Offensive durch die ukrainische Offensive erheblich beeinträchtigt ist.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 06:57 Russland berichtet von ukrainischen Drohnenangriffen +++

Die russische Flugabwehr hat in der Nacht nach offiziellen Angaben erneut Drohnen abgefangen. Insgesamt seien elf ukrainische Drohnen zerstört worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. In der Region Kursk nahe der Grenze zur Ukraine seien zehn Drohnen abgeschossen worden, in der Region Kaluga rund 200 Kilometer südwestlich von Moskau eine weitere. In der Region Kursk waren nach russischen Angaben durch Sprengsätze auf ein Umspannwerk ein Krankenhaus und fünf Siedlungen vorübergehend von der Stromversorgung abgeschnitten. Die ukrainischen Drohnenangriffe in Russland sind nicht mit dem Ausmaß der russischen Attacken zu vergleichen.

+++ 06:26 Russland meldet Lieferung neuer Tarnkappenjäger +++

Russischen Quellen zufolge haben Russlands Luftstreitkräfte gestern eine neue Lieferung von Tarnkappenjägern der fünften Generation Su-57 und Luftabwehrjägern der vierten Generation Su-35S erhalten. Das berichtet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in ihrer aktuellen Analyse. Der russische Industrie- und Handelsminister, Denis Manturow, erklärte demnach, dass bis Ende des Jahres weitere Su-57-Flugzeuge eintreffen sollen.

+++ 05:54 Moskau feiert mit Popstars Jahrestag der Annexion +++

Mit einem großen Festkonzert auf dem Roten Platz in Moskau feiert Russland heute den ersten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk. Das mit Teilnahme russischer Popstars wie Dima Bilan oder Sergej Lasarew geplante Konzert will der Kreml vor allem als innenpolitische Machtdemonstration nutzen.

+++ 02:02 Selenskyj: Ukraine verdient NATO-Mitgliedschaft +++

Nach dem Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew betont der ukrainische Präsident Selenskyj erneut den Anspruch auf eine Mitgliedschaft seines Landes in dem westlichen Militärbündnis. "Die Ukraine verdient es, ein NATO-Mitglied zu werden - und sie wird es werden", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir arbeiten daran, in Sachen NATO-Mitgliedschaft praktische Fortschritte zu erzielen." Stoltenberg besuchte die Ukraine bereits zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn. Selenskyj kündigte dabei ein neues gemeinsames Dokument an, in dem die praktischen Schritte des Landes für die Erfüllung von NATO-Standards festgehalten werden sollen.

+++ 00:56 Neue Botschafterin in Minsk - Ungarn schert aus EU-Linie aus +++

Ungarn bricht mit der in der EU üblichen diplomatischen Isolation von Belarus. Nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen vom Sommer 2020 haben die EU-Staaten ihre diplomatischen Beziehungen zu Belarus auf ein Minimum begrenzt, denn die Regierung von Alexander Lukaschenko wird von der EU nicht anerkannt. Die neue ungarische Botschafterin in Minsk, Ilona Bencsik, überreichte dem Machthaber nun persönlich ein Beglaubigungsschreiben. Lukaschenko betonte bei der Gelegenheit, dass "Ungarn ein langjähriger und zuverlässiger Freund von Belarus" sei, wie die "Ukrainska Pravda" berichtet. "Unsere Beziehungen haben den Test der Zeit bestanden und beruhen auf Pragmatismus und gegenseitigem Respekt", so Lukaschenko demnach weiter. Wenn EU-Botschafter aus Belarus abgezogen werden, werden sie in der Regel nur durch sogenannte Geschäftsträger ersetzt.

+++ 23:35 Zwei Menschen sterben bei Beschuss im Donezk-Gebiet +++

Russischer Beschuss hat ukrainischen Beamten zufolge zwei Menschen in der Ostukraine getötet. Sie starben demnach, als russische Streitkräfte Krasnohoriwka westlich der von Russland gehaltenen Stadt Donezk und in der Nähe der seit Langem umkämpften Stadt Marjinka beschossen. In Kostjantyniwka, westlich der Stadt Bachmut, die seit Mai in russischer Hand ist, seien drei Menschen verletzt worden, als die russischen Streitkräfte innerhalb einer Stunde zwei Luftangriffe geflogen hätten.

+++ 22:11 Russischer Beschuss auf Cherson - drei Tote +++

Bei einem russischen Artillerie-Angriff auf die südukrainische Stadt Cherson sollen Behördenangaben zufolge drei Frauen getötet worden sein. Wie die Generalstaatsanwaltschaft berichtet, hat der Angriff um 18 Uhr Ortszeit stattgefunden, es seien Wohngebiete unter Beschuss genommen worden.

+++ 21:51 IAEA-Mitglieder fordern russischen Abzug aus AKW Saporischschja +++

Die Mitgliedstaaten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) fordern von Russland den sofortigen Abzug aus dem besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. Soldaten müssten sich zurückziehen, und die Anlage müsse wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht werden, heißt es in einer Resolution, die am Abend bei der jährlichen Generalkonferenz der IAEA in Wien verabschiedet wurde. Außerdem forderte die Resolution, dass die IAEA-Beobachter, die dauerhaft in dem AKW stationiert sind, freien Zugang zu allen Bereichen der Anlage erhalten. Bislang ist dem Team der IAEA die Besichtigung mehrerer Reaktor-Dächer verwehrt worden.

+++ 21:24 Winter naht: Selenskyj bittet NATO um mehr Luftabwehr +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von der NATO bei einem unangekündigten Besuch von Generalsekretär Jens Stoltenberg mehr Unterstützung bei der Luftabwehr zum Schutz der Energie-Infrastruktur. Stoltenberg wolle bei der Mobilisierung der NATO-Staaten in diesem Punkt helfen, sagt Selenskyj. "Wir müssen gemeinsam durch diesen Winter gehen, um unsere Energie-Infrastruktur und das Leben unser Bürger zu schützen", erklärt Selenskyj weiter. Es wird erwartet, dass Russland das ukrainische Energienetz bald wieder verstärkt ins Visier nimmt.





