Auch Bundespolitiker melden sich nun zu den Ergebnissen in Sachsen und Brandenburg. Beginnen wir bei der SPD:

Man habe eine Polarisierung zwischen CDU und AfD erlebt, die es der SPD schwer gemacht habe, sagt der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel im Willy-Brandt-Haus. Er lobt den engagierten und lebensfrohen Wahlkampf von Martin Dulig in Sachsen. Dessen Möglichkeiten seien begrenzt gewesen, er habe die mit Abstand schwierigsten Bedingungen gehabt.

Die kommissarische Co-Vorsitzende Manuela Schwesig sagt, dass viele Menschen "ganz klar die demokratischen Parteien gewählt" hätten. Viele hätten die AfD gewählt, um ihren Protest auszudrücken. Sie sagt zwar, dass die SPD weiter auf Wähler der AfD zugehen wolle, schließt aber gleichzeitig eine Zusammenarbeit mit der Partei aus. "Alle müssen sich bewusst machen, dass die Zahlen der AfD zeigen: Wir müssen die Bedürfnisse im Osten wahrnehmen", sagt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

+++ 18:44 Kipping räumt herbe Niederlage der Linken ein +++

Die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, räumt in der ARD eine herbe Niederlage ihrer Partei bei den Landtagswahlen ein. "Solche Zahlen schmerzen", sagt sie in der ARD. Sie hätte sich mehr Rückenwind für ein solidarisches Sachsen gewünscht, sagt sie.

In beiden Ländern fuhr die Linke deutliche Stimmverluste ein. In Brandenburg ist allerdings - nach jetzigem Stand - weiterhin eine Koalition mit der SPD möglich, allerdings ergänzt durch die Grünen.

+++ 18:38 AfD-Politiker Urban: "Sachsen wollen bürgerliche Regierung" +++

Der sächsische AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban sagt in der ARD: "Wir haben den Anspruch gehabt, stärkste Kraft zu werden. Das ist uns nicht gelungen. Ich bin trotzdem hoch zufrieden." Angesprochen darauf, ob er die Chance für eine Koalition mit der CDU sieht, antwortet er: "Wir sind dialogbereit. Das sind wir auch jetzt. Die Sachsen wollen eine bürgerliche Regierung haben." Urban kündigte weiterhin eine "starke Oppositionsarbeit" an, die gut für Sachsen sei.

Kurz zuvor hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU eine Koalition mit der AfD erneut ausgeschlossen. Von der Landtagswahl gehe ein klares Signal aus: "Es ist möglich eine Regierung zu bilden mit positiven Kräften, die mit Kraft nach vorn geht", so Kretschmer.

+++ 18:24 Woidke: Polarisierung hat eine Rolle gespielt +++

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD äußert sich: "Mir war es wichtig, dass Brandenburg in guten Händen bleibt", sagt er in der ARD. Beim Wahlausgang habe auch eine Rolle gespielt, dass es eine Polarisierung gegeben habe. "Ich bin froh, dass das Gesicht Brandenburgs ein freundliches Gesicht bleibt", fügt er an. Zur schwierigen Regierungsbildung sagt er: "Es wird nicht einfach, aber ich glaube, dass wir alle gutberaten sind, jetzt schnell zusammenzufinden."

+++ 18:18 Kretschmer: "Das freundliche Sachsen hat gewonnen" +++

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stellt sich nur kurz nach Bekanntgabe der ersten Prognosen den CDU-Anhängern. "Wir haben es geschafft", sagt er auf der Wahlparty in Dresden. Es sei eine Botschaft, die an diesem Tag von Sachsen an das ganze Land ausgehe: "Das freundliche Sachsen hat gewonnen." Diesmal gehe es wirklich um eine ganz besondere Wahl, fügt er an. "Wir kämpfen gemeinsam dafür, dass es darauf ankommt: Wer wird stärkste Kraft, wer erhält den Regierungsauftrag." Es werde nun "darum gehen, eine stabile Regierung zu stellen", sagt er. Nun werde es Gespräche geben, die aber "nicht von heute auf morgen gehen" würden. Er schließt mit den Worten: "Das ist ein wirklich guter Tag für unser Land."

+++ Die ersten Prognosen im Überblick +++

Hier noch einmal die ersten Prognosen von ARD und ZDF in der grafischen Übersicht:

+++ 18:10 Gauland: "Senftleben-CDU wurde abgestraft" +++

"Aber ja, wir sind nicht stärkste Kraft geworden. Dazu fehlt noch ein Stück, und insofern beginnt die Arbeit jetzt erst", sagt AfD-Chef Alexander Gauland in der ARD zum Wahlausgang in Brandenburg. Die "Senftleben-CDU wurde abgestraft", führt er mit Blick auf den Landeschef der Christdemokraten aus. Michael Kretschmer, Chef der CDU in Sachsen, habe dies mit seinem Kurs besser gemacht.

+++ 18:02 Die Wahllokale sind geschlossen - erste Prognosen +++

18 Uhr - und die Wahllokale haben geschlossen. Hier die ersten Prognosen:

Sachsen: Die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer bleibt laut einer ARD-Prognose trotz Verlusten stärkste Kraft. Die Christdemokraten erreichen 32 Prozent der Stimmen. Die AfD kommt auf 27,5 Prozent, ihr bislang bestes Resultat bei einer Landtagswahl. Die bisher mit der CDU regierende SPD rutscht mit 8 Prozent auf ein Rekordtief bei einer Landtagswahl ab. Die Grünen erhalten 9, die Linken 10,5 Prozent. Die FDP muss mit 4,8 Prozent um den Einzug in den Dresdner Landtag zittern.

Brandenburg: Die seit fast 30 Jahren regierende SPD behauptet sich ersten ARD-Prognosen zufolge trotz Verlusten als stärkste Kraft. Mit 27,5 Prozent erzielt sie allerdings ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei Landtagswahlen in dem Bundesland. Kräftig zulegen kann die AfD, die mit 22,5 Prozent zur zweitstärksten Partei wird. Die CDU landet mit Abstand auf Platz drei und kommt auf 15,5 Prozent. Die mit der SPD regierende Linke rutscht demnach auf 11 Prozent ab. Die Grünen legen auf 10 Prozent zu. Die FDP und die BVB/Freien Wähler müssen um den Einzug in den Potsdamer Landtag bangen.

+++ 17:32 Werte-Union feiert getrennt von der CDU in Dresden +++

Auch die Werte-Union feiert den Wahlabend. Allerdings getrennt von der CDU. Das lässt schon mal tief blicken. Stargast wird Hans-Georg Maaßen sein. Der hatte bereits am 25. August klargestellt: "Ich werde am kommenden Sonntag an der Wahkampfparty [sic!] der #WerteUnion in Dresden teilnehmen!"

+++ 17:15 In Dresden gehen bereits mehr als 60 Prozent wählen +++

Noch ein Einzelwert zur Wahlbeteiligung: In Dresden geben - Stand 14 Uhr - mehr als 60 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Vor fünf Jahren waren es zum selben Zeitpunkt nur 38 Prozent.

+++ 16:59 Welche Koalitionen sind überhaupt möglich? +++

Fest steht jetzt schon: Die Mehrheiten in beiden Ländern werden sich verschieben. Die bisherigen Regierungen in Dresden und Potsdam dürften in dieser Form am Ende sein. Neue Koalitionen müssen her - und das kann mitunter schwierig werden. Mein Kollege Jürgen Wutschke hat aufgeschrieben, welche Optionen es gibt.

+++ 16:38 Nur Landtagswahlen oder ein Politik-Beben? +++

+++ 16:18 Sorben gehen in Brandenburg und Sachsen zur Wahl +++

Brandenburg und Sachsen sind auch die beiden Bundesländer, in denen die Minderheit der Sorben lebt. Die Spreewälderin Candy Hentschel kommt in sorbisch-wendischer Festtagstracht zum Wahllokal im brandenburgischen Burg:

Im sächsischen Panschwitz-Kuckau wiederum sieht man die zweisprachige Beschriftung - Deutsch und Sorbisch. Schätzungen zufolge sprechen noch 20.000 bis 30.000 Menschen eine der beiden Varianten, Obersorbisch oder Niedersorbisch:

+++ 16:10 Hier wählten die Ministerpräsidenten +++

Recht früh gewählt haben die amtierenden Ministerpräsidenten. Sachsens Landesvater Michael Kretschmer - hier mit seiner Partnerin Annett Hofmann - gab seine Stimme in seiner Heimatstadt Görlitz ab:

Sein Brandenburger Kollege Dietmar Woidke stammt aus der Nähe von Forst und gab in der Stadt im Osten Brandenburgs seine Stimme ab, zusammen mit Frau Susanne und Tochter Luise:

+++ 16:04 So berichtete n-tv.de aus Sachsen und Brandenburg +++

+++ 15:55 Wahlbeteiligung höher als vor fünf Jahren +++

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Und die Wähler nutzen das. Bei beiden Urnengängen zeichnet sich eine deutlich höhere Beteiligung ab als bei den letzten Landtagswahlen. Das könnte am erwarteten knappen Ausgang, aber auch an der politischen Polarisierung liegen.

In Sachsen gaben bis 14.00 Uhr landesweit 35,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2014 waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 23,1 Prozent.

In Brandenburg machten bis 14.00 Uhr etwa 31,3 Prozent von ihrem Stimmrecht Gebrauch, vor fünf Jahren lag der Wert zu diesem Zeitpunkt bei 22,4 Prozent.

Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet.

+++ 15:47 Das sagen die letzten Umfragen +++

Hier gleich mal ein Überblick mit den letzten Umfrageergebnissen:

+++ 15:30 Jetzt startet der Liveticker +++

Willkommen zum Liveticker zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen! Hier versorgen wir Sie mit aktuellen Meldungen, neuesten Zahlen und ersten Reaktionen aus den beiden Bundesländern. Und natürlich mit Reaktionen aus Potsdam, Dresden und dem Rest der Republik - denn wegen erwarteten sich verschiebenden Mehrheitsverhältnisse wird den Wahlen eine bundespolitische Bedeutung zugemessen.

Erste Prognosen werden um 18 Uhr nach Schließung der Wahllokale erwartet. Markus Lippold wünscht Ihnen einen spannenden Wahlabend.