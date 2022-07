Das russische Militär wird in den kommenden Wochen britischen Geheimdiensten zufolge wahrscheinlich eine Art Einsatzpause in der Ukraine einlegen. Damit bekomme die Ukraine eine Gelegenheit zum Gegenschlag, sagt MI6-Chef Richard Moore. Denn bislang seien konservativen Schätzungen zufolge etwa 15.000 russische Soldaten im Krieg in der Ukraine getötet worden. Es werde für das russische Militär in den nächsten Wochen immer schwerer werden, Personal und Material zu bekommen. "Ich glaube, dass ihnen bald die Luft ausgeht", so Moore.

+++ 18:31 Chance auf Getreide-Einigung: UN-Chef Guterres fliegt nach Istanbul +++

Nach wochenlangen Verhandlungen wegen Russlands Getreideblockade im Schwarzen Meer reist UN-Generalsekretär António Guterres noch am Donnerstag nach Istanbul. Eine Einigung über ein Abkommen mit Moskau und der Ukraine zur Ausfuhr von Millionen Tonnen ukrainischen Getreides sei aber noch nicht vollständig ausgehandelt, sagt UN-Sprecher Farhan Haq in New York. "Wir können dieses Problem lösen und möglicherweise Hunderttausende, möglicherweise Millionen von Menschen davor bewahren, dass der Preis für Lebensmittel außerhalb ihrer Reichweite liegt", so Haq.

+++ 17:53 Spanien und Portugal widersetzen sich Gas-Notfallplan der EU +++

Die iberischen Nachbarländer Spanien und Portugal widersetzen sich dem Vorschlag der EU-Kommission, die Staaten der Union im Falle eines Gasnotstandes während der Heizsaison zu einer Verbrauchsreduzierung um 15 Prozent zu zwingen. Die Regierung Portugals könne den Vorschlag überhaupt nicht akzeptieren, weil dieser "unhaltbar" sei, erklärt der Staatssekretär für Umwelt und Energie, João Galamba, im Gespräch mit der Zeitung "Público". "Wir konsumieren Gas aus absoluter Notwendigkeit", versichert er. Eine spanische Amtskollegin hatte Ähnliches vorgebracht.

+++ 17:27 EU sanktioniert syrische Staatsbürger wegen Söldner-Rekrutierung für Russland +++

Die EU hat wegen der Rekrutierung von Söldnern für Russland Sanktionen gegen zehn syrische Staatsangehörige sowie zwei syrische Sicherheitsfirmen verhängt. Unter den Betroffenen ist der Eigentümer der syrischen Fluggesellschaft Chan Wings, Issam Schammut, der Syriens Machthaber Baschar al-Assad nahstehen soll. Auch ein hoher Offizier der syrischen Armee, Saleh al-Adbullah, steht nun auf der EU-Sanktionsliste - er soll Mitglieder seiner Armee-Einheit für den Kampf in der Ukraine angeworben haben. Desweiteren sanktionierte die EU den Oberbefehlshaber der syrisch kontrollierten Palästinensischen Befreiungsarmee, Muhammad al-Salti, einen syrischen Staatsbürger. Er soll palästinensische Söldner rekrutiert und in die Ukraine geschickt haben. Die beiden Sicherheitsfirmen haben laut EU Verbindungen zur russischen Söldnergruppe Wagner, schützen russische Geschäftsinteressen in Syrien und rekrutieren Söldner für Einsätze in Libyen und in der Ukraine.

+++ 16:50 Kremlsprecher Peskow spottet über "Beharrlichkeit" der EU bei Sanktionen +++

Der Kreml hat der Europäischen Union Durchhaltevermögen bei den gegen Russland verhängten Sanktionen bescheinigt - zugleich aber deren Wirksamkeit abgestritten. Auf die Frage von Journalisten, ob der Sanktionsdruck auf Russland mittlerweile etwas nachlasse, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Agentur Interfax: "Nein, einen solchen Eindruck gibt es nicht". Er fügt hinzu: "Bislang bemüht sich die EU mit beneidenswerter Beharrlichkeit, immer neue Sanktionen zu schaffen, obwohl es offensichtlich ist, dass keine Sanktionen - selbst die härtesten - jemals in irgendeinem Teil der Welt dazu geführt haben, dass die Länder (...) irgendwie ihre Position geändert haben."

+++ 16:35 Russland will 120 ausländische Söldner bei Luftangriff getötet haben +++

Russlands Militär hat eigenen Angaben zufolge mehrere Ziele im Süden und im Osten der Ukraine beschossen. In den Gebieten Mykolajiw und Donezk seien innerhalb der vergangenen 24 Stunden insgesamt neun Kommandoposten getroffen worden, sagt der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow. Zudem seien sechs Waffenlager zerstört und ein Kampfflugzeug sowie ein -hubschrauber abgeschossen worden. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht. Konaschenkow spricht zudem von mehr als 600 Kämpfern, die am vergangenen Samstag bei einem Luftangriff im südukrainischen Gebiet Odessa getötet worden sein sollen. Darunter seien auch bis zu 120 ausländische Söldner gewesen, sagt er. Eine Bestätigung dieser Angaben von ukrainischer Seite gibt es nicht.

+++ 16:14 Staatsbeteiligung an Uniper von um die 25 Prozent steht Insidern zufolge kurz bevor +++

Eine Staatsbeteiligung am angeschlagenen Gas-Importeur Uniper steht Regierungs- und Parlamentskreisen zufolge kurz bevor. Trotz zäher Verhandlungen mit dem finnischen Uniper-Mehrheitseigner Fortum sei eine Einigung in Sicht, sagen mit den Gesprächen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters. Im Ergebnis werde es eine Staatsbeteiligung voraussichtlich von um die 25 Prozent am Gesamtunternehmen geben. Eine von seiten Fortums vorgeschlagene Aufspaltung des Unternehmens sei vom Tisch. Es sei gut möglich, dass die Bundesregierung erste Eckpunkte am Freitag veröffentlichen werde, um ein Stützungs-Signal an die Ratingagenturen zu schicken, die die Kreditwürdigkeit von Uniper neu bewerten wollten. Dies gilt als zentraler Punkt für die Zukunft des Unternehmens.

+++ 15:48 Habeck: Zwischen den Jahren Bürogebäude dicht machen und nicht heizen +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Betriebsferien "im Block" aller Angestellten als Energiespar-Maßnahme zwischen den Jahren anschieben. Er schlägt vor, "dass zwischen Weihnachten und Neujahr Bürogebäude ganz dicht gemacht werden und nicht geheizt werden." Nach seinen Worten soll die Maßnahme nicht verpflichtend werden, aber mit den Sozialpartnern im Bündnis für Energieeinsparung erörtert. Er möchte "den Gedanken platzieren", dass da wo es geht alle Angestellten nach Hause gehen sollten und nicht zwei oder drei im Büro verbleiben, für welche dann die Räumlichkeiten geheizt werden. Zu einer für die Rohrleitungen nötigen etwaigen Mindestbeheizung enthielt Habecks Vorschlag noch keine Details.

+++ 15:27 Lukaschenko: Fortsetzung des Ukraine-Konflikts erhöht Gefahr eines Atomkriegs +++

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko warnt mit Blick auf den Ukraine-Konflikt vor einer atomaren Eskalation. Er ruft den Westen, die Ukraine und Russland auf, den Konflikt zu beenden, um einen drohenden "Atomkrieg" abzuwenden. "Wir müssen aufhören und ein Abkommen schließen, um dieses Chaos, diesen Einsatz und den Krieg in der Ukraine zu beenden", sagt Lukaschenko in einem Interview. "Wir dürfen nicht weiter gehen", fügt der belarussische Präsident hinzu. Denn es drohe der "Abgrund eines Atomkrieges". Soweit dürfe es nicht kommen. Lukaschenko ist ein Verbündeter Putins. Dieser möchte Boden-Raketen vom Typ Iskander nach Belarus verlegen, die auch mit atomwaffenfähigen Raketen bestückt werden können.

+++ 15:05 Habeck: Private Pools sollen im Winter nicht mit Gas beheizt werden dürfen +++

Als Teil einer Verordnung zum Gassparen sollen Besitzer hauseigener Schwimmbäder im Winter dafür kein Gas einsetzen. "Da, wo private Pools in Häusern mit Gas beheizt werden, wollen wir das über diesen Winter verbieten", kündigt Habeck an. Wohnungsmieter sollen zudem von Vorgaben ihrer Vermieter befreit werden, auch bei mehrtägigen Abwesenheiten eine bestimmte Zimmertemperatur aufrechtzuerhalten. "Diese Mindesttemperatur-Heizverpflichtung wollen wir aussetzen." Es gehe ausdrücklich nicht um das Absenken der von Vermietern zu gewährleistenden Mindesttemperaturen.

+++ 14:40 Habeck: Werden Uniper bald stabilisieren +++

Die Bundesregierung wird nach Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck Maßnahmen zur Stützung des größten deutschen Gasimporteurs Uniper ergreifen. Es sei richtig, dass Uniper zur finanziellen Stabilisierung des Unternehmens auf Bestände in den Gasspeichern zurückgegriffen habe, sagt Habeck. Dies werde nicht mehr nötig sein: "Wir werden bald Uniper anders stabilisieren."

+++ 14:30 Ungarn will 700 Millionen zusätzliche Kubikmeter Gas von Russland kaufen +++

Ungeachtet der Bestrebungen der Europäischen Union, sich unabhängiger von Energielieferungen aus Russland zu machen, will Ungarn 700 Millionen zusätzliche Kubikmeter Gas von Moskau kaufen. Dies kündigt die Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban an. Außenminister Peter Szijjarto werde noch im Laufe des Tages nach Moskau reisen, um über neue Gaslieferungen zu sprechen. Der zusätzliche Gas-Einkauf werde angestrebt, "um die Sicherheit von Ungarns Energieversorgung zu gewährleisten", erklärt die Fidesz-Partei.

+++ 14:23 Habeck verkündet weiteres Energieeinspar-Paket und wirft Russland Erpressung vor +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ein weiteres Paket zur Energiesicherung angekündigt. Dazu gehören schärfere Vorgaben zur Befüllung der Gasspeicher und eine Aktivierung der Braunkohlereserve, wie Habeck in Berlin sagt. Weiter geht es um Einsparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden und einen verbindlichen "Heizungscheck". Des Weiteren wirft Habeck Russland in der Gaskrise Erpressung vor. Es sei eine Verdrehung der Tatsachen, dass der Kreml sich als Garant sicherer Gaslieferungen darstelle, sagt der Grünen-Politiker. In der Tat nutze Russland seine große Macht, um Europa und Deutschland zu erpressen.

+++ 13:58 Gouverneur berichtet von Toten nach russischem Angriff auf Charkiw +++

Beim russischen Beschuss der Stadt Charkiw sind nach Angaben des dortigen Gouverneurs zwei Menschen getötet worden. 19 weitere seien verletzt worden, davon vier schwer, erklärt Gouverneur Oleh Synehubow. Russland weist Vorwürfe zurück, bei seinem als militärische Spezialoperation bezeichneten Vorgehen in der Ukraine Zivilisten ins Visier zu nehmen.

+++ 13:38 NATO-Beitritt: Türkei will schwedische und finnische Politik prüfen +++

Die Türkei will mit einem neuen "ständigen Ausschuss" prüfen, ob sich die NATO-Beitrittskandidaten Schweden und Finnland an die von Ankara gestellten Bedingungen für einen Beitritt zur Militärallianz halten. "Wenn diese Länder die in dem von uns unterzeichneten Abkommen enthaltenen Punkte nicht umsetzen, werden wir das Beitrittsprotokoll nicht ratifizieren", sagt Außenminister Mevlüt Cavusoglu in einem Fernsehinterview. Der Ausschuss werde im August schwedische und finnische Vertreter treffen, fügt er hinzu. Die Türkei verlangt von Finnland und Schweden unter anderem die Auslieferung von Dutzenden "Terror"-Verdächtigen. Gemeint sind Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen, den Erdogan für den Putschversuch von 2016 verantwortlich macht.

+++ 13:22 Briten liefern weitere Artillerie-Waffen an Ukraine +++

Die britische Regierung kündigt weitere Rüstungshilfe für die Ukraine an. Es handele sich um Artillerie- sowie um mehr als 1600 Anti-Panzer-Waffen, teilt Verteidigungsminister Ben Wallace mit. Premierminister Boris Johnson hatte der Ukraine unlängst weitere Militärunterstützung im Volumen von einer Milliarde Pfund (1,17 Milliarden Euro) in Aussicht gestellt.

+++ 13:09 Moskau: Sanktionen sind Grund für Gas-Krise +++

Die Regierung in Moskau macht für Probleme mit der Lieferung von russischem Erdgas westliche Sanktionen verantwortlich. Der Vorwurf, der Kreml nutze Erdgas, um andere Länder zu erpressen, sei "vollkommen" unbegründet, sagt Sprecher Dmitri Peskow. Heute Morgen war durch die russisch-deutsche Pipeline Nord Stream 1 nach Ende mehrtägiger Wartungsarbeiten wieder Erdgas geströmt.

+++ 12:44 Kremlsprecher bezeichnet Gerüchte über kranken Putin als "Falschmeldungen" +++

Das russische Präsidialamt weist Berichte über angebliche Gesundheitsprobleme von Staatschef Wladimir Putin zurück. In den vergangenen Monaten seien im Westen Spekulationen über den Gesundheitszustand Putins aufgekommenen, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Berichte, Putin sei krank, seien "nichts als Falschmeldungen". Putin hatte am Mittwoch bei einem öffentlichen Auftritt gehustet und laut der Nachrichtenagentur Interfax gesagt, er habe sich auf seiner Iran-Reise leicht erkältet. Der Gesundheitszustand des 69-Jährigen war in den vergangenen Monaten in den Blickpunkt gerückt, nachdem sein Gang bei öffentlichen Auftritten als steif wahrgenommen wurde. Auch hielt Putin Gesprächspartner an einem extrem langen Tisch auf Abstand, was als Vorsichtsmaßnahme gegen Corona interpretiert worden war.

+++ 12:19 Spanien und Portugal protestieren gegen EU-Vorstoß zum Energiesparen +++

In Portugal und Spanien gibt es Widerstand gegen den Vorstoß der EU, wonach die Mitgliedstaaten bis März den Gasverbrauch um 15 Prozent drosseln sollen. Der portugiesische Energieminister Joao Galamba sagt der Zeitung "Expresso", sein Land sei "absolut gegen" den unverhältnismäßigen und nicht nachhaltigen EU-Vorschlag. Denn dieser gehe nicht auf den besonderen Wasserkraftbedarf Spaniens und Portugals ein. Beide Länder seien wegen der aktuellen Dürre gezwungen, mehr Strom durch Gaskraftwerke zu erzeugen. Derweil will die spanische Regierung den Verbrauchern nicht vorschreiben, ihren Gasverbrauch einzuschränken, sagt Energieministerin Teresa Ribera dem lokalen Radiosender Cadena Ser. "Wir werden kein Gesetz einführen, das die Temperatur der Thermostate in den Wohnungen vorgibt."

+++ 11:51 Moskau verhandelt nach eigenen Angaben nicht mit den USA +++

Die Regierung in Moskau verhandelt nach Angaben einer Sprecherin des Außenministeriums nicht mit den USA über eine mögliche Friedenslösung. Es habe keinen Kontakt zwischen beiden Ländern in dieser Frage gegeben, sagt die Sprecherin.

+++ 11:17 Medwedew: "Ukraine könnte von der Weltkarte verschwinden" +++

Fünf Monate nach Kriegsbeginn stellt Dmitri Medwedew, Ex-Präsident und jetziger Vizechef des russischen Sicherheitsrates, einmal mehr das weitere Fortbestehen der Ukraine als souveräner Staat infrage. Medwedew veröffentlichte eine Liste von Dingen, "an denen Russland nicht schuld ist". Ein Punkt lautet: "Daran, dass die Ukraine infolge aller Geschehnisse die Reste staatlicher Souveränität verlieren und von der Weltkarte verschwinden könnte." Das Nachbarland habe bereits 2014 den Großteil seiner Souveränität eingebüßt, als es sich unter die "direkte Kontrolle des kollektiven Westens" begeben habe, behauptet Medwedew, der zwischen 2008 und 2012 Präsident war.

+++ 10:50 Bürgermeister von Butscha fordert nach Gräueltaten Reparationen von Russland +++

Mit dem Abzug der Russen aus der Region Kiew erlangt Butscha traurige Berühmtheit: Bilder von massenhaft toten Zivilisten und blinder Zerstörung gehen um die Welt. Auch knapp drei Monate später liegt die Stadt in Schutt und Asche. Bürgermeister Fedoruk pocht auf ein internationales Strafverfahren.

+++ 10:29 Panzer-Ringtausch: Lambrecht kontert Kritik +++

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht verteidigt den Panzer-Ringtausch für die Ukraine gegen Kritik. Es sei der Bundesregierung ganz wichtig, die Lücken aufzufüllen; das könne aber nicht von heute auf morgen geschehen, sagt Lambrecht dem Bayerischen Rundfunk. Sie weist den Vorwurf zurück, Deutschland halte sich nicht an Vereinbarungen. Die Bundesregierung befinde sich derzeit in Gesprächen sowohl mit den betroffenen Ländern als auch mit der Industrie. "Die Nationen, die an die Ukraine abgeben, wollen natürlich moderne Systeme haben, um diese Lücken zu schließen", sagt Lambrecht. "Wir sind dabei, das möglich zu machen."

+++ 10:02 US-Behörden finden mutmaßliches Fabergé-Ei auf russischer Jacht +++

An Bord einer russischen Luxusjacht haben US-Behörden womöglich ein wertvolles Fabergé-Ei gefunden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Dies sei einer der "interessantesten" Funde, die ihr Team gemacht habe, zitiert der britische "Guardian" US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco. Auf einer Sicherheitskonferenz im US-Bundesstaat Colorado sagt sie: "Wir haben einige wirklich interessante Dinge gefunden ... wir haben ein Fabergé-Ei - oder ein angebliches Fabergé-Ei - auf einer dieser (Jachten) gefunden, es wird also immer interessanter." Laut CNN handelt es sich bei dem Schiff um die beschlagnahmte Jacht des Oligarchen Suleiman Kerimow, die derzeit vor San Diego ankert.

+++ 09:43 "Jedes Mal ein anderes Argument": Baerbock reagiert auf Lawrows Aussagen zu Kriegszielen +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bezeichnet Russlands Begründung für mögliche weitere Gebietseinnahmen in der Ukraine als Propaganda. "Russland benutzt jedes Mal ein anderes Argument. Diesmal sagen sie, es sei wegen der militärischen Unterstützung", sagt die Grünen-Politikerin in einem Interview mit der Deutschen Welle. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte am Mittwoch mit der Einnahme weiterer Gebiete in der Ukraine gedroht und dies vor allem mit westlichen Waffenlieferungen an das Land begründet. Baerbock wies darauf hin, dass Russland bereits in der Vergangenheit Ziele außerhalb der derzeit besetzten Gebiete angegriffen hatte - etwa Kiew.

+++ 09:26 Gouverneur: In Luhansk wird kein Quadratmeter Land verschont +++

Die ukrainischen Behörden berichten über schwere Angriffe im Donbass. "In der Region Luhansk gibt es wahrscheinlich keinen einzigen Quadratmeter Land, der von russischer Artillerie verschont geblieben ist", schreibt Gouverneur Serhij Hajdaj bei Telegram. "Der Beschuss ist sehr intensiv." Die russischen Streitkräfte hörten erst dann mit den Angriffen auf, wenn ihr Material ermüde.

+++ 09:14 Netzagentur geht nun von 40 Prozent Auslastung von Nord Stream 1 aus +++

Die Bundesnetzagentur geht nun von einer Gas-Liefermenge über die Pipeline Nord Stream 1 wie vor der Wartung aus. Man rechne jetzt wie die Nord Stream AG mit einer etwa 40-prozentigen Auslastung der Pipeline, sagt eine Sprecherin der Bundesnetzagentur. Die Gasflüsse gingen hoch. Inzwischen schreibt auch der Chef der Behörde, Klaus Müller, auf Twitter, die realen Gasflüsse lägen über den Ankündigungen. Man könne heute das Vor-Wartungsniveau von etwa 40 Prozent erreichen. Zuvor hatte Müller auf Twitter noch geschrieben, die angekündigten Mengen entsprächen in etwa einer 30-prozentigen Auslastung. In der Stunde zwischen 7 und 8 Uhr wurden nach Daten von der Website der Nord Stream AG mehr als 29 Gigawattstunden geliefert und damit in etwa so viel Gas, wie auf der Seite zuvor angekündigt wurde.

+++ 09:08 Linke-Politiker Ernst: Habeck fährt "nicht dahin, wo das Gas ist" +++

Linke-Energieexperte Klaus Ernst erneuert seine Forderung an die Bundesregierung nach Gesprächen mit Russland über die Sicherung von Gaslieferungen nach Deutschland. Der Vorsitzende des Energieausschusses im Bundestag macht im ARD-"Morgenmagazin" deutlich, dass die Bundesregierung aus seiner Sicht zu wenig für die Sicherstellung der Energieversorgung tue. "Bei uns fährt (Bundeswirtschaftsminister Robert) Habeck überall hin, aber nicht dahin, wo das Gas ist", sagt Ernst und warnt vor den Konsequenzen eines Lieferstopps für die deutsche Wirtschaft. "Keiner kann uns diesen Ausfall ersetzen, den wir hätten, wenn russisches Gas nicht mehr fließt."

+++ 08:39 London: Russland will Kontrolle über Kraftwerke +++

Die russischen Streitkräfte nähern sich nach britischen Geheimdienstberichten offenbar dem zweitgrößten Kraftwerk der Ukraine, dem Kohlekraftwerk Wuhlehirsk, rund 50 Kilometer von Donezk entfernt. "Russland räumt der Eroberung von kritischer Infrastruktur wie Kraftwerken Priorität ein", teilt das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf seine Geheimdienste mit. Die russischen Truppen versuchten zudem ihrem Vorstoß auf die Städte Kramatorsk und Slowjansk einen neuen Schub zu verleihen.

+++ 08:08 Putin ist laut CIA-Direktor "offenbar kerngesund" +++

Der Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, weiß nach eigenen Angaben nichts von einer ernsthaften Erkrankung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das berichtet unter anderem der britische "Guardian". "Es gibt viele Gerüchte über den Gesundheitszustand von Präsident Putin, und soweit wir das beurteilen können, ist er offenbar kerngesund", sagt Burns. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Berichte über eine mögliche Erkrankung des Kremlchefs gegeben. Burns, der zu Beginn von Putins Amtszeit US-Botschafter in Moskau war, beschreibt den russischen Präsidenten als "eine sehr brennbare Mischung aus Missgunst, Ehrgeiz und Unsicherheit".

+++ 07:40 ntv-Reporterin: So laufen Gas-Lieferungen über Lubmin in MV +++

Gebannt blickt Deutschland auf Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern, dann die Nachricht: Moskau dreht den Hahn der Nord Stream 1 wieder auf. Das Gas nimmt einen langen Weg, bis es überhaupt in Deutschland ankommt, wie ntv-Reporterin Anna Hohns erklärt.

+++ 06:55 US-Denkfabrik: Russische Streitkräfte nutzen sich in unbedeutenden Gefechten ab +++

Das "Institute for the Study of War" (ISW) sieht "keine nennenswerten Fortschritte" bei der russischen Offensive auf die Städte Bachmut, Siwersk und Slowjansk im Osten der Ukraine. Das schreibt die US-Denkfabrik in ihrer aktuellen Analyse. Vielmehr nutze die russische Armee ihre Kampfkraft in Gefechten "um kleine und relativ unbedeutende Siedlungen im gesamten Gebiet Donezk" weiter ab. "Die Bemühungen um einen Vormarsch auf Slowjansk sind weitgehend zum Stillstand gekommen", heißt es unter anderem in der Analyse.

+++ 06:27 CIA geht von 15.000 toten russischen Soldaten aus +++

Nach Schätzungen des US-Auslandsgeheimdienstes CIA sind im Krieg gegen die Ukraine auf russischer Seite bereits 15.000 Menschen ums Leben gekommen. Etwa dreimal so viele Russen seien bislang vermutlich verwundet worden, sagt CIA-Direktor William Burns. "Und auch die Ukrainer haben gelitten - wahrscheinlich etwas weniger. Aber, Sie wissen schon, erhebliche Verluste", sagt Burns.

+++ 06:20 Durch Nord Stream 1 fließt wieder Gas +++

Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Morgen die Gaslieferung durch die deutsch-russische Pipeline angelaufen. Es fließe wieder Gas, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG.

+++ 05:30 Wirtschaftsbündnis Mercosur lehnt Selenskyj als Redner auf Gipfel ab +++

Das südamerikanische Wirtschaftsbündnis Mercosur lehnt es ab, auf seinem Gipfel in Paraguay den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Gastrede halten zu lassen. Es habe keinen Konsens unter den Mitgliedstaaten gegeben, sagt Paraguays Vize-Außenminister Raúl Cano auf einer Pressekonferenz, wie die paraguayische Nachrichtenagentur IP berichtete. "Unter diesen Umständen gibt es keine Voraussetzungen, als Mercosur mit dem Präsidenten der Ukraine sprechen zu können."

+++ 04:23 Uniper-Betriebsrat fordert rasche Hilfe +++

Der Chef des Uniper-Konzernbetriebsrates, Harald Seegatz, fordert vor den entscheidenden Rettungs-Verhandlungen die rasche Hilfe des Bundes. "Für die Rettung von Uniper drängt die Zeit, wir brauchen schnelle Entscheidungen von Politik und unserem Eigentümer Fortum. Die Belegschaft ist zutiefst besorgt. Wir bitten die Bundesregierung, rasch bei der Uniper SE einzusteigen", sagt Seegatz der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Zugleich warnt Seegatz den finnischen Großaktionär Fortum, Uniper zu zerschlagen: "Eine Zerschlagung von Uniper, die die von Fortum gewünschte Ausgliederung des Gasgeschäftes bedeuten würde, darf es nicht geben. Einen Ausverkauf von Uniper darf es nicht geben. Nur mit allen Teilen ist Uniper eine Stütze für die deutsche Energiewirtschaft."

+++ 03:35 Baerbock: "Müssen klarmachen, dass uns niemand erpressen kann" +++

Im Deutsche-Welle-Interview kritisiert die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock die Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow zur Ausweitung des russischen Krieges gegen der Ukraine: "Wir unterstützen die Ukraine nicht nur solidarisch, nicht nur, indem wir jeden Tag darauf aufmerksam machen, dass es sich um eine fundamentale Verletzung des Völkerrechts durch Russland handelt, sondern auch mit militärischen Mitteln, damit sie ihr Land, ihr Territorium selbst verteidigen können. Russland benutzt jedes Mal ein anderes Argument. Diesmal sagen sie, es sei wegen der militärischen Unterstützung. Aber sie haben Kiew und andere Teile der Ukraine ja in der Vergangenheit schon angegriffen. Es handelt sich also nur um eine neue Propaganda der russischen Seite."

+++ 02:56 Deutsche NATO-Urkunden kommen per Handgepäck +++

Der deutsche Staatsminister Tobias Lindner hinterlegt die deutschen Annahmeurkunden für die NATO-Beitrittsersuche von Schweden und Finnland bei der US-Regierung. "Damit hat Deutschland den Ratifikationsprozess abgeschlossen", sagt der Grünen-Politiker in der US-Hauptstadt Washington. Er habe die beiden Urkunden im Handgepäck mitgenommen und sie persönlich übergeben, um noch einmal öffentlich die Unterstützung Deutschlands für die Norderweiterung des westlichen Verteidigungsbündnisses deutlich zu machen. Finnland und Schweden hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis beantragt. Bundestag und Bundesrat hatten dem Doppelbeitritt Anfang Juli zugestimmt.

+++ 01:41 Kohlebranche warnt vor Liefer-Engpässen im Winter +++

Der Verein der Kohlenimporteure (VDKi) warnt angesichts der gestiegenen Nachfrage nach Steinkohle vor logistischen Problemen und dringt auf eine längerfristige Perspektive für die Branche. "Unsere Branche ist seit 2016 stark geschrumpft. Zwischen 2016 und 2020 hatten wir einen Mengenrückgang um rund 50 Prozent. Entsprechend hat sich die Logistik angepasst", sagt der VDKi-Vorsitzende Alexander Bethe der Zeitung "Bild". Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte erklärt, zur Sicherung der Energieversorgung "für eine Übergangszeit" stärker auf Kohlekraftwerke zu setzen. "Wir hören von der Politik nur, dass wir der Notnagel sind. Dass wir nur noch für einen Winter gebraucht werden. So als wäre Deutschlands Energieproblem danach gelöst", erklärt Bethe. Die Betriebe hätten aber keinerlei Anreiz, jetzt in Logistik-Personal und -Gerät zu investieren, wenn all das im Frühjahr 2023 nicht mehr gebraucht werde. Man benötige eine Fünf-Jahres-Perspektive. Die Steinkohle-Branche sei 2022 laut Bethe nicht darauf vorbereitet gewesen, "dermaßen in die Bresche zu springen", um Deutschlands Energieversorgung zu sichern. Man werde aber "alles tun, um unseren Beitrag zu leisten".

+++ 00:39 Selenskyj: Russland testet alles, was es einsetzen kann +++

Russland nutzt die Ukraine nach Aussage ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als Testfeld für mögliche weitere Angriffe gegen andere europäische Staaten. "Russland testet in der Ukraine alles, was gegen andere europäische Länder eingesetzt werden kann", sagt Selenskyj in seiner Videoansprache. "Es fing mit Gaskriegen an und endete mit einer groß angelegten Invasion, mit Raketenterror und niedergebrannten ukrainischen Städten." Die Ukraine müsse Russland auch deshalb besiegen, damit andere Länder sicher seien, sagt Selenskyj. "Je schneller dies geschieht, desto weniger Schaden und Leid werden alle europäischen Familien, alle europäischen Länder erfahren."

+++ 00:01 Russland: Keine Öllieferung an Weltmarkt bei Preisobergrenze +++

Russland will nach den Worten von Vizeministerpräsident Alexander Nowak kein Öl an den Weltmarkt liefern, sollte eine Preisobergrenze festgelegt werden. "Wenn diese Preise, über sie sprechen, niedriger sind als die Produktionskosten, wird Russland keine Lieferungen an die Weltmärkte vornehmen. Das bedeutet, dass wir nicht mit Verlust arbeiten werden", zitiert die Agentur Interfax Nowak. US-Finanzministerin Janet Yellen erwägt eine Preisobergrenze für russisches Öl. Ziel der USA ist es, den Preis so festzulegen, dass er die russischen Produktionskosten deckt, damit die Regierung in Moskau weiterhin einen Anreiz zum Ölexport hat, aber nicht so hoch, dass er den Krieg gegen die Ukraine finanzieren kann.

+++ 23:22 Journalistin Owsjannikowa muss vor russisches Gericht +++

Die durch ihre Live-Protestaktion im russischen Fernsehen gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene Journalistin Marina Owsjannikowa muss sich ab Donnerstag vor Gericht verantworten. Der 44-Jährigen wird vorgeworfen, die russische Armee "diskreditiert" zu haben. Bei dem Prozess in Moskau droht ihr eine lange Haftstrafe.

+++ 22:39 Baerbock: Putin darf uns nicht brechen +++

Außenministerin Annalena Baerbock hat das Festhalten an den Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine betont. "Putin darf uns nicht brechen", sagt sie in einer Veranstaltung der RND-Mediengruppe in Hannover. Man habe die Sanktionen gegen Russland nicht in der Hoffnung verhängt, damit den Krieg schnell beenden zu können. Aber es müsse klar sein, dass Russland für seinen eklatanten Bruch des Völkerrechts einen hohen Preis zahlen müsse. Es gebe bereits einen massiven Schaden für die russische Wirtschaft, viele IT-Kräfte verließen das Land - "leider nicht unbedingt nach Deutschland", sagt die Grünen-Politikerin.

+++ 22:07 Baerbock gesteht Probleme beim Ringtausch ein +++

Außenministerin Annalena Baerbock hat angekündigt, dass die Regierung die Praxis des Waffen-Ringtauschs mit osteuropäischen Ländern überprüfen wird. "Es klappt nicht in allen Bereichen", sagt die Grünen-Politikerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit Blick etwa auf die Verhandlungen mit Polen. Man überprüfe dies und schaue, ob man andere Wege gehen müsse. Hintergrund ist, dass Deutschland osteuropäischen Partnern Waffen anbietet, damit diese etwa Panzer aus russischer Produktion an die Ukraine liefern. Allerdings hatte Polen einen solchen Tausch nun nicht mit Deutschland, sondern mit den USA abgeschlossen.

+++ 21:41 Russische Grenzregion wirft Ukraine Beschuss mit Todesfolge vor +++

Die russische Grenzregion Belgorod macht die ukrainische Seite für einen Angriff mit einem Todesopfer verantwortlich. Am Mittwoch seien die Dörfer Nechotejewka und Schurawljowka beschossen worden, teilte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, mit. In Nechotejewka seien dadurch mehrere Häuser beschädigt worden. Außerdem sei ein Zivilist gestorben. Russland, das vor fünf Monaten selbst den Krieg gegen das Nachbarland Ukraine begonnen hat, beklagt seitdem immer wieder Beschuss auch auf dem eigenen Staatsgebiet. Belgorod ist unter den russischen Grenzregionen die, die den bislang folgenschwersten Angriff gemeldet hat: Anfang Juli starben dort infolge von Beschuss vier Menschen. Die ukrainische Seite äußert sich in der Regel nicht zu diesen Vorwürfen.

+++ 21:17 Bundesnetzagentur: Gazprom reduziert für Donnerstag angekündigte Gasmenge +++

Nach Aussage des Chefs der Bundesnetzagentur hat das russische Gasunternehmen Gazprom die für Donnerstag angekündigte Gas-Liefermenge über die Pipeline Nord Stream 1 reduziert. Den Ankündigungen zufolge würden nun etwa 530 Gigawattstunden am Donnerstag geliefert, twitterte Klaus Müller am Vorabend des Wiederaufnahme der Gaslieferungen über die Pipeline. Ihm zufolge wäre das eine etwa 30-prozentige Auslastung. Weitere Änderungen seien möglich. Zuvor hatte Müller auf Twitter 800 Gigawattstunden genannt und dabei auf Anmeldungen bei Transportnetzbetreibern - sogenannte Nominierungen verwiesen. Das wäre einer höheren Auslastung als vor der Wartung gleichgekommen. Nominierungen dienen Netzbetreibern zur Gewährleistung des Transports und können sich bis kurz vor Lieferbeginn ändern.

+++ 20:37 Putin: Westen schiebt Russland eigene Fehler in die Schuhe +++

Kremlchef Wladimir Putin wirft westlichen Politikern vor, für eigenes Fehlverhalten Russland verantwortlich zu machen. In vielen Ländern sei es bereits "zur Mode" geworden, etwa im Energiesektor herum zu spekulieren, sagt Putin der Agentur Interfax zufolge. "Sie machen den Menschen mit diesen Problemen Angst, und dann treffen sie Entscheidungen, die unvernünftig und unberechenbar sind. Und der nächste Schritt ist: Sie suchen nach Schuldigen." Als Energielieferant werde Russland verantwortlich gemacht, obwohl es damit nichts zu tun habe.

+++ 20:17 Ukrainischer Außenminister: Russland will Blut statt Verhandlungen +++

Die Ukraine hat russische Drohungen über die Einnahme weiterer Gebiete erwartungsgemäß heftig kritisiert. "Russland verwirft die Diplomatie und ist auf Krieg und Terror konzentriert", schreibt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter. Anstelle von Verhandlungen seien die Russen auf Blutvergießen aus. Zuvor hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow erklärt, Moskaus Gebietsforderungen an Kiew seien mittlerweile größer als noch zu Kriegsbeginn Ende Februar.

+++ 19:55 Olena Selenska fordert im US-Kongress mehr Waffen +++

Die Frau des ukrainischen Präsidenten, Olena Selenska, hat in einer Rede vor dem US-Kongress für weitere Waffenlieferungen für ihr Land geworben. "Wir sind dankbar, dass die Vereinigten Staaten in diesem Krieg an unserer Seite stehen", sagt Selenska. "Aber der Krieg ist nicht vorbei." Die Ukraine brauche mehr Waffen, "um die Häuser aller Menschen zu schützen", damit alle "lebend in diesen Häusern aufwachen können", sagt sie weiter. "Helfen Sie uns (...), und wir werden gemeinsam einen großen Sieg erringen." Von den Abgeordneten erntet sie ausnahmslos Applaus.

Selenska bei ihrer Ansprache vor Kongressmitgliedern auf dem Capitol Hill. (Foto: picture alliance/dpa/EPA Pool/AP)

+++ 19:41 Deutsche Bahn plant "Getreidebrücke" aus der Ukraine +++

Mit einer "Getreidebrücke" will die Deutsche Bahn für den Export bestimmtes Getreide aus der Ukraine unter anderem in die deutschen Häfen Rostock, Hamburg und Brake nahe Bremerhaven bringen. Das für den Transport von Hilfsgütern aufgebaute Netz werde nun "gedreht" und soll Getreide per Güterzug an die Seehäfen bringen, teilt die Logistiktochter DB Cargo in Berlin mit. Mehrere Züge pro Woche sollen sich auf den Weg machen. Genaue Mengen könne man noch nicht nennen, "wir fahren so viel Getreide wie möglich", sagt ein Sprecher. Den Angaben zufolge soll ein großer Teil der Transporte durch Rumänien führen, da das Land nicht nur eine lange Grenze mit der Ukraine teile, sondern auch eine gute Infrastruktur für Agrartransporte mitbringe. Doch auch die Logistiktöchter etwa in Polen sollen sich an den Transporten beteiligen.

+++ 19:16 Russische Armee schießt auf Waffenlager der Ukrainer +++

Russische Truppen haben nach eigenen Angaben in der Ukraine wichtige Waffensysteme und Depots des Gegners getroffen. So sei ein Lager mit Munition für ukrainische Raketen bei dem Ort Soledar im Donbass vernichtet worden. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in einem Lagebericht mit. Ebenso sei im Gebiet Odessa eine Abschussrampe für die Anti-Schiffs-Raketen Harpoon aus US-Produktion zerstört worden. Die Angaben des russischen Militärs waren nicht unabhängig überprüfbar.

+++ 18:48 Putin verspricht Wiederaufbau des Donbass +++

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angesichts der schweren Zerstörungen durch seinen Krieg in der Ukraine einen Wiederaufbau der Städte im Donbass angekündigt. Es sei viel zu tun in den "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk, sagt Putin bei einer Videokonferenz mit Kindern und Jugendlichen. "Deshalb wird unser Land der Volksrepublik Luhansk und der Volksrepublik Donezk helfen", so Putin. Russland hatte im Februar die von der Ukraine abtrünnigen Gebiete Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkannt und danach den Krieg begonnen.

+++ 18:15 Lawrow erteilt Friedensverhandlungen Absage +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erteilt Friedensverhandlungen eine Absage. Eine Wiederaufnahme von Gesprächen mit der Ukraine ergebe im Moment keinen Sinn, sagt Lawrow laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

+++ 17:55 Neue Russland-Sanktionen sollen diesen Donnerstag in Kraft treten +++

Die neuen Russland-Sanktionen der EU sollen an diesem Donnerstag in Kraft treten. Der Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten brachte am Mittwoch in Brüssel das schriftliche Beschlussverfahren auf den Weg, wie Diplomaten in Brüssel bestätigten. Es gilt als Formalie, da der Einleitung des Verfahrens normalerweise nur zugestimmt wird, wenn alle EU-Hauptstädte keine Einwände mehr haben. Das neue Paket mit Russland-Sanktionen umfasst unter anderem ein Einfuhrverbot für russisches Gold und sieht vor, die Exportkontrollen für Spitzentechnologie sowie militärisch nutzbare zivile Güter zu verschärfen.

+++ 17:19 Polen will Gasvorräte nur ungern mit Deutschland teilen +++

Politiker in der polnischen Führung äußern sich ablehnend zur Aussicht, Deutschland in der Energiekrise eventuell mit Erdgas aushelfen zu müssen. Dazu müssten im Verhältnis zu Berlin erst einige Meilensteine erreicht sein, sagte der Generalsekretär der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Krzysztof Sobolewski, im polnischen Fernsehen. Ein solcher Meilenstein könnte "die Frage der Kriegsreparationen" sein. "Wir sind immer offen und bereit zu helfen - das sieht man am besten an der Situation in der Ukraine", sagte Sobolewski in Warschau. Als anderen Meilenstein sah er eine Entschuldigung Deutschlands dafür, die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 immer als rein wirtschaftliches Projekt dargestellt zu haben.

+++ 16:51 Netzagentur: Etwas mehr Gas via Nord Stream 1 angekündigt +++

Nach Angaben der Bundesnetzagentur ist für den Tag nach dem planmäßigen Ende der Wartung von Nord Stream 1 etwas mehr Gas als vor den Wartungsarbeiten angekündigt. In einem Tweet nennt der Chef der Bonner Behörde, Klaus Müller, 800 Gigawattstunden für den Donnerstag. An den Tagen vor der Wartung lag der Wert von Nord Stream 1 in etwa bei 700 Gigawattstunden. Damit würde weiterhin weniger als die Hälfte der maximal möglichen Menge geliefert. Zuletzt wurde die Pipeline zu etwa 40 Prozent ausgelastet. Müller weist daraufhin, dass sich die Angaben bis morgen noch ändern könnten. Es handelt sich bisher lediglich um vorläufige Ankündigungen.

+++ 16:25 Wie ein russischer Soldat die Seiten wechselte +++

Schon zu seiner Zeit in der russischen Armee steht Stepan Kaplunov dem Putin-Regime kritisch gegenüber. Die Krim-Annexion 2014 bewegt den gebürtigen Russen schließlich dazu, die Seite zu wechseln. Seitdem kämpft er als Soldat in der ukrainischen Armee und verliert im Gefecht um Kiew fast sein Leben.

+++ 16:11 Deutschland und andere Länder gewähren Ukraine Zahlungsaufschub +++

Eine Gruppe wichtiger Ukraine-Gläubiger, darunter Deutschland, gewähren der Regierung in Kiew Aufschub beim Schuldendienst. Die Zahlungsverpflichtungen würden vom 1. August bis Ende 2023 ausgesetzt, teilen die Kreditgeber mit. Der Aufschub könne um ein weiteres Jahr verlängert werden. Der Gruppe gehören auch die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Japan an. Sie fordern andere Gläubiger auf, der Ukraine ebenfalls entgegenzukommen. Das Land hatte zuvor erklärt, es wolle darum bitten, die Rückzahlung von Eurobonds und der darauf fälligen Zinsen vom 1. August an für 24 Monate aussetzen zu dürfen. Auch Zahlungen für bestimmte, an das Bruttoinlandsprodukt geknüpfte Optionsscheine sollen aufgeschoben werden - von Mai 2023 auf August 2024. Die Regierung in Kiew ringt mit den finanziellen Folgen des Kriegs mit Russland.

+++ 15:41 Panzermechaniker sehen Änderung in Russlands Taktik +++

Entlang der Frontlinie reparieren ukrainische Mechaniker beschädigte Panzer. Dabei beobachten sie Angriffe der Gegenseite und erleben einen Wechsel der russischen Militärtaktik. Es scheine, als würden die Streitkräfte nun "mit verbundenen Augen schießen".

+++ 15:08 US-Regierung will weitere HIMARS-Raketenwerfer liefern +++

Die US-Regierung will der Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren vier weitere Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ HIMARS liefern. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte bei einem Online-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe, die bisher gelieferten HIMARS-Raketenwerfer hätten "auf dem Schlachtfeld so viel bewirkt". Als Teil des nächsten Pakets für die Ukraine würden die USA außerdem weitere Waffen, Munition und Ausrüstung liefern, darunter Raketen und Artilleriegeschosse. Details würden im Laufe der Woche bekanntgegeben.

+++ 14:50 Gaslieferungen durch Nord Stream 1 angekündigt +++

Nach dem Ende einer Routinewartung sind für Donnerstag Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 angekündigt. Das geht aus vorläufigen Daten des Netzbetreibers Gascade hervor. Gascade betreibt die beiden Empfangspunkte von Nord Stream 1 im vorpommerschen Lubmin. Für beide Punkte sind laut Gascade-Website Gaslieferungen vorgemerkt.

+++ 14:41 Selenskyj gefällt Bolsonaros Haltung zum Krieg in der Ukraine nicht +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Kritik an der Haltung seines brasilianischen Amtskollegen Jair Bolsonaro zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geübt. "Ich unterstütze seine Position der Neutralität nicht", sagte Selenskyj im brasilianischen Fernsehen nach einem Telefonat mit Bolsonaro tags zuvor. Selenskyj verglich dessen Position mit der von Staatschefs zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Brasiliens Präsident verfolgt angesichts des seit fast fünf Monaten andauernden Kriegs nach eigenen Angaben eine Linie des "Gleichgewichts". Medienberichten zufolge ist Brasilien dabei, mit Russland neue Geschäfte über den Kauf von Diesel abzuschließen.

