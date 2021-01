Nun diskutieren Senat und Repräsentantenhaus getrennt über den Einspruch. Die Vorsitzende Nancy Pelosi legt die Regeln dar: Jeder darf fünf Minuten sprechen, die Debatte darf nicht länger als zwei Stunden dauern.

+++ 19:13 Erster Einspruch erhoben +++

Gleich nach Alabama und Alaska wird der erste Einspruch nach der Verlesung der Ergebnisse aus Arizona erhoben. Biden hatte den Staat knapp gewonnen. Ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses erhebt sich und formuliert seine Bedenken. In der schriftlichen Fassung heißt es lediglich, die Stimmen seien nicht "auf reguläre Weise" abgegeben worden. Anschließend beendet Pence die gemeinsame Sitzung von Senatoren und Abgeordneten. In beiden Kammern wird nun getrennt über den Einspruch diskutiert und dann abgestimmt. Dem Einspruch wird nur stattgegeben, wenn er in beiden Parlamentskammern angenommen wird.

+++ 19:08 Pence eröffnet die Sitzung +++

Soeben hat Vizepräsident Mike Pence die gemeinsame Sitzung der beiden US-Parlamentskammern eröffnet. Er kündigt an, dass die Wahlergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten in alphabetischer Reihenfolge verlesen und überprüft werden. Da mit Arizona ein umstrittener Staat gleich früh an der Reihe ist, könnte die Sitzung relativ schnell unterbrochen werden. Mit Alabama geht es los. Der Senator von Missouri, Roy Blunt, verliest das Wahlergebnis des Bundesstaates. Einspruch wird nicht erhoben.

+++ 19:04 Pence: Werde mich an die Verfassung halten +++

US-Medien zufolge hat Vizepräsident Mike Pence vor kurzem einen Brief veröffentlicht, in dem er verspricht, sich an die Verfassung zu halten. Er mache darin deutlich, dass er seine Rolle heute als "zeremoniell" ansieht. Damit weist er Trumps Drängen zurück, in dessen Sinne zu handeln.

+++ 18:55 Trump setzt Pence unter Druck +++

Präsident Trump glaubt, dass sein Vize Mike Pence ihm doch noch den Wahlsieg bringen könnte. Dieser leitet die in Kürze beginnende Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat, die die Wahlergebnisse endgültig annehmen soll - damit wird Pence derjenige sein, der Joe Biden zum Wahlsieger erklären wird. Doch der Präsident und seine Anhänger glauben, dass der Vizepräsident Wahlmännerstimmen für ungültig erklären könnte. Wie es in der "New York Times" hieß, ist er aber eher mit jemanden zu vergleichen, der bei der Oscar-Verleihung den Umschlag öffnet und den Sieger bekannt gibt. Er hat gar nicht die Befugnis, Stimmen ungültig zu machen. Trump sagte dennoch: "Ich hoffe, er stößt zu uns. Und wenn er das nicht tut, wird es ein trauriger Tag."

+++ 18:48 Washington bereitet sich auf gewaltsame Proteste vor +++

Tausende Demonstranten haben sich in der US-Hauptstadt angekündigt. Sie sind davon überzeugt, dass Trump am 3. November der Wahlsieg gestohlen wurde. Sie setzen ihre Hoffnungen auf Vizepräsident Mike Pence. Sie erwarten von ihm, dass er die Wahlmännerstimmen aus mehreren Bundesstaaten für ungültig erklärt. Was passiert, wenn dieser das nicht tut - und darauf deutet alles hin - weiß niemand. Kommt es zu Gewalt? Die Stadt bereitet sich jedenfalls darauf vor.

In Washington hofft US-Präsident Donald Trump darauf, sich heute doch noch den Wahlsieg sichern zu können. Die Aussichten darauf sind gering - doch spannend ist es dennoch. Und niemand weiß genau, was passieren wird. Um 19 Uhr (MEZ) beginnt eine gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus, in der der Wahlsieg Joe Bidens endgültig anerkannt werden soll. Eigentlich eine Formalie - doch diesmal will eine Gruppe Republikaner Einspruch erheben. Trump sieht darin, die Chance das Wahlergebnis zu drehen. Die US-Presse hält dies für aussichtslos.