Für die meisten Briten, die in Deutschland leben, gibt es heute keinen Grund zum Jubeln. Brody Adams lebt seit 10 Jahren hier und ist mit einer Deutschen. „Ich bin einfach nur traurig", sagt er ntv in einer Frankfurter Kneipe, wo er den Abend begeht. "Ich bin gegen den Brexit, aber jetzt habe ich meinen Frieden damit geschlossen." Tristan Edwards, der wie Tausende Briten nun einen deutschen Pass beantragt hat, sagt: "Die haben Deal gehört und dachten, alles wäre geregelt. Kein Mensch versteht, was Brexit ist." Und Nick Jefcoat, der nun auch Deutscher werden will, erzählt: "Ich bin durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Angefangen mit Entsetzen über das Ergebnis des Referendums im Sommer 2016. Dann kam eine Phase der Depression und Sorge, und vor einigen Monaten habe ich resigniert."

+++ 19:16 Der harte Brexit ist noch möglich +++

Noch gibt es eine Gnadenfrist. Denn auch wenn Großbritannien nun offiziell die EU verlässt, gilt bis Ende des Jahres eine Übergangsfrist: In dieser Zeit, in der London und Brüssel die künftigen Beziehungen klären und ein Freihandelsabkommen abschließen wollen, bleibt alles beim Alten. Die einschneidenden Veränderungen drohen erst im nächsten Jahr - bis hin zu einem harten Brexit, sollten sich Brüssel und London nicht einigen können. "Die Klippe ist immer noch da", sagt Ulrich Hoppe von der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer im Interview mit ntv.de. Und er prognostiziert: "Der dicke Brocken kommt noch."

+++ 19:01 Englischer Schaumwein läutet den Brexit ein +++

Für die Brexiteers wird es eine Riesenparty. Jahrzehntelang trieb Nigel Farage den EU-Austritt voran. Nun feiert er vor dem Parlament unter dem Motto "Leave means Leave". Das große Feuerwerk ist ihm aber untersagt. Bescheidener feiert die Regierung die historische Nacht - ohne Geläut des Big Ben, nur mit britischen Flaggen am Parliament Square und einem projizierten Countdown am Regierungssitz. Und vielleicht kommt dann auch schon bald ein Moment der Reue auf: Bei einem Empfang in der Downing Street sollen englischer Schaumwein und britische Spezialitäten gereicht werden.

+++ 18:47 Merkel bedauert "tiefen Einschnitt +++

Für die Deutschen - so wie für viele andere Europäer - ist dies ein Tag der Trauer. Der Brexit sei "ein tiefer Einschnitt für uns alle", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Deutschland möchte aber enger Partner und Freund Großbritanniens bleiben." Zuvor hatte schon EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Parlament in Brüssel den Briten zugerufen: "Wir werden euch immer lieben und wir werden nie weit weg sein."

+++ 18:30 Die letzten Stunden der Briten in der EU +++

Noch knapp fünfeinhalb Stunden. Dann verlassen die Briten die EU - so wie sie es im Juni 2016 mit knapper Mehrheit bei einem Referendum beschlossen hatten. Nach historischen Sitzungen im Unterhaus, diversen Abstimmungsniederlagen, erbittertem Streit, EU-Sondergipfeln und zwei Parlamentswahlen gibt es nun kein Zurück mehr: Um Mitternacht weht vor dem EU-Parlament eine Flagge weniger. Und noch einige Tränen werden fließen, während die Brexiteers heute Nacht ihren Independence Day begehen.