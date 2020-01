Für EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist dieser 31. Januar "ein sehr emotionaler Tag". "Ich bin traurig darüber, dass sie draußen sein wollen", sagt sie bei ntv. Für die kommenden Verhandlungen sieht sie die EU "in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition". Brüssel sei in einer "Position der Stärke". Wer Koch und wer Kellner ist, ist für von der Leyen klar: "Wir haben den größten gemeinsamen Markt, den es weltweit überhaupt gibt und die Briten möchten weiterhin Zugang haben. Das ist in Ordnung, aber dann müssen sie sich an unsere Regeln halten."

+++ 20:29 Macron warnt Briten vor Illusionen +++

Die Trauer ist nicht nur in Deutschland groß. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nennt den Brexit ein "historisches Alarmzeichen". "Das ist ein trauriger Tag", sagte Macron in einer kurzfristig angesetzten Ansprache. Er fordert weitere Reformen für die EU. Bisher sei es bisher nicht gelungen, Europa ausreichend zu verändern. Zugleich warnt er die Briten vor Illusionen: "Man kann nicht gleichzeitig drinnen und draußen sein." Und der EU-Chefunterhändler Michel Barnier twittert nach einem Gespräch mit Macron: 'Die Einheit der Europäer ist wichtiger als jemals zuvor."

+++ 20:10 Der letzte Sieg der britischen EU-Fans +++

Es ist ihr letzter Triumph: Britische EU-Fans bringen die offizielle EU-Hymne, Beethovens "Ode an die Freude", auf Platz 30 der britischen Charts - und damit deutlich vor das Anti-EU-Lied "17 Million Fuck-Offs". Dieses bezieht sich auf die 17,4 Millionen Briten, die beim Referendum 2016 für den EU-Austritt gestimmt hatten. Gegner und Befürworter des Brexit hatten dazu aufgerufen, ihre jeweiligen Lieder an die Spitze der britischen Charts zu wählen. In dieser Woche wurde überdies kein Lied von den Briten so oft heruntergeladen wie die Europahymne.

+++ 20:03 BMW verschiebt Erneuerung des Mini +++

BMW produziert die aktuelle Generation des Mini länger als ursprünglich geplant. Wegen des Brexits und der laufenden Kostensenkungen im Konzern werde die Lebensdauer der gegenwärtigen Plattform verlängert, sagt ein BMW-Sprecher. Seit der Übernahme der Marke vom Konkurrenten Rover im Jahr 1994 hat BMW drei Generationen des Mini entwickelt, der im britischen Oxford und in Born in den Niederlanden produziert wird.

+++ 19:44 Weber warnt vorm "Anfang vom Ende der EU" +++

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, sieht im Brexit Gefahren für die gesamte Europäische Union. "Wenn der Brexit gefühlt ein Erfolg wird, dann ist er der Anfang vom Ende der EU", sagte der CSU-Politiker der "Welt". Mit den Verhandlungen über die Beziehungen der EU zu Großbritannien werde auch über die Zukunft der EU entschieden. Der Brexit dürfe nicht zum Stichwortgeber für Marine Le Pen in Frankreich oder Viktor Orban in Ungarn werden. Der britische Premierminister Boris Johnson will am Montag seine Verhandlungsziele für die Gespräche mit der EU vorstellen.

+++ 19:32 "Kein Mensch versteht, was Brexit ist" +++

Für die meisten Briten, die in Deutschland leben, gibt es heute keinen Grund zum Jubeln. Brody Adams lebt seit 10 Jahren hier und ist mit einer Deutschen verheiratet. "Ich bin einfach nur traurig", sagt er ntv in einer Frankfurter Kneipe, wo er den Abend begeht. "Ich bin gegen den Brexit, aber jetzt habe ich meinen Frieden damit geschlossen." Tristan Edwards, der wie Tausende Briten nun einen deutschen Pass beantragt hat, sagt: "Die haben Deal gehört und dachten, alles wäre geregelt. Kein Mensch versteht, was Brexit ist." Und Nick Jefcoat, der nun auch Deutscher werden will, erzählt: "Ich bin durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Angefangen mit Entsetzen über das Ergebnis des Referendums im Sommer 2016. Dann kam eine Phase der Depression und Sorge, und vor einigen Monaten habe ich resigniert."

+++ 19:16 Der harte Brexit ist noch möglich +++

Noch gibt es eine Gnadenfrist. Denn auch wenn Großbritannien nun offiziell die EU verlässt, gilt bis Ende des Jahres eine Übergangsfrist: In dieser Zeit, in der London und Brüssel die künftigen Beziehungen klären und ein Freihandelsabkommen abschließen wollen, bleibt alles beim Alten. Die einschneidenden Veränderungen drohen erst im nächsten Jahr - bis hin zu einem harten Brexit, sollten sich Brüssel und London nicht einigen können. "Die Klippe ist immer noch da", sagt Ulrich Hoppe von der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer im Interview mit ntv.de. Und er prognostiziert: "Der dicke Brocken kommt noch."

+++ 19:01 Englischer Schaumwein läutet den Brexit ein +++

Für die Brexiteers wird es eine Riesenparty. Jahrzehntelang trieb Nigel Farage den EU-Austritt voran. Nun feiert er vor dem Parlament unter dem Motto "Leave means Leave". Das große Feuerwerk ist ihm aber untersagt. Bescheidener feiert die Regierung die historische Nacht - ohne Geläut des Big Ben, nur mit britischen Flaggen am Parliament Square und einem projizierten Countdown am Regierungssitz. Und vielleicht kommt dann auch schon bald ein Moment der Reue auf: Bei einem Empfang in der Downing Street sollen englischer Schaumwein und britische Spezialitäten gereicht werden. Und vielen Briten ist gar nicht nach Feiern zumute - erstaunlicherweise sind unter ihnen auch einige Hardcore-Brexiteers. Ihnen geht das alles nicht weit genug.

+++ 18:47 Merkel bedauert "tiefen Einschnitt +++

Für die Deutschen - so wie für viele andere Europäer - ist dies ein Tag der Trauer. Der Brexit sei "ein tiefer Einschnitt für uns alle", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Deutschland möchte aber enger Partner und Freund Großbritanniens bleiben." Zuvor hatte schon EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Parlament in Brüssel den Briten zugerufen: "Wir werden euch immer lieben und wir werden nie weit weg sein."

+++ 18:30 Die letzten Stunden der Briten in der EU +++

Noch knapp fünfeinhalb Stunden. Dann verlassen die Briten die EU - so wie sie es im Juni 2016 mit knapper Mehrheit bei einem Referendum beschlossen hatten. Nach historischen Sitzungen im Unterhaus, diversen Abstimmungsniederlagen, erbittertem Streit, EU-Sondergipfeln und zwei Parlamentswahlen gibt es nun kein Zurück mehr: Um Mitternacht weht vor dem EU-Parlament eine Flagge weniger. Und noch einige Tränen werden fließen, während die Brexiteers heute Nacht ihren Independence Day begehen.