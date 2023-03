Beim Staatsbankett im Schloss Bellevue haben die Gastgeber für König Charles II. ein besonderes Geschenk gemacht. Auf einer Staffelei präsentieren sie in großes Foto, dass den Monarchen bei seinem ersten Deutschland-Besuch als Kind an der Seite seines Vaters zeigt. Die Aufnahme stammt aus den 1960er Jahren.

+++ 20:30 Gästebuch-Eintrag ohne Füller-Panne +++

Der königliche Eintrag ins Gästebuch im Schloss Bellevue ist ohne Ärger über den Stift abgelaufen. Zur Unterschrift hatte Charles III. sogar einen eigenen Füller dabei und schrieb damit seinen Namen. Im vergangenen Herbst hatte ihn in Nordirland ein auslaufender Füllfederhalter in Rage gebracht. Der Stift begann zu schmieren, Charles schimpfte: "Gott, ich hasse das" und fügte hinzu: "Ich kann dieses blöde Ding nicht ertragen (...) jedes verdammte Mal." Diesmal ging alles glatt.





+++ 20:13 So empfangen die Staatsoberhäupter ihre Gäste +++

Zum Ausklang des ersten Tages ihres Staatsbesuchs in Deutschland sind der britische König Charles III. und seine Frau Camilla am Schloss Bellevue eingetroffen. Dort steht ein Defilee und anschließend ein Staatsbankett mit rund 130 Gästen auf dem Programm. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing an der Treppe seines Amtssitzes im Berliner Tiergarten das Königspaar.

+++ 20:01 Dieses Schmuckstück von Elizabeth II. trägt Camilla +++

Königin Camilla trug zu den ersten Programmpunkten ihres Deutschlandbesuchs eine diamantene-türkise Brosche, die ihr die im September verstorbene Königin Elizabeth II. geschenkt hatte. Sie hatte sie ihrerseits von ihrer Großmutter zur der Konfirmation 1942 bekommen.

+++ 19:44 Finanzminister Lindner und Frau erscheinen zum Staatsbankett +++

Die Gäste erreichen Schloss Bellevue zum Staatsbankett. Unter anderem trafen Finanzminister Christian Lindner mit seiner Frau Franca Lehfeldt am Sitz des Bundespräsidenten ein. Ebenso geladen war die amtierende Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, die allein kam. Unter den Gästen ist ferner Toten-Hosen-Frontmann Campino. Normalerweise wird beim Staatsbankett Smoking empfohlen, diesmal lautet der Dresscode zu Ehren der Gäste Frack.





+++ 19:10 Eurofighter hatten den König bereits in der Luft empfangen +++

Neben den 21 Salutschüssen beim Ausstieg hat zwei Eurofighter den royalen Besuch bereits in der Luft in Empfang genommen und sind nach der Landung auf dem BER zu Ehren von Charles III. auch über sein Flugzeug geflogen. Eine Journalistin der "Daily Mail" war offenbar mit an Bord und hat auf Twitter Szenen dieser Begrüßung im Himmel veröffentlicht.

+++ 18:48 Royale Tanz-Show-Fans: Motsi Mabuse geht zum Staatsbankett +++

Auf der Gästeliste des Dinners in Schloss Bellevue steht auch ein Name der Tanz-Fans sicher ein Begriff ist: Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin. "Es ist eine große Ehre und Freude, dass seine Majestät meinen Ehemann und mich zum Staatsbankett durch den Bundespräsidenten eingeladen und den Wunsch geäußert hat, meinen Mann und mich kennenzulernen", verriet sie der "Bild". Mabuse ist seit 2019 auch in der Jury der britischen Originalsendung von "Let's Dance", "Strictly Come Dancing". Charles und Camilla sollen große Fans der Show sein. Erst im vergangenen Jahr wurde gemunkelt, dass eine Live-Episode im Buckingham Palast gedreht wird.

Motsi Mabuse ist seit 2019 Jurymitglied bei "Strictly Come Dancing". (Foto: picture alliance / Photoshot)

+++ 18:29 Charles zeigt seine Gärtner-Qualitäten +++

Schon in den 80er-Jahren hat der britische König Charles III. begonnen, sein Anwesen Highgrove nach ökologischen Grundsätzen zu bewirtschaften. Im Garten vom Schloss Bellevue hat der Royal nun gemeinsam mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier die Schaufel in die Hand genommen und eine Manna-Esche gepflanzt.

Der britische König greift selbst zur Schaufel in Bellevue. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

+++ 18:05 Linken-Politiker gegen Bundestags-Rede von Charles III. +++

Ein wichtiger Programmpunkt während des Staatsbesuchs von König Charles III. und seiner Frau Camilla ist eine Rede am morgigen Donnerstag im Bundestag. Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linkspartei, hat auf Twitter ein Video veröffentlicht, in dem er sich gegen diese Rede ausspricht, da er als Monarch kein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt ist. Er sieht darin einen Tabubruch. "Er könnte ja mal arbeiten gehen und irgendetwas leisten", sagt Korte weiter. Er macht aber auch einen Gegenvorschlag: Keith Richards von den Rolling Stones könnte doch vor dem Bundestag sprechen, der habe schließlich schon sehr viele Deutsche und Briten zusammengebracht.

+++ 17:40 Und auf der Gästeliste für das Staatsbankett stehen …+++

Am Abend wird Bundespräsident Steinmeier ein Staatsbankett für Charles III. mit rund 130 Gästen halten. Seine Tischrede wird der König dem Vernehmen nach teilweise in Deutsch halten. Im Schloss Bellevue werden die früheren Bundespräsidenten Horst Köhler und Joachim Gauck sowie Altkanzlerin Angela Merkel erwartet. Kanzler Olaf Scholz sagte nicht zu, dafür aber Finanzminister Christian Lindner. CDU-Chef Friedrich Merz wollte ebenso kommen wie der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour und die Fraktionsvorsitzenden der Linken, Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch. Unter den erwarteten Gästen jenseits der Politik sind Stararchitekt David Chipperfield und Campino, Frontmann der Band Tote Hosen. Seine Mutter ist Engländerin, er selber besitzt seit 2019 einen britischen Pass. Eine besondere Kleiderordnung gab es für die männlichen Teilnehmer. Normalerweise wird beim Staatsbankett Smoking empfohlen, diesmal lautet der Dresscode zu Ehren der Gäste Frack.

+++ 17:12 Hinweis für Charles III. von den Berliner Verkehrsbetrieben +++

Die Berliner Verkehrsbetriebe haben dem britischen König auf Twitter scherzhaft darauf hingewiesen, dass er bitte nicht aus Gewohnheit an der Prinzenstraße aussteigen soll. Charles III. wählte aber wie zuvor erwähnt, ein anderes Gefährt als die Berliner U-Bahn. Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass er den Berliner Club "Prince Charles" während seiner Deutschlandreise besuchen wird.

+++ 16:36 Königliche Botschaft auch auf Deutsch +++

"Vor unserem ersten Staatsbesuch in Deutschland freuen wir uns darauf, die Menschen zu treffen, die dieses Land so besonders machen. Es ist uns eine große Freude, die langjährige Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen weiter vertiefen zu können", diese Botschaft wurde über den königlichen Twitter-Kanal auch auf Deutsch rausgeschickt. Der Sohn von Queen Elizabeth II. hat sehr gute Deutschkenntnisse und hat bereits 2020 eine Rede im Bundestag auf Deutsch gehalten. Die Sprache näher gebracht hat ihm sein Vater, der verstorbene Prinz Philip entstammt väterlicherseits dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

+++ 16:22 Steinmeier würdigt Charles-Besuch als "großartige persönliche Geste" +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in einer Rede den Besuch des britischen Königs Charles III. als Bestätigung der engen historischen Verbindungen zwischen Deutschland und Großbritannien gewürdigt. Dass die erste Auslandsreise von Charles als König nach Deutschland führe, sei "eine großartige persönliche Geste" und "zugleich ein wichtiges Zeichen für die deutsch-britischen Beziehungen", sagte Steinmeier. Bei dem Empfang im Schloss Bellevue ging es um das Thema Nachhaltigkeit. Steinmeier erinnerte in diesem Zusammenhang an das jahrzehntelange Engagement von Charles für Umweltschutz. Dessen Teilnahme an der Veranstaltung sei daher auch "eine Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger", dass Großbritannien und Deutschland gemeinsam "die dramatische Dringlichkeit im Kampf gegen den Klimawandel" sähen, sagte der Präsident. Die nächsten Jahre forderten "eine enorme Kraftanstrengung". Deutschland müsse noch "deutlich mehr tun".

+++ 16:02 Königspaar in Bellevue: Nachhaltigkeit und Energiewende stehen auf der Agenda +++

Das Königspaar ist im Schloss Bellevue angekommen. Nach der Zeremonie am Brandenburger Tor gibt Steinmeier dort einen Empfang zum Thema Energiewende und Nachhaltigkeit für Charles. Dort wird am Abend außerdem ein offizielles Staatsbankett zu Ehren des britischen Monarchen stattfinden.

König Charles III. (2.v.r) und Königsgemahlin Camilla (2.v.l) auf dem roten Teppich am Schloss Bellevue neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 15:34 Charles III. und Camilla schütteln Berlinern die Hände +++

Der britische König Charles III. und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hörten gemeinsam die Hymnen beider Länder und schritten an den Soldaten vorbei, gleich anschließend schüttelte das Königspaar den Menschen vor Ort die Hände. Öfter war Applaus zu hören.

Steinmeier und Charles III. vor dem Brandenburger Tor. (Foto: AP)

Abgesichert wurde der Termin auch durch Scharfschützen.

(Foto: picture alliance/dpa)

+++ 15:12 Königspaar wird von Steinmeier am Brandenburger Tor begrüßt +++

Am Brandenburger Tor werden der britische König Charles und seiner Frau Camilla von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor begrüßt. Steinmeier war auch zur Beerdigung der Queen in London.

Bundespräsident Steinmeier (r.), seine Frau Elke Büdenbender, (l.), heißen King Charles III. und Camilla (Mitte) willkommen. (Foto: AP)

+++ 15:06 Königspaar fährt mit gepanzertem Bentley durch Berlin +++

Charles und Camilla sind in einem gepanzerten Bentley unterwegs. Die britische Botschaft in Berlin stellt die Limousine.

Charles und Camilla sitzen in einem gepanzerten Bentley. (Foto: dpa)

+++ 14:39 Zum Staatsbesuch setzen die Royals blaue Akzente +++

Beim Ausstieg aus dem Flieger musste Königsgemahlin Camilla ihren Hut wegen des Berliner Winds kräftig festhalten. Sie trägt ein Outfit im frühlingshaften Hellblau und König Charles III. trägt eine blaue Krawatte. Die modische Wahl soll ein positives Zeichen zur EU sein, wird gemunkelt. Nach Ansicht des deutschen Botschafters in London markiert der Besuch einen Neustart der Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Das sagte der deutsche Diplomat Miguel Berger in einem Interview mit dem britischen Radiosender BBC 4. Es werde als Signal verstanden, dass der 74-jährige Monarch seinen ersten Auslandsbesuch mit Deutschland und Frankreich zwei Ländern der Europäischen Union gewidmet habe, so Berger weiter. Dabei spiele es keine Rolle, dass Deutschland nun - anders als zunächst geplant - das erste Ziel sei.

König Charles III. von Großbritannien und Königsgemahlin Camilla schütteln am BER die ersten Hände. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 14:18 Soldaten haben sich am Brandenburger Tor in Stellung gebracht +++

Am Brandenburger Tor haben sich Soldaten aufgestellt, um den britischen König Charles III. mit militärischen Ehren zu begrüßen.

Soldaten am Brandenburger Tor. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 13:58 König Charles III. und Camilla am Flughafen BER empfangen +++

Das Flugzeug von König Charles III. und Camilla ist in Berlin gelandet. Das königliche Paar kam auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg an. 900 Polizisten sind wegen des Staatsbesuchs im Einsatz. Pünktlich um 14:10 ist die Tür des Fliegers aufgegangen und gleich darauf folgen die Salutschüsse, während das Königspaar noch am Ausgang des Flugzeugs warten. Für den Monarchen ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle. Erste Station nach dem Flughafen ist das Brandenburger Tor.

Fähnchen für Deutschland am Flieger von Charles und Camilla. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 13:45 Roter Teppich am BER ausgerollt +++

Kurz vor der Landung des Königspaars wurde auch der Flughafen Berlin Brandenburg mit einem roten Teppich ausgestattet. Mit 21 Schuss Salut wird das Königspaar empfangen. Wie die Bundespolizei Berlin twittert, sind sie vor Ort, um die Ankunft von Charles III. und Camilla zu sichern.

Das Wachbataillon übt am Flughafen BER vor der Ankunft des britischen Königs. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 13:32 Fans von König Charles warten stundenlang am Brandenburger Tor +++

Die ersten Menschen, die den britischen Königs Charles III. und seiner Frau Camilla in Berlin sehen wollen, standen nach eigener Aussage schon deutlich vor 7.00 Uhr an den Absperrungen am Pariser Platz. An vorderster Stelle in der Warteschlange standen eine Mutter und ihre erwachsene Tochter aus Berlin, die sich um 6.30 Uhr angestellt hatten, wie sie sagten. "Wir waren schon Fans von der Queen", sagte die 30-jährige Tochter. Sie fänden die Königsfamilie einfach "bewundernswert". Gegen 10.00 Uhr waren es bereits Dutzende und am Mittag hunderte neugierige Menschen in einer langen Schlange vor den Einlasskontrollen. Unterdessen suchte die Polizei mit Spürhunden den Platz nach Sprengstoff ab. Im Verlauf des Vormittags wurden rote Teppiche platziert und ausgerollt. Manche Besucher hatten britische Fahnen oder Fähnchen dabei und freuten sich auf einen Blick auf das Königspaar, das gegen 15.00 Uhr vor dem Brandenburger Tor mit militärischen Ehren empfangen werden soll.

+++ 13:13 Das steht auf dem Menü beim Staatsbankett +++

Gemüsebrühe, Spinattörtchen und Backpflaume: Charles III. isst beim Staatsbankett, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute zu Ehren des britischen Königs ausrichtet, vegetarisch. Als Vorspeise bekommen die Gäste in Schloss Bellevue am Abend auf Wunsch gebeizten Karpfen mit Erfurter Brunnenkresse und Kraftbrühe vom Heckenrind serviert. Zudem gibt es die vegetarische Variante. Das gilt für den Hauptgang ebenso: Hier können die Eingeladenen zwischen Weidehuhn mit Pilzen sowie Spinattörtchen mit Wurzelwerk und Pilzen wählen. Dazu werden deutsche Weine und regionale Schaumweine eingeschenkt - Champagner soll es nicht geben. Als Dessert folgt dann für alle gleich Backpflaume mit ostfriesischem Schwarztee und Sandgebäck. Dazu gibt es Likörwein von der Ahr.

+++ 12:51 Sauna und King-Size-Bett, aber keinen Kaffee: Charles soll mit eigenem Koch reisen +++

In Berlin wird das Königspaar Insidern zufolge im noblem Hotel "Adlon" nächtigen. Ihnen wird wohl eine Suite mit 185 Quadratmetern zur Verfügung stehen, die mindestens 20.000 Euro die Nacht kostet. Mit zum Service gehören die Dienste eines Butlers, die rund um die Uhr in Anspruch genommen werden können. Das Zimmer ist zudem mit einem King-Size-Bett und einer Sauna ausgestattet. Laut "Bild"-Zeitung hat der 74-jährige Charles für seine Deutschland-Reise auch einen Koch mit Küchengeräten dabei. Der Koch Graham Tinsley, der bereits einige königliche Veranstaltungen in Wales bewirtete, hat in einem Interview einmal offenbart, was König Charles gar nicht mag: Schokolade, Kaffee, Knoblauch stehen auf der No-Go-Liste. Ein Fan ist er demnach von sehr weichgekochten Eiern.

+++ 12:22 Anfassen verboten und lieber nicht das Harry-Thema ansprechen: So begegnet man einem König +++

Ein Hofknicks? Wie viel Nähe ist erlaubt? Was darf man sagen? Und generell: Wie verhält man sich, wenn man dem britischen König gegenübersteht? Nach Angaben des Königshauses in London gibt es keine obligatorischen Verhaltensregeln, wenn man den König oder ein Mitglied der königlichen Familie trifft. Wer trotzdem die traditionelle Form einhalten will, hier ein paar Hinweise:

Männer senken den Kopf, Frauen machen einen kleinen Knicks. "Aber nur kurz, nichts zu Dramatisches", empfiehlt der Royal-Beobachter Craig Prescott. Andere geben sich demnach aber einfach auf die übliche Weise die Hand. "Das kann jeder halten, wie er mag", sagt eine Sprecherin der britischen Botschaft in Berlin.

Und wie spricht man die Majestäten an? "Bei einer ersten Ansprache bei einer erstmaligen Begegnung wie etwa am Brandenburger Tor sagen Sie "Your Majesty"", erklärt die Botschaftssprecherin. "Geht die Konversation dann weiter, wechseln Sie zu "Sir"." Charles' Frau Camilla, die Queen Consort, spricht man demnach ebenfalls mit "Your Majesty" an - und wechselt anschließend zu "Ma'am". "Und zwar das "a" in "Ma'am" kurz ausgesprochen wie bei "jam" (Englisch für Marmelade) oder "lamb" (Englisch für Lamm), nicht lang wie bei "palm" (Englisch für Handfläche)", führt Prescott aus.

Anfassen ist verboten: "Man berührt Mitglieder der Royal Family eigentlich nicht", sagt der Monarchie-Beobachter weiter. Freundschaftlich eine Hand auf die Schulter zu legen oder sich dem König oder der König allzu persönlich zu nähern, sei zu vermeiden. Der Experte rät trotz der besonderen Begegnung, die Fassung zu bewahren: "Werden Sie nicht zu einem zitternden Nervenbündel!"

Nicht jedes Thema eignet sich für einen royalen Smalltalk. "Nichts zu Kontroverses", empfiehlt Prescott, der an der walisischen Universität Bangor Verfassungsrecht lehrt. "Die Diskussion über Harry und Meghan sollte man vielleicht besser sein lassen."

Sich ein Autogramm von den Royals zu holen, gilt als No-Go - die ohnehin deutlich zeitgemäßeren Selfies hingegen jedoch nicht. "Da haben sich die Royals sehr dran gewöhnt", sagt Prescott. Gerade draußen beim Bad in der Menge seien Schnappschüsse und Selfies mittlerweile an der Tagesordnung. Queen Elizabeth II. habe sogar einst bei den Commonwealth Games "Photobombing" betrieben - also sich überraschend in ein Foto mit Athletinnen gemogelt.

+++ 12:00 Erste Royal-Fans stehen in der Schlange mit Papp-Krone +++

Der britische König Charles III. beginnt heute (14.10 Uhr) seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Für den Monarchen ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle - noch vor seiner Krönung am 6. Mai. In Berlin erwartet ihn seinerseits eine Premiere: Nach einem Empfang mit 21 Salutschüssen am Flughafen wird Charles als erster Staatsgast überhaupt mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor begrüßt - volksnah mitten in der Hauptstadt. Wer einen Blick auf Charles III. und Camilla erhaschen will, der muss aber Geduld mitbringen. Gegen 10.30 Uhr standen bereits einige Hundert Menschen an, berichtet die "Berliner Morgenpost". Etwa 1500 Menschen sollen am Ende die Chance haben, auf den abgesperrten Bereich am Brandenburger Tor zu kommen. Verboten sind unter anderem Plastikflaschen, Glasflaschen und gefährliche Gegenstände, heißt es. Der ARD-Korrespondent Martin Schmidt twitterte ein Bild, das den Humor einiger Wartenden zeigt, sie tragen nämlich die nicht ganz standesgemäße Papp-Krone einer FastFood-Kette für den königlichen Besuch.