Das ukrainische Militär setzt sich eigenen Angaben zufolge in der umkämpften Region Cherson südöstlich des Flusses Dnipro fest. "Die Verteidigungskräfte halten weiterhin Stellungen am linken Ufer des Dnipro in der Region Cherson", teilt der Generalstab auf Facebook mit. Zuvor hatte die Sprecherin der Kommandostelle Süd, Natalja Humenjuk, gesagt, die ukrainischen Armee habe die Russen am bis vor kurzem noch vollständig besetzten linken Ufer nun schon drei bis acht Kilometer vom Fluss weggedrängt. Auch internationale Beobachter hatten zuletzt von Vorstößen der Ukrainer in dem Gebiet berichtet.

+++ 21:30 Selenskyj feuert Leiterin von medizinischer Abteilung der Armee +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlääst die bisherige Leiterin der medizinischen Abteilung der Armee. Die Position von Generalmajorin Tetjana Ostaschtschenko werde künftig Anatolij Kasmirtschuk übernehmen, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Kasmirtschuk leitet bislang das nationale Militärkrankenhaus in Kiew. "Es bedarf eines fundamental neuen Levels von medizinischer Unterstützung für unser Militär", fügt der Staatschef hinzu. Ostaschtschenko war 2021 zur Befehlshaberin des Kommandos Medizinische Kräfte der ukrainischen Armee ernannt worden. Sie war die erste Frau in dieser Position. Zuletzt aber häuften sich offenbar Beschwerden von Militärärzten und Sanitätern an ihrer Arbeit.

+++ 18:04 London: Russen könnten altes Aufklärungsflugzeug aus Sowjetzeiten einsetzen +++

Das britische Verteidigungsministerium hält es für möglich, dass Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine ein altes Aufklärungsflugzeug zurückbringen könnte. "Russland erwägt wahrscheinlich, den Höhenaufklärer M-55 Mystic B aus Sowjetzeiten wieder einzusetzen", teilt das Ministerium in London mit. Das Flugzeug sei zuletzt für geowissenschaftliche Forschung eingesetzt worden. Es sei aber beobachtet worden, wie es eine militärische Aufklärungskapsel getragen habe, die für den Einsatz in russischen Kampfflugzeugen entwickelt worden sei.

+++ 16:00 Nach Russland verschleppter Waisenjunge zurück in der Ukraine +++

Ein nach der Eroberung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol durch russische Truppen nach Russland entführter ukrainischer Waisenjunge ist nach Angaben aus Kiew und Moskau in seine Heimat zurückgekehrt. "Am 19. November, seinem Geburtstag, ist Bogdan in die Ukraine zurückgekehrt", erklärt der Menschenrechtskommissar des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, auf Telegram Telegram. Er veröffentlicht mehrere Fotos des 18-jährigen Bogdan Jermochin und unterstreicht die Rolle des Golfstaates Katar und der Unicef bei der Heimkehr des Jugendlichen. Der internationale Strafgerichtshof (IStGH) wirft Russland die Verschleppung von Tausenden Minderjährigen vor.

+++ 15:02 Ukrainischer Scharfschütze soll neuen Weltrekord aufgestellt haben +++

Ein Scharfschütze des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU soll Berichten zufolge einen russischen Soldaten aus einer Entfernung von 3,8 Kilometern erschossen haben. Wie das Online-Portal "Kyiv Independent" unter Berufung auf lokale Medien berichtet, soll der Offizier einer Spezialeinheit dabei ein ukrainisches Multikaliber-Gewehr vom Typ Volodar Obriyu verwendet haben. Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video soll den Einsatz zeigen. Wann und wo der Clip aufgezeichnet wurde, ist unklar. Die Angaben lassen sich nicht verifizieren. Der bisherige Rekord für einen tödlichen Treffer eines Scharfschützen, aufgestellt von einem kanadischen Soldaten, liegt bei 3,5 Kilometern.

