Mindestens vier Explosionen sollen mehreren lokalen Quellen zufolge ein Gebiet in der Nähe des russischen Militärflughafens Belbek auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim erschüttert haben. Es sei aber kein Schaden entstanden, schrieb der Gouverneur der benachbarten Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf Telegram. Zudem hätten russische Flugabwehrkräfte dem Gouverneur zufolge eine ukrainische Drohne abgeschossen.

+++ 22:20 Militär-Transporte sollen Vorrang vor Kohle-Zügen haben +++

Militär-Transporte auf dem deutschen Schienennetz sollen trotz der Enerie-Krise Vorrang vor Kohle- oder Öl-Zügen haben. Ein Verordnungs-Entwurf der Regierung, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, stellt klar, dass Trassen für Streitkräfte nicht gekündigt werden dürfen. Abgesehen von diesen sollen aber Energie-Transporte für Kraftwerke oder Raffinerien sowie auch von Transformatoren bevorzugt abgewickelt werden. ICE oder Regionalzüge müssten im Zweifel warten. Deutschland liefert Rüstungsgüter zur Unterstützung der Ukraine und ist auch Transitland für solche. Militärgüter werden überwiegend über die Schiene transportiert. Im Kern zielt die Verordnung aber auf die gesicherte Versorgung der Kraftwerke und der Raffinerien in Deutschland.

+++ 22:04 Kiew: Russische Provokation in AKW zu befürchten +++

Der ukrainische Militärgeheimdienst warnt vor einem möglichen russischen Sabotageakt im Atomkraftwerk Saporischschja. Die russischen Besatzer hätten unerwartet für Freitag einen arbeitsfreien Tag in dem AKW verkündet, schreibt der Geheimdienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums auf Facebook. Nur die Bedienungsmannschaft dürfe im AKW verbleiben. Es sei zu befürchten, dass russische Kräfte nach ihrem Beschuss auf das AKW nun "den Einsatz erhöhen" und einen Terroranschlag begehen wollten, heißt es. Diese Angaben sind nicht überprüfbar. Der Geheimdienst erwiderte damit spiegelbildlich eine russische Warnung von Donnerstag, wonach die ukrainische Seite für Freitag eine Provokation in dem AKW plane.

+++ 21:29 Bewohner der Krim berichten von Explosionen +++

Auf der Krim soll die russische Luftabwehr aktiv gewesen sein. Diese habe über der Stadt Kertsch auf nicht genannte Objekte geschossen. Das teilt ein Berater der Führung der 2014 von Russland annektierten Halbinsel nach ersten Einschätzungen mit. "Es besteht keine Gefahr für die Stadt und die Brücke", schreibt Berater Oleg Krjutschkow auf Telegram. In sozialen Netzwerken berichten Bewohner von Kertsch, dass sie zwei Explosionen gehört hätten. In der Hafenstadt beginnt die 18 Kilometer lange Brücke zwischen der Krim und dem russischen Festland. Die Ukraine sieht das 2018 eröffnete Bauwerk als legitimes militärisches Ziel an. Russland hat für den Fall eines Angriffs auf die Eisenbahn- und Straßenbrücke mit massiver Vergeltung gedroht. Der Verkehr auf der Brücke laufe normal, teilt die zuständige Straßenverwaltung der Agentur Tass zufolge mit.

+++ 21:20 Dänemark will seine Flotte massiv ausbauen +++

Dänemark kündigt vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine an, seine Marinestreitkräfte massiv auszubauen. Sein Land werde in den kommenden 20 Jahren 40 Milliarden Kronen (umgerechnet rund 5,38 Milliarden Euro) in die Flotte investieren und sei bereit, eigene Kriegsschiffe zu bauen, erklärt Verteidigungsminister Morten Bodskov bei einem Termin mit Industrievertretern. Wie viele Schiffe gebaut werden sollen, sagt er jedoch nicht.

+++ 21:01 Paus fordert Erhöhung von Kindergeld und Grundsicherung +++

Bundesfamilienministerin Lisa Paus warnt wegen der hohen Inflation vor wachsender Kinderarmut in Deutschland. "Die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln sind drastisch", sagt die Grünen-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Paus fordert daher eine deutlichere Kindergelderhöhung als die von Bundesfinanzminister Christian Lindner bislang geplante. Auch müsse der Regelsatz in der Grundsicherung neuberechnet werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will mit der Einführung des Bürgergeldes auch die Berechnung des Regelsatzes in der Grundsicherung verändern. Dagegen gibt es Widerstand in der FDP.

+++ 20:40 Gouverneur: Russisches Munitionslager brennt +++

Ein russisches Munitionslager im Gebiet Belgorod dicht an der Grenze zur Ukraine ist nach örtlichen Behördenangaben in Flammen aufgegangen. Niemand sei verletzt worden, schreibt der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram. Den Angaben nach lag das Depot bei dem Dorf Timonowo, etwa 4,5 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. "Nach der Brandursache wird gesucht", schreibt Gladkow. Zudem wurde über der von Russland annektierten Halbinsel Krim erneut eine schwarze Rauchsäule gesichtet. Im Internet waren nicht verifizierte Videos davon zu sehen. Der Zivilschutz der Krim teilt der Agentur Ria Nowosti zufolge mit, bei dem Ort Meschwodnoje habe nur eine Fläche mit trockenem Gras gebrannt. In russischen Militäranlagen auf der Halbinsel war es in den vergangenen Tagen mehrmals zu schweren Explosionen gekommen. Die Ursache ist unklar, lässt aber ukrainische Angriffe vermuten.

+++ 20:17 UN-Chef fordert Entmilitarisierung von AKW +++

UN-Generalsekretär António Guterres fordert erneut den Rückzug aller Truppen rund um das gefährdete ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja. "Das Gebiet muss entmilitarisiert werden", sagt Guterres. Die Anlage dürfe nicht im Rahmen militärischer Operationen genutzt werden. "Stattdessen ist dringend eine Einigung erforderlich, um Saporischschja als rein zivile Infrastruktur wiederherzustellen und die Sicherheit des Gebiets zu gewährleisten." Russische Einheiten hatten das AKW Anfang März erobert. Die Führungen in Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig vor, das Kraftwerksgelände zu beschießen. Russland lehnt eine Entmilitarisierung des Geländes ab.

+++ 19:48 Video soll russische LKW in AKW zeigen +++

In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das LKW des russischen Militärs im Maschinenraum des Kernkraftwerks Saporischschja zeigen soll. Das ukrainische AKW ist von russischen Truppen besetzt. Laut dem ntv-Verifizierungsteam wurde das Video Metadaten zufolge heute Nachmittag erstellt. Auch gibt es mehrere Übereinstimmungen zwischen den Aufnahmen und älteren Fotos, die das Innere des AKW zeigen. Die Laster sind in dem Video ab Sekunde 25 zu sehen:

+++ 19:34 Erdogan glaubt an Kriegsende "am Verhandlungstisch" +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt weiter auf eine diplomatische Lösung für den Krieg in der Ukraine. "Ich glaube weiter daran, dass der Krieg irgendwann am Verhandlungstisch enden wird. Tatsächlich sehen auch Herr Selenskyj und Herr Guterres das so", erklärt Erdogan nach dem Dreiergipfel in Lwiw. Man werde die Ergebnisse der Unterhaltungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auswerten. Mit Blick auf das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja warnt Erdogan: "Wir sind besorgt. Wir wollen kein neues Tschernobyl erleben."

+++ 19:09 Kriegshandlungen stören Krim-Touristen wenig +++

Während sich Badegäste sonnen, rattern Militärhubschrauber durch die Luft: Die jüngsten Explosionen auf der Krim scheinen die überwiegend russischen Touristen auf der Halbinsel wenig zu stören. Ein Besucher äußert sich so: "Geh' nicht in den Wald, wenn du Angst vor Wölfen hast".

+++ 18:46 Weitere Energiefirmen beantragen Gasumlage +++

Eine Reihe weiterer Energieunternehmen beantragt einem Bericht zufolge die Teilnahme am System der Gasumlage. Die österreichische OMV, das Schweizer Energiehandelsunternehmen Axpo sowie Sefe, ehemals Gazprom Germania, bestätigen dies dem "Handelsblatt". Auch der niederländisch-schweizerische Rohstoffhändler Vitol und sein Schweizer Wettbewerber Gunvor stünden auf der Liste, schreibt die Zeitung unter Berufung auf nicht näher benannte "Insider". Vitol selbst will sich dem Bericht zufolge nicht äußern. Gunvor bestätigt demnach lediglich, dass das Unternehmen Gas nach Deutschland importiere.

+++ 18:34 Guterres kündigt Aufklärungsmission zu bombardiertem Gefängnis an +++

Nach dem Angriff auf ein Lager mit ukrainischen Kriegsgefangenen Ende Juli hat UN-Generalsekretär António Guterres eine Aufklärungsmission angekündigt. Der brasilianische General Carlos dos Santos Cruz soll die Operation leiten. Man arbeite daran, Sicherheitszusagen zu erhalten. Die Ukraine hatte nach dem Tod von etwa 50 ukrainischen Kriegsgefangenen in dem Gefängnis Oleniwka bei Donezk den Zugang unabhängiger internationaler Experten verlangt, um den Fall aufzuklären. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig.

+++ 18:20 Verbände: Steuersenkung hilft nur Verbrauchern, nicht Firmen +++

Die angekündigte Mehrwertsteuersenkung auf Gas trifft in der Wirtschaft auf ein überwiegend positives Echo. Mit der Senkung werde die Inflation durch die Gasumlage nicht noch weiter angeheizt, heißt es vom Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). Aber auch Unternehmen bräuchten bezahlbare Energie: "Von der Mehrwertsteuersenkung haben sie wenig, die hilft nur den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Hier muss dringend in einem zweiten Schritt auch eine spürbare Entlastung für die Unternehmen folgen", fügt Verbandschef Dirk Jandura hinzu. Der Verband "Die Familienunternehmer" kritisiert, mit einer Absenkung lediglich der Mehrwertsteuer für Gas sei der Wirtschaft überhaupt nicht geholfen. Diese Steuer spiele für vorsteuerberechtigte Firmen als letztlich durchlaufender Posten keine Rolle.

+++ 17:51 Selenskyj fordert UNO zu Sicherung von AKW auf +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die UNO zur Sicherung des Atomkraftwerks Saporischschja auf. "Die Vereinten Nationen müssen die Sicherheit dieses strategischen Objekts, seine Entmilitarisierung und seine vollständige Befreiung von den russischen Truppen gewährleisten", erklärt Selenskyj nach einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres in Lwiw. Der ukrainische Staatschef wirft Russland "vorsätzliche" Angriffe auf die Nuklearanlage vor.

+++ 17:20 Moskau lehnt demilitarisierte Zone um AKW ab +++

Russland weist die Vorschläge der Vereinten Nationen für eine Entmilitarisierung der Zone um das besetzte Atomkraftwerk Saporischschja zurück. Das sei inakzeptabel, weil dadurch die Anlage noch anfälliger werde für Angriffe, sagt ein Sprecher des russischen Außenministeriums. Russland erwarte vielmehr, dass schon in "unmittelbarer Kürze" Expertinnen und Experten der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) das AKW besichtigen werden. Eine solche Mission ist seit langem geplant. Zuletzt hatten die Vereinten Nationen Vorwürfe Moskaus zurückgewiesen, die UN hätten eine IAEA-Mission verhindert. Dem Vernehmen nach gibt es Streit etwa um den Reiseweg der Experten durch das Kriegsgebiet, das teils von ukrainischen und teils von russischen Truppen kontrolliert wird. Das AKW wird immer wieder beschossen, Russland und die Ukraine geben sich dafür gegenseitig die Schuld. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 17:03 Moskau: Würden Atomwaffen nur in Notfällen einsetzen +++

Das russische Außenministerium erklärt, Russland würde Atomwaffen nur in Notfällen einsetzen. Nach der russischen Militärdoktrin sei der Einsatz von Nuklearwaffenarsenalen nur als Antwort auf einen Angriff zur Selbstverteidigung möglich, sagt Ministeriumssprecher Iwan Netschaew. Russland habe kein Interesse an einer direkten Konfrontation mit der NATO und den USA.

+++ 16:30 Russische Kampfjets sollen über finnisches Gebiet geflogen sein +++

Zwei russische Kampfflugzeuge haben am Morgen mutmaßlich den finnischen Luftraum verletzt. "Zwei Kampfjets vom Typ MIG-31 werden verdächtigt, über dem Finnischen Meerbusen vor Porvoo widerrechtlich in finnisches Hoheitsgebiet eingedrungen zu sein", erklärt das Verteidigungsministerium in Helsinki. Die mutmaßliche Verletzung des finnischen Luftraums habe zwei Minuten gedauert, als die Kampfjets etwa einen Kilometer in westliche Richtung geflogen seien, sagt ein Ministeriumssprecher. Die Luftwaffe habe eine "operative Flugmission" entsandt, um die Flugzeuge zu identifizieren. Der finnische Grenzschutz habe zudem eine "vorläufige Untersuchung" eingeleitet. Im Mai hatte Finnland - gemeinsam mit Schweden - unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit seiner traditionellen militärischen Neutralität gebrochen und einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt.

+++ 16.14 Dreiergipfel von Selenskyj, Guterres und Erdogan beginnt +++

Der Dreiergipfel des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit UN-Generalsekretär António Guterres und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan läuft. Der UN-Chef und die beiden Präsidenten seien in Lwiw zusammengekommen, berichtet die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Im Anschluss soll es eine Pressekonferenz geben - laut UN dürfte diese aber nicht live übertragen werden. Zuvor hatte Selenskyj sowohl mit Guterres, als auch mit Erdogan einzeln gesprochen. "Besondere Aufmerksamkeit galt der Atomerpressung Russlands beim Kernkraftwerk Saporischschja", heißt es in einer Mitteilung des Präsidentenbüros über das Gespräch mit Guterres. Die Vereinten Nationen müssten die Sicherheit dieses strategischen Objektes mit Entmilitarisierung und dem Abzug der russischen Streitkräfte sicherstellen.

+++ 16:00 Flüssig-Gas aus Kanada kommt wohl erst in Jahren +++

Kanada wird Deutschland wohl erst mittelfristig mit Flüssig-Gas beliefern können. Das betonen deutsche Regierungsvertreter vor der Reise von Kanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck nach Kanada. In den nächsten ein, zwei Jahren seien keine Lieferungen zu erwarten, weil dafür die Infrastruktur in Kanada fehle. Man sei aber an einem Dialog über eine mögliche Versorgung interessiert. Im Mittelpunkt der Reise stehe aber eher die - ebenfalls mittelfristige - Zusammenarbeit auf dem Feld der Wasserstoff-Versorgung. Hier würde man mit der kanadischen Regierung ein Abkommen unterzeichnen, heißt es weiter.

+++ 15:49 Gaskunden drohen zwei weitere Umlagen +++

Auf Gaskunden könnten neben der Gasumlage noch weitere Umlagen zukommen. Vom 1. Oktober an müssen Gasversorger auf jede von Haushalten verbrauchte Kilowattstunde Erdgas 0,57 Cent für sogenannte Regelenergie zahlen, wie das Unternehmen Trading Hub Europe (THE) – ein Gemeinschaftsunternehmen der Ferngas-Netzbetreiber - mitteilt. Bei Firmen beträgt die Umlage 0,39 Cent je Kilowattstunde. Die Regelenergieumlage gibt es schon mehrere Jahre. Ob und in welcher Höhe sie von den Gaslieferanten auf die Endverbraucher umgelegt wird, ist offen. Neu ist die Gasspeicherumlage von 0,059 Cent je Kilowattstunde. Diese Umlage soll THE die Kosten ersetzen, die zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit entstehen, etwa für den Gaseinkauf. Auch hier ist allerdings noch unklar, ob sie auf die Verbraucher umgelegt wird. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 15:40 Bürgermeister meldet Todesopfer und Verletzte in Mykolajiw +++

Aus Mykolajiw im Süden der Ukraine werden Angriffe gemeldet. Bürgermeister Oleksandr Senkevych schreibt bei Telegram, bei den russischen Angriffen sei eine Person getötet und zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Laut dem Bürgermeister gab es gegen 13 Uhr Ortszeit Explosionen in der Großstadt.

+++ 15:10 Russische Kriegsgegner auf Zypern bedroht +++

In Limassol auf der Mittelmeerinsel Zypern wollen sich russische Kriegsgegner nicht einschüchtern lassen. "In Russland sind Drohungen dieser Art üblich", sagt Aktivist Ewgenij Elesin zu Plakaten mit den Gesichtern von neun russischen Kriegsgegnern, die mit Trauerflor versehen waren. Die Plakate waren von Unbekannten an der Küstenpromenade von Limassol aufgestellt und später von der Polizei entfernt worden. In Limassol protestieren regelmäßig russische Kriegsgegner, die neun Abgebildeten nehmen daran teil. "Diese Drohungen können uns nicht stoppen", erklärt Elesin.

+++ 14:52 Selenskyj verleiht Verwundeten Orden +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in Lwiw mit Verwundeten und Ärzten gesprochen. Er besuchte das Militärkrankenhaus vor dem Treffen mit dem türkischen Staatschef Erdogan und UN-Generalsekretär Guterres. Selenskyj verlieh mehreren Soldaten Orden.

Der ukrainische Präsident würdigte die Kämpfer als "Helden". (Foto: dpa)

+++ 14:34 Erdogan und Selenskyj starten Gespräche +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan sprechen im ukrainischen Lwiw miteinander. Die beiden seien im Potocki-Palast zusammengetroffen, berichtet der staatliche türkische Nachrichtensender Anadolu. Für den Nachmittag ist ein Dreier-Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres geplant. Es geht darum, den Einstieg in eine Verhandlungslösung auszuloten, sowie um die Lage in dem von russischen Truppen besetzten AKW Saporischschja und die Möglichkeiten einer internationalen Expertenmission. Selenskyj hatte zuvor erneut den Abzug russischer Soldaten aus Europas größtem Kernkraftwerk gefordert.

+++ 14:22 Türkei: 25 Getreideschiffe haben Ukraine verlassen +++

Seit der Einigung auf den Korridor für ukrainisches Getreide sind nach türkischen Angaben bereits 43 Schiffe in See gestochen. 25 davon hätten die Ukraine verlassen, 18 hätten sich auf den Weg zu ukrainischen Häfen gemacht, teilt das türkische Verteidigungsministerium mit. Somit seien mehr als 622.000 Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen verschifft worden, heißt es. Die UN und die Türkei hatten Ende Juli Vereinbarungen vermittelt, dass die Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges wieder Getreide über ihre Schwarzmeerhäfen ausführen darf.

+++ 13:58 Hilfsorganisationen befürchten weitere Tote durch Winter in Ukraine +++

Hilfsorganisationen in Deutschland beginnen bereits mit der Vorbereitung der Winterhilfe für die Ukraine. "Das ist von elementarer Bedeutung, sonst wird nicht nur der Krieg, sondern auch der Winter weitere Menschenleben fordern", erklärt Manuela Roßbach vom Vorstand des Bündnisses Aktion Deutschland Hilft. Die Organisationen wollen vor Beginn des Winters Menschen in Not helfen, die teilweise in Ruinen leben müssen. Im Krieg beschädigte Privathäuser, Kindergärten und Schulen sollen winterfest gemacht werden, Fenster und Türen sollen beispielsweise ersetzt und Heizungen repariert werden. Auch das Instandsetzen von Sammelunterkünften für Binnenflüchtlinge ist geplant.

+++ 13:40 Russland: Hyperschallraketen nach Kaliningrad verlegt +++

Russland verlegt nach eigenen Angaben drei mit Hyperschallraketen bestückte Kampfflugzeuge in seine Exklave Kaliningrad. Die Flugzeuge des Typs MIG-31i mit Kinschal-Raketen seien auf dem Stützpunkt Schkalowsk in Kaliningrad stationiert worden, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Sie bildeten dort eine Kampfeinheit, die "rund um die Uhr einsatzbereit" sei. Die Kinschal-Raketen gehören zu einer neuen von Russland entwickelten Waffengattung, die Präsident Wladimir Putin als "unbesiegbar" bezeichnet hat. Kaliningrad grenzt an die EU- und NATO-Staaten Litauen und Polen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 13:30 Millionen Ukrainer brauchen psychologische Hilfe +++

Rund 15 Millionen Ukrainer benötigen nach Angaben aus Kiew psychologische Unterstützung. Ohne diese würden rund drei Millionen ernsthafte psychische Störungen riskieren, zitiert der Medienkanal Nexta den ukrainischen Gesundheitsminister Viktor Lyaschko.

+++ 13:10 Fast keine neuen Hilfszusagen für Ukraine +++

Die internationale Unterstützung für die Ukraine versiegt im Juli. Keines der großen EU-Länder wie Deutschland, Frankreich oder Italien hat Kiew nennenswerte neue Zusagen gemacht, berichtet das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Allerdings hat sich der Abstand zwischen bereits zugesagter und ausgezahlter Hilfe verringert. Der Ukraine Support Tracker zeigt demnach, dass die Ukraine im Juli nur rund 1,5 Milliarden Euro an neuen Hilfszusagen erhalten hat. Insgesamt verzeichnet der Tracker nun Mittelbindungen in Höhe von 84,2 Milliarden Euro. "Im Juli haben die Geberländer so gut wie keine neuen Hilfen auf den Weg gebracht, aber sie haben einige der bereits zugesagten Hilfen wie Waffensysteme geliefert", sagt Christoph Trebesch vom IfW.

+++ 12:57 UN-Generalsekretär trifft in Ukraine ein +++

UN-Generalsekretär António Guterres ist zu einem zweitägigen Besuch in der Ukraine eingetroffen. Dort bespricht er sich später mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj.

+++ 12:39 Diese Ziele verfolgt Erdoğan beim Ukraine-Gipfel +++

Die Vereinten Nationen und die Türkei wollen einen neuen Vermittlungsversuch im Ukraine-Krieg starten. Bei dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und UN-Generalsekretär Guterres verfolgt der türkische Staatschef aber auch ganz eigene Ziele, erklärt Politikwissenschaftler Thomas Jäger.

+++ 12:20 Scholz kündigt drittes Entlastungspaket an +++

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt ein drittes Entlastungspaket an. Dabei spiele die Gerechtigkeitsfrage eine große Frage, sagt er in einem Statement in Berlin. Zugleich kündigt Scholz an, die Mehrwertsteuer auf Gas vorübergehend abzusenken. Sie werde befristet bis 2024 auf sieben Prozent von 19 Prozent fallen, sagt der SPD-Politiker. Mit dem Schritt würden die Gaskunden insgesamt deutlich stärker entlastet als sie durch die staatliche Gasumlage belastet würden. Er erwarte von den Unternehmen, dass sie die Steuersenkung eins zu eins an die Verbraucher weitergäben, sagte der SPD-Politiker. "Dies ist ein weiterer Schritt zur Entlastung."

+++ 12:10 Mutter ukrainischer Sportlerin stirbt - viele Tote nach Angriffen in Charkiw +++

Im Osten der Ukraine sind bei massiven russischen Raketenangriffen auf die Stadt Charkiw nach offiziellen Angaben in der Nacht mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Dabei handele es sich ausschließlich um Zivilisten, teilt der ukrainische Militärgouverneur Oleh Synjehubow im Nachrichtendienst Telegram mit. Weitere 35 Menschen seien verletzt worden. Angriffe gab es demnach auch in der rund 80 Kilometer südwestlich gelegenen Stadt Krasnohrad. Dort wurden nach Angaben der Behörden zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Unter den Toten in Charkiw ist laut dem oppositionellen belarussischen Medienprojekt Nexta auch die Mutter der ukrainischen Hochspringerin Kateryna Tabaschnyk.

+++ 11:52 Moskau: Bei Unfall in AKW Folgen auch für Deutschland +++

Russland warnt im Zusammenhang mit dem Beschuss des südukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja davor, dass radioaktives Material bis nach Deutschland, Polen und die Slowakei gelangen könnte, wenn es zu einem Unfall kommen sollte. Durch den Beschuss seien Backup-Systeme des AKW beschädigt worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. Sollten die ukrainischen Streitkräfte die Anlage weiter unter Beschuss nehmen, werde das AKW möglicherweise abgeschaltet. Das Kernkraftwerk wurde im März von russischen Truppen erobert. Es geriet in den vergangenen Wochen mehrfach unter Beschuss. Russland und die Ukraine geben sich dafür gegenseitig die Schuld.

+++ 11:27 Militärexperte erwartet keinen schnellen Kollaps der russischen Truppen +++

Der österreichische Militärexperte, Oberst Markus Reisner, rechnet nicht mit einem baldigen Kollaps der russischen Armee. "Die westlichen Waffenlieferungen zeigen zwar Wirkung, aber noch immer nicht in durchschlagender und nachhaltiger Form", erklärt er. Erst bei einem vollumfassenden Stopp der russischen Angriffe oder bei einem Zurückweichen von Moskaus Truppen könne man von einer Wende sprechen. Die bisherigen westlichen Waffenlieferungen bewirkten, dass die ukrainischen Streitkräfte "zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben haben", so Reisner und fragt: "Wenn die bis jetzt aus den USA gelieferten 16 Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS bis jetzt nachvollziehbare Erfolge erzielt haben, stellt sich die Frage: Warum liefern die USA nicht mehr?" Das Fazit des Militärexperten: "Wenn der Westen nicht in den kommenden Wochen gesteigerte Stückzahlen hochmoderner Waffen (darunter vor allem Artillerie und Mehrfachraketenwerfer, aber auch weitreichende Fliegerabwehr) in die Ukraine liefert, kann die Ukraine diesen Konflikt nicht für sich entscheiden."

+++ 11:05 Reisedaten durchgestochen: Linken-Delegation sagt Ukraine-Reise ab +++

Die Linke sagt einen Besuch von Parteichefin Janine Wissler in die Ukraine kurzfristig ab. Dies berichtet unter anderem die "tageszeitung". Grund sind Sicherheitsbedenken, nachdem die Ziele und der Zeitraum der Reise durchgestochen und in der "Jungen Welt" veröffentlicht worden waren. Die taz vermutet: "Es ging den Whistle­blowern nicht um Öffentlichkeitsarbeit, sondern darum, die Reise zu verhindern." Die Delegation um Wissler wollte sich ein Bild von den Zerstörungen in Irpin machen, die Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar besuchen und Verbündete in Kiew und Lwiw treffen. Es wäre nach dem Besuch von Gregor Gysi die zweite Reise einer Linken-Delegation in der Ukraine seit Ausbruch des Krieges gewesen.

+++ 10:45 "Russisches Militär auf Krim fahrlässig vorgegangen" +++

Der russische Angriff auf die Ukraine ist von Anfang an geprägt von einer eklatanten Unterschätzung der ukrainischen Streitkräfte. Immer wieder agiere Moskau aus einem falschen Gefühl der Sicherheit heraus, sagt ntv-Korrespondent Rainer Munz. Jüngstes Beispiel: die Vorfälle auf der Krim.

+++ 10:26 London sieht russische Panzer schlecht geschützt +++

Russland hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste im Angriffskrieg gegen die Ukraine Probleme beim Schutz seiner Kampfpanzer. Die schwere Beschädigung vieler russischer Fahrzeuge in der Ukraine hänge mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zusammen, dass die Panzer nicht gut genug mit sogenannter Reaktivpanzerung geschützt seien, heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in London. Solche Schutzhüllen können den Angaben zufolge Panzer bei Beschuss vor Schäden bewahren. Die Geheimdienste gehen demnach davon aus, dass viele russische Truppen nicht ausreichend im Umgang mit solchen Schutzhüllen geschult sind. Deshalb seien diese gar nicht an den Panzern angebracht - oder zumindest nicht so, dass sie explosive Geschosse abhalten könnten.

+++ 10:06 Russen bezichtigen islamistische Terrorzellen der Anschläge +++

Russland bemüht sich offenbar zunehmend darum, die ukrainischen Angriffe auf der Krim als terroristische Akte darzustellen. Dies schreibt das Institute for the Study of War. So erklärt der von Russland ernannte Verwaltungschef der Krim, Sergej Aksjonow, dass der FSB auf der Krim Zellen der islamistisch-fundamentalistischen Organisation Hizb ut-Tahrir in Dschankoi und Jalta ausgeschaltet habe. "Die Aktivitäten der Terroristen wurden, wie nicht anders zu erwarten, vom Territorium des terroristischen Staates der Ukraine aus koordiniert", schreibt Aksjonow auf Telegram, ohne Beweise zu liefern. Das Institute for the Study of War erwartet, dass Moskau künftig verstärkt Terroristen für Angriffe verantwortlich machen wird: "Russische Beamte werden wahrscheinlich zunehmend ukrainische Partisanenangriffe gegen besetzte Gebiete mit Operationen von Organisationen in Verbindung bringen, die dem islamistischen Extremismus nahestehen, um die ukrainische Partisanenbewegung von der internationalen Gemeinschaft zu entfremden und die Forderungen der Ukraine zu untergraben, Russland offiziell als staatlichen Förderer des Terrorismus zu bezeichnen."

+++ 09:45 Moskau: Ukraine plant "Provokation" während Guterres-Besuch in Saporischschja +++

Die Ukraine bereitet dem russischen Verteidigungsministerium zufolge während des geplanten Besuchs von UN-Generalsekretär Antonio Guterres des AKWs in Saporischschja eine "Provokation" vor. In dem von Russland kontrollierten Atomkraftwerk und in seiner Umgebung gebe es keine schweren russischen Waffen, teilt das Ministerium in einer Mitteilung mit, die die staatliche Nachrichtenagentur RIA verbreitet.

+++ 09:05 Ukraine bereitet sich auf Atomkatastrophe vor +++

Die Gegend um Europas größtes Atomkraftwerk, das von russischen Truppen besetzte Saporischschja, wird immer wieder beschossen. Die Angst vor einem Unglück ist groß. Jetzt proben ukrainische Behörden den nuklearen Notfall.

+++ 09:05 FDP: "Beendigung des Krieges wird nicht gelingen" +++

Der FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff geht nicht davon aus, dass bei dem Spitzentreffen der Türkei und der UN mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Krieg Russlands gegen die Ukraine beendet werden kann. "Ich glaube nicht, dass es gelingen wird, jetzt die Russen davon abzubringen, ihre Angriffe fortzusetzen, so Lambsdorff im "Frühstart" von ntv. Allerdings könne man sich vielleicht auf die Ausfuhr von Getreide aus den ukrainischen Häfen einigen. UN-Generalsekretär António Guterres, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Selenskyj kommen heute in Lwiw zusammen. Nach türkischer Ankündigung soll dort auch die "Beendigung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland auf diplomatischem Wege erörtert" werden.

+++ 08:42 "Es hat überall begonnen" - Russland rekrutiert Häftlinge +++

Für Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine werden offenbar in ganz Russland in den Gefängnissen gezielt Freiwillige gesucht. Verdächtige und Angeklagte würden auch mit dem Versprechen angeworben, dass im Gegenzug das Strafverfahren eingestellt werde, berichtet die in Berlin lebende russische Bürgerrechtlerin Olga Romanowa. Es gebe Beispiele aus Untersuchungsgefängnissen im Moskauer Gebiet. "Aber ich denke, es hat überall begonnen", schrieb Romanowa auf Facebook. Der Gründer des gegen Gewalt in russischen Gefängnissen geschaffenen Projekts Gulaga.net, Wladimir Ossetschkin, bestätigt die Anwerbepraktiken in Gefängnissen. Es gebe dazu auch Informationen aus St. Petersburg, Rjasan, Twer und Brjansk.

+++ 08:22 Russischer Bürgermeister soll Teile der ukrainischen Region Charkiw beaufsichtigen +++

Russland soll den Bürgermeister von Krasnodar, Andrej Alekseenko, mit der Kontrolle der vorübergehend besetzten Teile der ukrainischen Region Charkiw beauftragt haben. Dies berichten russische Medien und berufen sich dabei auf den Fernsehmoderator und Kreml-Propagandisten Wladimir Solowjow. Laut "Kyiv Independent" bestätigen dies auch andere Quellen, die Verwaltung von Krasnodar habe sich nicht dazu geäußert. Dem Bericht zufolge erklärte Alekseenko auf seinem Telegram-Kanal am 30. Juli, Krasnodar habe die "Schirmherrschaft über" die Oblast Charkiw übernommen.

+++ 07:53 Russen wollen offenbar Referendum in Cherson verschieben +++

Das seit Langem geplante Referendum in der Region Cherson könnte sich wieder verschieben. Nach Angaben von Juri Sobolewski, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Rates in der Region, haben die russischen Streitkräfte den Wunsch geäußert, das Schein-"Referendum" in der Region Cherson zur selben Zeit wie in der Region Donezk abzuhalten. Sobolewski sieht mehrere Gründe für die Verschiebung: unter anderem den Mangel an öffentlicher Unterstützung, die Unfähigkeit, genügend Wahlkommissionen zu bilden, das Verständnis, dass "die Show" schlecht läuft. Es sei nicht das erste Mal, dass die Russen den Termin für das Referendum verschieben.

+++ 07:22 Russischer Soldat: "Sie machten die Menschen zu absoluten Wilden" +++

"Haben Sie jemals die Bilder von der Plünderung Roms durch die Barbaren gesehen? So lässt sich am besten beschreiben, was um mich herum vor sich ging." In einem 142-seitigen Tagebuch, das der "Guardian" nun in Auszügen veröffentlicht, beschreibt Pawel Filatjew das Verhalten russischer Truppen Anfang März in Cherson. Der 34-Jährige, der nach eigenen Angaben "keine Gerechtigkeit" im Ukraine-Krieg sieht, war dort als Fallschirmjäger im Einsatz. "Alle sahen erschöpft und verwildert aus, und wir alle begannen, die Gebäude auf der Suche nach Nahrung, Wasser, einer Dusche und einem Platz für die Nacht zu durchkämmen; einige begannen, Computer und alle wertvollen Güter, die sie finden konnten, mitzunehmen", schreibt Filatjew weiter. "Ich war da keine Ausnahme." Laut Filatjew kümmerten sich die Befehlshaber nicht um ihre Leute: "Sie machten die Menschen zu absoluten Wilden." Inzwischen ist er, wie der "Guardian" schreibt, aus Russland geflohen.

+++ 06:51 Pensionierte US-Generäle fordern mehr Waffen für Ukraine +++

Neunzehn pensionierte US-Generäle und ehemalige Beamte fordern die Regierung von Präsident Joe Biden auf, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu beschleunigen. Dies berichtet der "Guardian". Die ehemaligen Offiziere, Diplomaten und andere Beamte argumentieren demnach, dass die US-Regierung aus Angst vor einer russischen Eskalation, möglicherweise mit Atomwaffen, zurückhaltend ist. Bisher lieferten die USA genug Waffen, um eine Pattsituation zu gewährleisten - aber nicht genug, um der Ukraine bei der Rückeroberung der russisch besetzten Gebiete zu helfen. "Wir denken vielleicht, dass wir mit jedem Tag, an dem wir der Ukraine nicht die Waffen liefern, die sie zum Sieg braucht, eine Konfrontation mit dem Kreml vermeiden. Im Gegenteil, wir erhöhen lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieser Gefahr unter ungünstigeren Bedingungen begegnen werden", heißt es.

+++ 06:28 Kiew sieht Russland in "strategischer Sackgasse" +++

Die ukrainischen Streitkräfte schlagen eigenen Angaben zufolge einen russischen Angriff in der südlichen Region Cherson zurück. "Die russischen Streitkräfte haben seit letztem Monat nur minimale Fortschritte gemacht, und in einigen Fällen sind wir vorgerückt", sagt der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch in einem Video. "Was wir hier sehen ist eine 'strategische Sackgasse'."

+++ 05:57 China schickt Soldaten für Militärübungen nach Russland +++

China entsendet Soldaten für gemeinsame Militärübungen nach Russland. Diese nehmen nach Angaben aus Peking am Manöver "Wostok" teil, das zwischen dem 30. August und dem 5. September stattfinden soll. "Das Ziel ist, die praktische und freundschaftliche Kooperation mit den Armeen teilnehmender Staaten zu vertiefen, das Niveau strategischer Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern zu vergrößern und die Fähigkeit zu stärken, auf verschiedene Sicherheitsbedrohungen zu reagieren", erklärt das chinesische Verteidigungsministerium. Demnach nehmen auch Indien, Belarus, die Mongolei und Tadschikistan an dem Manöver teil.

+++ 05:34 Netzagentur-Chef skeptisch über Gasspeicher-Ziele +++

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält die vom Bund verordneten Ziele zur Füllung der Gasspeicher für kaum zu erreichen. "Ich rechne nicht damit, dass wir die nächsten Speicherziele ähnlich schnell schaffen werden wie das erste", sagt Müller T-Online. Das Erreichen des 85-Prozent-Ziels sei zwar "nicht unmöglich, aber schon sehr ambitioniert", vor allem bis zum 1. Oktober, wenn vorher schon geheizt werde. "Einen durchschnittlichen Füllstand von 95 Prozent zum 1. November verfehlen wir in all unseren Szenarien", so Müller weiter. "Das werden wir kaum hinkriegen, weil einzelne Speicher von einem sehr niedrigen Füllstand gestartet sind."

+++ 04:42 Mehrwertsteuer auf Gasumlage: SPD und Grüne bringen Direktzahlungen ins Spiel +++

Weil die EU-Kommission ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf die Gasumlage ablehnt, bringt der finanzpolitische Sprecher der SPD, Michael Schrodi, neue Direktzahlungen an die Bürger ins Spiel. "Menschen, die wegen zu geringer Einkünfte keine Einkommensteuer zu zahlen haben, profitieren auch netto in voller Höhe von der Zahlung. Einkommensteuerpflichtige erhalten mit steigendem Einkommen weniger Hilfen", sagt er gegenüber dem Nachrichtenportal Watson. Direktzahlung seien das sinnvollste Instrument, da sie zielgerichtet und sozial gerecht seien. Aus Sicht von Andreas Audretsch, dem stellvertretende Fraktionsvorsitzenden der Grünen, müssten die Entlastungen vor allem niedrige und mittlere Einkommen betreffen.

+++ 03:37 Estland beschränkt Einreise für russische Staatsbürger +++

Estland verschärft seine Visa-Regelungen für russische Staatsbürger. Ab sofort dürfen sie nicht mehr mit einem von Estland ausgestellten Schengen-Visum in das baltische EU- und NATO-Land einreisen. An den drei Grenzübergängen zu Russland in Narva, Luhamaa und Koidula sollen zusätzliche Visakontrollen stattfinden. Estland hatte die Vergabe von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen an Russen bereits weitgehend ausgesetzt. Mit einem gültigen Visum war es aber weiterhin möglich, per Bus oder Auto über die estnische Grenze in den Schengenraum einzureisen. Das geht jetzt nicht mehr. Bestimmte Ausnahmen gelten jedoch etwa für Russen mit Wohnsitz, Aufenthaltsrecht oder Verwandten in Estland.

+++ 02:43 Tschechien fordert bei Gasnotstand Solidarität der Haushalte +++

Der tschechische Industrie- und Handelsminister Jozef Sikela sieht bei einer möglichen Gasnotlage auch die privaten Haushalte in der Pflicht. "Damit die Wirtschaft und wenigstens ihre Grundlagen funktionieren, werden wir möglicherweise Solidarität, Verständnis und Hilfsbereitschaft seitens der Haushalte brauchen", sagt der konservative Politiker. Die Menschen sollten sich in diesem Fall bewusst machen, dass sie selbst Mitarbeiter oder Kunden von betroffenen Unternehmen seien. Der Entwurf einer Verordnung für den Fall einer Versorgungsunterbrechung sieht vor, dass Büroräume und Wohnzimmer in Mietwohnungen nur noch auf 18 statt bisher 20 Grad geheizt werden sollen. Ministerpräsident Petr Fiala weist indes Behauptungen als "Unsinn" zurück, es seien staatliche Kontrollen der Raumtemperatur in den Wohnungen der Menschen geplant.

+++ 01:51 Selenskyj fordert bedingungslosen Abzug der Russen aus AKW +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dringt weiter auf einen Abzug russischer Truppen aus dem AKW Saporischschja. "Dies muss ohne Bedingungen und so bald wie möglich geschehen", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Ukrainische Diplomaten, Wissenschaftler und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) arbeiteten daran, den Besuch einer Expertenkommission in dem Kernkraftwerk zu ermöglichen. "Nur absolute Transparenz und eine kontrollierte Lage in und um das AKW garantieren eine Rückkehr zu normaler nuklearer Sicherheit für den ukrainischen Staat, die internationale Gemeinschaft und die IAEA", so Selenskyj.

+++ 00:53 Ukrainischer Unabhängigkeitstag: Angriffe auf Kiew erwartet +++

Die Ukraine stellt sich auf russische Raketenangriffe auf die Hauptstadt Kiew zu ihrem Tag der Unabhängigkeit am 24. August ein. Das sagt der Präsidentenberater Olexij Arestowytsch. An der militärischen Lage werde sich dadurch aber nichts ändern. Eher wäre es "eine rein emotionale Geste, um mehr Zivilisten zu töten und uns den Feiertag zu verderben". Aber auch die Ukraine habe Mittel, den Russen den Tag zu verderben, sagt Arestowytsch und erinnert an die Serie von Explosionen auf russischen Militäranlagen auf der Halbinsel Krim. "Für sie wird es dort im Falle eines Angriffs viel schlimmer sein als für uns hier", droht er.

+++ 00:05 Fitch stuft Ukraine wieder höher +++

Die Ratingagentur Fitch stuft das Länderrating für die Ukraine auf "CC" von zuvor "RD" hoch. Grund sei die Restrukturierung der externen Verbindlichkeiten in der vergangenen Woche, teilt die Agentur mit. Ausländische Gläubiger räumten der Ukraine einen zweijährigen Aufschub für anstehende Anleihe-Zahlungen im Wert von fast 20 Milliarden Dollar ein. Eine Bewertung mit "CC" bedeutet eine ungenügende Bonität. Seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar steckt die Ukraine in einer schweren Wirtschaftskrise. "RD" ist bei Fitch die letzte Stufe vor einem komplettem Zahlungsausfall. Einen Ausblick vergibt Fitch bei Bonitätsbewertungen von "CCC+" oder schlechter.

+++ 23:00 Mindestens sechs Zivilisten sterben bei Angriff auf Wohnviertel in Charkiw +++

Durch russischen Beschuss auf die ostukrainische Großstadt Charkiw werden nach örtlichen Angaben mindestens 6 Menschen getötet und weitere 16 verletzt. Ein Hochhaus sei getroffen worden, teilt Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mit. Medien berichten, dass ein Marschflugkörper in dem Haus eingeschlagen sei und es in Brand gesetzt habe. Gebietsgouverneur Oleh Sinegubow schreibt, dass auch andere Stellen der zweitgrößten Stadt der Ukraine getroffen worden seien. Der Beschuss sei "ziemlich chaotisch". Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht auf Telegram von einem "gemeinen und zynischen Anschlag auf Zivilisten, für den es keine Rechtfertigung gibt und der nur die Hilflosigkeit des Aggressors zeigt". Charkiw war schon in den Nächten zuvor heftig von russischer Artillerie beschossen worden.

+++ 22:25 Kiew widerspricht Moskau: Alle US-Raketenwerfer noch intakt +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow widerspricht russischen Meldungen, wonach diese HIMARS-Raketenwerfer zerstört hätten. Laut Resnikow sind noch alle 16 von den USA gelieferten Fahrzeuge intakt.

+++ 21:45 Geheimdienst meldet Bewegung auf der Krim: Russen verstecken ihre Flugzeuge +++

Die russische Luftwaffe versucht ukrainischen Geheimdienstangaben zufolge, nach mehreren Explosionen Kampfflugzeuge und Hubschrauber auf der Krim in Sicherheit zu bringen. Teils würden die Flugzeuge ins Innere der 2014 annektierten Halbinsel überführt, teils auf russisches Festland abgezogen. Das teilt der ukrainische Militärgeheimdienst auf Facebook mit. Beobachtet worden sei die Verlegung von mindestens 24 Flugzeugen und 14 Hubschraubern.

+++ 21:15 Kiew: Russische Militärbasis in Cherson zerstört +++

Die ukrainische Armee zerstört nach eigenen Angaben die russische Militärbasis in der besetzten Region Cherson Nova Kakhovka. Die Abteilung für strategische Kommunikation der Streitkräfte teilt mit, dass nach vorläufigen Daten 10 bis 15 russische Soldaten infolge des Angriffs auf die Basis getötet wurden. Auf Telegram zeigt die ukrainische Grenzpolizei Bilder von ausgebrannten Lastwagen, eingestürzten Gebäuden und Trümmer.

+++ 20:40 NATO sieht Saporischschja als Bedrohung +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dringt auf eine Inspektion des von Russland kontrollierten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA). Die russische Besetzung stelle "eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit dieser Anlage dar", sagt Stoltenberg und fügt hinzu, dass sich dadurch "das Risiko eines nuklearen Unfalls oder Zwischenfalls" erhöhe. "Es ist dringend notwendig, eine IAEA-Inspektion zu ermöglichen und den Abzug aller russischen Streitkräfte zu erreichen", erklärt Stoltenberg. Die russische Kontrolle über die Anlage in Saporischschja "gefährdet die Menschen in der Ukraine, in den Nachbarländern und die internationale Gemeinschaft".

