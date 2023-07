Um 23 Uhr ist das Getreideabkommen mit Russland offiziell ausgelaufen. Doch Selenskyj setzt auf Gespräche mit den Vereinten Nationen und der Türkei, um das Getreideabkommen auch ohne Moskau fortzusetzen. Dazu habe er Briefe an UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Präsident Recep Tayyip Erdogan geschrieben, sagt er in seiner Videoansprache. Russland habe die stabile Lebensmittelversorgung zerstört, doch die Staaten in Asien, in Afrika und Europa hätten ein Recht auf Stabilität. "Die Schwarzmeer-Getreideinitiative kann und sollte weitergehen - wenn ohne Russland, dann ohne Russland."

+++ 21:58 UN-Beauftragte warnt vor Ausweitung des Ukraine-Kriegs +++

Die UN-Spitzendiplomatin Rosemary DiCarlo warnt hat ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verlangt und vor einer Ausweitung. "Je länger dieser Krieg dauert, desto gefährlicher sind seine Folgen - einschließlich der Möglichkeit eines größeren Konflikts", sagt die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Zum "Wohle des ukrainischen Volkes und zum Wohle unserer Weltgemeinschaft" müsse der sinnlose, ungerechtfertigte Krieg aufhören, so die US-Amerikanerin weiter. Russland habe mit seinem Einmarsch ins Nachbarland gegen die UN-Charta und internationales Recht verstoßen.

+++ 21:26 Ukraine berichtet von russischen Angriffen im Osten +++

Das ukrainische Militär berichtet von intensiven russischen Angriffen im Osten des Landes. Die Lage sei schwierig, teilt der Kommandeur des Heeres, Generaloberst Olexander Syrskyj, mit. Im Raum Kupjansk im Gebiet Charkiw habe die russische Armee eine Offensive begonnen, um die ukrainischen Linien zu durchbrechen. Russland führt seit bald 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Derzeit ist eine ukrainische Gegenoffensiver in Gang. Auch der allabendliche Lagebericht des Generalstabs in Kiew erwähnt die Front bei Kupjansk als einen Schwerpunkt der Kämpfe. Die ukrainischen Truppen hielten dem Angriff aber stand, heißt es in dem Bericht.

+++ 20:58 Baerbock: Putin setzt erneut "Hunger als Waffe" ein +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verurteilt die Beendigung des Abkommens zu ukrainischen Getreideexporten durch Russland scharf. Baerbock sagt bei einem Besuch in New York, der russische Präsident Wladimir Putin setze "in seinem brutalen Angriffskrieg" gegen die Ukraine "erneut Hunger als Waffe gegen die ganze Welt" ein. "Dass der russische Präsident erneut verkündet hat, dass er die sogenannte Schwarzmeer-Initiative, mit der Getreide aus der Ukraine in die gesamte Welt gebracht wird, erneut unterbricht, macht deutlich, dass er weltweit auf die Schwächsten keine Rücksicht nimmt", sagt die Ministerin weiter. Sie fordert Putin "im Sinne des Friedens in der Welt" auf, Hunger nicht als Waffe einzusetzen.

+++ 20:29 Oppositionsführer in abtrünniger Region Moldaus tot aufgefunden +++

Der Oppositionsführer in Moldaus abtrünniger Region Transnistrien ist tot. Nach Angaben des Innenministeriums der Region wurde der 47-jährige Oleg Horjan in seinem Haus in Tiraspol tot aufgefunden. Das Ministerium macht keine Angaben zu einer möglichen Todesursache. Es erklärt jedoch, es gebe "Anzeichen eines gewaltsamen Todes". Horjan hatte als Vorsitzender der Kommunistischen Partei Transnistriens eine engere Beziehung zu Russland angestrebt.

+++ 20:06 USA fordern von Russland: "Entscheidung unverzüglich revidieren" +++

Die USA fordern Russland zur sofortigen Rückkehr zum internationalen Getreideabkommen mit der Ukraine auf. "Wir fordern Russland mit Nachdruck dazu auf, seine Entscheidung unverzüglich zu revidieren", schreibt ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Adam Hodge, auf Twitter. Die Aussetzung verschärfe die unsichere Versorgungslage bei Lebensmitteln und schade Millionen bedürftigen Menschen auf der ganzen Welt.

