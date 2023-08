Bundeskanzler Olaf Scholz setzt sich im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Nord-Stream-Gaspipelines für einen Gerichtsprozess in Deutschland ein. "Wir werden herausfinden, wer es war, soweit wir das können", sagte Scholz am Montagabend bei einem Bürgerdialog in Potsdam. "Und wir werden nicht, weil uns Ergebnis nicht gefällt, das nicht zur Anklage bringen", betonte er. "Da kann keiner auf Rücksicht hoffen." Es gebe keinerlei Indizien, dass die USA oder Großbritannien hinter dem Anschlag steckten. "Wir wollen das unbedingt aufklären", sagte der Kanzler. Der Generalbundesanwalt arbeite weiter an dem Fall.

Die durch die Ostsee von Russland nach Deutschland verlaufenden Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 waren am 26. September 2022 durch Explosionen schwer beschädigt worden, sieben Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Schweden hatte später mitgeteilt, man habe an den Leitungen Reste von Sprengstoff gefunden. Das hatte Spekulationen befeuert, es handele sich um Sabotage. Seither machen sich westliche Länder und Russland gegenseitig Vorwürfe. Zuletzt hatte es auch den Verdacht gegeben, dass ukrainische Akteure hinter einem Anschlag stecken könnten.

+++ 23:06 Russischer Kampfjet stürzt in Region Krasnodar ab +++

In der südrussischen Region Krasnodar ist offiziellen Angaben zufolge ein Kampfjet abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Insasse ums Leben gekommen, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Das Schulungsflugzeug vom Typ L-39 sei bei einem Trainingsflug gerade im Landeanflug gewesen, als es aus bislang ungeklärter Ursache auf den Flugplatz stürzte. Im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine starten aus Krasnodar Kampfflugzeuge immer wieder auch ihre Angriffe auf das Nachbarland. Seit Kriegsbeginn sind bereits mehrfach russische Kampfjets auch auf eigenem Staatsgebiet abgestürzt. Oft werden technische Probleme als offizieller Grund angegeben. Erst vor wenigen Tagen kam die Besatzung einer Su-30-Maschine ums Leben, als diese über der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad abstürzte.

+++ 22:13 "Ukraine, es tut mir leid" - Russe muss anderthalb Jahre ins Gefängnis +++

Der Unternehmer Dmitrij Skurikhin wird in Russland zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Vergehen war offenbar ein Plakat, auf dem stand: "Ukraine, es tut mir leid." Ein auf Twitter verbreitetes Video zeigt ihn vor Gericht, wo er ungeachtet des staatlichen Drucks den Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf kritisiert: "Was hat der Wahnsinn in der Ukraine mit der Idee der Verteidigung unserer Interessen zu tun?", fragt er. "Fielen etwa Bomben auf unsere Städte vor dem Beginn der militärischen Spezialoperation? Das gab es nicht seit 1944." Bereits vor einem Jahr protestierte Skurikhin mit Losungen wie "Frieden für die Ukraine", die er auf die Hauswand seines Geschäfts malte. Wie der MDR damals berichtete, warnte ihn sein Anwalt. Doch für Skurikhin war klar: "Ich kann nicht anders."

+++ 21:41 Autorin aus Russland: "Eine Angst macht sich breit" +++

Die Schriftstellerin Lena Gorelik beklagt die massiven Repressionen in Russland und ein Klima der Angst. "Eine Angst macht sich breit, die viele, wenn nicht aus dem eigenen Leben, dann aus der Familiengeschichte kennen: die Angst, das Falsche zu sagen - oder sogar an der falschen Stelle zu schweigen", schreibt die in Russland geborene Autorin, die nun in München lebt, in einem Beitrag für die "Süddeutsche Zeitung": "Es hat sich in Russland etwas verschoben: Es reicht manchmal nicht mehr, zur 'schweigenden Mehrheit' zu gehören, man muss für den Krieg sein. Historische Vergleiche sind heikel, und dennoch erinnert das, was da gerade in Russland geschieht, an die dunkelsten Jahre der Sowjetunion, an die angstgetränkte Zeit des Großen Terrors."

+++ 21:14 SBU verfolgt Gruppe von Kollaborateuren in Luhansk +++

Die Ukraine startet ein Strafverfahren gegen mehrere Kollaborateure, die im russisch besetzten Luhansk gemeinsam mit den Besatzern sogenannte Wahlen organisieren. Dies berichtet der ukrainische Sicherheitsdienst SBU. Da die Verdächtigen in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine lebten, seien "umfassende Maßnahmen im Gange, um sie vor Gericht zu bringen". Der Geheimdienst geht davon aus, dass die Besatzungstruppen planen, im September 2023 gefälschte Wahlen auf lokaler und regionaler Ebene für die russischen Vertreter in Luhansk abzuhalten. Den Kollaborateuren drohen laut SBU bis zu 15 Jahre Gefängnis.

+++ 20:46 Kremltreue Tschetschenen schießen offenbar auf russische Soldaten +++

Mindestens 11 Menschen, darunter vier russische Soldaten, sollen bei Schießereien zwischen den Streitkräften von Präsident Putin im besetzten Süden der Ukraine getötet worden sein. Dies berichtet die "Times" unter Berufung auf ukrainische Quellen. Demnach kam es am Freitag zu dem Feuergefecht, als kremltreue tschetschenische Kämpfer mit russischen Soldaten in dem Dorf Urzuf zusammenstießen, das etwa 25 Meilen von der russisch besetzten Hafenstadt Mariupol entfernt liegt. Ein Berater des im Exil lebenden Bürgermeisters von Mariupol sagt, dass sieben Zivilisten, darunter zwei Mädchen im Teenageralter, bei den Kämpfen getötet worden seien. "Sie begannen, sich gegenseitig die Schultergurte abzureißen, und es kam zu einer Schießerei", so Petr Andrjuschtschenko. In einem Bericht heißt es, die Tschetschenen hätten das Feuer auf russische Soldaten und Zivilisten eröffnet, nachdem sie stark getrunken hätten.

+++ 20:26 Bartsch warnt: "Russland hat unendlich viele Eskalationsmöglichkeiten" +++

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, warnt vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs durch Russland, sollte Deutschland Kiew mit Taurus-Marschflugkörpern ausstatten. Die mögliche Lieferung des Waffensystems sei deshalb der falsche Weg, sagt Bartsch in der ntv-Talksendung #beisenherz. Statt der Lieferung neuer Waffen fordert der Linken-Politiker erneut mehr diplomatische Anstrengungen für einen Waffenstillstand. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in der Frage der Taurus-Lieferung bislang nicht festgelegt. Derzeit prüft die Bundesregierung den Wunsch der Ukraine. Dazu erklärt Bartsch: "Ich ahne ja, wie die Prüfung ausgeht. Die wird am Ende dazu führen wie bei den Leopard 2, dass geliefert wird. Das ist meines Erachtens wirklich falsch. Russland hat unendlich viele Eskalationsmöglichkeiten. Die alle heraufzubeschwören, sehe ich als falsch an", so Bartsch. "Ich wünsche mir seit Langem eine europäisch abgestimmte Friedensinitiative. Mehr für Diplomatie, so wie das afrikanische Länder machen, so wie das Brasilien, Indien machen, so wie andere das versuchen. Das muss unser Ziel sein: schnellstmöglich ein Waffenstillstand."

Die Sendung läuft heute um 23:30 Uhr sowie am Dienstag um 5:15 Uhr und 17:10 Uhr bei ntv.

Weitere Ereignisse des vorangegangenen Tages lesen Sie hier.