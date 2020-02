Vor einer Woche werden zwölf Mitglieder und Unterstützer der mutmaßlich rechtsextremen Terrorzelle "Gruppe S." festgenommen. Polizeimitarbeiter Thorsten W. spielte dabei wohl eine größere Rolle als bisher angenommen: Er war an der Vergabe von Waffenscheinen beteiligt.

Nach dem rassistischen Terroranschlag in Hanau mit zehn Toten ist das Entsetzen groß - und erneut kommt die Frage auf, wie Täter mit extremer Gesinnung an Waffen kommen. In diesem Zusammenhang ist eine Information des "Spiegels" mit Blick auf die vor einer Woche hochgenommenen mutmaßlich rechtsextremen Terrorzelle "Gruppe S." brisant. Demnach war der beschuldigte Polizeimitarbeiter Thorsten W. an der Vergabe von Waffenscheinen beteiligt.

Laut "Spiegel" war der 50-jährige W. zwischen 2013 und 2014 im Polizeipräsidium Hamm im Bereich "waffenrechtliche Erlaubnisse" tätig. Dabei soll er auch an Prüfvorgängen beteiligt gewesen sein, wer einen Waffenschein bekommt. Intern wird deshalb nun untersucht, ob der Polizeimitarbeiter so möglicherweise Gesinnungsgenossen half, legal an Schusswaffen zu kommen.

Bei den bundesweiten Razzien, bei denen in der vergangenen Woche W. und elf weitere Tatverdächtige festgenommen wurden, entdeckten die Beamten zahlreiche Waffen. So stellten sie beim mutmaßlichen Rädelsführer Werner S. - nach dem die Terrorgruppe benannt ist - eine schussbereite Pistole sicher. Bei anderen Verdächtigen fand die Polizei selbstkonstruierte Handgranaten und laut "Spiegel" zudem verdächtige Chemikalien. Bei einem mutmaßlichen Terrorhelfer wurde außerdem eine großkalibrige sogenannte Slam-Gun gefunden, wie sie der Synagogen-Angreifer von Halle verwendet hatte.

Gegen die "Gruppe S." wird wegen Terrorverdachts ermittelt. Die mutmaßlichen Rechtsextremisten sollen Anschläge auf Moscheen geplant haben. Offenbar wollten sie in bis zu zehn Bundesländern gleichzeitig Muslime gezielt während des Gebets angreifen. Vier Männer werden als Mitglieder der Terrorzelle gehandelt, acht als Unterstützer - darunter auch Polizeimitarbeiter W. Er soll sich in seiner Freizeit wie ein germanischer Krieger gekleidet und auch auf der Arbeit nicht mit seiner Meinung hinterm Berg gehalten haben. Auf einem Social-Media-Profil wurden außerdem zahlreiche Hakenkreuze und SS-Symbole gefunden. Die Polizei Hamm räumte laut "Spiegel" ein, "die einzelnen Mosaiksteine seines Agierens" nicht ausreichend geprüft zu haben.