Die ukrainischen Truppen haben laut Selenskyj seit Kriegsbeginn 21.000 Wagner-Kämpfer getötet und 80.000 verwundet. Das sagte der ukrainische Präsident in einem Interview mit der spanischen Zeitung "El Mundo". Diese "kolossalen Verluste" gäben einen Eindruck, wie groß die Söldnergruppe in der Ostukraine sei.

+++ 6:04 Ukraine: Russische Besatzer verlassen AKW Saporischschja +++

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes verlassen russische Streitkräfte und Beamte nach und nach das Kernkraftwerk Saporischschja - möglicherweise in Vorbereitung auf einen absichtlichen "Unfall" in der Anlage. Das berichtet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Drei Mitarbeiter des staatlichen russischen Kernenergieunternehmens Rosatom, die die Anlage verwalteten, reisten demnach vor Kurzem auf die russisch besetzte Krim ab. Ukrainische Mitarbeiter seien angewiesen worden, die Anlage bis zum 5. Juli zu verlassen. Die ISW-Analysten halten einen vorsätzlichen "Unfall" allerdings für unwahrscheinlich und gehen davon aus, dass die Drohkulisse die westliche Unterstützung für die Ukraine einschränken soll.

+++ 5:24 IAEA: Bislang keine Anzeichen für vermintes AKW +++

Internationale Beobachter in dem von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja haben bislang keine Anzeichen für Verminung durch die Besatzer gesichtet. Das Team der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), das dauerhaft in dem AKW stationiert ist, habe jedoch zu einigen Bereichen der Anlage noch keinen Zugang erhalten, teilte IAEA-Chef Rafael Grossi mit. Teile der Turbinenhallen und des Kühlsystems müssten noch inspiziert werden, heißt es in seinem Bericht. Vergangene Woche hatte der ukrainische Militärgeheimdienst SBU erklärt, Russland habe das AKW vermint und plane einen Terroranschlag dort. Moskau weist dies zurück und behauptet wiederum, die Ukraine plane einen Anschlag, um eine atomare Katastrophe auszulösen.

+++ 4:13 CIA ruft wegen Wagner-Aufstand in Moskau an +++

CIA- Chef William Burns hat nach der gescheiterten Meuterei in Russland mit dem russischen Spionagechef Sergej Naryschkin telefoniert. Dies berichten die "New York Times" und das "Wall Street Journal". Er habe bei dem Gespräch deutlich gemacht, dass die USA keine Rolle bei der Meuterei russischer Wagner-Söldner gespielt hätten. Laut NYT war Burns im Juni ferner nach Kiew gereist, um mit Kiew über die Gegenoffensive zu sprechen.

+++ 3:04 Polen: Wagner-Truppe könnte neue Flüchtlingskrise auslösen +++

Die Wagner-Söldner, die sich nach Belarus abgesetzt haben, könnten nach Einschätzung von Polen Mittel- und Osteuropa destabilisieren. Die Truppen könnten Migranten in Afrika benutzen, um eine Flüchtlingskrise auszulösen, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf Jacek Siewiera, den Leiter des Büros für nationale Sicherheit in Polen. Wagner-Chef Prigoschin war nach einem bewaffneten Aufstand gegen Moskau nach Belarus ins Exil gegangen. Die Wagner-Truppe war oder ist in einer Vielzahl von Ländern aktiv. Dazu gehören nachgewiesenermaßen Libyen, Mali und die Zentralafrikanische Republik.

+++ 01:29 Kuleba: Berlin darf Merkels Fehler nicht wiederholen +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warnt die Bundesregierung mit Blick auf den NATO-Gipfel davor, den Weg seines Landes in die westliche Allianz zu behindern. Springer-Zeitungen sagte er, es gebe zahlreiche Gespräche mit der Bundesregierung auf allen Ebenen zu dem Thema. Sein Appell: "Wiederholen Sie nicht den Fehler, den Kanzlerin Merkel 2008 in Bukarest gemacht hat, als sie heftigen Widerstand gegen jeden Fortschritt für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine leistete." Die damalige Entscheidung habe "die Tür aufgemacht für Putins Einmarsch in Georgien und schließlich die illegale Annexion der Krim". Wäre die Ukraine 2014 bereits Mitglied des Militärbündnisses gewesen, hätte die Krim-Annexion, den Krieg im Donbas und jetzt den Überfall auf das ganze Land nicht gegeben.

+++ 0:22 Selenskyj: Machen Fortschritte in allen Richtungen +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat der Bevölkerung und den Soldaten einmal mehr Mut zugesprochen. Land und Einwohner seien "viel stärker als irgendjemand das von uns erwartet, manchmal stärker als wir das von uns selbst gedacht haben", sagte er in seiner allabendlichen Videobotschaft. Wiederholt würdigte er die verschiedenen Einheiten der ukrainischen Streitkräfte und nannte eine Vielzahl an Kämpfern namentlich, die ihr Leben gegeben hätten für den Sieg der Ukraine. Selenskyj sagte erneut, dass die Ukraine mit ihrer Gegenoffensive vorankomme. "Wir haben Fortschritte gemacht in allen Richtungen mit unseren aktiven Aktionen."

+++ 22:55 Moskau verbietet polnische Gütertransporter +++

Die russische Regierung erlässt ein Verbot für polnische Lastwagen, die Fracht auf russischem Territorium transportieren. Es bestünden jedoch einige Ausnahmen, zitiert die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass das Verkehrsministerium. Die Verordnung schließe kritische Güter wie Medikamente und medizinische Geräte aus. Der Transport in die baltische Enklave Kaliningrad sei nicht betroffen.

+++ 21:56 Moskau sperrt Prigoschin-nahe Nachrichtenportale +++

Nach dem Aufstand der Söldnergruppe Wagner blockiert Russland mehre Nachrichtenportale einer mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in Verbindung stehenden Mediengruppe. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichten, dass mehrere Seiten des Medienunternehmens Patriot mit aktuellen Politik- und Wirtschaftsnachrichten von Russland aus nicht mehr erreichbar seien. Ihre Internetadressen tauchen auch im Verzeichnis "beschränkter Zugang" der russischen Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor auf. Zwei weitere Patriot-Portale, "Newskije Nowosti" und "Ekonomika Segodja", kündigen über Telegram an, ihre Tätigkeit einstellen zu wollen.

+++ 21:21 Russische Kriegsblogger melden Großangriff sechs ukrainischer Brigaden +++

Der populäre russische Kriegsblog Rybar meldet einen Großangriff der ukrainischen Streitkräfte nahe des Dorfes Torske in der Region Donezk. An der Attacke sollen den Informationen zufolge sechs Brigaden der Ukraine beteiligt sein. Der Angriff in diesem Gebiet komme nicht überraschend, da Kiew in den vergangenen Tagen Luftabwehrsysteme in den Frontbereich verlegt habe, schreiben die Militärblogger von Rybar. Torske liegt etwa 22 Kilometer westlich der von Russland besetzten Stadt Kreminna.

+++ 20:37 Satellitenbilder zeigen wohl Wagner-Lager in Belarus +++

Aktuelle Satellitenbilder zeigen den Bau eines neuen Feldlagers in der belarussischen Region Mahiljou. Nach Angaben des Senders Radio Liberty ist das Lager größer als vergleichbare Militärbasen in dem Land. Laut dem Journalisten Mark Krutov sind auf den Fotos 303 Mannschaftszelte zu sehen, wobei jedes zwischen 20 und 50 Soldaten beherbergen könne. Vermutet wird, dass das Lager für russische Söldner der Gruppe Wagner errichtet wird.





