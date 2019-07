Alles zur Wahl von der Leyens und ihre Rede im Europaparlament hier live bei n-tv:

+++ 8:40 SPD uneins - Oppermann unterstützt von der Leyen +++

Die SPD zeigt sich in der Personalie von der Leyen wie so oft: uneins. Im Gegensatz zu den deutschen Genossen im Europaparlament ruft Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann klar zu ihrer Wahl auf. "Ich empfehle Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin", sagt Oppermann der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". "Alles andere würde eine Schwächung der Europäischen Union bedeuten. Und das kann niemand wollen." Dass von der Leyen keine Spitzenkandidatin gewesen sei, könne ihr jetzt nicht zur Last gelegt werden, sagt Oppermann, denn das EU-Parlament sei nicht in der Lage gewesen, einen Spitzenkandidaten durchzusetzen. "Das jetzt voll auf Ursula von der Leyen abzuladen, ist mit Blick auf die Bedeutung der EU-Kommission ein zu kleines Karo."

+++ 8:33 Weber appelliert ans Parlament - und fordert mehr Demokratie +++

Eigentlich wollte er selbst den Posten, nun ruft der frühere EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber die Abgeordneten des Europaparlaments dazu auf, für Ursula von der Leyen zu stimmen. "Wir wollen Stabilität in Europa, wir wollen Handlungsfähigkeit", sagt der CSU-Politiker im ZDF. Es gehe darum, eine weitere Krisenentwicklung zu verhindern, daher müsse das Parlament die Verantwortung übernehmen. "Die nächsten fünf Jahre müssen ein Aufbruch für mehr Demokratie in Europa sein." Das Spitzenkandidatenverfahren müsse bis zur nächsten Wahl verbindlich geregelt werden.

+++ 8:27 Umstrittener EU-Spitzenbeamter Selmayr geht +++

Der umstrittene EU-Spitzenbeamte Martin Selmayr kündigt seinen Abschied aus Brüssel an. Ende nächster Woche werde er seinen Posten als Generalsekretär der EU-Kommission aufgeben, sagte Selmayr dem Politikportal Politico. "Ich werde nicht in Brüssel bleiben." Zuvor hatte Ursula von der Leyen den Abgeordneten der Europäischen Volkspartei erklärt, dass Selmayr nicht Generalsekretär bleiben werde. Der 48-jährige Vertraute des scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker war 2018 unter umstrittenen Umständen zum höchsten EU-Beamten befördert worden.

+++ 8:24 Grüne sind nicht überzeugt +++

Die Grünen-Fraktion will - Stand jetzt - von der Leyen nicht zur Kommissionspräsidentin wählen. Dies sagt der deutsche Abgeordnete Sven Giegold. Man werde sich aber genau ihre Rede anhören. In zentralen ökologischen Fragen reiche das, was sie bislang erklärt habe, bei Weitem nicht aus, sagt Giegold im ZDF. Bei Menschenrechten und Rechtstaatlichkeit habe sie sich nicht bewegt. "Man kann nicht gleichzeitig sich wählen lassen wollen von Grünen im Europäischen Parlament, die entschieden pro-europäisch sind, wie wir es immer waren, und den rechten Europa-Gegnern." In einem achtseitigen Schreiben hatte von der Leyen zuletzt Zugeständnisse gemacht und unter anderem eine weitere Reduzierung von Treibhausgasen ins Spiel gebracht. So sollen die Emissionen bis 2030 bis zu 55 Prozent gesenkt werden und damit weit über die bisherigen Pläne hinausgehen.

+++ 8:17 Barley bleibt bei Nein +++

Die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley bleibt bei ihrem Nein zur Kandidatur von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin. Mit der Nominierung und der damit einhergehenden Aufgabe des Spitzenkandidatenprinzips hätten die Staats- und Regierungschefs der EU das Parlament "bewusst überfahren", kritisiert Barley im ZDF. Die 16 deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament wollen nicht für von der Leyen stimmen. Viele Parlamentarier verstünden deren Nominierung als "Missachtung unserer Institution", sagte schon vor zwei Wochen der Chef der SPD-Gruppe, Jens Geier, im Interview mit n-tv.de an. Von der Leyen war keine Spitzenkandidatin bei der Europawahl, sondern ist die Wunschkandidatin des Europäischen Rats.

+++ 8:00 Tag der Entscheidung in Brüssel +++

Es wird der wohl wichtigste Tag in ihrem politischen Leben: Ursula von der Leyen stellt sich heute Abend zur Wahl als EU-Kommissionspräsidentin. Es dürfte dabei überaus eng werden für die CDU-Politikerin. Die Fraktionen der Sozialdemokraten, der Liberalen und der Rechtskonservativen haben sich noch nicht festgelegt. Sie muss von der Leyen mit ihrer Bewerbungsrede (ab 9 Uhr im n-tv Livestream) überzeugen. Wird sie gewählt, tritt von der Leyen am 1. November die Nachfolge von Jean-Claude Juncker an und bestimmt für fünf Jahre die Politik der EU mit. Fällt sie durch, müsste der Rat der EU-Staats- und Regierungschefs binnen eines Monats einen neuen Vorschlag machen. Immerhin eines ist jetzt schon klar: Ein Zurück nach Berlin wird es für von der Leyen nicht geben. Gestern hat sie ihren Verzicht auf das Amt der Verteidigungsministerin erklärt.