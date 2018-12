Politik

Liveticker zum Misstrauensvotum: +++ 9:56 May will sich gegen Abstimmung wehren +++

Theresa May gibt sich kämpferisch. Sie will sich gegen ein Misstrauensvotum wehren. Wenn einige bereits damit gerechnet hatten, dass die Regierungschefin zurücktritt, wird er enttäuscht. "Wir wollen unser Land einen", sagt sie. Und sie will den Brexit über die Bühne bringen. "Ich stehe hier bereit, um diesen Job zu Ende bringen."

+++ 9:41 Minister: Brexit bei May-Niederlage verschieben +++

Großbritannien muss den EU-Austritt nach den Worten von Justizminister David Gauke verschieben, sollte May ihre Vertrauensabstimmung verlieren. "Was die Verhandlungen mit der Europäischen Union anbelangt, ist es meines Erachtens unvermeidlich, dass bei einer Abstimmungsniederlage heute Artikel 50 verschoben werden muss", sagt Gauke im BBC-Radio. "Ich glaube nicht, dass wir am 29. März die Europäische Union verlassen würden."

+++ 9:07 Innenminister Javid will May unterstützen +++

Innenminister Sajid Javid will May im Amt halten. Die Regierungschefin genieße seine volle Unterstützung, sagt er. Auch Außenminister Jeremy Hunt betont, dass May er stützen werde.

+++ 8:44 Offiziell: Misstrauensvotum gegen Theresa May +++

Es ist offiziell: May muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Die erforderliche Zahl an Anträgen konservativer Abgeordneten sei erreicht worden. Das bestätigt der zuständige Ausschussvorsitzende Graham Brady.

+++ 8:05 Genügend Stimmen für ein Misstrauensvotum +++

Konservative Abgeordnete sind nach einem Bericht der BBC zunehmen zuversichtlich, genügend Stimmen für ein Misstrauensvotum gegen May zusammenzubekommen. Dazu sind die Unterschriften von 48 Parlamentariern von Mays Partei notwendig.

Die britische Premierministerin Theresa May muss sich im Streit um den Brexit-Vertrag mit der EU einem Misstrauensvotum stellen. Hintergrund ist das Chaos rund um den von May mit der Europäischen Union ausgehandelten Brexit-Vertrag. Dieser ist auch in ihrer eigenen Partei höchst umstritten. Im Liveticker von n-tv.de informieren wir Sie fortlaufend über die aktuellsten Entwicklungen.

Quelle: n-tv.de