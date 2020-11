Ein letztes Mal spricht Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin bei der Jungen Union. Doch von Abschiedsstimmung ist nichts zu spüren, vielmehr nimmt AKK den Bundestagswahlkampf in den Blick. Der dürfte ihrer Meinung nach "beinhart" werden.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Union auf einen harten Bundestagswahlkampf eingeschworen. "Das wird ein beinharter Wahlkampf, und es geht um eine sehr grundsätzliche Richtungsentscheidung", sagte die scheidende Parteivorsitzende beim digitalen Deutschlandtag der Jungen Union (JU). Den Wahlkampf könne die Union nur bestehen, "wenn wir bleiben, was wir sind: eine echte und starke Volkspartei". Die Union dürfe sich nicht vorzeitig in Sicherheit wiegen und müsse im nächsten Jahr "so stark wie möglich werden".

Zuvor hatte die Parteichefin betont, dass sie es für richtig und notwendig halte, dass das offene "Wettrennen" um den Parteivorsitz im Januar entschieden wird. "Wir werden in der Sitzung des Bundesvorstandes am 14. beschließen, dass wir im Januar den Parteitag durchführen werden", sagte Kramp-Karrenbauer. "Und ich glaube, die letzten Wochen haben gezeigt, dass das auch richtig und dass das auch notwendig ist." Für Kramp-Karrenbauers Nachfolge an der CDU-Spitze kandidieren Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Mit Blick auf die aktuellen Corona-Maßnahmen betonte Kramp-Karrenbauer, dass weitere Schließungen von Branchen stark vom Verhalten der Bevölkerung in Deutschland abhängen. Allen müsse klar sein, dass der Staat im Notfall weiter sehr viel Geld einsetzen müsse, um finanzielle Hilfen für Unternehmen zu leisten. Dieses Geld fehle dann für Zukunftsausgaben. Deshalb müssten die Zahlen an Corona-Neuinfektionen sinken - schon mit Blick auf die Generationengerechtigkeit.

Auf dem Jahrestreffen, das online stattfindet, stellt sich JU-Chef Tilman Kuban zur Wiederwahl, und auch über den Rest des Bundesvorstands wird abgestimmt. Der Unions-Nachwuchs erwartet neben Kramp-Karrenbauer auch CSU-Chef Markus Söder, Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus, Bildungsministerin Anja Karliczek und Gesundheitsminister Jens Spahn im Livestream.