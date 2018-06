Politik

Asyl-Einigung beim EU-Gipfel: Abkommen mit Madrid und Athen getroffen

Angela Merkel schließt beim EU-Gipfel erste bilaterale Abkommen in der Flüchtlingspolitik ab. Madrid und Athen wollen künftig Flüchtlinge aus Deutschland zurücknehmen, die bereits in Spanien beziehungsweise Griechenland registriert wurden.

Deutschland hat mit Griechenland und Spanien am Rande des EU-Gipfels eine politische Vereinbarung über die Rückführung von Migranten abgeschlossen. Das gab der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, via Twitter bekannt. In der Vereinbarung heißt es, die beiden Staaten seien bereit, künftig diejenigen Asylsuchenden wieder aufzunehmen, die von deutschen Behörden an der deutsch-österreichischen Grenze festgestellt werden und die in der Fingerabdruckdatei Eurodac bereits einen Eintrag in Spanien oder Griechenland haben. Das bedeutet, dass die Flüchtlinge dort zuvor schon als Schutzsuchende registriert wurden.

Deutschland sagte im Gegenzug zu, offene Fälle von Familienzusammenführungen in Griechenland und Spanien "schrittweise" abzuarbeiten. In den zwei Staaten sitzen viele Migranten fest, deren Angehörige in Deutschland leben.

Weiter legt die Vereinbarung fest, dass die "operativen Einzelheiten der vorstehenden Maßnahmen" in den nächsten vier Wochen vereinbart und regelmäßig überprüft werden. "Die Zusammenarbeit beginnt unmittelbar, nachdem eine entsprechende Vereinbarung erzielt wurde."

Merkel hatte sich auf dem Gipfel zur Entschärfung des Asylkonflikts mit der CSU sehr um bilaterale Abkommen mit einzelnen Ländern zur Rückführung von Flüchtlingen bemüht. Gestern hatte sie deshalb auch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gesprochen.

Tusk warnt vor hohen Hürden

Ob die neue Vereinbarung und die übrigen Gipfelbeschlüsse reichen, um den erbitterten Koalitionsstreit zwischen Merkels CDU und der Schwesterpartei CSU beizulegen, blieb zunächst unklar. Innenminister Horst Seehofer hatte damit gedroht, an den deutschen Grenzen Asylbewerber zurückzuweisen, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Merkel will das mit einer europäischen Lösung verhindern.

EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte derweil vor hohen Hürden bei der Umsetzung des jüngsten Flüchtlingsabkommens aller EU-Staats- und Regierungschefs. Es sei viel zu früh, um von einem Erfolg zu sprechen, sagte Tusk nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Die Vereinbarung der 28 EU-Staaten sei noch der "einfachste Teil" im Vergleich mit dem, was die Länder bei der Umsetzung erwarte.

Staats- und Regierungschefs hatten sich am frühen Morgen auf einen Kompromiss im Streit über die Migrationspolitik geeinigt. Unter anderem sollen auf freiwilliger Basis gemeinsame Asylzentren innerhalb der EU eingerichtet werden. Auch soll der Vorschlag von Flüchtlingseinrichtungen in Drittstaaten geprüft werden. Kanzlerin Angela Merkel zog ein positives Fazit.

Quelle: n-tv.de