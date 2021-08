Die Maschine war in der an Afghanistan grenzenden südlichen Provinz Surchondarjo abgestürzt. (Archivbild)

Aus Angst vor den Taliban verlassen Dutzende afghanische Soldaten das Land. Dafür nutzen sie unter anderem Militärflugzeuge. Eines dringt dabei in den Luftraum Usbekistans ein und wird vom Militär abgeschossen.

Ein afghanisches Militärflugzeug mit Soldaten an Bord ist am Sonntagabend offenbar auf der Flucht nach Usbekistan abgestürzt. "Das Militärflugzeug hat illegal die Grenze zu Usbekistan überquert. Eine Untersuchung ist im Gange", sagte Bachrom Sulfikarow, Sprecher des usbekischen Verteidigungsministeriums, der Nachrichtenagentur AFP. Die Maschine sei von der Luftabwehr abgeschossen worden, teilte das usbekische Verteidigungsministerium nach Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA mit. Das Flugzeug habe versucht, in den usbekischen Luftraum einzudringen. Der Pilot habe sich mit dem Schleudersitz retten können.

Die Maschine war in der an Afghanistan grenzenden südlichen Provinz Surchondarjo abgestürzt. Nach Angaben des Arztes Bekpulat Okbojew wurden am Sonntagabend zwei Patienten in afghanischen Armeeuniformen in seinem Krankenhaus in Surchondarjo eingeliefert. Beide wiesen demnach Brüche auf, sagte Okbojew. Einer von ihnen sei mit dem Fallschirm abgesprungen. Drei weitere Männer, vermutlich afghanische Soldaten, seien bereits am Samstag in sein Krankenhaus gebracht worden, fügte er hinzu.

Im Nachbarland Afghanistan hatten die radikalislamischen Taliban am Sonntag die Hauptstadt Kabul erobert und die Macht übernommen. Die afghanische Regierung räumte ihre Niederlage ein, Präsident Aschraf Ghani floh ins Ausland. Schon seit Beginn der Taliban-Offensive hatten afghanische Einheiten immer wieder versucht, in zentralasiatische Nachbarstaaten zu fliehen.

Deutschland, die USA und andere westliche Staaten arbeiteten am Montag mit Hochdruck daran, ihre Staatsbürger und afghanische Mitarbeiter auszufliegen. Die deutsche Luftwaffe entsandte mehrere Transportflugzeuge nach Afghanistan, die eine Luftbrücke zwischen Kabul und der usbekischen Hauptstadt Taschkent errichten sollen. In Taschkent sollten dann zivile Chartermaschinen die Ausgeflogenen abholen und nach Deutschland bringen.

Dutzende afghanischen Soldaten versuchen derzeit das Land auf dem Luftweg zu verlassen. Mehrere Militärmaschinen mit über 100 Soldaten landeten nach Angaben des Außenministeriums in Tadschikistan in der Stadt Bokhtar. Man habe den Flugzeugen den Eintritt in den eigenen Luftraum erlaubt, nachdem diese ein Notsignal gesendet hätten, berichtet RIA unter Berufung auf das Außenministerium in Tadschikistan.