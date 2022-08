Bei einem Drohnenangriff in Afghanistan haben US-Militärs offenbar den Chef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, getötet. Das berichten mehrere US-Medien. Präsident Biden will sich in den nächsten Stunden selbst zu der Militäroperation äußern.

Die USA haben Medienberichten zufolge bei einem Drohnenangriff in Afghanistan den Chef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, getötet. "Am Wochenende haben die Vereinigten Staaten eine Anti-Terror-Operation gegen ein wichtiges Al-Kaida-Ziel in Afghanistan durchgeführt", erklärte ein hochrangiger Regierungsbeamter in Washington. "Die Operation war erfolgreich und es gab keine zivilen Opfer." Laut übereinstimmenden Berichten von US-Medien wie der "New York Times" und dem Sender CNN, war das Ziel al-Sawahiri.

Der Ägypter hatte die Führung von Al-Kaida nach dem Tod von Osama bin Laden übernommen, den US-Spezialeinheiten 2011 in Pakistan getötet hatten. Al-Sawahiri gilt als eine zentrale Figur hinter den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA mit rund 3000 Toten. Die USA hatten ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Die US-Regierung hat seinen Tod noch nicht bestätigt, US-Präsident Joe Biden will sich am Abend (01.30 Uhr MESZ) in einer Fernsehansprache selbst zu dem Einsatz äußern. Biden soll dem Weißen Haus zufolge auf einem Balkon der Regierungszentrale sprechen. Der Präsident befindet sich derzeit wegen einer Corona-Infektion in Isolation.

Die radikalislamischen Taliban haben derweil den USA einen Drohnen-Angriff auf ein Wohnviertel in Kabul vorgeworfen. Am Sonntag sei dort ein Haus beschossen worden, sagte der Sprecher der Extremisten, Sabihullah Mutschahid. Die Taliban verurteilten in aller Entschiedenheit den Angriff als Bruch internationaler Prinzipien und des Vertrages zum Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Die Taliban hatten im vergangenen Sommer Afghanistan vollständig eingenommen. Die USA und ihre Verbündeten verließen damals nach jahrelangem Militäreinsatz das Land. Die Taliban-Regierung wird international nicht anerkannt.