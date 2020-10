Nicht erst seit Corona veröden die Innenstädte. Die Krise könnte jetzt aber zu einer Pleitewelle im Einzelhandel führen. Wirtschaftsminister Altmaier will die auch mit flexibleren Öffnungszeiten bekämpfen.

Vor dem Innenstadt-Gipfel in seinem Ministerium fordert Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier flexiblere Ladenöffnungszeiten für den Einzelhandel. Darüber habe er schon häufiger mit SPD-Arbeitsminister Heil diskutiert. "Ich wünsche mir, dass wir da einen Schritt vorankommen", sagte der CDU-Politiker im "Frühstart" von ntv.

Altmaier hatte sich bereits im Juni für einen oder zwei zusätzliche verkaufsoffene Sonntage ausgesprochen, um Umsatzverluste aus dem Corona-Lockdown im Frühjahr auszugleichen. Flexiblere Öffnungszeiten seien aber auch im Kampf gegen das Virus sinnvoll. "Jetzt muss man überlegen, wie man das Einkaufen so organisieren kann, dass sich die Menschen nicht in dichten Trauben vor den Geschäften drängen und Infektionsrisiken entstehen, sondern dass alle entspannt einkaufen können und sich der Andrang verteilen kann."

Bei dem Treffen im Ministerium will Altmaier mit Handelsverbänden, Kommunen und Experten diskutieren, wie man die Verödung vieler Innenstädte bekämpfen kann. "Das wird nur gehen, wenn wir neue und frische Ideen finden, wenn wir nicht versuchen, das, was sich geändert hat, abzuwehren." Man könne beispielsweise überlegen, die Ladentheke der Einzelhändler in der Innenstadt "digital zu verlängern". So könnten die Bürger bei ihrem Lieblingsladen online bestellen, damit der die Provision davon habe.

Mit Blick auf die Forderung nach autofreien Innenstädten zeigte sich der Wirtschaftsminister skeptisch. "Ich bin da sehr zurückhaltend." Wenn die Innenstädte autofrei sein sollen, müsse sichergestellt sein, dass weniger mobile, ältere Menschen weiterhin einkaufen und die Waren problemlos angeliefert werden könnten. Altmaier betonte, man wolle in den Citys die Abgasemissionen verringern. Das gehe zum Beispiel, indem man elektrische Fahrangebote schaffe.

Viele kleinere Einzelhändler kämpfen in den Einkaufspassagen mit hohen Mieten. Altmaier lehnte es bei ntv dennoch ab, dass der Staat mehr Immobilien kauft, um die Mietpreise zu senken. "Wir haben ein inzwischen wachsendes Bewusstsein dafür, dass die Hauseigentümer und die Mieter in einem Boot sitzen", so der Minister. "Wenn erst einmal vier oder fünf Läden in einer Straße leer stehen, dann kommen auch weniger Läden dazu, weil leere Einkaufsstraßen wenig Anreiz bieten." Die Kommunen sollten aber dafür sorgen, dass leerstehende Läden von jungen, kreativen Unternehmen bewohnt werden können.