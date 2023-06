Noch schweigt sie über ihre Gründe. Hessens frühere SPD-Landeschefin verlässt ihre Partei. Spekulationen zufolge könnte es einen Zusammenhang zum Asylkompromiss der EU-Länder geben, den Ypsilanti ablehnt. In Hessens SPD glaubt man aber auch: Der neue Asylkompromiss sei "eher das i-Tüpfelchen" gewesen.

Die frühere hessische SPD-Landeschefin Andrea Ypsilanti ist aus der Partei ausgetreten. Ein Sprecher des hessischen Landesverbands in Wiesbaden sagte, die 66-Jährige habe ihren Austritt erklärt, der somit vollzogen sei. Gründe waren zunächst nicht bekannt. Ypsilanti ließ für den Abend eine Erklärung ankündigen.

Zuerst hatte der Hessische Rundfunk (HR) über den Austritt berichtet und einen Zusammenhang zum Asylkompromiss der EU-Länder hergestellt. Bei Twitter hatte Ypsilanti zuvor eine Mitteilung der Bundesinnenministerin und hessischen SPD-Chefin Nancy Faeser kritisiert. Faeser sprach von einem "historischen Erfolg" - Ypsilanti kommentierte dies mit den Worten: "Nicht dein Ernst."

Die EU-Länder hatten am Donnerstag den Weg für umstrittene Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen frei gemacht. An den Verhandlungen dafür war Faeser beteiligt. Faeser will sich beim SPD-Landesparteitag an diesem Samstag in Hanau offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober wählen lassen.

Gescheiterte Wahl zur Ministerpräsidentin

Ypsilanti war von 2003 bis 2009 Landesvorsitzende der SPD. Zwischen 2007 und 2009 war sie zudem Fraktionschefin. Ypsilanti hatte sich 2008 trotz gegenteiligen Versprechens mithilfe der Linken zu Hessens erster Ministerpräsidentin wählen lassen wollen. Vier Abweichler aus den eigenen Reihen verhinderten das.

Der hessische SPD-Generalsekretär Christoph Degen sagte zu Ypsilantis Parteiaustritt: "Ich bedauere das sehr." Ihre Expertise werde fehlen. Degen sprach von einem schleichenden Prozess der Entfremdung zwischen Ypsilanti und der Partei in den vergangenen Jahren. Der neue Asylkompromiss sei "eher das i-Tüpfelchen" gewesen.