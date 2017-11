Politik

Zwischenfall vor UN-Tribunal : Angeklagter soll Gift eingenommen haben

20 Jahre soll der bosnische Kroate wegen Kriegsverbrechen ins Gefängnis. Als das UN-Kriegsverbrechertribunal das Urteil spricht, zieht Slobodan Praljak eine kleine Flasche aus der Tasche und trinkt eine Substanz. Sein Anwalt spricht von Gift.

Vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) in Den Haag hat sich ein dramatischer Vorfall abgespielt: Der Angeklagte Slobodan Praljak nahm nach Angaben seines Anwalts offenbar Gift, als die Richter die 20-jährige Haftstrafe gegen ihn bestätigten. Der 72-jährige Praljak, ein ehemaliger bosnisch-kroatischer Offizier, rief im Gerichtssaal, er sei "kein Krimineller", und nahm dann einen Schluck aus einer kleinen braunen Flasche.

Nach dem Zwischenfall vor dem UN-Tribunal in Den Haag befindet sich der Angeklagte in medizinischer Behandlung. Er sei am Leben und werde von Ärzten betreut, teilte der ICTY mit.

In dem Berufungsverfahren vor dem UN-Tribunal erfolgte die Urteilsverkündung im Fall von insgesamt sechs ehemaligen politischen und militärischen Führern der bosnischen Kroaten während des Bosnien-Kriegs (1992-1995).

Außer Praljak handelt es sich um den ehemaligen "Regierungschef" der selbstproklamierten Bosnisch-kroatischen Republik Herceg-Bosna, Jadranko Prlic, den ehemaligen Verteidigungsminister Bruno Stojic sowie drei Militärs. Gegen Prlic wurde die 25-jährige Haftstrafe aufrecht erhalten, wie das Gericht am Mittwoch urteilte. Die sechs Angeklagten waren 2013 für schuldig befunden worden, an der Vertreibung bosnischer Muslime beteiligt gewesen zu sein, um ein kroatisches Territorium zu gründen.

Quelle: n-tv.de