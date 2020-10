In der Nähe von Paris kommt es zu einem brutalen Angriff: Berichten zufolge wird ein Mann auf offener Straße enthauptet. Die Polizei riegelt zwei Gebiete ab. Terrorermittler sind eingeschaltet.

Ein Mann ist Berichten zufolge in der Nähe von Paris auf offener Straße enthauptet worden, anderen Angaben zufolge wurde das Opfer in der U-Bahn angegriffen. Der Vorfall soll sich am späten Nachmittag nahe einer Bildungseinrichtung in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris ereignet haben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP. Die Anti-Terror-Fahnder der französischen Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen - unter anderem wegen Mordes mit Terrorhintergrund, wie die Behörde bestätigte.

Nach Informationen der "Daily Mail" soll der mutmaßliche Täter eine Sprengstoffweste getragen und eintreffende Beamte unter anderem mit einer Pistole bedroht haben. Sprengstoffexperten wurden hinzugezogen. Die Polizei schrieb auf Twitter, dass in Conflans-Sainte-Honorine aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten.

Der mutmaßliche Angreifer soll geflohen und in der nahe gelegenen Stadt Éragny-sur-Oise von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden sein, so die Agentur weiter. Andere Medien berichteten, der Mann sei von der Polizei getötet worden. Auch in Éragny-sur-Oiserief die Polizei via Twitter dazu auf, den Bereich zu meiden, ohne weitere Angaben zu machen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar.