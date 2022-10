Propaganda bei einer Rekrutierungsaktion in Russland (Symbolbild). Der Truppenübungsplatz in Belgorod wird zur Ausbildung Freiwilliger genutzt.

Auf einem Übungsplatz in der russischen Grenzregion Belgorod eröffnen Angreifer offenbar das Feuer auf eine Gruppe Rekruten für den Krieg in der Ukraine. Mindestens elf Menschen sterben. Die Schützen stammen laut den russischen Behörden aus einer ehemaligen Sowjetrepublik.

Bei Vorbereitungen von Rekruten für den Krieg in der Ukraine sind bei einem Zwischenfall mit Waffen nahe der Stadt Belgorod im Südwesten Russlands mindestens elf Menschen getötet worden. 15 weitere wurden verletzt, wie das Verteidigungsministerium in Moskau der Staatsagentur Tass zufolge mitteilte. In anderen russischen Medien war von bis zu 22 Toten die Rede.

Zwei Personen hätten auf einem Truppenübungsplatz das Feuer eröffnet. Sie hätten auf eine Gruppe Freiwillige geschossen, die in der Ukraine kämpfen wollten, hieß es unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Die Angreifer seien erschossen worden. Das Ministerium sprach von einem Terroranschlag. Zwei Bürger eines GUS-Staates seien laut Ministerium dafür verantwortlich.

Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) ist ein loser Staatenverbund ehemaliger Sowjetstaaten. Russlands Präsident Wladimir Putin will rund 300 000 Reservisten einziehen lassen, um nach den Niederlagen der russischen Armee in der Ukraine die dort noch besetzten Gebiete zu halten. Die Region Belgorod grenzt an die Ukraine.