Mehr als 24 Stunden, nachdem der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny in ein Omsker Krankenhaus eingeliefert wurde, erklären seine behandelnden Ärzte, sie hätten kein Gift in seinem Körper gefunden. Eine Erklärung für seine plötzliche Erkrankung liefern sie allerdings auch nicht.

Im Körper des schwer erkrankten russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny wurde nach Angaben seiner behandelnden Ärzte im russischen Omsk kein Gift nachgewiesen. "Bisher wurde kein Gift im Blut und Urin gefunden", sagte der stellvertretende Chefarzt des Krankenhauses, Anatoli Kalinitschenko, vor Journalisten. Die Diagnose stehe zwar vollständig fest, sie könne aber noch nicht bekannt gegeben werden. Bisher seien nur Nawalnys Frau und sein Bruder darüber informiert worden.

Zuvor hatte der ärztliche Leiter der Klinik, Alexander Murachowski, erklärt, Nawalny könne derzeit nicht nach Deutschland ausgeflogen werden. Zunächst müsse dessen Zustand stabilisiert werden. Anhänger Nawalnys haben ein Rettungsflugzeug organisiert, das ihn zur Behandlung in eine Berliner Klinik bringen soll. Die Maschine ist nach "Bild"-Informationen am frühen Morgen in Nürnberg gestartet und den Flugdaten zufolge inzwischen in Omsk gelandet. Die Stadt liegt 2200 Kilometer östlich von Moskau.

Aus Nawalnys Team hatte es kurz zuvor geheißen, es sei ein vermutlich "tödliches Mittel" bei Nawalny gefunden worden. Die Polizei habe den Ärzten mitgeteilt, dass sie diesen gefährlichen Stoff gefunden habe, sagte der Chef von Nawalnys Anti-Korruptions-Fonds, Iwan Schdanow. Das Gift sei demnach nicht nur gefährlich für Nawalny, sondern auch für die Umgebung, weshalb das Tragen von Schutzanzügen angewiesen worden sei. Wegen der laufenden Ermittlungen sei nicht mitgeteilt worden, um welchen Stoff es sich handele, so Schdanow.

Der 44-jährige Nawalny wird seit gestern auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der sibirischen Großstadt Omsk behandelt. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch kritisierte, dass die Ärzte bisher keinen Transport des Patienten zur Behandlungen im Ausland erlaubten. Sie rief die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf, um den Transport zu erzwingen. Sein Team geht nach wie vor davon aus, dass der Oppositionelle vergiftet wurde.