In politisch schwierigen Zeiten bekennt sich der SignsAward zur EU. Kurz vor der Europawahl wird der frühere Kommissionspräsident Barosso wegen seines couragierten Einsatzes für die Staatengemeinschaft ausgezeichnet.

José Manuel Barosso ist Zeichensetzer des Jahres. Er wurde beim diesjährigen SignsAward in der Kategorie "Stärkung Europas" ausgezeichnet. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident erhielt die Auszeichnung aufgrund seines couragierten Einsatzes für ein einheitliches Europa, seine außerpolitischen Leistungen und Friedensmissionen auf internationaler Ebene, sagte der ehemalige EU-Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering in der Laudatio. Barossio folgt damit Vorjahrespreisträger IOC-Präsident Thomas Bach.

Die renommierten Awards werden seit 2011 jedes Jahr in zehn Kategorien vergeben. Der thüringische CDU-Chef Mike Mohring erhielt eine Auszeichnung für die "Ehrlichkeit in der Kommunikation". Der Spitzenpolitiker ist im vergangenen Jahr an Krebs erkrankt. Wegen der medialen Präsenz und des damit verbundenen öffentlichen Diskurses habe er vielen anderen Erkrankten Mut gemacht und eine generelle Debatte zum Krankheitsbild Krebs ausgelöst, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Preis wurde von dem deutschen Hochsprung-Star Tim Lobinger übergeben, der einst selbst an Krebs erkrankt war.

In der Kategorie "Glaubwürdigkeit in der Politik" bekam Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner den SignsAward. Sie wurde für ihr offenes Wort und diskursive Kommunikation geehrt. Auch beim Thema "Nachhaltigkeit in der Kommunikation" wurde Engagement gewürdigt: Der Sänger Joris, der sich zusammen mit Viva con Agua für sauberes Trinkwasser und einen nachhaltigen Umgang mit den knappen Ressource in vielen Ländern Afrikas sowie Indien und Nepal einsetzt, bekam dafür eine Auszeichnung.

Jedes Jahr wird der SignsAward an herausragende "Zeichensetzer" aus Politik, Wirtschaft und Kultur vergeben. Hinter der Ehrung steht die Verlagsgruppe Weimer Media Group. "Kurz vor der Europawahl bekennen wir uns in politisch schwierigen Zeiten zur Europäischen Union", betonten die Verleger Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer. Zu der Gala im Berliner Ritz-Carlton - die feierliche Veranstaltung fand in diesem Jahr zum ersten Mal in der Hauptstadt statt - kamen über 250 Gäste.