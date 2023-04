Auf Abgeordnetenreise in Japan

Auf Abgeordnetenreise in Japan Bericht: Ex-Unions-Politiker Hauptmann soll Frau vergewaltigt haben

Bereits im März 2021 fällt Mark Hauptmann als zentrale Figur in der Masken- und Lobbyaffäre des Bundestags auf. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam wegen eines schwerwiegenden Vorwurfs gegen den Ex-Abgeordneten: Auf einer Japanreise soll er sich an einer Frau vergangen haben.

Der ehemalige Unionsabgeordnete Mark Hauptmann soll während einer Abgeordnetenreise nach Japan eine Frau vergewaltigt haben. Diesem Verdacht geht nun die Staatsanwaltschaft Potsdam nach, wie der "Spiegel" berichtete. Der Vorfall soll sich demnach im Juli 2019 ereignet haben. Das mutmaßliche Opfer sei eine Mitarbeiterin an einer deutschen Auslandsvertretung in Japan, heißt es weiter. Den genauen Ort nenne das Magazin zum Schutz der Frau nicht.

Hauptmann war damals Teil einer Gruppe junger Bundestagsabgeordneter, die gemeinsam deutsche Unternehmer sowie Vertreter aus Parlament und Regierung in Japan besuchten. Mit ihm reisten etwa die Parteikollegen Christoph Ploß und Philipp Amthor. Zu der mutmaßlichen Tat möchte sich laut dem "Spiegel" keiner der Mitreisenden äußern. Einige Delegationsmitglieder seien jedoch an dem in Frage stehenden Abend noch unterwegs gewesen, heißt es. Unter anderem habe es einen Karaoke-Abend gegeben.

Nach der mutmaßlichen Tat habe die Frau zunächst ihre Vorgesetzte informiert. Ihr sei jedoch geraten worden, von einer Strafverfolgung abzusehen, berichtet das Magazin weiter. Den Recherchen zufolge reiste sie jedoch vor rund zwei Wochen nach Deutschland, wo sie die Ermittler aus Potsdam zu dem Fall vernahmen. Hauptmann selbst wurde demnach bereits Ende vergangenen Jahres über die Vorwürfe informiert. Er sei zur Vernehmung geladen worden, dort allerdings nie erschienen. Der ehemalige CDU-Politiker bestreite die Tat, heißt es in dem Magazin.

Auswärtiges Amt erst ein Jahr später informiert

Nach einer Lobbyaffäre legte Hauptmann bereits im März 2021 sein Mandat nieder. Ihm wurde vorgeworfen, sich für Gegenleistungen für die Interessen der aserbaidschanischen Regierung einzusetzen. Zudem soll er Provisionen für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken kassiert haben. Der ehemalige Abgeordnete bestritt die Tat. Während die Ermittlungen in diesem Fall wegen mangelnden Tatverdachts eingestellt wurden, erhob die Staatsanwaltschaft Meiningen im Dezember 2022 Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Hauptmann.

Von der mutmaßlichen Tat in Japan habe das Auswärtige Amt erst ein Jahr später, Mitte 2020, erfahren, heißt es im "Spiegel" weiter. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wurde laut dem Bericht nicht in Kenntnis gesetzt - offenbar, weil sich der Vorfall vor ihrem Amtsantritt zutrug. Sie soll erst durch die Recherche der Presse informiert worden sein. Dem Bericht zufolge machte Baerbock intern deutlich, dass Fälle wie die Vorwürfe gegen Hauptmann aufgeklärt werden müssten. In den jüngst veröffentlichten "Leitlinien für eine feministische Außenpolitik" ist von einer "Null Toleranz"-Politik gegenüber sexueller Belästigung und Sexismus die Rede.