Statt des russischen Präsidenten Putin steigt Außenminister Lawrow in den Flieger zum G20-Gipfeltreffen. Doch kurz nach seiner Ankunft geht es dem 72-Jährigen einem Bericht zufolge gesundheitlich so schlecht, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden muss. Moskau dementiert.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow soll nach seiner Ankunft zum G20-Gipfel auf Bali in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Wie die indonesischen Behörden mitteilten, wurde der 72-Jährige ins Krankenhaus gebracht, nachdem er bei seiner Ankunft zum Gipfeltreffen gesundheitliche Probleme hatte. Er werde wegen eines Herzleidens im Sanglah-Krankenhaus in der Provinzhauptstadt Denpasar behandelt, sagten demnach indonesische Regierungs- und Medizinbeamte.

Das russische Außenministerium wies die Darstellung über den Krankenhaus-Aufenthalt des Chefdiplomaten umgehend zurück. "Wir sind hier mit Sergej Wiktorowitsch in Indonesien und lesen den Ticker und trauen unseren Augen nicht", teilte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa in Nusa Dua auf der Insel Bali mit. Das sei nun schon die höchste Form der Fakes, meinte sie.

Auch Lawrow selbst wies kurze Zeit später den Bericht von AP zurück. Sprecherin Sacharowa teilte auf Telegram ein Video von Lawrow, wie er auf seiner Hotel-Terrasse im T-Shirt und kurzer Hose sitzt. Der Chefdiplomat schimpfte über westliche Journalisten, dessen Berichte er als Falschmeldungen bezeichnete.

Der Außenminister will an diesem Dienstag eine Rede auf dem G20-Gipfel der großen Industrienationen halten. Eigentlich hätte der russische Präsident Wladimir Putin zum Treffen kommen sollen, schickte stattdessen aber Lawrow nach Indonesien.