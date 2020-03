Pete Buttigieg soll laut übereinstimmenden Medienberichten aus dem Kandidaten-Rennen der Demokraten für die US-Präsidentschaft aussteigen. Die Medien berufen sich auf das Umfeld des Politikers. Der 38-Jährige hatte bei der vergangenen Vorwahl in South Carolina enttäuschend abgeschnitten.

Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg zieht nach Medienberichten seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten zurück. Das meldeten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des früheren Bürgermeisters von South Bend (Indiana).

Bei der Vorwahl im US-Bundesstaat South Carolina am Samstag hatte der 38-Jährige mit enttäuschenden 8,3 Prozent abgeschnitten. Das Wahlkampfteam von Buttigieg kündigte an, sich in den nächsten Stunden zu äußern.

Noch bevor das Team von Buttigieg die Meldungen offiziell bestätigt, kommentiert US-Präsident Donald Trump die Lage: "Buttigieg ist raus. Alle seine Super-Tuesday-Stimmen gehen an den verschlafenen Joe Biden. Großartiges Timing", twittert er unter anderem.

Am kommenden Dienstag findet in den USA der sogenannte Super Tuesday statt, an dem viele wichtige Bundesstaaten ihre Vorwahlen abhalten. Es ist der Tag, an dem bei den Vorwahlen die meisten Delegierten gewählt werden.