Politisches Novum in der deutschen Hauptstadt: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik muss eine Wahl auf Landesebene wiederholt werden. Wie fallen die Mehrheitsverhältnisse diesmal aus? Ein Blick auf den ntv.de-Koalitionsrechner mit den aktuellen Zahlen.

Am kommenden Sonntag wird in Berlin gewählt: Knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte sind in der deutschen Hauptstadt aufgerufen, die Macht- und Mehrheitsverhältnisse im Berliner Abgeordnetenhaus neu zu bestimmen. Die letzten Umfragen vor dem Wahltag deuten auf deutliche Zugewinne der bisher stärksten Oppositionspartei, der CDU, hin. Das bisher amtierende Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und den Linken muss sich im Vergleich zur beanstandeten Wahl im September 2021 auf Stimmverluste einstellen.

Der ntv.de Koalitionsrechner zur Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl 2023:

Gestützt auf die jüngsten Umfrageergebnisse zeichnet sich ein knapper Wahlausgang ab. Wird das Ergebnis für eine Fortsetzung der rot-grün-roten Regierungskoalition unter der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) reichen? Können die Grünen unter Spitzenkandidatin Bettina Jarasch die SPD in der Wiederholungswahl auf den letzten Metern doch überholen? Oder kommt es zum Machtwechsel in Berlin mit CDU-Mann Kai Wegner?

In den Umfragen führt die CDU deutlich bis zu 26 Prozent vor den Sozialdemokraten. Für die SPD rechnen die Meinungsforscher mit einem Ergebnis zwischen 17 bis 21 Prozent. Die Grünen, die derzeit mit SPD und Linken in einer Dreierkoalition regieren, werden bei 17 bis 18 Prozent gesehen. Die Linke erreicht den Befragungen zufolge 11 bis 12 Prozent, die AfD 10 Prozent und die FDP 5 bis 6 Prozent. Damit wackelt der Einzug der FDP ins Abgeordnetenhaus.

Rein rechnerisch wäre bei diesen Werten unter anderem eine Fortsetzung der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken möglich. Eine Mehrheit hätten aber auch Dreierbündnisse unter CDU-Führung - viel politischen Spielraum gibt es hier allerdings nicht. Unter Umständen könnte es nach der Abgeordnetenhauswahl auch für eine Koalition aus CDU und SPD reichen. Vieles hängt davon ab, ob es die Liberalen in Berlin über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen.

Klare Aussagen zu möglichen Koalitionen haben die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten von CDU und SPD kurz vor der Wahl bisher vermieden. Giffey und Wegner bekräftigten jeweils ihren Führungsanspruch.

Entscheidung liegt beim Wähler

"Ich führe keinen Koalitionswahlkampf", sagte die Regierende Bürgermeisterin zwei Tage vor dem Wahltermin. Sie halte an dem Ziel fest, die SPD bei der Wahl am Sonntag zur "führenden Kraft" zu machen. Der Spitzenkandidat der in Umfragen führenden CDU, Wegner, gab als sein Wahlziel einen "politischen Wechsel" aus. Diesen werde es nur mit einer "starken CDU" geben, sagte er. Die Umfragen seien am Ende nur "Momentaufnahmen". Jetzt müssten die Wähler entscheiden.

Das Berliner Abgeordnetenhaus ist das Landesparlament von Berlin und besteht aus mindestens 130 Abgeordneten. Davon werden 78 in den Wahlkreisen nach den Grundsätzen der relativen Mehrheitswahl (Erststimme) und die übrigen aus Listen gewählt (Zweitstimme). Es werden nur Wahlvorschläge berücksichtigt, die mindestens 5 Prozent der Zweitstimmen oder ein Direktmandat erhalten. Gewählt werden die Abgeordneten in der Regel für fünf Jahre.

Bei der regulären Wahl zum Abgeordnetenhaus parallel zur Bundestagswahl am 26. September 2021 gab es gravierende Pannen. Der Berliner Verfassungsgerichtshof entschied deswegen im vergangenen November, dass die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen ungültig sind und wiederholt werden müssen.