In der Hauptstadt fehlen am Wahlsonntag Stimmzettel, einige werden vertauscht, offenbar geben auch Minderjährige unberechtigterweise Stimmen ab. Der Senat folgt nun der Bitte der Landeswahlleiterin Michaelis. Mit ihrer Abberufung übernimmt sie Verantwortung für die Fehler.

Der Berliner Senat hat nach dem chaotischen Ablauf der Wahlen in der Hauptstadt Landeswahlleiterin Petra Michaelis ihrem Wunsch entsprechend von ihrem Amt abberufen. Die Abberufung sei "mit Respekt für die Erklärung der Landeswahlleiterin, Verantwortung für die Umstände der Wahldurchführung am 26. September 2021 zu übernehmen", verbunden, hieß es nach einer Sitzung. Der Senat spreche Michaelis für ihr über zehnjähriges nebenamtliches Engagement als Landeswahl- und Landesabstimmungsleiterin "seinen Dank aus", hieß es weiter.

Der Senat will bei der Aufarbeitung der Organisationsprobleme und Pannen bei den Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus externe Fachleute hinzuziehen. Diese sollen die Geschehnisse bewerten und analysieren, "was sich in Zukunft ändern muss", wie Finanzsenator Matthias Kollatz mitteilte. Details und Namen stünden noch nicht fest.

Denn zunächst müssten die Ergebnisse der laufenden Bestandsaufnahme durch die zuständigen Stellen auf Bezirks- und Landesebene abgewartet werden. Hier habe der Senat noch kein vollständiges Bild. Innensenator Andreas Geisel habe in der Senatssitzung mitgeteilt, dass erst sieben von zwölf Berliner Bezirken ihre Berichte dazu übermittelt hätten.

Bei den Wahlen am 26. September hatten sich den ganzen Tag über lange Schlangen vor vielen Wahllokalen gebildet. Zum Teil gaben Wähler noch weit nach offizieller Schließung der Lokale ihre Stimmen ab. Nach dem Wahltag hatten sich Berichte gehäuft über fehlende oder falsche Stimmzettel, mögliche Auszählungs- und andere Pannen.

Mehrere Medien berichteten zudem, dass in drei Fällen Minderjährige unberechtigterweise ihre Stimme auch für die Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl sowie den Volksentscheid abgegeben hatten. Eigentlich liegt das allgemeine Wahlalter bei 18 Jahren, doch bei der Bezirksverordnetenversammlung durften auch Jugendliche ab 16 Jahren sowie EU-Ausländer wählen.

"Erhebliche Kommunikationsprobleme"

Kollatz sagte zu diesen Berichten, dass bisher "nicht alles, was öffentlich diskutiert wurde", bestätigt werden könne. "Aber was auch klar ist: Es ist auf alle Fälle zu Vorfällen gekommen, zu denen es nicht hätte kommen sollen." Als Beispiele für bestätigte Vorkommnisse nannte er falsche Wahlzettel in manchen Wahllokalen oder "erhebliche Kommunikationsprobleme" zwischen Wahllokalen und den bezirklichen Wahlvorständen.

In der vergangenen Woche hatte Michaelis den Senat gebeten, sie als Landeswahlleiterin abzuberufen. Michaelis teilte nun mit, dass sie die Abberufung begrüße. Diese sei "ein erster Schritt, um Vertrauen wiederherzustellen".

Sie werfe sich vor, nicht in aller Schärfe vorausgesehen zu haben, "an wie vielen und an welchen Stellen es zu Überlastungssituationen und Überforderungen mit der Folge von Fehlern und Regelwidrigkeiten kommen würde". "Hätte ich diese Weitsicht gehabt, hätte ich versucht, mich mit großem Nachdruck für eine zeitliche Entzerrung der einzelnen Wahlereignisse sowie des sportlichen Events einzusetzen", teilte Michaelis weiter mit.

Am Wahltag hatte in der Hauptstadt auch der Berlin-Marathon stattgefunden, der für zahlreiche Straßensperrungen sorgte. Michaelis erklärte nun, sie werde noch die Sitzungen des Landeswahlausschusses am 11. und 14. Oktober zur Feststellung der endgültigen Ergebnisse vorbereiten. Danach ende ihre Amtszeit als Landeswahlleiterin.