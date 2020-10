Beherbergungsverbote als Pandemie-Bekämpfung stehen massiv in der Kritik. Am Mittwoch wollen Bund und Länder über das Thema beraten. Berlins Regierender Bürgermeister kündigt Widerstand an.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will die umstrittenen Beherbergungsverbote für innerdeutsche Reisende aus Risikogebieten auf den Prüfstand stellen. "Das ist weder zielführend, noch erklärbar und schafft vor allem eins: Verwirrung und Unverständnis", sagte Müller dem "Tagesspiegel".

Im ZDF kündigte Müller an, dass die Beherbergungsverbote bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch noch einmal beraten werden. "Wir haben Hunderttausende Pendler jeden Tag. Die begegnen sich im Einzelhandel, im Nahverkehr, auf der Arbeit. Und dann darf ein Berliner aber zwei Tage nicht im Spreewald übernachten. Das macht alles keinen Sinn", sagte er.

Während Berliner zum Beispiel problemlos in Italien Urlaub machen können, ist das in Brandenburg nicht mehr möglich. Viele Bundesländer lassen Reisende aus Risikogebieten wie zum Beispiel Berlin nur noch mit einem negativem Corona-Test in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten, doch die Testkapazitäten sind in der Hauptstadt wegen der hohen Fallzahlen ohnehin schon am Limit.

Die Beherbergungsverbote stehen massiv in der Kritik. "Ich halte diese Maßnahme für rechtswidrig, weil sie weder verhältnismäßig noch geeignet ist", sagte etwa Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki der "Bild"-Zeitung. Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach äußerte Kritik. "Da wurde ein Fehler gemacht, das müsste abgeräumt werden", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". "Keine Studie zeigt, dass das Reisen innerhalb Deutschlands ein Pandemietreiber ist. Ich löse mit diesen Regeln also kein Problem, weil es da kein Problem gibt."

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, kritisierte "unkoordinierte Regelungen" bei Beherbergungsverboten. Dies sorge für große Verunsicherung bei den Unternehmen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges, bezeichnete es in der "Passauer Neuen Presse" als "völlig unbefriedigend, dass wir keine bundeseinheitlichen Regelwerke haben".