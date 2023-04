Kai Wegner will neuer Regierender Bürgermeister von Berlin werden. Ob das gelingt, hängt vor allem von einem derzeit laufenden Mitgliederentscheid beim möglichen Koalitionspartner SPD ab. Kurz vor dessen Ende sorgt ein Foto des CDU-Chefs für Aufsehen. Es wird schnell wieder gelöscht.

Nach Recherchen von RTL.de hat der designierte Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, am Mittwochabend mit einer kriminellen Größe in Kreuzberg zusammen das traditionelle Fastenbrechen gefeiert. Auf einem Instagram-Foto ist Mehmet Kaplankiran, auch bekannt als "Kurden Mehmet", direkt neben Kai Wegner zu sehen. Kaplankiran ist mehrfach verurteilt wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung und saß in Haft. Ein Ermittler sagte gegenüber RTL.de, er sei einer der gewalttätigsten Berliner, vor dem sogar die Clan-Chefs Respekt hätten.

Auch der Ort, an dem die CDU gefeiert hat, ist unter Kriminellen bestens bekannt: Das "Black Bull" am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. Hier sollen sich Clan-Chefs zum Essen verabreden. Bei der Berliner Polizei herrsche Fassungslosigkeit, warum der zukünftige Bürgermeister mit einer kriminellen Größe auf einem Foto posierte, so ein Ermittler. Mehmet Kaplankiran soll auch Kontakte zu den Grauen Wölfen haben - einer rechtsextremen türkischen Bewegung - und bis in die Politik in Syrien vernetzt sein.

Das Büro von Kai Wegner teilt gegenüber RTL.de mit: "Herr Wegner ist dort von Tisch zu Tisch gegangen, um sich mit den im Restaurant anwesenden Gästen zu unterhalten. Dabei ist ein Foto mit dem erwähnten Herren entstanden. Er war nicht eingeladen, stand auch auf keiner Gästeliste. Wenn Herr Wegner gewusst hätte, um wen es sich dabei handelt, hätte er dieses Foto nicht zugelassen." Das Bild wurde auf der Instagram-Seite des "Black Bull Berlin" veröffentlicht, mit dem Kommentar: "Unser Ehrengast Kai Wegner". Mittlerweile ist es gelöscht.

SPD-Mitgliederentscheid ist kurz vor dem Ende

Der CDU-Politiker hat mit seiner Partei bei der letzten Senatswahl die mit Abstand meisten Stimmen erreicht, braucht aber einen Koalitionspartner, um regieren zu können. Diesen haben die Christdemokraten in der SPD und der aktuellen Bürgermeisterin Franziska Giffey gefunden. Bei den Sozialdemokraten läuft aktuell ein Mitgliederentscheid darüber, ob ein Bündnis mit der CDU eingegangen werden soll. Die Stimmbriefe können noch bis Freitag um 23.59 Uhr eingeworfen werden. Die Verkündung des Ergebnisses ist für Sonntag vorgesehen. Laufen tut der Entscheid bereits seit dem 4. April, die meisten Mitglieder dürften damit ihre Stimme abgegeben haben.

Die Vorsitzende des SPD-Ortsverbands "Kreuzberg 61", Hannah Lupper, sprach kürzlich gegenüber ntv.de von heftigem Druck aus dem Landesvorstand auf die Basis, dem Bündnis zuzustimmen. Sie möchte, genau wie die Jusos, kein Schwarz-Rot in der Hauptstadt. Bürgermeisterin Giffey hingegen gab sich in den letzten Wochen optimistisch, genügend Mitglieder von einer Koalition überzeugen zu können, in der Kai Wegner das Bürgermeisteramt innehaben und sie auf einen Senatorenposten wechseln würde.