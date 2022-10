Berüchtigtes Gefängnis in Teheran brennt

Leitung spricht von "Meuterei" Berüchtigtes Gefängnis in Teheran brennt

Die Außenmauer des Ewin-Gefängnises in Teheran - Archivbild von 2006.

Im Ewin-Gefängnis in Teheran sitzen nicht nur verurteilte politische Gefangene, sondern mittlerweile auch Hunderte Teilnehmer der regimekritischen Proteste. Nun gibt es dort nach Angaben der Gefängnisleitung eine "Meuterei". Die Lage sei unter Kontrolle, heißt es.

Im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran ist es nach Angaben der Gefängnisleitung am Abend zu einer kurzfristigen Meuterei gekommen. "Hooligans und Randalierer" hätten eine Auseinandersetzung mit den Gefängniswärtern begonnen und dann auch das Textillager der Anstalt in Brand gesteckt, hieß es.

Die Feuerwehr sei dabei, das Feuer zu löschen. Die Lage in der Haftanstalt sei jedoch wieder unter Kontrolle, teilte die Gefängnisleitung der Nachrichtenagentur Irna zufolge mit. Ob die Meuterei im Zusammenhang mit den anhaltenden systemkritischen Protesten im Land steht, wurde in dem Bericht nicht erwähnt.

Zuvor hatte etwa die Tageszeitung "Shargh" auf Twitter über den Brand berichtet, ohne eine Ursache zu nennen. In den sozialen Netzwerken gab es zahlreiche Bilder und Videos des Feuers. Dort war auch von Schüssen und Explosionen in der Haftanstalt die Rede.

Im Ewin-Gefängnis im Norden Teherans sitzen nicht nur zahlreiche politische Gefangene ein, sondern auch Hunderte Demonstranten, die dort wegen ihrer Teilnahme an den systemkritischen Protesten der vergangenen vier Wochen inhaftiert sind.