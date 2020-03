Die große Koalition will die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nach Möglichkeit begrenzen. Die Neuerungen zur Kurzarbeit könnten bereits Anfang April greifen. Der Koalitionsausschuss beschließt außerdem ein umfangreiches Investitionspaket.

Die große Koalition will wegen der Coronavirus-Krise die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld deutlich senken. Arbeitgeber sollen anders als heute die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden voll erstattet bekommen, beschloss der Koalitionsausschuss in der Nacht zu Montag in Berlin. Die Koalitionsspitzen von Union und SPD waren im Kanzleramt zusammengekommen, um unter anderem über die Folgen der Coronavirus-Ausbreitung auf die Wirtschaft zu beraten.

Dabei wurde auch ein milliardenschweres zusätzliches Investitionspaket beschlossen. "Wir werden die Investitionen des Bundes in den Jahren 2021 bis 2024 um jeweils 3,1 Milliarden Euro verstärken und so vereinbarte Investitionspfade ausbauen und neue Prioritäten in Höhe von insgesamt 12,4 Milliarden Euro ermöglichen", heißt es in einem Beschluss.

Mit dem Gesetz zur Kurzarbeit will Heil unter anderem die Förderung beruflicher Weiterbildung in vom Strukturwandel betroffenen Unternehmen stärken und das Kurzarbeitergeld verlängern. Bereits Ende Januar fasste der Koalitionsausschuss dazu entsprechende Beschlüsse - was jetzt darüber hinaus noch ergänzt werden soll, war am späten Abend zunächst noch nicht bekannt.

Lufthansa meldet als erste Kurzarbeit an

Geplant ist nach Angaben aus der Koalition, Heils Gesetzentwurf zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel mit einer Verordnungsermächtigung für die Coronavirus-Sonderregeln zu versehen. Im Fall eines verkürzten Verfahrens könnten entsprechende Erleichterungen der Kurzarbeit im April wirksam werden. Die Verordnungen sollten bis Ende 2020 befristet werden. Die Bundesregierung käme damit Forderungen der Wirtschaft und der Gewerkschaften entgegen, Produktionsausfälle ohne Entlassungen mit Hilfe von Kurzarbeit zu überbrücken.

Am Freitag hatte die Lufthansa als erstes großes Unternehmen mitgeteilt, dass sie mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Gespräch über Kurzarbeit sei. Auch BA-Chef Detlef Scheele hatte schnelle Erleichterungen bei der Kurzarbeit gefordert. "Das Coronavirus kann kurzfristig zu erheblichen und unvermeidlichen Arbeitsausfällen in Betrieben führen", sagte Scheele. Seit einigen Monaten steigt die konjunkturelle Kurzarbeit aufgrund der Konjunkturschwäche ohnehin deutlich an. Für März rechnet die BA bereits mit etwa 124.000 Kurzarbeitern. Der mögliche Effekt des Coronavirus ist dabei noch gar nicht berücksichtigt.

Konkret will die Koalition den Unternehmen nicht nur durch die Übernahme der Sozialbeiträge für Kurzarbeiter helfen. Auch die Schwelle soll gesenkt werden, ab der Kurzarbeit beantragt werden kann. Künftig soll es den Angaben zufolge reichen, wenn mindestens zehn Prozent der Belegschaft von einem erheblichen Arbeitsausfall betroffen sind. Bishlang muss es ein Drittel sein.